David Ondráčka: Zákon o zahraničním vlivu udělá z půlky národa „agenty“
V rámci vytváření nepřátel státu a lidu, teď patlalové od Okamurovců a Motoristů chtějí zákon o registraci fyzických i právnických osob vykonávající „zahraniční vlivovou činnost“. Cizáckým agentem se stane zhruba půlka národa. A vznikne kolem toho obludná byrokracie, nové úřady na přezkum, bude to stát miliardy. Vytváření nákladné byrokracie proti cizímu vlivu jde úžasně proti zdravému rozumu. Bravo, patlalové, přesně tohle je největší společenský problém Česka v roce 2026, tohle pomůže našim lidem. A bravo Babiši, že jim tohle blbnutí umožňujete.
Velký registr cizího vlivu. Přihlaste se i s hasičskou stříkačkou
Podle toho návrhu by se tak zahraničními agenty s povinnou registrací stali například všichni hasiči, kteří si koupili za norské fondy stříkačky, každá firma se zahraničním investorem, každý fotbalista (FAČR má příspěvky od UEFA) nebo každá škola posílající studenty na Erasmus. Stejně tak každý vědec podílející se na mezinárodním výzkumu financovaném granty. Nakonec i katolická církev s příspěvky z Vatikánu. A každý starosta, který dostal grant z EU, je pochopitelně zahraniční agent. „“
Samozřejmě zahraničními agenty se stane také Hospodářská komora i Svaz průmyslu a obchodu, odboráři i Horská služba s EU granty. Čili jestli to jen tak od oka dobře počítám, agenty bude zhruba půlka národa. Minimálně.
Andrej Babiš se setkal s německým kancléřem Merzem. Pokud jsou mezi zeměmi nějaké třecí plochy, nebyly zmíněny. Všem je totiž jasné, že Česko udělá všechno, co Němcům na očích uvidí.
Dalibor Martínek: V Česku Babiš štěká, v Německu vrtí ocáskem
Názory
Andrej Babiš se setkal s německým kancléřem Merzem. Pokud jsou mezi zeměmi nějaké třecí plochy, nebyly zmíněny. Všem je totiž jasné, že Česko udělá všechno, co Němcům na očích uvidí.
Výroba strašáků a nepřátel
Politika občas připomíná staré dobré řemeslo výroby strašáků. Vyrobí se nepřítel a proti němu se mobilizuje. A pak se na nepřítele šije zákon, povinná registrace, pokuty až 15 milionů korun a možnost zákazu činnosti, a to bez soudního přezkumu. Začne šmírování, administrativní tlak a diskreditace.
Republika podezřelých
Aktuální návrh o „zahraniční vlivové činnosti“ je typ legislativy, který se tváří jako ochrana státu, ale reálně to je síť hozená do celé společnosti, aby chytala každého, kdo se znelíbí. Definice subjektů je tak široká, že se může týkat prakticky kohokoliv. Jednotlivce, firmy, univerzity, výzkumné instituce, spolky nebo třeba církve. Stačí mít jakoukoli zahraniční vazbu a zároveň působit ve veřejném prostoru. Takže nejen nějaké neziskovky, ale fakticky půlka země. Zákon, který se prodává jako nástroj proti cizím agentům, tak najednou připomíná spíš velký registr mezinárodní spolupráce.
Martin Kupka představil stínovou vládu. Popravdě, jeho voliči zřejmě čekali víc. Trochu větší fičák, ne takový čajíček. ODS představila mix nových tváří a matadorů. Zasloužilé straníky nelze v ODS opomíjet. Ale co to přinese rozvoji země? Andrej Babiš může zůstat v klidu.
Dalibor Martínek: Stínová vláda ODS nemá šmrnc. Kupka by měl partaj víc vytunit
Názory
Martin Kupka představil stínovou vládu. Popravdě, jeho voliči zřejmě čekali víc. Trochu větší fičák, ne takový čajíček. ODS představila mix nových tváří a matadorů. Zasloužilé straníky nelze v ODS opomíjet. Ale co to přinese rozvoji země? Andrej Babiš může zůstat v klidu.
Jak se vyrábí podezření a nálepka
Tenhle typ legislativy má poměrně známý scénář. Nezačíná zákazem, začíná jazykem. Nejprve vznikne politická kategorie, pak se přidá podezření – financování ze zahraničí, cizí vliv, skrytá agenda. A až poté přijde zákon, který vytvoří speciální režim. Nejprve nálepka, potom registr, nakonec tlak. Z označení „entita (nebo jednotlivec) se zahraničním financováním“ se stane signál: pozor, tady je něco podezřelého, odhalili jsme to. Organizace se pak místo své práce věnují vlastní obraně. A přesně to je efekt, který kritici podobných zákonů popisují v zemích, kde už podobné nástroje fungují.
Utahat kritiky
Hlavním cílem těchto záměrů je otrávit kohokoliv, kdo by chtěl zůstat ve veřjném prostoru kritický, prostě oslabit kontrolu moci na všech úrovních. Spustit administrativní a reputační tlak. Jakmile by stát dostal do ruky takový speciální zákon, začne ho zneužívat proti komukoliv nepohodlnému. Následují kontroly, audity, vyšetřování, pokuty a veřejné kampaně, které z dotčených organizací dělají podezřelý element.
Cílem nemusí být každou firmu, církev, fotbalový klub nebo organizaci okamžitě zavřít. Stačí je vyčerpat, zdiskreditovat a donutit, aby energii nevěnovaly kontrole moci a vlivných, ale vlastní obraně. Právě takový efekt popisují kritici podobných zákonů, které zaváděli v Maďarsku, Gruzii, Rusku nebo Srbsku.