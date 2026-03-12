Vyberte si z našich newsletterů

„Zastavte destrukci národních parků.“ Hnutí Duha apeluje na Babiše kvůli Motoristům

Ministr životního prostředí Igor Červený (vlevo) a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Ekologické Hnutí Duha vyzvalo v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše (ANO), aby zabránil destrukci životního prostředí a národních parků koaliční stranou Motoristé sobě. Vláda se podle hnutí vydala směrem k rozbití národních parků a jejich koncepce. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) se podle něj chystá odvolat ředitele Národního parku Šumava Pavla Hubeného.

Červený v pondělí odvolal ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robina Böhnische, důvody ministr nekomentoval. Podle zástupců Správy KRNAP a ministerstva životního prostředí skončil Böhnisch po vzájemné dohodě s ministrem. Böhnische podpořili ředitelé národních parků, podle nich by zasloužil spíš pochvalu. Jeho odvolání kritizují i Asociace ekologických organizací Zelený kruh nebo právě Hnutí Duha, podle kterého tím Červený zahájil likvidaci národních parků. Böhnisch byl šéfem Správy KRNAP od ledna 2018.

„O odvolání ředitele NP Šumava Pavla Hubeného a obsazení postu usiluje Jiří Mánek, bývalý náměstek a ředitel Národního parku Šumava, který prosazoval kácení v divočině a národní park již jednou rozložil,“ uvedlo hnutí. Mánek byl ředitelem NP Šumava od července 2012 do konce dubna 2014.

Otevření parku pro developery

Mánek byl podle Hnutí Duha odpovědným náměstkem ředitele národního parku Jana Stráského, který rozhodl o kácení v cenných částech parku, a později jej v této funkci nahradil. Mánek podle experta na ochranu lesů Hnutí Duha Jaromíra Bláhy prosazoval degradaci statusu národního parku či jeho otevření developerům.

„Žádáme vás naléhavě, abyste jako člověk, který má zodpovědnost za celou vládu a stav naší země, zastavil vyhazování dalších ředitelů, další destrukci národních parků i celého resortu životního prostředí, které pokračuje i po nástupu Igora Červeného do funkce ministra,“ stojí v otevřeném dopise.

Hnutí Duha také spustilo výzvu Zachraňme českou přírodu. Ta reaguje na kroky Motoristů v čele ministerstva životního prostředí, které podle ekologů ohrožují českou přírodu i instituce, jež mají její ochranu zajišťovat.

Vláda ANO, SPD a Motoristů chystá škrty v provozu národních parků, což kritizují ekologové, kteří v čele ministerstva odmítli Motoristy. Červený si zadal u zástupců národních parků analýzy, které mají upřesnit, kde by v parcích mohly být personální změny.

V Česku existují čtyři národní parky, které jsou nejvyšší právní formou ochrany přírody a pokrývají 1,5 procenta rozlohy území státu. Kromě nejstaršího KRNAP a NP Šumava jsou to NP Podyjí a NP České Švýcarsko.

Ruský ropný byznys slábne. Příjmy jsou nejnižší od začátku války

Ruský ropný byznys slábne. Příjmy jsou nejnižší od začátku války
iStock
nst
nst

Příjmy Ruska z exportu ropy a ropných produktů v únoru výrazně klesly a dostaly se na nejnižší úroveň od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Vyplývá to z pravidelné měsíční zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA), kterou cituje agentura Bloomberg.

Rusko v únoru získalo z vývozu ropy 9,5 miliardy dolarů, což je o 1,5 miliardy dolarů méně než v lednu. Podle IEA se zároveň snížil i objem exportu – o 850 tisíc barelů denně na 6,6 milionu barelů denně, což je nejnižší hodnota od začátku války v roce 2022.

Pokles příjmů souvisí především se západními sankcemi a rostoucím tlakem Spojených států na Moskvu. Ten ruské producenty nutí nabízet ropu s výraznějšími cenovými slevami, aby ji dokázali prodat na světových trzích.

Ruský prezident Vladimir Putin

Nový zákon? Putin by mohl posílat armádu do ciziny kvůli zatčeným Rusům

Politika

Komise ruské vlády pro zákonodárnou činnost schválila návrh zákona, který by umožnil použít ozbrojené síly k ochraně ruských občanů stíhaných nebo vězněných na základě rozhodnutí zahraničních soudů bez účasti Ruska. Informoval o tom ruský deník Kommersant.

nst

Přečíst článek

Útoky na infrastrukturu

Dalším faktorem byly ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu a zařízení na výrobu paliv. Ty podle IEA snížily provoz ruských rafinerií přibližně o 300 tisíc barelů denně na 5,1 milionu barelů denně. Kvůli tomu klesla i samotná těžba ropy. V únoru se snížila o 710 tisíc barelů denně na 8,55 milionu barelů denně.

To je přibližně o jeden milion barelů denně méně, než kolik Rusko mohlo podle dohody s Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejími spojenci v únoru těžit. Tato organizace přitom na začátku týdne odhadla ruskou těžbu za únor na 9,184 milionu barelů denně, tedy výrazně výše než IEA.

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Zelenskyj vyzývá Trumpa: Zvyšte tlak na Putina, ne na mě

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zesílil tlak na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina. Podle něj by se Spojené státy měly soustředit na Moskvu, nikoli na Kyjev, aby souhlasil s příměřím po více než čtyřech letech války.

nst

Přečíst článek

Konflikt na Blízkém východě může změnit situaci

IEA zároveň upozornila, že konflikt na Blízkém východě by mohl zvýšit poptávku po ruské ropě, protože někteří producenti v regionu omezují těžbu.

Agentura nicméně svůj výhled pro ruskou produkci nezměnila a očekává, že v roce 2026 bude Rusko v průměru těžit kolem 9,3 milionu barelů denně.

Stát konečně prodal Národní dům na Vinohradech. Musel slevit o 361 milionů

Národní dům na Vinohradech
ČTK
ČTK
ČTK

Pražský Národní dům na Vinohradech se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na osmý pokus podařilo prodat. Zájemce v ukončené elektronické aukci nabídl za nemovitost na náměstí Míru vyvolávací cenu 399 milionů korun, vyplývá z aukčního webu. Prodej patří mezi nejvýnosnější, které majetkový úřad uskutečnil.

Majetkový úřad už před zahájením aukce nabídl Praze možnost dorovnat nejvyšší podanou nabídku. „Proto nyní ÚZSVM osloví město k dorovnání nejvyšší nabídky z výběrového řízení, která činí 399 milionů korun. V případě, že tak neučiní, uzavře ÚZSVM smlouvu s vítězem elektronické aukce,“ uvedla mluvčí úřadu Tereza Frančová. Vítězem aukce je podle ní právnická osoba z Prahy.

Majetkový úřad převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabídl ji úřad k prodeji v aukci. První kolo se uskutečnilo loni v dubnu s vyvolávací cenou 760 milionů korun, ÚZSVM cenu následně postupně snižoval až na současných 399 milionů korun.

Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 a 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky. V současnosti dům slouží především k pořádání plesů a dalších společenských akcí. Do poloviny roku 2032 má dům pronajatý společnost Národní dům-Kulturní dům železničářů.

chata

Ubytování v Česku na poslední chvíli, a se slevou? Přišla nová platforma

Reality

Kdo pronajímá chalupu či chatu, zná tu situaci. Na poslední chvíli klient odřekne. Sehnat náhradního bývá nemožné. Na druhé straně, vyrazit právě teď na pár dní do přírody a najít ubytování? Oba tyto zájmy spojuje nová platforma matevolno.cz, kterou rozjel podnikatel Karel Mařík. Vytvořil místo, kde si lidé mohou na poslední chvíli objednat rekreační pobyt, a to ještě se slevou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jedna z nejvýnosnějších aukcí

Prodej Národního domu na Vinohradech patří mezi nejvýnosnější, které ÚZSVM uskutečnil. Nejvíc vynesla aukce pražského Paláce Broadway loni v říjnu, za který zájemce nabídl 878 milionů korun a nyní se čeká na uzavření smlouvy. Druhým nejvýnosnějším prodejem majetkového úřadu byla transakce z roku 2015, kdy za 790 milionů korun prodal areál bývalého kláštera na pražském náměstí Republiky, na třetím místě je prodej pražského domu U Hybernů za 447 milionů korun z loňského března.

Z nemovitostí s vysokou hodnotou se majetkovému úřadu nedaří prodat středočeský zámek Štiřín. V prosinci neuspěl devátý pokus o dražbu, v níž byla vyvolávací cena 720 milionů korun. Neúspěšně skončilo také deset aukcí pražského zámku Veleslavín. Praha nyní s ÚZSVM jedná o možnosti odkoupení zámku za 210 milionů korun, což byla vyvolávací cena v poslední dražbě loni v prosinci.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

