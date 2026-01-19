Nový magazín právě vychází!

Trumpovy výroky o Grónsku oslabují NATO, varuje expert

Rétorika Trumpa o Grónsku oslabuje dle odborníka NATO před Ruskem a Čínou
ČTK
nst
nst

Rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa kolem Grónska poškozuje transatlantické vztahy a oslabuje spojeneckou soudržnost v rámci NATO, uvedl Martin Jirušek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Podle něj verbální hrozby ze strany USA představují vážný problém v době rostoucího napětí s Ruskem a Čínou.

Napětí kolem Grónska eskaluje kvůli Trumpovým výrokům o nutnosti získat tento arktický ostrov pro Spojené státy. Grónsko je poloautonomním územím Dánska a americký prezident v minulých dnech nevyloučil ani použití síly. V dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi Trump navíc napsal, že po neudělení Nobelovy ceny za mír už necítí povinnost „myslet čistě na mír“. O víkendu také oznámil záměr uvalit dodatečná desetiprocentní cla na některé evropské země, které se podle něj postavily proti americkým plánům na získání Grónska.

Dánští vojáci v Grónsku ČTK

„Jeho výroky je třeba brát vážně už jen proto, jak výrazně narušují spojenecké vztahy,“ uvedl Jirušek. Trump podle něj používá typický vyjednávací styl, kdy nejprve předkládá maximalistické a šokující požadavky, aby následně otevřel prostor k jednání. „I když konečný výsledek nemusí být tak extrémní, samotné verbální hrozby použitím síly ze strany Spojených států jsou těžkou ranou pro NATO a oslabují alianci vůči Rusku a Číně,“ dodal.

Republikánský kongresman z Nebrasky Don Bacon

„Takhle se se spojenci nejedná“. Trumpovy choutky na Grónsko vyvolaly vlnu odporu u republikánů

Politika

Výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o jeho záměru získat Grónsko vyvolaly vlnu kritiky v řadách zákonodárců z Republikánské strany. Někteří z nich projevují dosud největší odpor vůči Trumpově krokům od jeho nástupu do úřadu, píše agentura AP. Republikánský kongresman z Nebrasky Don Bacon podle serveru The Hill řekl, že by se přikláněl k ústavní žalobě na Trumpa, takzvanému impeachmentu, v případě, že se republikánský prezident rozhodne podniknout invazi do Grónska.

ČTK

Přečíst článek

Dlouhodobé narušení důvěry

Důsledkem může být podle experta i dlouhodobé narušení důvěry mezi USA a evropskými spojenci. „Nejde jen o Grónsko. Jde o celý řetězec kroků – od rétorických útoků přes obchodní tlak až po faktické vydírání. Evropa si uvědomuje, že Spojené státy dnes nehrají stejnou hru a spíše vystupují jako vyzyvatel,“ uvedl Jirušek.

Český premiér Andrej Babiš dnes na dotaz novinářů uvedl, že za českou vládu nemůže jednoznačně říci, že Česko stojí za Grónskem. Připomněl, že lídrem NATO jsou Spojené státy a že otevřené střety mezi spojenci považuje za kontraproduktivní.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Dalibor Martínek: Msta za Turka. Žádné stíhačky pro Ukrajinu

Názory

Vládní koalice rozhodla, že Česko Ukrajině nedodá letouny L-159, o jejichž možném prodeji mluvil při své návštěvě Ukrajiny prezident Petr Pavel. Macinka s Okamurou tak nasadili prezidentovi dlouhý nos. Žádný Turek? Tak tedy žádné stíhačky.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podle Jiruška by Spojené státy mohly své bezpečnostní zájmy v Grónsku prosazovat i jinak, například posílením vojenské či ekonomické přítomnosti, aniž by poškodily vztahy s Evropou a Dánskem. Současná administrativa však podle něj může usilovat o širší přenastavení mezinárodní politiky. „Je možné, že Trump chce vstoupit do historie jako prezident, který rozšířil území USA a zároveň se vymanil z mezinárodních závazků, které považuje za omezující, včetně NATO,“ uvedl.

Snaha o větší vliv v Grónsku je podle odborníka v kontextu rivality s Čínou a Ruskem spíše symbolickým gestem. Ekonomický potenciál těžby surovin v Arktidě zůstává podle něj nejistý kvůli vysokým nákladům a technologickým omezením. „Krátkodobě může tento přístup Spojené státy posílit, z dlouhodobého hlediska je ale oslabí. Mohou přijít o spojence a také o významnou část takzvané měkké moci, tedy kulturního a hodnotového vlivu,“ uzavřel Jirušek.

Odborník na AI: Nové modely již lidské experty porážejí. A to drtivě

Umělá inteligence (ilustrační foto)
iStock
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

David Strejc působí jako CTO ve společnosti Apertia Tech a věnuje se zavádění AI do firemních řešení. „Čísla mluví jasně. Model GPT-5.2 produkuje profesionální výstupy přibližně jedenáctkrát rychleji a za méně než jedno procento nákladů oproti lidským profesionálům. Nejde o budoucnost – jde o současnost, kterou už dnes aktivně využíváme,“ říká David Strejc.

Oblast IT patří k těm oblastem, kde se očekává největší disrupce v souvislosti s umělou inteligencí ze všech. A zatímco doposud sice rostla efektivita zejména na úrovni konkrétních úkolů, nejnovější modely AI nástrojů již vykazují takovou míru kvality a univerzality, že se to projevuje i na velmi komplexních úkolech.

Český poskytovatel enterprise IT řešení Apertia Tech uvedla, že se jí díky AI nástrojům povedlo zavést implementaci 30 procent rozsáhlého podnikového systému za pouhé čtyři hodiny. „Tento výsledek potvrzuje, že éra, kdy AI překonává lidské profesionály v odborné práci, již nastala,“ uvedl CTO společnosti David Strejc. „Model GPT-5.2, který OpenAI uvedla vloni 11. prosince, dosáhl v benchmarku GDPval skóre 70,9 procenta, což znamená, že ve více než sedmdesáti procentech případů splnil nebo překonal výkon lidských expertů při řešení profesionálních úkolů,“ dodal Strejc.

V mobilním telefonu máme dnes nejlepší analytické nástroje pro rodinné finance v historii

Umělá inteligence hlídá rodinné rozpočty. Jak ji využít na maximum

Money

Původní aplikace, ale také součást standardního internetového bankovnictví. Umělá inteligence se čím dál častěji využívá pro sledování finančního zdraví českých střadatelů. Jaké možnosti nyní na trhu existují?

Stanislav Šulc, Zlaťák

Přečíst článek

Zkušený programátor bude placen zlatem

Benchmark GDPval měří schopnost AI vykonávat reálnou odbornou práci napříč 44 profesemi v devíti klíčových odvětvích americké ekonomiky. Testuje tvorbu obchodních prezentací, účetních tabulek, výrobních diagramů a dalších profesionálních výstupů běžně využívaných ve firmách.

Úspěch společnosti Apertia Tech pak podle Strejce ukazuje, že nejde „jen“ o urychlení celého procesu, ale o zcela nový způsob organizace práce.

„AI generuje kód, my definujeme architekturu a byznys logiku. Poměr se obrátil. Místo toho, aby programátor psal kód a občas konzultoval, dnes architekt řídí AI a systematicky validuje její výstupy,“ připomíná odborník.

To se tak zásadním způsobem podepíše na profesi programátorů. Juniorní programátoři budou muset rychle růst, nebo je AI nahradí. Naopak architekti, kteří rozumí celému systému a dokážou AI efektivně řídit, budou placeni mimořádně dobře.

Strejc zároveň upozorňuje, že nelze vytvářet komplexní systémy zcela bez znalosti.

„Není to pro amatéry. Vidíme firmy, které si myslí, že si koupí předplatné ChatGPT a budou vyvíjet enterprise software. Výsledkem jsou bezpečnostní díry, neudržitelný kód a projekty, které je nutné přepsat od základu,“ varuje Strejc.

ilustrační foto

Vlna bankrotů v Česku: firmy padají nejrychleji od roku 2017

Zprávy z firem

Soudy v ČR v roce 2025 vyhlásily bankrot 751 společností. Meziročně jde o nárůst o devět procent. Zároveň bylo loni podáno 1164 návrhů na bankrot, meziročně o osm procent více. Počet bankrotů i návrhů byl nejvyšší od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.

ČTK

Přečíst článek

Průzkum: Polovina firem používá AI

Ve firemním prostředí se AI může již letos stát klíčovým faktorem mezi úspěchem a krachem. Česká asociace umělé inteligence ve spolupráci s Hospodářskou komorou provedly rozsáhlý průzkum mezi tuzemskými firmami nazvaný AI Momentum 2026.

Podle výsledků dnes zhruba polovina českých firem umělou inteligenci již využívá nebo testuje, dalších 40 procent plánuje její zavedení v nejbližším období. Celkově tak téměř 90 procent podniků s AI aktivně počítá. Pouze přibližně jedna z deseti firem zatím AI neplánuje využít ani v roce 2026.

„Rok 2025 byl pro české firmy v oblasti umělé inteligence zlomový. AI přestává být módním experimentem a stává se běžnou součástí podnikání. Firmy ji berou vážně, investují do ní a hledají konkrétní způsoby, jak ji využít v praxi,“ uvedl Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence.

AI se podle průzkumu, jehož se zúčastnilo více než tisíc firem, stává významnou investiční prioritou. Dvě třetiny firem plánují v roce 2026 navýšit rozpočet na AI, v průměru o 25 až 30 procent oproti roku 2025. Velké podniky investují do AI i desítky milionů korun, zatímco menší firmy se soustředí na cílené pilotní projekty v řádu statisíců až jednotek milionů. „Vidíme jasný posun od opatrného testování k reálným investicím. Pro mnoho firem je AI už dnes strategickou sázkou na udržení konkurenceschopnosti,“ dodal Benzl.

Zlato

Zlatá horečka centrálních bank: Polsko míří k 700 tunám

Money

Polská centrální banka byla v loňském roce největším kupcem zlata mezi centrálním bankami a v nákupech tohoto kovu hodlá pokračovat. Uvedl to guvernér banky Adam Glapiński. Zlaté rezervy banky podle něj na konci loňského roku činily 550 tun a v plánu je jejich zvýšení na 700 tun. Informuje o tom agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

BrainCo

Muskův Neuralink dostává soupeře. Čínská BrainCo míří mezi burzovní elitu

Zprávy z firem

Čínská technologická společnost BrainCo podala žádost o vstup na burzu v Hongkongu, čímž by se mohla stát první veřejně obchodovanou firmou ze skupiny takzvané „chang-čouské šestky“ (neformální označení pro šestici rychle rostoucích technologických startupů z města Chang-čou zaměřených na strategické technologie, jako je umělá inteligence či rozhraní mozek–počítač - pozn. red.). Uvedla agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Zatímco jinde se omezuje, Jižní Tyrolsko jede i během olympiády

Ilustrační foto
Užito se svolením Paolo Codeluppi
nst
nst

Lyžování v Jižním Tyrolsku letošní olympiáda neomezí. Region slibuje plný provoz všech skiareálů i během zimních her. Jedinou výjimkou je Anterselva, která bude hostit biatlonové závody.

Lyžařská střediska v Jižním Tyrolsku se během zimních olympijských her, které se konají od 6. do 22. února, obejdou bez jakýchkoli restrikcí. Provincie na severu Itálie nebude hostit alpské lyžařské disciplíny, výjimkou jsou pouze biatlonové závody v Anterselvě/Antholzu, kde se mezi 8. a 21. únorem uskuteční jedenáct závodů.

„Nejsme dějištěm alpských soutěží, a proto u nás nedochází k žádným omezením. Všechna lyžařská střediska zůstávají otevřená a fungují ve standardním režimu,“ uvádějí zástupci jihotyrolské agentury IDM pro podporu cestovního ruchu.

Lyžování ve Val Gardeně

Lyžařský ráj, kde se rodí umění za miliony. Takhle vypadají Vánoce ve Val Gardeně

Enjoy

Jedna z nejlepších lyžařských oblastí Evropy má ještě jednu silnou identitu. V jihotyrolské Val Gardeně se vedle sjezdovek světového poháru rodí sochy, které míří do galerií v New Yorku či Tokiu.

nst

Přečíst článek

Jediným viditelným dopadem her má být mírně zvýšený dopravní provoz, zejména na spojení s Cortinou d’Ampezzo a na hlavním tahu údolím Pustertal/Val Pusteria. Přímo k biatlonové Südtirol Areně v Anterselvě bude během her jezdit výhradně kyvadlová doprava.

Region přitom spoléhá na silnou infrastrukturu. Údolím Pustertal prochází železniční trať se zastávkami přímo u několika významných skiareálů včetně Kronplatzu, Gitschberg-Jochtalu nebo 3 Zinnen Dolomites. Bezpečnostní opatření odpovídají rozsahu mezinárodní sportovní akce, běžný turistický provoz však neomezují.

Hotely bez výkyvů, sezona běží standardně

Zvýšený zájem o ubytování se koncentruje především v Anterselvě a na východní straně Kronplatzu, zejména v Olangu/Valdaře. V širším regionu však zůstává nabídka stabilní, včetně Brunecku, čtvrtého největšího města Jižního Tyrolska.

„Fungujeme jako každou jinou zimu. Žádné uzávěry sjezdovek ani lanovek, žádné provozní zásahy,“ říká Stefan Gruber, ředitel skiareálu Gitschberg-Jochtal. „První týden her máme dokonce nižší obsazenost než obvykle, druhý je silnější kvůli karnevalu. Volné kapacity ale stále existují.“

Olympijské skokanské můstky v Dolomitech procázejí rekonstrukcí

Dva měsíce do olympiády. Predazzo už tři roky mění dolomitskou krajinu kvůli skokanským můstkům

Enjoy

Do startu zimních olympijských her zbývají zhruba dva měsíce a dokončovací práce na sportovištích pokračují. Italské dolomity přitom již zasypal první sníh.

Michal Nosek

Přečíst článek

Dolomiti Superski bez změn

Všechny jihotyrolské skiareály zůstávají součástí systému Dolomiti Superski, největší lanovkářské sítě na světě. Jeden skipas umožňuje přístup do všech areálů a zahrnuje i vlakovou dopravu, což posiluje flexibilitu návštěvníků i efektivitu regionální infrastruktury.

Omezení se nechystají ani v oblasti Latemaru, která sousedí s olympijskými sportovišti v Teseru a Predazzu. Pouze lanovka z Predazza bude mezi 2. a 20. únorem mimo provoz, kapacitu však převezme sousední Pampeago s novou lanovkou.

Olympiáda jako investice do značky

Zástupci regionu vnímají olympiádu především jako marketingový nástroj s dlouhodobým dopadem. „Jsme součástí Dolomiti Superski a olympiáda posiluje pozici celého regionu jako centra alpského lyžování. Očekáváme, že se zvýšená pozornost promítne do dalších sezon, včetně letní turistiky,“ zaznívá z regionálních institucí.

Olympijská štafeta s pochodní projede Jižním Tyrolskem 27. a 28. ledna bez omezení pro veřejnost. Stejný režim bude platit také během paralympiády od 6. do 15. března.

Lyžování v Jižním Tyrolsko

Skiareály v Jižním Tyrolsku se těší na výjimečnou zimní sezonu. Kdy zahajují provoz?

Enjoy

Ojedinělá zima čeká Jižní Tyrolsko, nejsevernější italskou provincii. Co se týká počasí, to ještě záleží na Sankt Peterovi, resp. San Pietrovi. Ale už delší čas je jisté, že v Antholzu/Anterselvě (blízko Kronplatzu) proběhnou v únoru olympijské soutěže v biatlonu. A že největší lanovkářská síť planety Dolomiti Superski (jejíž součástí je i Kronplatz) slaví padesát let. Na co se můžete těšit?

nst

Přečíst článek

závěrečný ceremoniál LOH v Paříži 2024

Olympiáda byla pro Paříž úspěchem, pro některé podniky ale pohromou

Zprávy z firem

Pařížští podnikatelé a manažeři hotelů si představovali léto, jaké ještě nezažili: v době olympijských a paralympijských her zaplaví francouzskou metropoli miliony turistů a přinesou regionu obrovské zisky. Po skončení her však mnoho z nich tvrdí, že zažili jedno z nejhorších letních období vůbec, zejména kvůli bezpečnostním omezením v okolí olympijských sportovišť v centru města. Napsala to agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

Doporučujeme