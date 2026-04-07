Tajný hovor Orbána s Putinem: Jsem ochotnen pomoci v čemkoliv, uvedl maďarský premiér
Maďarský premiér Viktor Orbán v říjnovém telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nabídl, že je připraven pomoci „v jakékoli záležitosti“, včetně snahy o urovnání války na Ukrajině prostřednictvím summitu v Budapešti. Vyplývá to z přepisu hovoru, který zveřejnila agentura Bloomberg.
„Včera naše přátelství dosáhlo takové úrovně, že mohu pomoci jakkoli,“ uvedl Orbán. „V jakékoli záležitosti, kde mohu být nápomocen, jsem vám k dispozici.“ Aby své sdělení podtrhl, připomněl Ezopovu bajku o myši, která vysvobodí lva, což podle přepisu vyvolalo u Putina smích.
Telefonát, který se uskutečnil 17. října kolem poledne a trval méně než 15 minut, ukazuje podle dostupných informací na blízký vztah mezi maďarskou vládou a Kremlem. Oba státníci si během hovoru vyjadřovali vzájemné uznání a oceňovali také amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž oba hovořili den předtím o možnosti uspořádat summit v Budapešti. Ten se nakonec neuskutečnil.
Orbán uvedl, že jeho vztah s Putinem se od roku 2009, kdy začal v Petrohradu, dále prohloubil. „Čím více přátel máme, tím více možností máme odolávat našim protivníkům,“ řekl. Zároveň litoval, že se s ruským prezidentem nemohli setkávat osobně tak často jako před pandemií covidu.
Putin naopak ocenil „nezávislý a flexibilní“ postoj Maďarska k válce na Ukrajině. „Je pro nás nepochopitelné, že takto vyvážený, středový postoj vyvolává pouze kritiku,“ uvedl ruský prezident.
Zveřejnění obsahu hovoru přichází v citlivém období před volbami v Maďarsku, kde průzkumy naznačují možnost, že by Orbán po 16 letech mohl ztratit moc. Jeho vláda dlouhodobě odmítá pomoc Ukrajině a jeho kampaň vykresluje prezidenta Volodymyra Zelenského jako nepřítele státu. Opoziční lídr Péter Magyar naopak slibuje návrat země k evropskému mainstreamu.
Fidesz drží venkov, ale Tisza dotahuje. Bitva o Maďarsko vrcholí
Orbánova vláda současně blokuje klíčovou půjčku pro Kyjev ve výši 90 miliard eur, zabavila finanční prostředky převážené z Rakouska na Ukrajinu a nadále dováží ruské energie, zatímco Evropská unie se jich snaží postupně zbavit.
Orbánova vláda současně blokuje klíčovou půjčku pro Kyjev ve výši 90 miliard eur, zabavila finanční prostředky převážené z Rakouska na Ukrajinu a nadále dováží ruské energie, zatímco Evropská unie se jich snaží postupně zbavit.
Napětí zvýšily i nedávné informace o úzké komunikaci mezi maďarskou a ruskou diplomacií. Podle investigativních médií maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó jednal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem o vyřazení osoby ze sankčního seznamu EU a podle Washington Post měl Moskvu informovat o neveřejných jednáních v Bruselu. Szijjártó tato tvrzení odmítl.
Hlavním tématem říjnového hovoru byla možnost uspořádat setkání mezi Spojenými státy a Ruskem v Budapešti. „Orbán vyjádřil ochotu připravit půdu pro možné setkání Ruska a Spojených států v Budapešti,“ uvedl Kreml. Putin podle přepisu nastínil kroky vedoucí k takovému jednání, včetně možného setkání mezi Sergejem Lavrovem a americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, které se však nakonec neuskutečnilo.
Summit ztroskotal na neshodách
Maďarsko bylo podle Putina jednou z mála, „možná jedinou“ evropskou zemí vhodnou pro takové jednání, protože Orbán je přítelem obou prezidentů. Plánovaný summit ale ztroskotal na neshodách mezi USA a Ruskem ohledně Ukrajiny.
Závěr hovoru byl osobnější – Orbán pogratuloval Putinovi k narozeninám a oba lídři si vyměnili poznámky o svém zdraví a koníčcích. „Cvičím, také lyžuji. Vím, že hrajete fotbal,“ řekl Putin. „Snažím se,“ odpověděl Orbán se smíchem.
Zveřejněný přepis podle Bloombergu naznačuje, že pomoc Rusku může být součástí politiky maďarské vlády na nejvyšší úrovni. Klíčovou otázkou nyní zůstává, jaký dopad budou mít tato odhalení na blížící se volby a postavení Maďarska v rámci Evropské unie.