„Planeta hoří, Macinka griluje." Lidé na Hradě protestovali proti obsazení ministerstva životního prostředí Motoristy

Lidé protestovali proti obsazení resortu životního prostředí Motoristy
ČTK
ČTK
ČTK

Stovky lidí se sešly na Hradčanském náměstí v Praze, aby protestovaly proti obsazení ministerstva životního prostředí ve vznikající vládě Motoristy. Motoristé podle demonstrantů popírají vědecká fakta o klimatické krizi a jejich dosazení do čela resortu by ohrozilo ochranu české přírody. Organizátoři dnes na demonstraci také vyzvali prezidenta Petra Pavla, aby jmenování kandidáta Motoristů na ministra odmítl. Dnešní demonstraci svolalo několik ekologických a občanských iniciativ.

Protestující vyvěsili na náměstí velký plakát s nápisem Zachraňme ministerstvo životního prostředí. Další účastníci měli bannery s nápisy jako „Planeta hoří, Macinka griluje“, nebo „Choose eco, not ego“. „Nesouhlasíme s tím, aby ministerstvo životního prostředí vedl člověk, který k tomu nemá žádnou kompetenci ani vzdělání,“ uvedla jedna z organizátorek.

Možný kandidát na ministra za Motoristy, jejich předseda Petr Macinka, už dříve dnešní demonstraci označil za snahu přepisovat výsledky voleb a obavy ekologů odmítá. Demonstranti dnes opakovaně hlasitě skandovali „Macinku nechceme“.

Proti zpochybňování výsledků voleb demonstranty se vymezila například Martina Franková z katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. „Respektujeme vyjednávání o vládní koalici, nicméně aktéři se pohybují na hřišti s jasně vymezenými hranicemi danými ústavním právem, a je právem občanů upozorňovat na tyto linie a riziko jejich překročení,“ řekla na demonstraci Franková. Politická strana, která nechápe, že kvalita životního prostředí určuje kvalitu lidského života, dává podle ní najevo, že nehodlá naplňovat ústavně zakotvenou ochranu životního prostředí.

Organizátoři dnes vyzvali předsedu ANO Andreje Babiše, který vyjednává o možné koaliční vládě s SPD a Motoristy, aby nenavrhoval do čela resortu nikoho, kdo by ve funkci škodil ochraně přírody. Zároveň vyzvali Petra Pavla, aby nejmenoval člověka, jehož cílem by bylo ochranu životního prostředí paralyzovat. Pavel podle ekologických organizací musí při jmenování trvat na důvěryhodném kandidátovi, jemuž jde o životního prostředí, opírá se o aktuální vědecké poznatky, a který nebude usilovat o snižování již existujících klimatických standardů.

Protestující také upozornili na vazby Motoristů na Institut Václava Klause, jehož mluvčím byl Macinka do zvolení poslancem. „Lidé, kteří se dnes na ministerstvo tlačí, jsou placeni a podporováni lidmi, kteří bojují za to, aby se v ČR dál těžilo hnědé uhlí, rušily se chráněné krajinné oblasti a za další nebezpečné kroky pro tuto zemi,“ uvedli organizátoři.

Výhrady mají i vědci

Výhrady k obsazení MŽP projevily vedle ekologických organizací stovky vědců a tisíce studentů v otevřených dopisech. Program Motoristů je podle ředitelky Zeleného kruhu Petry Koínské nejvíc protizelený ze všech stran a je založený na negaci kroků prospěšných životnímu prostředí.

Ekologové upozornili například na to, že Motoristé ve svém programu plánují zrušení dotačních programů pro domácnosti, jako je Nová zelená úsporám či tvz. kotlíkové dotace. Chtějí podle nich také opustit princip bezzásahovosti, který je důležitým bodem v ochraně národních parků.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Macinka v minulosti uvedl, že pokud by se Motoristé dostali do vlády, „poteče zelená krev“. Program strany klade důraz na levnější paliva a energie a fosilní zdroje jsou podle nich nenahraditelné. Nechtějí podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Uvádí, že současný stav resortu vnímají jako překážku pro rozvoj českého průmyslu. Chtějí také odmítnout přijetí rozšířeného systému emisních povolenek EU ETS 2, který by zahrnoval silniční dopravu a vytápění.

Ekologové se v kvůli kandidatuře Motoristů sešli s šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem již v pátek. Babiš jim údajně řekl, že jejich obavy chápe, ale že v tuto chvíli nemůže zařídit, aby resort vedl někdo jiný. Na tiskové konferenci pak Babiš označil požadavky na odebrání MŽP Motoristům považuje za nesmyslné.

K demonstracím za důvěryhodného a kompetentního ministra životního prostředí se podle organizátorů přidá také Brno, kde se protest uskuteční ve středu 22. října od 17:00 na Náměstí Svobody.

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek a předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Náhrada za Turka? Nemám důvod ji hledat, uvedl Macinka

Šéf Motoristů Petr Macinka nevidí důvod, aby kvůli případům výroků poslance Motoristů Filipa Turka či jeho výhrůžek vůči zaměstnanci saúdskoarabské ambasády hledal za Turka náhradu. Řekl to dnes v pořadu Partie na CNN Prima News. O Turkovi se mluví jako o kandidátovi na ministra zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve stejném pořadu vyloučil, že by spis o výhrůžkách unikl od policie. Poslanec za SPD Libor Vondráček (Svobodní) v Partii řekl, že SPD kvůli Turkovým kauzám nebude vznik nové vlády blokovat.

ČTK

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Fialova vláda je ochotna předložit rozpočet té vznikající, ale má podmínku

Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan.
ČTK
ČTK
ČTK

Současná vláda Petra Fialy (ODS) by mohla být ochotná se bavit o tom, v jaké formě předloží rozpočet na příští rok, pokud nový kabinet nevznikne ani v prosinci či lednu. V pořadu Partie na CNN Prima News to řekl vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Předložení návrhu nevyloučil v Otázkách Václava Moravce v České televizi ani ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Podmínil to tím, že by se v listopadu po ustavení Sněmovny nerýsoval vznik nové vlády. Místopředseda ANO Karel Havlíček míní, že vláda svým odmítáním opakovaného předložení rozpočtu nové Sněmovně porušuje zákon a chová se arogantně. ANO jedná o vzniku nové vlády s SPD a Motoristy.

Vláda rozpočet se schodkem 286 miliard korun schválila ještě před volbami, nová Sněmovna se jím ale nemůže začít zabývat. Fiala řekl, že nevidí důvod k opakovanému poslání rozpočtu do Sněmovny. Zdůvodnil to tím, že strany vznikající koalice dávaly předem najevo, že s návrhem nesouhlasí a budou ho chtít přepracovat. Šéf ANO Andrej Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží, jako vstřícné gesto by to vnímal i prezident Petr Pavel.

Rakušan dnes řekl, že vznikající koalice chtěla mít do měsíce hotová vyjednávání, zatím se ale jen pere o funkce, posty a personálie a je v krizi, ještě než vznikla. „Evidentně se situace změnila, budeme se bavit o tom, aby tato vláda dostála veškeré své odpovědnosti,“ uvedl. Vznikající kabinet evidentně nemá rozpočet připravený, míní Rakušan. „Pokud to bude vypadat, že vláda nevznikne ani v prosinci, v lednu, potom jsme ochotní se bavit i o tom, v jaké formě předložíme rozpočet,“ dodal.

Výborný v ČT řekl, že nyní nemá debata smysl, protože se ještě neustavila nová Sněmovna a nemá předsedu. Až se to kolem 5. listopadu pravděpodobně stane a bude současně zřejmé, že brzy nevznikne nová vláda, pak by současný kabinet rozpočet mohl poslancům poslat, míní. „Nevylučuji to, protože nevím, v jaké fázi bude sestavování vlády,“ dodal.

„Musíte sloužit do posledního dne“

Havlíček řekl, že vznikající koalice po současné vládě chce jen to, aby dodržovala zákon. „Je to arogance, kterou jsem snad ještě nezažil,“ uvedl. Vznik nové vlády podle něj není jen v rukou ANO, SPD a Motoristů, vliv mají třeba i prezident a zákonné lhůty. „Vy musíte sloužit do posledního dne,“ vzkázal dosluhující vládě. ANO podle něj na své podobě rozpočtu pracuje, ale bez ministerských aparátů to musí dělat „na koleni“.

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) očekává, že v případě předložení rozpočtu by se v nové Sněmovně začal odehrávat cirkus a trapné cvičení, kdy budoucí vláda bude říkat, že všechno v návrhu je špatně. „Neměla by spíš říct, co v tom rozpočtu chtějí? Mnohem víc než to, co máme dělat, bych chtěla slyšet, co chtějí dělat oni,“ uvedla.

Předseda Motoristů Petr Macinka řekl, že vláda dělá naschvály a je nutné rozpočet projednávat, i když je „vylhaný a podvodný“. „Budeme na něm muset hodně odpracovat,“ podotkl. Věří, že nebude nutné měnit zákon o rozpočtové odpovědnosti a měnit schodek rozpočtu. Babiš tento týden uvedl, že ANO nechce zvyšovat schodek navržený současnou vládou. „Svou vlastní neschopnost schováváte za to, že říkáte, že chcete náš vylhaný rozpočet,“ kontrovala Decroix.

Šéf opozičních Pirátů Zdeněk Hřib v ČT řekl, že debata o rozpočtu mezi nynější a vznikající vládou začíná nabývat nedůstojných rozměrů. „Za mě by toho 5. listopadu skutečně nejpozději měl být ten zákon znovu schválen a odeslán,“ řekl. Podle předsedy PRO Jindřicha Rajchla, který byl zvolený za SPD, je postoj současné vlády kopancem vůči občanům. „Pokud nám ho nedají, zásadním způsobem to poškodí finanční stabilitu ČR. Dělají to naschvál, jen aby nám ztížili práci,“ uvedl.

Na Česko dolehla pohřební chudoba

Na Česko dolehla pohřební chudoba. Ceny posledního rozloučení rostou rychleji než důchody

Názory

Ceny posledního rozloučení se v Česku zvedají rychleji než důchody i inflace. Pohřeb, který ještě před dvěma lety vyšel v průměru na necelých 30 tisíc, dnes běžně stojí o 5 až 10 tisíc víc. Základní kremace bez obřadu se pohybuje mezi 18 a 23 tisíci korunami, přičemž v Praze vychází průměrná částka na 25 tisíc korun. V Brně je cena o něco nižší, kolem 17 a půl tisíce. Tradiční obřad s hudbou, květinovou výzdobou a pronájmem síně pak v metropoli stojí zhruba 37 tisíc, v Brně dokonce lehce přes 39 tisíc.

Lukáš Kovanda

Motoristi se stali pro Babiše skutečnou osinou

Předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný (vlevo) a předseda strany Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Motoristé dělají při tvorbě nové vlády neskutečný virvál. Neuplyne den, aby o nich nebylo slyšet. Jak jsou malí, tak jsou hluční. O Turkovi a jeho neustálých průšvizích není potřeba trousit mnoho slov. Stačí říct, že s ním má problém nejen současný prezident Pavel, ale dokonce i jeho mentor Václav Klaus, který se na Turka prý „mračí“. Ostatně už samotný fakt, že se poslanci Motoristů cpou do vlády, zkritizoval.

Babiš chce dát problematickým Motoristům poměrně bezvýznamná ministerstva, jako je životní prostředí nebo kultura. Popravdě, jde o resorty vlastně zbytečné – jejich agendu by si mohly rozebrat jiné resorty či fondy. Ale je potřeba nakrmit koaliční partnery. Macinka chce jistě naplňovat Klausovu vizi modré, nikoli zelené planety. A proti kandidátovi na ministra kultury se peticí postavila národní kulturní fronta.

Okamura je jiné kafe

Babiš to už bude muset nějak dotáhnout. Patrně věří, že si nezkušené Motoristy udrží na uzdě. Jistě však každý den lituje, jakou osinu vyfasoval. To Okamura je jiné kafe. Poklidně vyjednává, žádná halasná prohlášení. Vyčkává na vlivné posty, neprovokuje. Už dobře ví, kudy leze koza. Necpe se do ministerského křesla, bude si všechno hlídat z pozadí.

Petr Fiala vyhlásil výběrové řízení na nového předsedu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost po Daně Drábové. To Babiše štve. Ještě víc ho vytáčí, že Fiala poletí i na summit lídrů zemí EU, který se koná 23. října. Už by tam byl rád sám. Cítí se tam být profíkem, na každého má mobil. Problém je, že ještě nemá vládu, natož aby byl premiérem. Tak aspoň vyzývá Fialu, aby bojoval proti evropským klimatickým cílům. To je ale házení hrachu na stěnu. Fialova vláda nikdy nebyla fanouškem ambiciózních klimatických plánů. Problém je, že ani Babiš, ani Fiala nemají v Evropě výtlak.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Babiš opět zcela ovládá Agrofert. Střet zájmů vyřeším, vzkazuje

Leaders

Agrofert má po osmi letech jediného vlastníka. Andrej Babiš získal zpět sto procent akcií podniku, čímž otevírá otázku možného střetu zájmů při sestavování vlády.

ČTK

Geert Wilders

Sekta Geerta Wilderse. Nahlédněte do toxického fungování spojenců Babiše a Motoristů

Leaders

Populistické strany vnáší do politiky neprůhlednost a nestabilitu. Varováním i pro Česko je příklad jednoho z nejúspěšnějších krajně-pravicových lídrů v Evropě Geerta Wilderse, který je ve své straně absolutním vládcem a do značné míry udává kurz nizozemské politiky. V čem se jeho styl podobá vznikajícímu českému kabinetu?

Karel Pučelík

Okamura program nenaplní. Diskuse o odchodu z EU či NATO nepřichází v úvahu, uvedl Havlíček

