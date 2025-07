Median: Volby by vyhrálo ANO s 32 procenty, oslabili Piráti, STAN i Spolu

Do Sněmovny by těsně prošla i hnutí Stačilo! a Motoristé sobě se shodným ziskem 5,5 procenta.

Sněmovní volby by v červnu vyhrálo hnutí ANO, které by podle modelu agentury Median stejně jako v květnu získalo 32 procent hlasů. Na druhém místě by s 19 procenty skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), která si pohoršila o dva procentní body. Kandidátka SPD s podporou dalších stran by byla třetí se 14 procenty. Hnutí STAN oslabilo na devět procent a Piráti posílili na osm procent. Do Sněmovny by těsně prošla i hnutí Stačilo! a Motoristé sobě se shodným ziskem 5,5 procenta.

Průzkum se konal v době, kdy vypukla kauza bitcoinů darovaných státu, kvůli které podal demisi ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Audit v bitcoinové kauze provede Grant Thornton Zprávy z firem Externí audit k prozkoumání a zjištění procesů ministerstva spravedlnosti v bitcoinové kauze provede firma Grant Thornton. Po dnešním jednání vlády to na tiskové konferenci řekla ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) , smlouvu podle ní ministerstvo uzavře dnes, nebo ve čtvrtek. ČTK Přečíst článek

Odhadovaný volební zisk vedoucího hnutí ANO se oproti květnu nezměnil, prakticky stejná zůstala v červnu i podpora SPD, na jejíž kandidátce se mají objevit i zástupci PRO, Svobodných a Trikolory. Podpora koalice Spolu meziměsíčně klesla o dva procentní body a hnutí STAN si pohoršilo o 1,5 procentního bodu. Naopak Piráti zaznamenali nárůst z 5,5 procenta na osm procent. Přeskočili tak hnutí Stačilo!, které kleslo na 5,5 procenta. Do Sněmovny by se stejným ziskem hlasů dostali i Motoristé, kteří si oproti květnu polepšili o 2,5 procenta. Obě hnutí se i podle jiných agentur dlouhodobě pohybují kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do dolní parlamentní komory.

ANO by nyní získalo ve dvousetčlenné Sněmovně podle propočtu Medianu 69 mandátů, Spolu 41 křesel, SPD s podporou dalších stran 30, Starostové 19, Piráti 17, Stačilo! 12 a Motoristé 12 poslanců.

Strany současné vládní koalice, tedy Spolu a STAN, by tedy dohromady získaly 60 mandátů. Nyní mají většinu 104 hlasů. „Případná koalice ANO + Spolu by měla většinu 110 poslanců a poslankyň. Jiné většinové koalice by musely být složeny ze tří a více stran,“ konstatovali analytici Medianu.

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v červnu podle svého vyjádření zúčastnilo 59 procent dotázaných, z toho 48 procent určitě a dalších 11 procent respondentů účast zvažovalo. Ochota jít k volbám ve srovnání s minulým průzkumem vzrostla o šest procentních bodů. Byla by ale nižší než skutečná volební účast při posledních sněmovních volbách v říjnu 2021, která činila přes 65 procent.

David Ondráčka: Bude Babiš premiér? Střet zájmů 2.0 Názory Za kulisami komické kampaně, kdy Babiš jezdí po Ostravsku, předstírá, že je fanoušek Baníku a šaškuje na tanečním festivalu Beats for Love, se odehrává důležitější rozhodování. Chce být a bude Babiš premiér, pokud ANO volby vyhraje? Nebo bude řídit vládu přes mobil ze sokolovny a úkolovat Havlíčka? Do hlavy mu nevidíme, do voleb i po nich se může stát dost věcí, ale dost to ovlivní Česko v dalším období. David Ondráčka Přečíst článek