Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Moskva shodila ze stolu návrhy k mírovému plánu. To nebude fungovat, řekl Putinův poradce Ušakov

Moskva shodila ze stolu návrhy k mírovému plánu. To nebude fungovat, řekl Putinův poradce Ušakov

Andrij Jermak a Marco Rubio
ČTK
ČTK
ČTK

Evropské protinávrhy k 28bodovému mírovému plánu pro Ukrajinu, který vypracovaly Spojené státy, na první pohled nejsou konstruktivní a pro Moskvu nebudou fungovat. Řekl to poradce ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov. Mnohé body amerického mírového plánu se ale podle něj zdají být přijatelné, cituje ho agentura Reuters.

Zveřejnění 28bodového návrhu amerického mírového plánu minulý týden prohloubilo na Ukrajině a mezi evropskými mocnostmi obavy, že Washington přijal základní požadavky Ruska. Ty se týkají například územních ústupků Ukrajiny, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, nebo závazku, že země čelící od února 2022 plnohodnotné ruské agresi nevstoupí do NATO. Evropské návrhy podle dostupných informací tyto body významně mění.

„Evropský plán je na první pohled... naprosto nekonstruktivní a pro nás nefunguje,“ řekl Ušakov novinářům v Moskvě.

Střela Narwhal

Češi vyvíjí střelu s plochou dráhou letu. Dolet má 680 kilometrů a vyhne se detekci

Zprávy z firem

Česká firma LPP holding je ve finální fázi vývoje nové střely s plochou dráhou letu nazvané Narwhal. Na začátku příštího roku by měla začít sériová výroba, uvedla za společnost LPP holding Martina Tauberová. Střelu, která dokáže zasáhnout cíle na vzdálenost 680 kilometrů a díky letu v nízké výšce se vyhnout detekci, společnost představila minulý týden na veletrhu Dubai Airshow. Upozornil na to server iDnes.

ČTK

Přečíst článek

Putin v pátek prohlásil, že americké návrhy na mír na Ukrajině by mohly být základem pro řešení konfliktu. Ušakov uvedl, že „ne všechna, ale mnoho ustanovení tohoto (amerického) plánu se nám zdá docela přijatelných“. Dodal, že některá by ale vyžadovala podrobnější diskusi.

V Ženevě dnes skončila jednání o americkém plánu na ukončení války na Ukrajině. Washington a Kyjev při nich vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války. Podle německého ministra zahraničí Johanna Wadephula je plán z Ženevy zásadním úspěchem pro Evropu, která se tak podílí na všech bodech, které se jí týkají.

Související

Další země zakáže sociální sítě mladším 16 let

Jde zakázat dětem přístup na sociální sítě? Francie to zkusí
iStock
ČTK
ČTK

Malajsie plánuje od příštího roku zakázat sociální sítě pro osoby mladší 16 let. Připojí se tak k Austrálii a dalším zemím, které prosazují přísnější věkové limity pro děti, napsala dnes agentura AP.

Malajsijský ministr komunikací Fahmi Fadzil v neděli oznámil, že vláda tento krok schválila jako součást širšího úsilí chránit mladé lidi před újmami v on-line prostoru, jako je kyberšikana, podvody a sexuální vykořisťování. Kabinet také zkoumá přístupy Austrálie i dalších zemí a možnost využití elektronických kontrol pomocí občanských průkazů nebo pasů k ověření věku uživatelů, dodal. Neřekl však, kdy přesně bude zákaz zaveden.

„Věřím, že pokud vláda, regulační orgány a rodiče budou plnit své role, můžeme zajistit, že internet v Malajsii bude nejen rychlý, rozšířený a cenově dostupný, ale především bezpečný, zejména pro děti a rodiny,“ řekl Fadzil.

V bezmála 36milionové Malajsii musí velké sociální sítě a komunikační platformy s alespoň osmi miliony uživateli od ledna získat licenci v rámci širšího zpřísnění státního dohledu nad digitálními platformami. Licencované platformy musí zavést ověřování věku, opatření pro bezpečnost obsahu a pravidla transparentnosti, což podle AP odráží snahu vlády o bezpečnější digitální prostor.

Australský parlament jako první na světě přijal zákaz sociálních sítí pro děti, který začne platit 10. prosince a který stanovuje minimální věk na 16 let. Platformy jako Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, Reddit, Kick nebo YouTube čelí pokutám až do výše 50 milionů australských dolarů (přes 676 milionů korun), pokud u nich dojde k takzvanému systémovému selhání při zabránění dětem mladším 16 let si založit účet.

Krok Austrálie pozorně sledují další země, které sdílejí obavy o dopady sociálních médií na malé děti. Dánsko na začátku listopadu oznámilo plány na zákaz přístupu k sítím pro všechny osoby mladší 15 let, ačkoliv podrobnosti o prosazování tohoto opatření zůstávají nejasná. S návrhem zákona postupuje také Norsko, které chce stanovit minimální věkovou hranici rovněž na 15 let.

Aktualizováno

Španělsko udeřilo na Metu. Zuckerbergova firma musí zaplatit 479 milionů eur za zneužívání dat

Money

Americká technologická společnost Meta Platforms, která provozuje sociální sítě Facebook a Instagram, musí internetovým médiím ve Španělsku zaplatit 479 milionů eur, tedy 11,5 miliardy korun. Podle rozhodnutí obchodního soudu v Madridu se firma dopustila nekalých obchodních praktik a také porušení evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Proti rozhodnutí se Meta může odvolat.

ČTK

Přečíst článek

Související

Nemocný v Africe

Poučení z pandemie neproběhlo. Globální výdaje na zdravotnictví klesají. A nejen kvůli Trumpovi

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

Trumpovi zchudli. Rodinné podniky přišly o miliardu dolarů

Eric Trump, Donald Trump a Donald Trump jr.
ČTK
nst
nst

Není vždycky posvícení, říká staré české pořekadlo. A platí to i o velmi bohatých lidech, jako je rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pád kryptoměn připravil rodinné podniky o miliardu dolarů.

Během druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa kryptoaktiva zásadně zvýšila bohatství jeho rodiny. Nyní však Trumpovi — a jejich pomocníci — dostávají rychlokurz v divoké volatilitě, která je digitálním měnám vlastní, píše agentura Bloomberg.

Nedávný prudký pád technologických akcií a kryptoměn způsobil, že hodnota memecoinu nesoucího jméno Trump klesla od srpna zhruba o čtvrtinu. Podíl Erica Trumpa v bitcoinové těžební firmě ztratil přibližně polovinu své hodnoty od svého vrcholu. A akcie Trumpovy sociální mediální společnosti, která letos začala hromadit bitcoin, se pohybují poblíž historického minima.

Zmíněný propad vymazal z trhu s digitálními aktivy celkově více než 1 bilion dolarů. Jmění rodiny Trumpových kleslo podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index na zhruba 6,7 miliardy dolarů z 7,7 miliardy dolarů na začátku září — pokles převážně související s rostoucím portfoliem jejich kryptoměnových projektů.

Podle Erica je čas k nákupu

Ovšem Eric Trump říká, že ho pokles trhu od invetic neodradil. Naopak vyzývá investory, aby své sázky zdvojnásobili — i během propadů na kryptotrhu.

„Je to skvělá příležitost k nákupu,“ uvedl pro Bloomberg News. „Ti, kdo nakupují v době propadů a vyrovnají se s volatilitou, budou nakonec vítězi. Nikdy jsem nebyl optimističtější ohledně budoucnosti kryptoměn a modernizace finančního systému.“

Je pravda, že od svého vzniku v roce 2009 zažil bitcoin již několik prudkých propadů, aby se následně vyšplhal ještě výše.

Bloomberg připomná, že Trumpovi jsou na tom lépe než ostatní běžní investoři — mají určitou „pojistku“. I když se hodnota tokenů a kryptofirem se propadá, vydělávají peníze i jinak, protože jsou více exponováni v odvětví. Spoluzaložili World Liberty Financial a ačkoli hodnota tokenů klesá, stále mají nárok na část výnosů z jejich prodeje tokenů, a to bez ohledu na cenu.

„Retailoví investoři mohou pouze spekulovat,“ řekl Bloombergu Jim Angel, profesor financí na Georgetown University. „Trumpovi mohou nejen spekulovat — oni mohou tokeny vytvářet, prodávat je a vydělávat na těchto transakcích.“

Eric Trump

Banky jsou jen pro bohaté, řekl Trumpův syn

Money

Trumpova rodina platí za nadšence do kryptoměn. Veřejně je podporuje, má v nich miliardy dolarů. Eric Trump, prostřední syn prezidenta, zaútočil na tradiční banky: na kryptoměny prý dávno nestačí.

tzv

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Doporučujeme