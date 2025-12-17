Lyžařský ráj, kde se rodí umění za miliony. Takhle vypadají Vánoce ve Val Gardeně
Jedna z nejlepších lyžařských oblastí Evropy má ještě jednu silnou identitu. V jihotyrolské Val Gardeně se vedle sjezdovek světového poháru rodí sochy, které míří do galerií v New Yorku či Tokiu.
Val Gardena v jihotyrolských Dolomitech žije v zimě dvěma silnými příběhy. Jedním je špičkové lyžování, druhým dřevořezba. V předvánočním čase se navíc oba světy doslova potkávají. Zatímco se na Saslongu (proslulá sjezdovka, která začíná pod vrcholem Ciampinoi v nadmořské výšce 2 249 m n. m. - pozn. red.) jede tradiční závod světového poháru, vesnice v údolí zdobí nasvícené stromky a ve výlohách stojí vedle lyží vyřezávané sošky.
Lyžařská pověst Val Gardeny se táhne dávno do minulosti. Nabízí nejen známý 40kilometrový okruh Sella Ronda okolo stejnojmenného skalnatého masivu, ale možná ještě malebnější věčně sluncem nasvícený horský masiv Seceda, který se pyšní nejdelší sjezdovkou v Dolomitech, 10,3 kilometru dlouhou La Longiou. I proto se sem v roce 2031 vrátí mistrovství světa v alpském lyžování. K tomu kvalitní gastronomie, hotely všech kategorií a rodinné apartmány dělají z místa lákavou lyžařskou destinaci.
Méně viditelná, ale neméně silná je zdejší řezbářská tradice.
Údolí dřeva
V údolí žije asi deset tisíc obyvatel a podle odhadů se až desetina z nich věnuje práci se dřevem. Vedle italštiny a němčiny se tu stále mluví i ladinštinou, původním jazykem pěti dolomitských údolí. „V zimě měli místní farmáři málo práce a minimum knih ve svém jazyce. Dřevo bylo po ruce,“ vysvětluje sochař Aron Demetz, který má ateliér ve městě Ortisei (St. Ulrich) v bývalé hale na opravu sněžných rolb. A zatímco ve Val Gardeně se pracovalo se dřevem, v sousední Alta Badii se podle tradice více muzicírovalo.
Řezbářská tradice se předává i v rodině Arona Demetze. Už jeho dědeček vytvářel sakrální díla, která dodnes zdobí i řadu českých kostelů. Mimochodem, z téhož údolí pochází také Giorgio Moroder, zakladatel evropského diska a držitel tří Oscarů za filmovou hudbu (Chase, Flashdance, Top Gun).
Dnes leží v hale místo sněžné techniky kmeny stromů, motorové pily, mohutné obráběcí stroje a desítky nejrůznějších dlát. Práce je rychlá, přesná a soustředěná. „Škoda, že mizí ladinské názvy nástrojů. V jiných jazycích už často ani nemají ekvivalent,“ říká Demetz, zatímco mu dláta v rukou tančí téměř jako by byl Střihorukým Edwardem.
Pracuje hlavně s místním dřevem, často se sekvojí starou i více než 100 let, někdy až 130. „Rostou rychle. Každý letokruh – letní širší, zimní užší – nese svůj příběh,“ vysvětluje. I růžová barva dřeva má svůj původ v půdě a organických zbytcích z míst, kde vlci loví lososy. „Farmáři mi pošlou fotku stromu, já si ho objednám a odvezu,“ popisuje s úsměvem.
Demetz nejprve studoval ve Val Gardeně, později na akademii v Norimberku, dnes sám učí studenty v Carraře v Toskánsku. Jeho tvorba prošla výraznými proměnami. Od realistických figur natřených akrylovými barvami přes metamorfózy se stříbrnými povrchy inspirovanými Terminátorem až k experimentům s pryskyřicí, vypalovaným dřevem a bronzovými formami. „Čím dál víc mě zajímá samotný proces,“ dodává.
Výsledkem nejsou vždy radostné pohledy, ale díla nesmírně silná, surová a svým způsobem krásná, podobně jako horská krajina kolem. „Hory jsou tvary a sochy, které stojí na vlastních nohou,“ říká Demetz. Vytvořil i bronzový strom k nerozeznání od živého. Jeho práce se objevují v galeriích i soukromých sbírkách a prodávají se v řádech desetitisíců eur. Jedno z jeho děl je k vidění i na výstavě Dvojník v Galerii Zvon na pražském Staroměstském náměstí.
Sochař na svahu
O několik kilometrů dál, na svahu nad Santa Cristinou (Santa Caterinou), má ateliér Gerhard Demetz. Příjmení Demetz patří k nejčastějším v údolí. Podle Gerharda jich tu žije kolem sedmi set. Rodina má v regionu silné zastoupení.
Ateliér sídlí v suterénu jeho domu s velkým oknem do údolí. Z reproduktorů zní opera, prostor zaplňují mohutné figurální kompozice lidských postav. Často pracuje s kontrastem dětského těla a tvrdých, až krutých motivů. Někdy mu jako model slouží vlastní syn, například v sousoší samuraje s chlapeckou postavou. „Pracuji hlavně s lipovým dřevem,“ říká, materiál si nechává vozit z Chorvatska.
Jeho díla se prodávají v galeriích v USA, Japonsku, Koreji, Německu i jinde po Evropě. Jeden z posledních cyklů nese název Život bez Vánoc. Název naznačuje existenciální polohu jeho práce, aniž by sklouzával k laciné pobožnosti.
V době závodu světového poháru na Saslongu se Gerhard na pár dní převléká do kombinézy pořadatelů. Pomáhá přímo na trati, jezdí na lyžích a zůstává součástí místní komunity. „Je to součást života tady,“ říká. Po několika jízdách se pak uvelebí na terase Baita Sofie Hütte na Secedě, dívá se do hor a vychutnává si sklenku vína. „To je naše dolce vita,“ usmívá se.
Možná právě tady našla stará antická idea rovnováhy těla a ducha, kalokagathia, svou moderní jihotyrolskou podobu: spojení sportu, práce rukou, umění i radosti ze života.
