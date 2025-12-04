Skiareály v Jižním Tyrolsku se těší na výjimečnou zimní sezonu. Kdy zahajují provoz?
Ojedinělá zima čeká Jižní Tyrolsko, nejsevernější italskou provincii. Co se týká počasí, to ještě záleží na Sankt Peterovi, resp. San Pietrovi. Ale už delší čas je jisté, že v Antholzu/Anterselvě (blízko Kronplatzu) proběhnou v únoru olympijské soutěže v biatlonu. A že největší lanovkářská síť planety Dolomiti Superski (jejíž součástí je i Kronplatz) slaví padesát let. Na co se můžete těšit?
„Naše historie je založena na inovacích a nejvyšší kvalitě. Proto jsme v roce padesátého výročí investovali 200 milionů eur do lanovek a zázemí našich skiareálů, abychom nabídli tu nejlepší úroveň a zároveň udržitelné technologie,“ říká Andy Varallo, prezident Dolomiti Superski a šéf lanovkářského konsorcia oblasti Alta Badia. Zmínit můžeme kupříkladu novou desetisedačku na Latemaru, která nahradí 37 let starou šestimístnou „babičku“. Ve Speikbodenu v Ahrntalu začne jezdit nová šestisedačka Bernhard Glück. Ceny stouply jen mírně. Před Vánocemi stojí denní skipas platný v celé Dolomiti Superski dospělého 77 eur, v hlavní sezoně 86 eur. Levnější ceny dostanete online nebo do jednotlivých skiareálů, k dispozici budou i akce typu čtyři dny za cenu tří a podobně.
Jak se lyžuje v Jižním Tyrolsku
Rekonstrukcí prošly i horské restaurace, třeba Cai Plose hut nad Brixenem nebo Absamstube v Obereggenu, kterou navrhl architekt Felix Pardeller z Herzbluat Architecture studia. Nabídku špičkových ubytovacích kapacit doplňují pětihvězdičkový hotel Alpura s devíti bazény ve Sterzingu/Vipitenu, horské chalety Zueghütte nad Meranem, renovovaný Hotel Oswald v Selvě, Die Post a My Paradies v Suldenu, Berghotel v Ratschings/Racines nebo hotel Monika v Sestu, odkud pochází tenisový fenomén Jannik Sinner.
Dva měsíce do olympiády. Predazzo už tři roky mění dolomitskou krajinu kvůli skokanským můstkům
Ale co hlavně, známe už otvírací časy všech skiareálů. Už od 28. června se lyžuje na sjezdovkách ledovcového Schnalstalu, 25. října ho následoval druhý nejvýš položený Sulden. Oba jsou součástí druhé lanovkářské společnosti Ortlerskiarena. Poslední listopadový víkend začínají Meran 2000 a Obereggen (28. 11.), Kronplatz, 3 Zinnen Dolomites (oba 29. 11.). O týden později (4., 5. nebo 6. prosince) pak zbylé další: Alta Badia, Val Gardena a Seiser Alm, Carezza, Schöneben-Heideralm, Watles, Pfelders, Reinswald, Rittner Horn, Plose, Rosskopf, Gitschberg-Jochtal, Ratschings-Jaufen, Ladurns, Klausberg a Speikboden.
Jak dlouho vydrží sníh?
Obvykle podle nadmořské výšky a natočení svahů ke slunci. Už 15. března se očekává konec v Meranu a na Rittner Hornu u Bolzana, o týden déle do 22. 3. plánuje provoz Watles. Do Velikonočního pondělí 6. dubna chtějí jezdit Alta Badia, Val Gardena, Seiser Alm, Carezza, Obereggen, Reinswald, Plose, Rosskopf a Ladurns. Až do 12. 4. pak Klausberg, Speikboden, Ratschings-Jaufen, Gitschberg-Jochtal, Schwemmalm, Pfelders, Schöneben-Heideralm a 3 Zinnen Dolomiten. Do 19. 4. touží vytrvat na Kronplatzu. Máj stráví na lyžích ještě v Suldenu (do 3. 5.) a na Schnalstalu (do 10. 5.).
Pokud se rušným resortům snažíte spíše vyhnout a hledáte ještě více horského klidu, pak následujte doporučení „slowwinter“. To si zaslouží obec Slingia v srdci Val Venosty, jež nabízí tratě na běžky nebo pěší túry. Autentickou nedotčenou přírodu najdete i v Terentu v Pustertalu s mnoha zasněženými stezkami a panoramatickými výhledy, ale i sáňkařskou tratí. Stále neobjevený zůstává i běžecký areál ValleAurina/Val di Tures už ve svazích na konci Ahrntalu. A za klenot se dá označit i malé údolíčko San Silvestro u Toblachu, které můžete objevit na sněžnicích.
