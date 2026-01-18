Vlna bankrotů v Česku: firmy padají nejrychleji od roku 2017
Soudy v ČR v roce 2025 vyhlásily bankrot 751 společností. Meziročně jde o nárůst o devět procent. Zároveň bylo loni podáno 1164 návrhů na bankrot, meziročně o osm procent více. Počet bankrotů i návrhů byl nejvyšší od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu Informace o firmách.
"Počet bankrotů společností roste již třetím rokem po sobě. Více bankrotů než loni bylo naposledy v roce 2017. Souběžně s tím však roste počet firem, které na trh vstupují. Loni se proti roku 2024 počet vzniklých společností zvýšil o více než desetinu. Počet zaniklých firem se sice rovněž zvýšil, ale s podstatně nižší dynamikou," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.
Růst objemu firemních úvěrů se koncem loňského roku zmírnil. Objem vkladů firem se výrazněji neměnil, i tak je stále vyšší než objem jejich úvěrů. Platební morálka firem při splácení úvěrů se mírně zlepšovala, podíl nevýkonných úvěrů na celkovém objemu jejich úvěrového zatížení klesl. "Situace v bankrotech se však poměrně výrazně liší podle jednotlivých odvětví a krajů, ať už jde o meziroční dynamiku, či míru bankrotů," dodala Kameníčková.
V posledních měsících loňského roku se zvyšoval rozdíl mezi počtem podaných návrhů na bankrot a počtem vyhlášených bankrotů společností. To může naznačovat, že soudy řadu návrhů na bankrot společností odmítnou pro nedostatek majetku dlužníka. V průměru za celou ČR připadlo na 10 tisíc aktivních subjektů na trhu 17 firemních bankrotů. To znamená, že míra bankrotů dosáhla 0,17 procenta.
Stejně jako v dřívějších letech bylo i loni nejvíce firemních bankrotů vyhlášeno v Praze, a to 340. Druhý nejvyšší počet firemních bankrotů vyhlásily soudy v Jihomoravském kraji.
Nejvíce padlo firem z Plzeňska
Meziročně se v minulém roce počet firemních bankrotů zvýšil v osmi krajích ze 14. Nejvýraznější růst vykázal Plzeňský kraj, ve kterém se jejich počet meziročně zvýšil o 64 procent. Naopak v Jihočeském kraji se meziročně snížil počet bankrotů o 29 procent, v Karlovarském a ve Zlínském kraji to bylo shodně o 17 procent.
Z významněji zastoupených odvětví se počet bankrotů meziročně výrazně zvýšil v oboru informační a komunikační činnosti o 46 procent. O čtvrtinu vzrostl počet bankrotů ve stavebnictví a o 14 procent v oboru velkoobchod a maloobchod a opravy a údržba motorových vozidel.
V roce 2025 byla nejvyšší míra bankrotů firem v oboru zásobování vodou, kde na 10 tisíc registrovaných subjektů připadlo 26 firem, u kterých soudy vyhlásily bankrot. V dopravě a skladování to bylo 21 bankrotů a shodně po 18 firemních bankrotech v oborech stavebnictví a zpracovatelský průmysl. Naopak nejméně byly bankrotem ohroženy firmy v odvětví informační a komunikační činnosti, kde na 10 tisíc firem připadlo sedm bankrotů. V profesních, vědeckých a technických činnostech to bylo osm bankrotů.
