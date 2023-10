David Ondráčka: Válka o zakázku na metro D může finančně ohrozit Prahu. Hřib musí konat

Metro D je největší zakázka Prahy za poslední desetiletí. Kolem obří investice za 30 miliard se hraje tvrdá byznysová a lobbistická zákulisní hra, a teď se celý problém přesouvá i na mezinárodní úroveň. Evropská investiční banka, která poskytuje na projekt většinu peněz (až 23 miliard) řeší průběh výběrového řízení a zvažuje na základě pochybností přerušení financování. Bez jejího úvěru však nemá Praha zajištěné financování tohoto strategického projektu.

Novou linku metra prezentují politici jako symbol rozvoje města, že se konečně něco velkého staví. Politici metro voličům slíbili, chtějí stavbu zahájit co nejdříve, a hlavně v budoucnu už se vidí, jak přestřihují pásky a jedou první soupravou nového metra. Veřejnost metro taky pochopitelně chce, protože projekt dopravně dává smysl. Lidi moc nezajímají procesní zakázkové zákruty, ale chtějí vidět, že město rozvojem hromadné dopravy ulevuje od dopravních kolapsů na silnicích. A teď se to celé může sesypat jako domeček z karet. Na tahu je náměstek primátora Hřib, který je předsedou Dozorčí rady DPP.

Pochybnosti kolem tendru

Dopravní podnik vybral jako vítěze konsorcium Subterra/Hochtief s cenou 30 miliard. Levnější nabídku konsorcia PORR, VINCI a Marti (27 miliard) však DPP vyloučil s velmi zvláštním vysvětlením, že se jednalo o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Ale předpokládaná cena zakázky přitom byla 24 miliard. Logika říká, že 27 je dražší než 24, a tak se dost těžko může jednat o mimořádně nízkou cenu.

Ano, může přijít námitka, že se posuzují i cenové nabídky u dílčích částí projektu, ale v tom je zásadní komunikace zadavatele s uchazeči a objasňování detailů nabídek (firmy musí doložit, jak jsou schopny danou část za ty peníze zrealizovat). A právě okolnosti kolem postupu DPP při objasňování nabídek opravdu smrdí. Z informací, které se dostaly ven se zdá, že vybraná Subterra (dcera Metrostavu) byla několikrát vyzvána k objasnění nabídky, ale v případě konsorcia Vinci (podal levnější nabídku o 2 miliardy), se to nestalo a k objasnění je nevyzval. Přitom institut objasnění nabídky existuje a umožňuje zadavateli (DPP), aby si nesrovnalosti komplexních nabídek s uchazeči vyjasnil. Ale musí vždy postupovat vůči všem stejně, nestranně, to je ten princip.

Jak bude dál?

DPP má teď 15 dní na vypořádání se s námitkami. Pokud je shodí, vyloučené firmy půjdou na ÚOHS a pak se budou soudit, a budou chtít samozřejmě zákaz podpisu smlouvy do vyřešení věci. A mezitím porostou pochybnosti financiéra celé akce, tedy Evropské investiční banky, která opravdu může financování mezitím zastavit (a s jakou slávou se loni oznamovalo její vstup do projektu).

Odpovědnost v městských firmách podle našeho způsobu corporate governance stojí na zásadní statutární roli Dozorčí rady, která jmenuje a odvolává představenstvo a management firmy. Dozorčí rada je nominovaná politicky, tedy Radou města, vybírají si lidi, kterým věří, většinou podle politického klíče. Při výměně garnitur se obvykle přeobsazují dozorčí rady městských firem, a přes ně se uplatňuje politický vliv na fungování městem vlastněných firem, včetně velkých strategických zakázek. V případě DPP pak ze zákona třetinu členů tvoří zástupci odborářů, a ti hájí své zájmy.

Na tahu je předseda dozorčí rady DPP Hřib

DPP mají pod sebou podle koaliční smlouvy Piráti, předsedou Dozorčí rady je náměstek primátora, což je nyní Hřib (dříve při vypisování celé zakázky byl ve funkci primátora). Ten nese politickou odpovědnost za tuto zásadní strategickou investici města. Na něm je, aby nyní začal neprodleně konat a zabránil nejhoršímu. Zatím opatrně mluví o auditu zakázky, pokud budou stíny pochybností. Ale ty jsou a vážně začínají ohrožovat celý projekt, jeho financování.

Měl by však neprodleně svolat Dozorčí radu, donutit představenstvo DPP okamžitě udělat přezkum hodnocení nabídek a celého postupu tendru a nařídit klidně opakovaný postup hodnotící komise. Smlouva zatím podepsaná není, přezkum je možný. Pokud by to management nechtěl udělat, má Hřib pochopitelně možnost iniciovat personální změny v představenstvu. Ale Hřib musí začít neprodleně konat.