newstream.cz Politika Tajný hovor Orbána s Putinem: Jsem ochotnen pomoci v čemkoliv, uvedl maďarský premiér

Tajný hovor Orbána s Putinem: Jsem ochotnen pomoci v čemkoliv, uvedl maďarský premiér

Maďarský premiér Viktor Orbán v říjnovém telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nabídl, že je připraven pomoci „v jakékoli záležitosti“, včetně snahy o urovnání války na Ukrajině prostřednictvím summitu v Budapešti. Vyplývá to z přepisu hovoru, který zveřejnila agentura Bloomberg.

„Včera naše přátelství dosáhlo takové úrovně, že mohu pomoci jakkoli,“ uvedl Orbán. „V jakékoli záležitosti, kde mohu být nápomocen, jsem vám k dispozici.“ Aby své sdělení podtrhl, připomněl Ezopovu bajku o myši, která vysvobodí lva, což podle přepisu vyvolalo u Putina smích.

Telefonát, který se uskutečnil 17. října kolem poledne a trval méně než 15 minut, ukazuje podle dostupných informací na blízký vztah mezi maďarskou vládou a Kremlem. Oba státníci si během hovoru vyjadřovali vzájemné uznání a oceňovali také amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž oba hovořili den předtím o možnosti uspořádat summit v Budapešti. Ten se nakonec neuskutečnil.

Orbán uvedl, že jeho vztah s Putinem se od roku 2009, kdy začal v Petrohradu, dále prohloubil. „Čím více přátel máme, tím více možností máme odolávat našim protivníkům,“ řekl. Zároveň litoval, že se s ruským prezidentem nemohli setkávat osobně tak často jako před pandemií covidu.

Putin naopak ocenil „nezávislý a flexibilní“ postoj Maďarska k válce na Ukrajině. „Je pro nás nepochopitelné, že takto vyvážený, středový postoj vyvolává pouze kritiku,“ uvedl ruský prezident.

Zveřejnění obsahu hovoru přichází v citlivém období před volbami v Maďarsku, kde průzkumy naznačují možnost, že by Orbán po 16 letech mohl ztratit moc. Jeho vláda dlouhodobě odmítá pomoc Ukrajině a jeho kampaň vykresluje prezidenta Volodymyra Zelenského jako nepřítele státu. Opoziční lídr Péter Magyar naopak slibuje návrat země k evropskému mainstreamu.

Fidesz drží venkov, ale Tisza dotahuje. Bitva o Maďarsko vrcholí

V malé obci Mályinka na severovýchodě Maďarska vede Sándor Tóth hospodu už více než čtyři desetiletí. Za tu dobu zažil nejen pád komunismu, ale i opakovaná volební vítězství strany Fidesz premiéra Viktora Orbána. Stejně jako většina místních jí i on dlouhodobě dává svůj hlas, píše agentura Reuters.

Orbánova vláda současně blokuje klíčovou půjčku pro Kyjev ve výši 90 miliard eur, zabavila finanční prostředky převážené z Rakouska na Ukrajinu a nadále dováží ruské energie, zatímco Evropská unie se jich snaží postupně zbavit.

Napětí zvýšily i nedávné informace o úzké komunikaci mezi maďarskou a ruskou diplomacií. Podle investigativních médií maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó jednal se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem o vyřazení osoby ze sankčního seznamu EU a podle Washington Post měl Moskvu informovat o neveřejných jednáních v Bruselu. Szijjártó tato tvrzení odmítl.

Hlavním tématem říjnového hovoru byla možnost uspořádat setkání mezi Spojenými státy a Ruskem v Budapešti. „Orbán vyjádřil ochotu připravit půdu pro možné setkání Ruska a Spojených států v Budapešti,“ uvedl Kreml. Putin podle přepisu nastínil kroky vedoucí k takovému jednání, včetně možného setkání mezi Sergejem Lavrovem a americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem, které se však nakonec neuskutečnilo.

Podpora Putina klesla nejvíce za sedm let. Ve společnosti roste protestní potenciál

V Rusku se snížila podpora prezidenta Vladimira Putina nejvíce za posledních sedm let. Podle deníku Kommersant to vyplývá z průzkumu společnosti FOM ze 27. až 29. března. Server The Moscow Times pokles důvěry ze 76 na 71 procent spojuje s blokováním komunikační aplikace Telegram a služeb vzdáleného připojení (VPN) v Rusku.

Summit ztroskotal na neshodách

Maďarsko bylo podle Putina jednou z mála, „možná jedinou“ evropskou zemí vhodnou pro takové jednání, protože Orbán je přítelem obou prezidentů. Plánovaný summit ale ztroskotal na neshodách mezi USA a Ruskem ohledně Ukrajiny.

Závěr hovoru byl osobnější – Orbán pogratuloval Putinovi k narozeninám a oba lídři si vyměnili poznámky o svém zdraví a koníčcích. „Cvičím, také lyžuji. Vím, že hrajete fotbal,“ řekl Putin. „Snažím se,“ odpověděl Orbán se smíchem.

Zveřejněný přepis podle Bloombergu naznačuje, že pomoc Rusku může být součástí politiky maďarské vlády na nejvyšší úrovni. Klíčovou otázkou nyní zůstává, jaký dopad budou mít tato odhalení na blížící se volby a postavení Maďarska v rámci Evropské unie.

Putin „zavařil“ Orbánovi, jenž před blížícími se volbami čelí závažnému výpadku dodávek ruské ropy

ING narazila v Rusku: prodej zkrachoval, odchod se komplikuje

Nizozemská bankovní skupina ING Groep ukončila dohodu o prodeji svého ruského byznysu, čímž se zkomplikoval její dlouhodobý odchod z tamního trhu. Informovala o tom agentura Bloomberg. Největší nizozemská banka uvedla, že plánovaný prodej ING Bank (Eurasia) ruské společnosti Global Development byl zrušen, protože „neexistuje reálné očekávání“, že kupující získá potřebná regulatorní povolení.

„Nevidíme pro ING v Rusku žádnou budoucnost a nadále se soustředíme na ukončení našich aktivit na ruském trhu,“ uvedla banka se sídlem v Amsterdamu.

Regulatorní překážky

ING se stejně jako další evropské banky snaží omezit své působení v Rusku od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022, naráží však na regulatorní překážky. Prodej ruského byznysu oznámila v lednu 2025, transakci se však nepodařilo dokončit. Banka zároveň zdůraznila, že od invaze nepřijímá nové obchody s ruskými klienty, postupně omezuje své operace a odděluje ruský byznys od ostatních sítí a systémů skupiny.

Expozice ING vůči Rusku, která je vedena prostřednictvím entit mimo samotné Rusko, se do konce roku 2025 snížila téměř o 90 procent na 600 milionů eur. Banka zároveň očekává, že případné alternativní scénáře odchodu budou mít finanční dopad „zhruba podobný“ jako neuskutečněná transakce, která měla podle odhadů negativně ovlivnit kapitálový ukazatel CET1 přibližně o sedm bazických bodů.

H&M ztrácí dech: Zara i levní konkurenti dál unikají

Švédský oděvní gigant H&M se snaží přesvědčit investory, že se mu podařilo stabilizovat podnikání a vytvořit základ pro budoucí růst. Jak uvádí agentura Bloomberg, generální ředitel Daniel Ervér čelí především problému důvěryhodnosti, který se táhne už několik let. Před osmi lety firma po výrazném poklesu tržeb ujistila investory, že se situace zlepší, to se však nestalo. Krátce po tehdejším setkání s akcionáři oznámila další nepříznivé zprávy, včetně přibližně čtyř miliard dolarů v neprodaném oblečení a výrazného propadu provozního zisku.

Navzdory komplikacím akcie ING v úvodu obchodování posílily až o 0,9 procenta.

Ruské operace ING zaměstnávají 239 lidí a jejich aktiva loni vzrostla o 42 procent na 1,086 miliardy eur. Podle výroční zprávy k tomu přispěly především vysoké místní úrokové sazby a posílení rublu vůči euru. ING tak zůstává v situaci, kdy se snaží ruský trh opustit, ale zároveň čelí překážkám, které tento proces zpomalují. Jak uvádí Bloomberg, odchod západních bank z Ruska tak zůstává složitější, než se původně očekávalo.

Inflace zrychlila. Ceny táhnou nahoru energie a pohonné hmoty

Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o 1,9 procenta. Meziroční tempo inflace zrychlilo z únorových 1,4 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Zdražily především energie, v nichž jsou zahrnuty i pohonné hmoty. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.

Oproti únoru v březnu zpomalil na 1,7 procenta meziroční pokles cen energií. V únoru statistici evidovali meziroční snížení cen energií o 7,8 procenta. Služby v březnu meziročně zdražily o 4,7 procenta a zboží o 0,1 procenta. Ceny potravin a nealkoholických nápojů v porovnání s loňským březnem klesly o 1,1 procenta, naopak tabák a alkoholické nápoje o 3,3 procenta zdražily.

Bez započítání energií by se spotřebitelské ceny v Česku v březnu meziročně zvýšily o 2,4 procenta.

Ve srovnání s letošním únorem ceny energií stouply o 5,3 procenta, služby zdražily o 0,3 procenta a zboží o 0,8 procenta. Za potraviny a nealkoholické nápoje lidé v březnu platili o 0,7 procenta méně než v únoru a za alkohol a tabák o 0,3 procenta méně.

Rusko chce „léčit“ ženy, aby rodily. Ony mluví o nátlaku a krutosti

Rusko chce „léčit" ženy, aby rodily. Ony mluví o nátlaku a krutosti

Myšlenku „léčit“ ženy, aby chtěly mít děti, považují Rusky za nátlakovou, krutou a neproveditelnou. Podle nich takový přístup jen stěží pomůže zvrátit dramatický pokles porodnosti, která je nyní nejnižší za posledních 200 let, napsala agentura AFP.

Analytici zrychlení meziroční inflace předpokládali. Zdůvodňovali to skokovým nárůstem cen nafty a benzinu, které zdražují kvůli růstu cen ropy na světových trzích po americkém a izraelském útoků na Írán a následném uzavření Hormuzského průlivu.

V únoru byla meziroční inflace na nejnižší hodnotě od října 2016. Pod dvouprocentním cílem České národní banky byla od ledna. Za zvolněním inflace v prvních dvou měsících roku stálo podle odborníků zejména převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.

