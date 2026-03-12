„Zastavte destrukci národních parků.“ Hnutí Duha apeluje na Babiše kvůli Motoristům
Ekologické Hnutí Duha vyzvalo v otevřeném dopise premiéra Andreje Babiše (ANO), aby zabránil destrukci životního prostředí a národních parků koaliční stranou Motoristé sobě. Vláda se podle hnutí vydala směrem k rozbití národních parků a jejich koncepce. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) se podle něj chystá odvolat ředitele Národního parku Šumava Pavla Hubeného.
Červený v pondělí odvolal ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robina Böhnische, důvody ministr nekomentoval. Podle zástupců Správy KRNAP a ministerstva životního prostředí skončil Böhnisch po vzájemné dohodě s ministrem. Böhnische podpořili ředitelé národních parků, podle nich by zasloužil spíš pochvalu. Jeho odvolání kritizují i Asociace ekologických organizací Zelený kruh nebo právě Hnutí Duha, podle kterého tím Červený zahájil likvidaci národních parků. Böhnisch byl šéfem Správy KRNAP od ledna 2018.
„O odvolání ředitele NP Šumava Pavla Hubeného a obsazení postu usiluje Jiří Mánek, bývalý náměstek a ředitel Národního parku Šumava, který prosazoval kácení v divočině a národní park již jednou rozložil,“ uvedlo hnutí. Mánek byl ředitelem NP Šumava od července 2012 do konce dubna 2014.
Volby do Poslanecké sněmovny by podle březnového průzkumu agentury NMS pro deník Právo jasně vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,5 procenta hlasů a s výrazným odstupem by tak porazilo ostatní strany.
Volební model: ANO zůstává bez konkurence. Motoristé posílili, Naše Česko oslabilo
Politika
Volby do Poslanecké sněmovny by podle březnového průzkumu agentury NMS pro deník Právo jasně vyhrálo hnutí ANO. Získalo by 31,5 procenta hlasů a s výrazným odstupem by tak porazilo ostatní strany.
Otevření parku pro developery
Mánek byl podle Hnutí Duha odpovědným náměstkem ředitele národního parku Jana Stráského, který rozhodl o kácení v cenných částech parku, a později jej v této funkci nahradil. Mánek podle experta na ochranu lesů Hnutí Duha Jaromíra Bláhy prosazoval degradaci statusu národního parku či jeho otevření developerům.
„Žádáme vás naléhavě, abyste jako člověk, který má zodpovědnost za celou vládu a stav naší země, zastavil vyhazování dalších ředitelů, další destrukci národních parků i celého resortu životního prostředí, které pokračuje i po nástupu Igora Červeného do funkce ministra,“ stojí v otevřeném dopise.
Hnutí Duha také spustilo výzvu Zachraňme českou přírodu. Ta reaguje na kroky Motoristů v čele ministerstva životního prostředí, které podle ekologů ohrožují českou přírodu i instituce, jež mají její ochranu zajišťovat.
Systém emisních povolenek se podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) změnil v obchodní komoditu, na které vydělávají spekulanti. Kritizuje zejména plánované rozšíření systému na budovy a dopravu (ETS2), které podle něj povede ke zdražení energií a pohonných hmot. Červený to řekl v rozhovoru s ČTK.
Ministr Červený: Povolenky zdražují energie a živí spekulanty
Politika
Systém emisních povolenek se podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) změnil v obchodní komoditu, na které vydělávají spekulanti. Kritizuje zejména plánované rozšíření systému na budovy a dopravu (ETS2), které podle něj povede ke zdražení energií a pohonných hmot. Červený to řekl v rozhovoru s ČTK.
Vláda ANO, SPD a Motoristů chystá škrty v provozu národních parků, což kritizují ekologové, kteří v čele ministerstva odmítli Motoristy. Červený si zadal u zástupců národních parků analýzy, které mají upřesnit, kde by v parcích mohly být personální změny.
V Česku existují čtyři národní parky, které jsou nejvyšší právní formou ochrany přírody a pokrývají 1,5 procenta rozlohy území státu. Kromě nejstaršího KRNAP a NP Šumava jsou to NP Podyjí a NP České Švýcarsko.