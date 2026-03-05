Michal Nosek: Pro Andreje Babiše a Tomia Okamuru je Imunita jako štít moci
Sněmovna odmítla vydat Andreje Babiše a Tomia Okamuru k trestnímu stíhání. Formálně jde o hlasování o poslanecké imunitě, ve skutečnosti však o mnohem víc. O test, zda v české politice platí stejná pravidla pro všechny. Výsledek vysílá veřejnosti nepříjemný signál.
Když Poslanecká sněmovna odmítne vydat k trestnímu stíhání premiéra a předsedu Sněmovny, není to jen procedurální detail. Je to politický vzkaz. A ten dnešní zní velmi jednoduše: Mocní si pravidla ohnou tak, jak potřebují.
Princip imunity měl chránit politiky před šikanózními žalobami, ne před soudem samotným. V demokratické politické kultuře je téměř samozřejmostí, že politik, který je přesvědčen o své nevině, se soudu nevyhýbá. Naopak. Chce očistit své jméno. Pokud se ale většina poslanců rozhodne vytvořit kolem svých lídrů ochranný val, vysílá tím veřejnosti úplně jiný signál, že existují dvě spravedlnosti. Jedna pro obyčejné lidi a druhá pro ty, kteří mají dost hlasů ve sněmovně.
V české politice máme mnoho tradičních disciplín. Třeba slibování před volbami, vysvětlování po volbách a, v posledních letech stále populárnější, soutěž o to, kdo se elegantněji vyhne vydání k soudu.
Zvlášť paradoxní je, když ti samí politici zároveň útočí na soudy a zpochybňují jejich legitimitu. Nejprve řeknou, že justici nevěří, a pak se za její procedury schovají. To není obrana demokracie, to je její postupné vyprázdnění.
Důvěra v instituce je křehká věc. Buduje se dlouho a ničí rychle. A dnešní hlasování udělalo přesně to druhé.