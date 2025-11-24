Moskva shodila ze stolu návrhy k mírovému plánu. To nebude fungovat, řekl Putinův poradce Ušakov
Evropské protinávrhy k 28bodovému mírovému plánu pro Ukrajinu, který vypracovaly Spojené státy, na první pohled nejsou konstruktivní a pro Moskvu nebudou fungovat. Řekl to poradce ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov. Mnohé body amerického mírového plánu se ale podle něj zdají být přijatelné, cituje ho agentura Reuters.
Zveřejnění 28bodového návrhu amerického mírového plánu minulý týden prohloubilo na Ukrajině a mezi evropskými mocnostmi obavy, že Washington přijal základní požadavky Ruska. Ty se týkají například územních ústupků Ukrajiny, včetně oblastí, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit, nebo závazku, že země čelící od února 2022 plnohodnotné ruské agresi nevstoupí do NATO. Evropské návrhy podle dostupných informací tyto body významně mění.
„Evropský plán je na první pohled... naprosto nekonstruktivní a pro nás nefunguje,“ řekl Ušakov novinářům v Moskvě.
Putin v pátek prohlásil, že americké návrhy na mír na Ukrajině by mohly být základem pro řešení konfliktu. Ušakov uvedl, že „ne všechna, ale mnoho ustanovení tohoto (amerického) plánu se nám zdá docela přijatelných“. Dodal, že některá by ale vyžadovala podrobnější diskusi.
V Ženevě dnes skončila jednání o americkém plánu na ukončení války na Ukrajině. Washington a Kyjev při nich vypracovaly aktualizovaný a zpřesněný mírový rámec pro možné ukončení války. Podle německého ministra zahraničí Johanna Wadephula je plán z Ženevy zásadním úspěchem pro Evropu, která se tak podílí na všech bodech, které se jí týkají.