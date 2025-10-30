Nový magazín právě vychází!

Češi i nadále posílají euru stopku. V EU zůstat chtějí, měnu měnit ne, ukázal průzkum

V české společnosti stále poměrně výrazně přetrvává odmítavý postoj k přijetí eura. Proti zavedení společné evropské měny v Česku jsou nyní dvě třetiny občanů, naopak 30 procent lidí s přijetím eura souhlasí, uvedl průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění.

Kvůli nedávné změně metodologie výzkumů CVVM není možné aktuální výsledky srovnat s předchozími průzkumy, negativní názor většiny Čechů k zavedení eura nicméně dlouhodobě ukazují i zjištění jiných agentur.

Se členstvím ČR v Evropské unii jsou v současné době spokojeny dvě třetiny respondentů a necelá třetina, konkrétně 31 procent, je nespokojena. Nejvíc lidí pozitivně hodnotí evropskou integraci v obraně a kultuře, za prospěšnou ji označily víc než tři čtvrtiny veřejnosti. Necelé dvě třetiny respondentů kladně hodnotí dopady evropské integrace v hospodářství. Nadpoloviční většina vnímá pozitivně spolupráci v ekologii. Ve vztahu k politice jsou názory veřejnosti téměř vyrovnané - podle 47 procentech je evropská integrace v této věci prospěšná, podle 44 procent škodlivá.

V postojích české veřejnosti k posilování či oslabování integrace se nejčastěji objevil názor, že míra integrace Evropské unie by měla do budoucna zůstat přibližně stejná jako v současnosti. Myslí si to 38 procent oslovených. Posílit integraci sedmadvacítky by chtělo 27 procent lidí, naopak oslabit 24 procent.

Češi jsou pro EU

Názor, že Česká republika má být členem Evropské unie, nyní sdílí 74 procent občanů. Opačný názor vyjádřila necelá čtvrtina dotázaných. Ke členství v EU se více hlásí mladí lidé do 30 let, studenti, muži, lidé s vysokoškolským vzděláním, obyvatelé Prahy a voliči koalice Spolu, Pirátů a STAN, dodali analytici CVVM.

Průzkum se konal v druhé polovině letošního srpna, zúčastnilo se ho 1640 lidí starších 15 let.

Podle dat Eurostatu platí čeští spotřebitelé po zohlednění jejich příjmů za elektřinu nejvíc v celé Evropské unii. Nejlevnější elektřinu mají Malťané, ve srovnání s Čechy platí třetinové ceny. A Maďaři poloviční.

Nová data statistického úřadu hlásí, že česká ekonomika roste ve třetím čtvrtletí meziročně o 2,7 procenta. Ve společnosti by to mělo vyvolat pocit uspokojení. Sláva, rosteme. Jsme premianty Evropy. Přes všechny špatné zprávy kolem nás Česko prosperuje. To je ovšem špatný výklad děje.

Jak ukazují data, česká ekonomika neroste proto, že by Češi vymysleli nějaká objevná řešení, technologické novinky. Že bychom se stali štikou evropské, potažmo světové ekonomiky v inovacích. Že bychom například zjednodušili podmínky pro podnikání, snížili byrokracii. To bychom si lhali do kapsy, je to naopak. Byrokracie roste.

Ve skutečnosti zaostáváme, z velké části produkujeme prvovýrobu. Čest výjimkám. Přidaná hodnota jde z velké části za jinými vlastníky českého majetku. Český automotive vlastní z devadesáti procent Němci.

Češi nakupují

Faktem je, že Češi jsou kreativní a dokáží vymyslet neotřelá řešení, která uspějí v rámci celého světa. Klobouk dolů. Nicméně, aktuální ekonomický růst země není dán technologickou vyspělostí českých mozků či pověstných zlatých český ručiček. Je dán tím, že Češi nakupují. Slovy statistiků, roste maloobchodní spotřeba. To je hlavní tahoun českého růstu.

To by bylo v pořádku, kdyby peníze, které Češi nyní utrácejí, vznikaly z přidané hodnoty české produkce. To se neděje. Faktem je, že lidé utrácejí, protože rostou rychleji reálné mzdy. Letos například o čtyři a půl procenta, což je nejvíc za posledních deset let.

Jak to, že platy a mzdy tak rostou? Protože každá vláda, jedna za druhou, je schopná napáchat schodek veřejných financí přes dvě stě miliard korun, aniž by tyto peníze někdo vydělal.

Veřejný sektor, který zaměstnává nějakých osm set tisíc lidí, doktorů, soudců, učitelů či policistů, si opět vyjednal růst mezd o sedm procent v průměru. Ve firmách tlačí na platovou pilu Středulovy odbory. A důchodci už berou v průměru 22 tisíc měsíčně.

Dá se čekat, že za Babišovy vlády, která má v programu hlavně utrácení, bude trend státních výdajů na dluh pokračovat. Takže české ekonomice se bude dál v uvozovkách dařit.

Kdo zaplatí dluh za tento „úspěch“ české ekonomiky? To je asi každému jedno. Žijeme teď a tady. Důležité jsou peníze na účtu, ne prosperita státu. Číslo růstu HDP je hezké v novinách, můžeme mít hezký pocit, jak se nám daří. Nicméně, přemýšlíme ze dne na den, jako v době prvobytně pospolné společnosti. Budoucnost vem čert.

Velkou zásluhu na růstu ekonomiky má Česká národní banka, která drží inflaci kolem dvou procent. Za cenu krátkodobých úroků ve výši 3,50 procenta. Snaží se tak udržet inflaci na uzdě. Oproti vládám, které ji svými výdaji tlačí nahoru. Číslo o ekonomickém růstu, díky spotřebě domácností, potom zneužívá jedna vláda za druhou k tomu, aby mohla zvyšovat výdaje té či oné skupině, hlavně samozřejmě důchodcům. Vláda je vlastně v jakémsi permanentním souboji s národní bankou. My chceme vyhazovat peníze, dělá vláda, vy udržte inflaci, radí národní bance. Krátkozraké. Mojmír Hampl, šéf Národní rozpočtové rady, se budí s mokrým ručníkem na čele.

Takže z čeho se máme radovat, když nám ekonomika roste? Že je každý víkend parkoviště před IKEA plné? Ano, lidé utrácejí. A táhnou tím ekonomiku. Ale je to jenom stínový růst. Růst na dluh budoucích generací. Není to udržitelný růst ekonomiky. Jeho základem je přidaná hodnota. Vzdělávání. Ne platy učitelů. Inovace. Ne dotace na inovace.

Olívia Lacenová: LVMH zveřejnilo čtvrtletní výsledky – luxus, který znovu dýchá optimismem

Francouzský konglomerát LVMH, symbol luxusu a elegance, se po prvních dvou čtvrtletích poklesu opět vrátil na růstovou trajektorii. Třetí čtvrtletí fiskálního roku 2025 přineslo investorům to, na co již dlouho čekali – jasný signál, že poptávka po luxusním zboží nevyhasla, ale pouze na určitou dobu zpomalila. Kromě toho výsledná čísla posílila i cenu akcií LVMH – ta po výsledcích vzrostla o 14 procent, což představuje nejlepší den za posledních 24 let.

Skupina zastřešující značky jako Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. či Moët & Chandon zaznamenala meziroční organický růst o 1 procento, což může na jedné straně evokovat příliš slabý výkon, ale zároveň je klíčové vnímat situaci komplexněji. První polovina roku se totiž nesla ve znamení poklesu, a tak tato hodnota představuje symbolický návrat do pozitivních čísel. Celkové tržby dosáhly 18,3 miliardy eur, což sice znamená mírný pokles oproti minulému roku, ale opět – s ohledem na předchozí očekávání jde o jednoznačné překonání v pozitivním smyslu.

Kde se firmě dařilo nejvíce?

Nejsilnějším motorem růstu byla divize Sephora, která zaznamenala organický růst tržeb až o 7 procent. Síť parfumerií nejenže těžila z expanze do nových regionů, ale také z úspěchu značky Rhode, kterou založila Hailey Bieber. V neposlední řadě se dařilo i segmentu vína a destilátů, kde došlo ke stabilizaci po napětí kolem čínských a amerických celních sazeb. Z geografického hlediska pak šlo o pokračující růst napříč Spojenými státy a Evropou, přičemž klíčové je oživení na asijském trhu s výjimkou Japonska.

Reakce analytiků a výhled

Pozitivního hodnocení se LVMH dostalo i ze strany analytiků předních investičních bank. Citi označila výsledky za paprsek naděje pro celý sektor luxusu, přičemž Bernstein dokonce zvýšila i svou očekávanou cílovou cenu akcií, konkrétně na 700 eur.

Strategie Bernarda Arnaulta

Generální ředitel LVMH, Bernard Arnault, který je dnes nejen tváří firmy, ale i symbolem francouzského podnikatelského ducha, zdůrazňuje, že strategie LVMH stojí na třech hlavních pilířích – autenticitě, kvalitě a excelenci. Firma navíc v rámci výhledu na nadcházející období, zbytek roku 2025 a následně 2026, stanovila, že bude ještě více usilovat o udržení své globální vedoucí pozice – nejen rozšiřováním portfolia, ale i prohlubováním vztahu se zákazníky, kteří v luxusu nehledají pouze samotné produkty, ale i emoce a hodnoty.

Pro investory

Vývoj ceny akcií společnosti LVMH by se od roku 2024 dal označit převážně jako medvědí trend, ale aktuální výsledky za třetí čtvrtletí naznačují, že by mohlo dojít k zásadní změně. Fundamentální situace, na níž do značné míry závisí konečná cena akcií, zaznamenává organický růst, což představuje potenciál pro nákup společnosti, která se na trhu pohybuje pod svým absolutním maximem – případný nárůst ceny na toto maximum by znamenal zhodnocení o více než 50 procent.

