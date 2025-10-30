Češi i nadále posílají euru stopku. V EU zůstat chtějí, měnu měnit ne, ukázal průzkum
V české společnosti stále poměrně výrazně přetrvává odmítavý postoj k přijetí eura. Proti zavedení společné evropské měny v Česku jsou nyní dvě třetiny občanů, naopak 30 procent lidí s přijetím eura souhlasí, uvedl průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění.
Kvůli nedávné změně metodologie výzkumů CVVM není možné aktuální výsledky srovnat s předchozími průzkumy, negativní názor většiny Čechů k zavedení eura nicméně dlouhodobě ukazují i zjištění jiných agentur.
Se členstvím ČR v Evropské unii jsou v současné době spokojeny dvě třetiny respondentů a necelá třetina, konkrétně 31 procent, je nespokojena. Nejvíc lidí pozitivně hodnotí evropskou integraci v obraně a kultuře, za prospěšnou ji označily víc než tři čtvrtiny veřejnosti. Necelé dvě třetiny respondentů kladně hodnotí dopady evropské integrace v hospodářství. Nadpoloviční většina vnímá pozitivně spolupráci v ekologii. Ve vztahu k politice jsou názory veřejnosti téměř vyrovnané - podle 47 procentech je evropská integrace v této věci prospěšná, podle 44 procent škodlivá.
V postojích české veřejnosti k posilování či oslabování integrace se nejčastěji objevil názor, že míra integrace Evropské unie by měla do budoucna zůstat přibližně stejná jako v současnosti. Myslí si to 38 procent oslovených. Posílit integraci sedmadvacítky by chtělo 27 procent lidí, naopak oslabit 24 procent.
Češi jsou pro EU
Názor, že Česká republika má být členem Evropské unie, nyní sdílí 74 procent občanů. Opačný názor vyjádřila necelá čtvrtina dotázaných. Ke členství v EU se více hlásí mladí lidé do 30 let, studenti, muži, lidé s vysokoškolským vzděláním, obyvatelé Prahy a voliči koalice Spolu, Pirátů a STAN, dodali analytici CVVM.
Průzkum se konal v druhé polovině letošního srpna, zúčastnilo se ho 1640 lidí starších 15 let.
