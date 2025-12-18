Velký odchod z Amazonu. Končí šéf AI oddělení Rohit Prasad
Dosavadní šéf oddělení americké technologické společnosti Amazon pro vývoj umělé inteligence Rohit Prasad na konci roku ve funkci skončí. Dnes to oznámil generální ředitel Amazonu Andy Jassy s tím, že Prasad odchází na vlastní žádost. V Amazonu pracuje od roku 2013 a podílel se mimo jiné na vývoji známé virtuální asistentky Alexy.
Oddělení, které se oficiální zaměřuje na vývoj takzvané obecné umělé inteligence (AGI), převezme dosavadní šéf cloudové divize Amazon Web Services (AWS) Peter DeSantis. Změna je podle Jassyho součástí širší reorganizace aktivit Amazonu v oblasti AI, kdy dosavadní divize AGI převezme aktivity některých dalších divizí a týmů.
Reorganizace má urychlit nasazení nástrojů AI v jednotlivých produktech a cloudových službách. DeSantis bude mít na starosti strategické směřování rozšířené skupiny. Jednotlivé týmy v oblasti AI potom budou úzce spolupracovat s AWS i vývojáři spotřebitelských produktů Amazonu.
Podle stanice CNBC Odchod Prasada přichází v době, kdy Amazon čelí sílící konkurenci v generativní AI ze strany firem jako Microsoft, Google či OpenAI. Prasad vedl strategii AI Amazonu od roku 2013 a byl klíčovou postavou při vývoji Alexy, jejíž další rozvoj se však podle CNBC ukázal jako nákladný a technologicky náročný.

Podle stanice CNBC Odchod Prasada přichází v době, kdy Amazon čelí sílící konkurenci v generativní AI ze strany firem jako Microsoft, Google či OpenAI. Prasad vedl strategii AI Amazonu od roku 2013 a byl klíčovou postavou při vývoji Alexy, jejíž další rozvoj se však podle CNBC ukázal jako nákladný a technologicky náročný.
Firma v posledních letech investuje miliardy dolarů do vlastních modelů i do startupu Anthropic.
Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,5 bilionu dolarů, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by výdaje mohly přesáhnout dva biliony dolarů, předpovídá Gartner.
