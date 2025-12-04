Skiareály v Jižním Tyrolsku se těší na výjimečnou zimní sezonu. Kdy zahajují provoz?

Nový magazín právě vychází!

Lyžování v Jižním Tyrolsko
Ojedinělá zima čeká Jižní Tyrolsko, nejsevernější italskou provincii. Co se týká počasí, to ještě záleží na Sankt Peterovi, resp. San Pietrovi. Ale už delší čas je jisté, že v Antholzu/Anterselvě (blízko Kronplatzu) proběhnou v únoru olympijské soutěže v biatlonu. A že největší lanovkářská síť planety Dolomiti Superski (jejíž součástí je i Kronplatz) slaví padesát let. Na co se můžete těšit?

„Naše historie je založena na inovacích a nejvyšší kvalitě. Proto jsme v roce padesátého výročí investovali 200 milionů eur do lanovek a zázemí našich skiareálů, abychom nabídli tu nejlepší úroveň a zároveň udržitelné technologie,“ říká Andy Varallo, prezident Dolomiti Superski a šéf lanovkářského konsorcia oblasti Alta Badia. Zmínit můžeme kupříkladu novou desetisedačku na Latemaru, která nahradí 37 let starou šestimístnou „babičku“. Ve Speikbodenu v Ahrntalu začne jezdit nová šestisedačka Bernhard Glück. Ceny stouply jen mírně. Před Vánocemi stojí denní skipas platný v celé Dolomiti Superski dospělého 77 eur, v hlavní sezoně 86 eur. Levnější ceny dostanete online nebo do jednotlivých skiareálů, k dispozici budou i akce typu čtyři dny za cenu tří a podobně.

Jak se lyžuje v Jižním Tyrolsku

Už od 28. června se lyžuje na sjezdovkách ledovcového Schnalstalu, 25. října ho následoval druhý nejvýš položený Sulden.

Rekonstrukcí prošly i horské restaurace, třeba Cai Plose hut nad Brixenem nebo Absamstube v Obereggenu, kterou navrhl architekt Felix Pardeller z Herzbluat Architecture studia. Nabídku špičkových ubytovacích kapacit doplňují pětihvězdičkový hotel Alpura s devíti bazény ve Sterzingu/Vipitenu, horské chalety Zueghütte nad Meranem, renovovaný Hotel Oswald v Selvě, Die Post a My Paradies v Suldenu, Berghotel v Ratschings/Racines nebo hotel Monika v Sestu, odkud pochází tenisový fenomén Jannik Sinner.

Olympijské skokanské můstky v Dolomitech procázejí rekonstrukcí

Dva měsíce do olympiády. Predazzo už tři roky mění dolomitskou krajinu kvůli skokanským můstkům

Enjoy

Do startu zimních olympijských her zbývají zhruba dva měsíce a dokončovací práce na sportovištích pokračují. Italské dolomity přitom již zasypal první sníh.

Michal Nosek

Michal Nosek

Ale co hlavně, známe už otvírací časy všech skiareálů. Už od 28. června se lyžuje na sjezdovkách ledovcového Schnalstalu, 25. října ho následoval druhý nejvýš položený Sulden. Oba jsou součástí druhé lanovkářské společnosti Ortlerskiarena. Poslední listopadový víkend začínají Meran 2000 a Obereggen (28. 11.), Kronplatz, 3 Zinnen Dolomites (oba 29. 11.). O týden později (4., 5. nebo 6. prosince) pak zbylé další: Alta Badia, Val Gardena a Seiser Alm, Carezza, Schöneben-Heideralm, Watles, Pfelders, Reinswald, Rittner Horn, Plose, Rosskopf, Gitschberg-Jochtal, Ratschings-Jaufen, Ladurns, Klausberg a Speikboden.

Jak dlouho vydrží sníh?

Obvykle podle nadmořské výšky a natočení svahů ke slunci. Už 15. března se očekává konec v Meranu a na Rittner Hornu u Bolzana, o týden déle do 22. 3. plánuje provoz Watles. Do Velikonočního pondělí 6. dubna chtějí jezdit Alta Badia, Val Gardena, Seiser Alm, Carezza, Obereggen, Reinswald, Plose, Rosskopf a Ladurns. Až do 12. 4. pak Klausberg, Speikboden, Ratschings-Jaufen, Gitschberg-Jochtal, Schwemmalm, Pfelders, Schöneben-Heideralm a 3 Zinnen Dolomiten. Do 19. 4. touží vytrvat na Kronplatzu. Máj stráví na lyžích ještě v Suldenu (do 3. 5.) a na Schnalstalu (do 10. 5.).

Pokud se rušným resortům snažíte spíše vyhnout a hledáte ještě více horského klidu, pak následujte doporučení „slowwinter“. To si zaslouží obec Slingia v srdci Val Venosty, jež nabízí tratě na běžky nebo pěší túry. Autentickou nedotčenou přírodu najdete i v Terentu v Pustertalu s mnoha zasněženými stezkami a panoramatickými výhledy, ale i sáňkařskou tratí. Stále neobjevený zůstává i běžecký areál ValleAurina/Val di Tures už ve svazích na konci Ahrntalu. A za klenot se dá označit i malé údolíčko San Silvestro u Toblachu, které můžete objevit na sněžnicích.

Jablečná lanovka v údolí Val di Non

REPORTÁŽ: V italském Val di Non mají světový unikát. Lanovku na přepravu ovoce

Zprávy z firem

Pod hřebeny trentinských Dolomit odstartovala logistická revoluce. Konsorcium pěstitelů Melinda, jeden z největších evropských producentů jablek, spustilo unikátní lanovku pro přepravu ovoce. Projekt nahradí tisíce kamionových jízd ročně, ušetří energii a posílí konkurenceschopnost regionu. Zároveň ukazuje fascinující svět „jablečného impéria“, které hospodaří s miliardami kusů ovoce a stovkami milionů eur ročně.

Michal Nosek

Michal Nosek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Lyžařský areál Svatý Petr v Krkonoších
Aktualizováno

OBRAZEM: Lyžařská sezóna je tu. Které sjezdovky v Krkonoších už jsou otevřené?

Enjoy

ČTK

Lyžování je nyní hlavním sportem

Obyčejná práce: Jsem průvodce, učitel i motivátor, nejhorší jsou frustrovaní klienti, říká lyžařský instruktor

Zprávy z firem

Michal Nosek

Průlom v reprodukční medicíně. Čeští vědci dokázali omladit vajíčka

Průlom v reprodukční medicíně. Čeští vědci dokázali omladit vajíčka
iStock
ČTK
ČTK

Tým reprodukční bioložky Heleny Fulkové poprvé prokázal, že poškozená vajíčka je možné „opravit“ a vrátit jim schopnost zdravého vývoje. Výzkum otevírá cestu k novým léčebným terapiím, které by mohly snížit riziko genetických vad a zvýšit šance na otěhotnění ve vyšším věku.

Projevy stárnutí ženských vajíček, takzvaných oocytů, je možné zvrátit a jejich poškození opravit. To, co bylo dosud považováno za biologicky nemožné, dokázal mezinárodní tým vedený reprodukční bioložkou Helenou Fulkovou z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR, který o tom informoval v tiskové zprávě. Výsledky zveřejnil časopis Aging Cell. Podle vědců otevírají nové otázky o biologii stárnutí a prostor pro vývoj budoucích léčebných přístupů.

Revoluce v reprodukční medicíně

S věkem žen klesá jejich reprodukční schopnost. U starších vajíček se častěji objevuje poškození DNA a chyby v dělení chromozomů, což zvyšuje riziko aneuploidií, tedy poruch počtu chromozomů. Ty mohou způsobit zastavení vývoje embrya nebo vést k závažným genetickým poruchám, jako je například Downův syndrom. Tým zjistil, že poškození, která se v oocytech při stárnutí hromadí, lze napravit.

Barevně upravený mikroskopický snímek lidského embrya ještě v podobě shluku buněk.

Varovný příběh z vědy: Na honbu za slávou a patenty teď doplácejí tři batolata

Enjoy

Je to postup, který může naše potomky ochránit před nebezpečnými nemocemi. Zatím ovšem „jenom“ zkomplikoval život třem dětem. Umělý zásah do lidských genů má potenciál zabránit tomu, aby lidé onemocněli chorobami ovlivněnými genetickými dispozicemi. Otázka teď ovšem zní, jak to udělat správně, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Při výzkumu ukázala analýza vajíček starších myších samic výrazně vyšší míru poškození DNA. Asi 70 procent chromozomů neslo známky dvojitých zlomů, zatímco u mladých myší to bylo kolem 16 procent.

Proces omlazování vajíčka 

Vědci vystavili jádra starých oocytů prostředí mladých vajíček zbavených jejich DNA. Mladé buňky obsahují opravné mechanismy, které jsou ve stárnoucích oocytech výrazně oslabené. V prostředí mladých vajíček se poškození DNA ve starých vajíčkách výrazně snížilo.

Takto omlazená vajíčka dokázala podle vědeckého týmu pokračovat ve vývoji až k narození zdravých mláďat se stejnou úspěšností jako u mladých jedinců.

Batole, kterému genová terapie vrátila sluch

Genová terapie vrátila batoleti sluch. Jde o přelomovou léčbu hluchoty

Enjoy

Britskému batoleti byl navrácen sluch poté, co se jako první člověk na světě zúčastnilo průkopnické studie genové terapie, která podle lékařů znamená novou éru v léčbě hluchoty. Informoval o tom list The Guardian.

ČTK

Fulková: Stárnutí oocytů není nezvratné

„Naše výsledky ukazují, že stárnutí oocytů není nezvratné a že kvalitu vajíček lze v zásadě obnovit. Poprvé jsme experimentálně prokázali, že starší oocyt dokáže v mladém buněčném prostředí znovu nastartovat mechanismy oprav DNA a správného dělení chromozomů,“ uvedla Fulková.

Objev vznikl náhodou

Objev vznikl náhodně při zkoumání 3D struktury buněčného jádra v projektu podpořeném Grantovou agenturou ČR. Následně byl rozvinut v projektu Budoucnost asistované reprodukce programu Strategie AV21 ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby v Praze, Univerzitou v Teramu a Univerzitou v Curychu.

Prostor pro nové terapie i záchranu druhů

Podle autorů práce zásadně mění dosavadní představy o stárnutí pohlavních buněk a otevírá prostor pro výzkum buněčných terapií, které by v budoucnu mohly snížit riziko chromozomálních vad u embryí, zvýšit úspěšnost asistované reprodukce či přispět k záchraně ohrožených druhů.

Listy stejné rostliny sóji mohou být ve stejný okamžik ve stínu i vystaveny slunci. Genová úprava umožňuje, aby rostlina rychleji reagovala, lépe využila sluneční záření a výrazně zvýšila úrodu.

Genová úprava zvýšila úrodu sóji o pětinu. A mohou se přidat další plodiny

Money

Josef Tuček

Hotel Moráň jde svou vlastní cestou. A budí nadšení

Hotel Moráň
Hotel Moráň, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

V centru Prahy stojí hotel, který vede žena. Směr, který vytyčila, přináší úspěchy. Pod vedením Gabriely Prachařové se hotel Moráň stal místem, kde pečují nejen o hosty, ale i o přírodu a zaměstnance. Jde o první pražský hotel s certifikací EU Ecolabel a stal se rovněž signatářem Women’s Empowerment Principles (WEPs).

Hotel Moráň je tak skvělým příkladem společensky odpovědného podnikání, které je laskavé vůči lidem i životnímu prostředí. Díky ekologickým technologiím hotel snížil spotřebu energie o třetinu a spotřebu vody téměř o polovinu, zavedl zero-waste přístup na snídaních a stoprocentně přešel na elektřinu z obnovitelných zdrojů. Zbytky potravin nekončí v koši, ale pomáhají místnímu koňskému statku. Plastové lahve tu nenajdete vůbec. Stejnou péči jako planetě, věnuje hotel i lidem. Zaměstnanci mají jistoty, férové mzdy, transparentní pravidla a možnost růstu. To se pochopitelně pozitivně odráží na atmosféře. Devadesát procent zaměstnanců v anonymním průzkumu uvedlo, že chodí do práce rádo.

Přístup hotelu vysoce oceňují i jeho hosté. Stále více lidí totiž při výběru služeb sleduje i hodnoty, které vyznávají jejich poskytovatelé, ať už v oblasti ochranu životního prostředí či férového přístupu k zaměstnancům. Právě ten je základním stavebním kamenem zmíněné charty Women’s Empowerment Principles (WEPs) vyhlášené organizacemi UN Women a UN Global Compact. WEPs poskytují firmám praktický návod, jak integrovat rovnost žen a mužů do firemních procesů a firemní kultury. Firmy se k dodržování principů WEPs zavazují dobrovolně. Celosvětově jde už o více než deset tisíc společností, které dávají jasně najevo, že rovnost pohlaví patří k jejich základním hodnotám. Signatářů neustále přibývá i v tuzemsku.

Ambasadorem WEPs v Česku je organizace Business and Professional Women CR (BPWCR). Podle její prezidentky Evy Primus Kovandové je Hotel Moráň nejen skvělým ubytovacím zařízením, ale rovněž ukázkou moderní firmy, jakým bude právem patřit úspěšná budoucnost.

hotel Augustine

Strnad míří na další pražskou pětihvězdu. Po Four Seasons chce i Augustine

Reality

Zbrojařský magnát Michal Strnad, šéf skupiny CSG a jeden z nejagresivnějších českých investorů posledních let, pokračuje ve své tiché, ale vytrvalé expanzi do luxusního ubytovacího byznysu. Poté, co letos získal zhruba třetinový podíl v pražském hotelovém paláci Four Seasons, se podle informací serveru Seznam Zprávy, zaměřil na další pražskou ikonu: hotel Augustine na Malé Straně.

nst

„Pro Hotel Moráň je udržitelnost, ohleduplný a férový přístup k životnímu prostředí i lidem přirozeným způsobem fungování. To, bohužel, stále není samozřejmostí. Zájem i skvělé ohlasy hostů ale ukazují, že jde o hodnoty, které zákazníci stále více vyhledávají a oceňují. Nás samozřejmě velmi těší, že mezi hodnoty hotelu patří i rovný přístup k mužům a ženám,“ řekla prezidentka BPWCR Eva Primus Kovandová, která upozornila, že Česko má v této oblasti stále co dohánět. Rozdíl v příjmech mezi muži a ženami u nás patří k nejvyšším v Evropské unii. Gender Pay Gap u nás 17,9 procenta v neprospěch žen. Česko se ve zprávě Global Gender Gap vydané letos v červnu umístilo na 102. místě ze 148 hodnocených zemí. Před námi jsou například země jako Uganda, Paraguay, Mongolsko nebo Rumunsko.

Na téma férového odměňování a rovných příležitostí upozorňuje organizace BPWCR již od roku 2010. Vrcholem české kampaně za rovné odměňování je mezinárodní konference Equal Pay Day. Její další, již 17. ročník se uskuteční 26. a 27. března 2026 v Clarion Congress Hotel Prague. Tématem konference budou dopady využívání umělé inteligence na pracovní trh.

„Umělá inteligence může život v mnohém usnadnit, ale také do společnosti i na pracovní trh vnést další nerovnosti. Proto heslo konference zní: AI mění budoucnost. My měníme systém. Konference bude i letos rozdělená do dvou částí, čtvrtek nabídne zkušenosti a příklady z praxe, v pátek proběhne tzv. Empower Day, a to včetně vyhledávaného speed mentoringu, který se za 16 let stal největší networkingovou příležitostí v ČR. Srdečně na konferenci zvu všechny zájemkyně i zájemce,“ uvedla Eva Primus Kovandová.

