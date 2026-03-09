Dražší Word i Excel, navíc AI. Balík Microsoftu vyjde už na 99 dolarů měsíčně
Společnost Microsoft uvede na trh nový balík kancelářského softwaru, který má přimět více firem používat její nástroje s umělou inteligencí. Nový balík nazvaný E7 bude stát 99 dolarů za uživatele měsíčně, což představuje zhruba 65procentní zdražení oproti dosavadnímu vlajkovému balíku firmy. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Balíček bude obsahovat běžně používané aplikace, jako jsou Word a Excel, ale také AI asistenta Copilot a nástroj, který umožní firmám sledovat, jak zaměstnanci umělou inteligenci využívají.
Podle Jareda Spatara, který v Microsoftu vede vývoj pracovních aplikací, je nový balík reakcí na rostoucí poptávku po nástrojích založených na umělé inteligenci. „Pokud je dokážeme zákazníkům nabídnout v jednom balíčku, usnadní jim to nákup i nasazení a zároveň to výrazně zjednoduší prodej,“ uvedl.
Stovky milionů uživatelů
Microsoft v lednu uvedl, že jeho kancelářské nástroje používá více než 450 milionů firemních uživatelů. Přesto jen zhruba tři procenta z nich si zatím předplácejí také službu Copilot, která je firemní verzí nástrojů podobných chatbotu ChatGPT.
Jednou z překážek širšího využívání umělé inteligence ve firmách jsou podle Bloombergu obavy z bezpečnosti a dodržování předpisů. Microsoft proto loni v listopadu představil nástroj Agent 365, který firmám pomáhá monitorovat a řídit využívání AI na pracovišti. Právě jeho začlenění je podle firmy jedním z hlavních lákadel nového balíku.
Microsoft zároveň uvedl, že balík E7 je levnější než nákup jednotlivých nástrojů samostatně.
Prodej rozsáhlých softwarových balíků byl dlouhodobě jedním z klíčových faktorů úspěchu Microsoftu při prosazování jeho produktů ve firmách. Poslední vlajkový balík s označením E5 společnost představila před více než deseti lety.
