Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Dražší Word i Excel, navíc AI. Balík Microsoftu vyjde už na 99 dolarů měsíčně

Dražší Word i Excel, navíc AI. Balík Microsoftu vyjde už na 99 dolarů měsíčně

Microsoft hodlá investovat 80 miliard dolarů do výstavby datových center pro AI
iStock
nst
nst

Společnost Microsoft uvede na trh nový balík kancelářského softwaru, který má přimět více firem používat její nástroje s umělou inteligencí. Nový balík nazvaný E7 bude stát 99 dolarů za uživatele měsíčně, což představuje zhruba 65procentní zdražení oproti dosavadnímu vlajkovému balíku firmy. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Balíček bude obsahovat běžně používané aplikace, jako jsou Word a Excel, ale také AI asistenta Copilot a nástroj, který umožní firmám sledovat, jak zaměstnanci umělou inteligenci využívají.

Podle Jareda Spatara, který v Microsoftu vede vývoj pracovních aplikací, je nový balík reakcí na rostoucí poptávku po nástrojích založených na umělé inteligenci. „Pokud je dokážeme zákazníkům nabídnout v jednom balíčku, usnadní jim to nákup i nasazení a zároveň to výrazně zjednoduší prodej,“ uvedl.

Jan Kavalírek

Česko chce AI gigafactory. Projekt může změnit technologickou mapu regionu

Zprávy z firem

Česká republika usiluje o jeden z největších technologických projektů v Evropě – výstavbu takzvané AI gigafactory. Obří datové centrum pro umělou inteligenci by si vyžádalo investici kolem 100 miliard korun a podle expertů by mohlo výrazně posílit postavení Česka v oblasti moderních technologií.

nst

Přečíst článek

Stovky milionů uživatelů

Microsoft v lednu uvedl, že jeho kancelářské nástroje používá více než 450 milionů firemních uživatelů. Přesto jen zhruba tři procenta z nich si zatím předplácejí také službu Copilot, která je firemní verzí nástrojů podobných chatbotu ChatGPT.

Jednou z překážek širšího využívání umělé inteligence ve firmách jsou podle Bloombergu obavy z bezpečnosti a dodržování předpisů. Microsoft proto loni v listopadu představil nástroj Agent 365, který firmám pomáhá monitorovat a řídit využívání AI na pracovišti. Právě jeho začlenění je podle firmy jedním z hlavních lákadel nového balíku.

Booking.com

Akcie Booking.com letos spadly o pětinu. Nic znepokojujícího, shodují se analytici

Trhy

Akcie Booking Holdings po předchozím silném růstu prošly korekcí. Od začátku roku 2026 ztratily přibližně pětinu své hodnoty. „Část investorů jen přehodnocuje očekávání, zatímco fundamenty společnosti zůstávají silné,“ říká analytik Portu Lukáš Raška.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Microsoft zároveň uvedl, že balík E7 je levnější než nákup jednotlivých nástrojů samostatně.

Prodej rozsáhlých softwarových balíků byl dlouhodobě jedním z klíčových faktorů úspěchu Microsoftu při prosazování jeho produktů ve firmách. Poslední vlajkový balík s označením E5 společnost představila před více než deseti lety.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Akcie softwarových firem čeká brutální rally. AI panika nejspíš vytvořila investiční příležitost dekády

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Vláda chce pomoci důchodcům. Penzijní spoření budou moci ukončit bez sankce

Alena Schillerová
ČTK
nst
nst

Vláda schválila návrh, podle kterého budou moci někteří důchodci ukončit penzijní spoření bez sankcí. Změna se týká lidí, kteří si smlouvu o penzijním spoření uzavřeli před rokem 2023. Po jednání kabinetu to uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která návrh předložila jako poslaneckou iniciativu.

Nové opatření reaguje na rozhodnutí předchozí vlády Petra Fialy (ODS), která zrušila státní příspěvek k penzijnímu spoření pro starobní důchodce. Podle návrhu by lidé, kterým už byl přiznán starobní důchod a kteří uzavřeli smlouvu o spoření před koncem roku 2023, mohli své penzijní spoření ukončit bez sankce a bez splnění minimální doby spoření.

Podle ministerstva financí by se tato změna mohla týkat zhruba 150 tisíc klientů. Návrh zároveň podle Schillerové nebude mít dopad na veřejné finance.

Martin Kupka

Dalibor Martínek: Stínová vláda ODS nemá šmrnc. Kupka by měl partaj víc vytunit

Názory

Martin Kupka představil stínovou vládu. Popravdě, jeho voliči zřejmě čekali víc. Trochu větší fičák, ne takový čajíček. ODS představila mix nových tváří a matadorů. Zasloužilé straníky nelze v ODS opomíjet. Ale co to přinese rozvoji země? Andrej Babiš může zůstat v klidu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Kompenzace pro důchodce

Norma počítá také s kompenzací pro důchodce, kteří své penzijní spoření ukončili předčasně a přišli kvůli tomu o státní příspěvky nebo o část vlastních úspor. Tito lidé by mohli požádat o vrácení peněz, o které přišli. Podle ministerstva se to týká asi 16 tisíc lidí. Celkové náklady na kompenzace by měly dosáhnout přibližně 60 milionů korun.

Stát přestal vyplácet příspěvky starobním důchodcům od poloviny roku 2024. Opatření bylo součástí balíčku na konsolidaci veřejných financí, který přijala předchozí vláda. Tehdejší kabinet argumentoval tím, že státní podpora má motivovat především lidi v produktivním věku, aby si na důchod začali spořit včas.

Hnutí ANO se v minulém volebním období pokusilo zrušení příspěvků napadnout u Ústavního soudu, ale neuspělo.

Andrej Babiš (ANO) a Helena Válková (ANO)

Babiš musí za „novinářskou žumpu“ zaplatit. Stát se má omluvit Deníku Referendum

Politika

Ministerstvo financí se má omluvit Deníku Referendum za výroky premiéra Andreje Babiše (ANO), které pronesl na adresu média kvůli článku o tom, že společnost Deza z holdingu Agrofert byla podezřelá ze způsobení otravy řeky Bečvy. Má mu také zaplatit 200 tisíc korun jako náhradu za nemajetkovou újmu. Nepravomocně o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání. Babiš v roce 2020 v postavení předsedy vlády ve Sněmovně pronesl, že je Deník Referendum novinářská žumpa a opakovaně lže.

ČTK

Přečíst článek

Nynější návrh předložila skupina poslanců, mezi nimiž jsou kromě Schillerové také ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). Autoři chtějí, aby Sněmovna zákon schválila ve zrychleném řízení už v prvním čtení. Tento postup ale může opozice vetovat.

Podle Schillerové by zákon mohl začít platit od prvního dne měsíce následujícího po jeho vyhlášení ve sbírce zákonů.

Související

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
Aktualizováno

Zaměstnancům ve veřejné sféře vzrostou platy. Schillerová řekla o kolik

Money

ČTK

Přečíst článek

Experti radí, jak hladce předat řízení a majetek rodinných firem

Experti radí, jak hladce předat řízení a majetek rodinných firem
Wealth Magazín, užito se svolením
nst
nst

Nástupnictví, investice i rodinné konflikty. To jsou témata, která dnes řeší mnoho českých rodinných firem. Série workshopů Wealth Forum – Workshop & Networking 2026 nabídne praktické rady, jak tyto situace zvládnout.

V mnoha českých a slovenských rodinných firmách se blíží klíčový moment – předání firmy, majetku i rozhodování další generaci. Spolu s tím přichází otázky, jak sladit zkušenosti zakladatelů s očekáváním mladší generace, jak nastavit pravidla správy rodinného majetku a jak do tradičního byznysu zapojit nové technologie či investiční strategie.

Právě těmto tématům se bude věnovat Wealth Forum – Workshop & Networking 2026, vzdělávací akce pořádaná Wealth Magazínem. Účastníkům nabídne sérii praktických workshopů zaměřených na správu rodinného majetku, nástupnictví i spolupráci mezi generacemi.

„Rodinné bohatství často brzdí nejasná pravidla. Rodiny řeší, kdo má rozhodovací pravomoci, jak se řeší konflikty nebo jak sladit rodinné hodnoty s rozvojem firmy a investic,“ uvádějí organizátoři akce.

Český kapitálový trh: Když miliardáři mlčí, burza chřadne

Leaders

Proč český kapitálový trh stále není místem, kam si firmy masově chodí pro peníze a z nějž získávají výnosy i běžné domácnosti? Ekonomové mají jasno: na vině je hlavně nezájem českého byznysu sdílet svůj úspěšný příběh.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Když se střetnou tradice a inovace

V mnoha rodinných firmách dnes probíhá několik zásadních změn současně – příprava nástupnictví, profesionalizace správy majetku a tlak na modernizaci investičních či technologických přístupů.

Právě v této přechodové fázi podle organizátorů často vznikají největší problémy. Nevyjasněná pravidla nebo špatná komunikace mohou vést ke konfliktům mezi generacemi nebo ke strategickým chybám.

Cílem workshopů je nabídnout rodinám a majitelům firem praktické nástroje, které pomohou propojit moderní přístupy s kontinuitou rodinných hodnot,“ uvádějí pořadatelé.

Osm workshopů pro majitele firem i investory

Akce je koncipována jako celodenní program, během něhož účastníci projdou až osmi tematickými workshopy v malých skupinách. Každý z nich se zaměří na konkrétní oblast správy rodinného majetku a podnikání.

Program zahrnuje například témata:

  • nástupnictví ve vedení firmy
  • komunikaci a rozhodování v rodině
  • zapojení externích expertů nebo family offices
  • právní a daňové struktury majetku
  • investiční strategii rodinného portfolia
  • propojení rodinných hodnot a řízení firmy

Workshopy povedou odborníci z oblasti investic, práva, family governance či správy majetku.

Komorní formát a sdílení zkušeností

Celková kapacita akce je maximálně 90 účastníků, přičemž jednotlivé workshopy probíhají ve skupinách do deseti lidí. Cílem je podle organizátorů vytvořit prostor pro otevřenou diskusi a sdílení zkušeností mezi rodinnými firmami i investory.

Akce je určena především pro majitele rodinných firem, investory, členy vícegeneračních rodin, zástupce takzvané NextGen generace nebo správce rodinného majetku.

Organizátoři doporučují, aby se workshopů účastnilo více členů rodiny – ideálně z různých generací. Právě společná diskuse totiž často pomáhá otevřít témata, která se v rodinných firmách dlouho odkládají.

Německé firmy v problémech hledají kupce. Češi se hlásí

Money

České a polské podniky využívají slabosti německé ekonomiky k nákupu firem, které se potýkají s finančními problémy, a k rozšiřování svých aktivit na německém trhu. Jak upozornila agentura Reuters, v době, kdy Německo druhým rokem zažívá ekonomický pokles, vidí investoři z východní Evropy v této situaci strategickou šanci na expanzi.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme