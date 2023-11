Lyžování v Alpách letos už jen pro bohaté? Chudší lyžaři se vrátí do Krkonoš

Jak se propíše zdražování elektřiny do cen skipasů? V Alpách si letos lyžaři připlatí, v Česku zůstávají ceny víceméně stejné.

Reklama

Skokové zdražování elektřiny se dotkne i zimních dovolených, alespoň pokud čeští lyžaři vyrazí do Alp. Jak upozorňuje The Telegraph téměř všechna alpský střediska plánují zdražit v průměru od šesti do 10 procent.

Mnoho smluv na energie, jak britský deník upozorňuje, vyprší na konci roku a resorty se obávají obrovského zdražení. Nejenom Rakušané přistupují tedy nejenom ke zdražování skipasů. Uvažují i o případném zkrácení provozní doby vleků, a dokonce i úplnému vyřazení některých sjezdovek z provozu.

Alpy? Skvěle se lyžuje i na Středním východě Enjoy Nejenom sjezdovka v dubajském obchodním centru. Kvalitní lyžařská střediska jsou i v Pákistánu nebo Libanonu. pej Přečíst článek

Zřejmě nejhloub do kapsy si lyžaři sáhnou v italských Dolomitech. Denní permanentka Dolomiti Superski, která platí ve 12 různých střediscích, letos vyjde o 74 eur, o sedm eur víc než loni. Podobné zdražování se očekává i v Rakousku.

Dražší Alpy Čechům nevadí

Nárůst cen zatím nijak nedopadá na zájem Čechů, dosavadní prodeje lyžařských zájezdů jsou zatím o třetinu vyšší než loni. „Největší zájem je o italské a rakouské Alpy, které jsou následované Francií. Zdražování zájezdů není nijak dramatické, průměrná cena týdenního zájezdu se meziročně zvýšila zhruba o sedm procent,“ dodává Jan Bezděk za agenturu New Dama.

Marcel Soural: Rokytnice bude hezčí než Špindl do 15 let. První změny poznají lyžaři už letos Reality Praha je jeho hlavním působištěm. Aktuálně staví třeba novou čtvrť na Smíchově nebo na Stodůlkách. Dlouhodobě ale investiční skupina Trigema Marcela Sourala posiluje i v cestovním ruchu. K Monínci ve středních Čechách, vinařství na Zlínsku a Železné Rudě přidává ještě Rokytnici. „Plánujeme například i propojení skiareálů Horní Domky a Studenov. I ten plánujeme významně zrekonstruovat a samozřejmě vymyslet možnosti hospodaření s vodou a parkování. Všechny tyto změny, budou nyní probíhat v první fázi jako projektová příprava,“ přibližuje v rozhovoru pro Newstream některé ze svých plánů Marcel Soural, zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema. Petra Jansová Přečíst článek

Tuzemská lyžařská střediska nijak zásadně nezdražují. Dvě třetiny z nich si udržely stejné ceny jako loni. „I letos skiareály prohlubují trend plovoucích cen skipasů a cenového zvýhodňování online nákupu. Včasný nákup z domova ušetří lyžařům čas a peníze, skiareály zároveň dokážou lépe regulovat množství lyžařů na sjezdovkách,“ říká Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR.

Například jednodenní skipas na 27 kilometrů sjezdovek ve Špindlerově Mlýně vyjde na 1690 korun. Při nákupu online ho přitom lze získat až za 850 korun. Šestidenní skipas na místě vyjde na 9130 korun, online na 4920 korun.

Zdražovat neplánují ani v Rokytnici, která patří do skupiny Trigema Marcela Sourala. „Nově zavádíme dynamické ceny v rámci on-line nákupů, které umožní zákazníkům výhodnější ceny skipasů v méně exponované dny,“ dodává Martin Kalusová, tisková mluvčí Trigemy.

Miroslav Kubáč z Čedoku: Ostraváci chtějí dražší hotely ještě víc než Pražáci Enjoy Češi výrazně proměňují své cestovatelské návyky. Namísto jedné dlouhé dovolené v létě raději jedou k moři dvakrát, ale na kratší dobu. Ale jsou ochotní za to utratit stále více peněz, protože na dovolené se nešetří. Jaké jsou další trendy v cestování? A jak se daří vyjednávat podmínky pro singles turisty v některých tradičnějších destinacích? Odpovídá Miroslav Kubáč z Čedoku. Stanislav Šulc Přečíst článek

Čechům se doma nelíbí. Skupují letenky do exotických destinací Enjoy Konec protipandemických omezení, snížení ceny a nárůst nabídky exotických destinací přiměly Čechy masivně nakupovat letenky na podzimní termíny. Zájem je hlavně o Emiráty a další exotická místa. ČTK Přečíst článek