Na Letné protestovaly statisíce lidí, organizátoři odhadují až 250 tisíc účastníků
Na pražskou Letenskou pláň dorazily v sobotu odpoledne podle organizátorů demonstrace spolku Milion chvilek statisíce lidí. Účast odhadli na 200 až 250 tisíc, prostor byl zaplněn zejména v okolí pódia a velkoplošných obrazovek.
„Podle snímků to vypadá, že je tu úplně plno. Minimálně stovky tisíc lidí, odhadem 200 až 250 tisíc,“ uvedl Minář. Organizátoři už předem počítali s účastí mezi 200 a 400 tisíci lidí v závislosti na počasí.
Michal Nosek: Letná jako zrcadlo. Co nám demonstrace říká o nás samých
Názory
Pražská Letná se znovu plní lidmi, kteří přišli dát najevo obavy o stav demokracie. Transparenty, projevy i odhady účasti v řádech statisíců vytvářejí obraz silné občanské mobilizace, která má v českém prostředí své pevné místo. Nejde přitom jen o samotný obsah kritiky, namířený vůči politice Andreje Babiše a širším obavám z koncentrace moci, ale i o samotný akt shromáždění. O potřebu veřejně se sejít a ujistit se, že člověk není ve svých názorech osamocen.
Hlavní část Letenské pláně byla hustě zaplněná. Přibližně od poloviny prostoru směrem od stadionu Sparty bylo obtížné se davem pohybovat dopředu, zatímco okrajové části byly o něco řidší. Větší koncentrace lidí se tvořila zejména v okolí velkoplošných obrazovek.
Lidé se na Letné začali scházet už po poledni, přičemž zhruba hodinu před začátkem akce se zaplnily přední sektory u pódia. Prostor byl organizátory rozdělen do jednotlivých koridorů a sektorů. Samostatná část byla vyhrazena rodinám s dětmi, zatímco lidé se sníženou pohyblivostí měli k dispozici místa blíže k pódiu. Na průběh akce dohlížely desítky policistů.
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.