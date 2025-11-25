Umělá inteligence bude v Česku od příštího roku více hlídaná
Český telekomunikační úřad bude pravděpodobně od poloviny příštího roku dohlížet na používání umělé inteligence v Česku. Vytvoří samostatné oddělení pro AI dozor, které se bude řídit chystaným zákonem o AI. Norma je po připomínkovém řízení. Na dnešním setkání s novináři to uvedl předseda ČTÚ Marek Ebert. Vedle telekomunikačního úřadu budou na dodržování zákona dohlížet i další veřejné instituce.
Zákon o AI vychází z evropské směrnice AI Act. Nová úprava si klade za cíl především ochranu uživatelů, podporu inovací, technologických firem a důvěru v digitální technologie.
Úřad by se měl stát podle koordinátorky dozoru nad AI Ivany Kudláčkové garantem odpovědného a férového využívání AI v Česku. Zároveň má vysvětlovat, informovat a chránit veřejnost a kontrolovat dodržování pravidel v případě vysoce rizikových systémů.
Vedle ČTÚ budou na dodržování zákona dohlížet i další instituce. Česká národní banka bude mít na starosti dozor nad vysoce rizikovými systémy používané finančním sektorem a Úřad na ochranu osobních údajů bude mít na starosti otázky zpracování osobních údajů v rámci AI systémů. Koordinátorem zavádění zákona bude ministerstvo průmyslu a obchodu, další úkoly vyplynou pro Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Českou agenturu pro standardizaci.
Evropská směrnice o AI byla přijata loni v srpnu. Již od letošního února podle ní platí zákaz některých praktik, například systémů biometrické kategorizace, predikce trestné činnosti nebo rozpoznávání emocí.
