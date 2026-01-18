Umělá inteligence hlídá rodinné rozpočty. Jak ji využít na maximum
Původní aplikace, ale také součást standardního internetového bankovnictví. Umělá inteligence se čím dál častěji využívá pro sledování finančního zdraví českých střadatelů. Jaké možnosti nyní na trhu existují?
Pozor, váš rozpočet je v ohrožení. Za poslední měsíc jste za zábavu utratil o 78 procent více než je pro vás obvyklé. Měsíční výdaje pak převyšují příjmy o 36 procent. Můžu pro vás připravit analýzu výdajů a navrhnout úspory.
Ještě před několika lety by podobná služba byla placenou a bez návštěvy banky nebo finančního poradce byste se neobešli. V současnosti ale máme všichni tyto podrobné analýzy na dosah jednoho kliku v internetovém bankovnictví, případně v externí aplikaci v mobilním telefonu. Umělá inteligence totiž značně rozšiřuje nabídku analytických nástrojů, které během minimálního času projdou vaše reálná finanční data a navrhnou cesty, jak dosáhnout kvalitnějšího nakládání s penězi.
Začněte ve své bance
Nejsnazší cestu k sofistikovaným AI nástrojům pro správu osobních financí nabízejí zejména velké české banky. Česká spořitelna nabízí službu Hey George, vylepšeného chatbota, který umí jednak intuitivně komunikovat s uživatelem a poradit s jakýmkoli běžným úkonem internetového bankovnictví, zároveň nabízí tipy pro lepší nakládání s rozpočtem. Česká spořitelna uvádí, že díky poradenství o finančním zdraví si vloni její klienti v průměru finančně polepšili o 8235 korun.
ČSOB využívá chatbota Kate, který je nejdéle působícím botem svého druhu na českém trhu. Kate se orientuje zejména na operativní úkony internetového bankovnictví. I pouhým hlasovým zadáním lze provádět platby nebo zjišťovat různé informace o účtu (například PIN karty či IBAN). Ale také Kate nabízí řadu rad, například připomenutí termínu splátky kreditní karty bez úroku.
Komerční banka pak nabízí službu KB+, v níž umělá inteligence umožňuje zejména analyzovat výdaje a vytvářet spořící obálky. Ty umožňují klientům přehledně rozdělit úspory na více cílů (až deset) v jednom spořicím účtu, pojmenovat je (např. na dovolenou, auto, rezerva), sledovat pokrok a snadno mezi nimi přesouvat peníze, čímž se podporuje spoření a finanční plánování.
Chcete nezávislou aplikaci? Pozor na předplatné
Další možností, jak využít pokročilých nástrojů AI pro analýzu osobních financí, je instalace některé moderních aplikací od fintechových startupů. Na trhu jich působí spousta, předem je třeba upozornit, že jde o velmi citlivá data a klient by si měl před samotnou instalací dohledat potřebné informace o kvalitě daného produktu a renomé jeho provozovatele.
Z českých aplikací lze jmenovat například Wallet od BudgetBakers. Tu je možné na základě PSD2 propojit s vašimi bankovními účty a pak využít řady analytických nástrojů pro sledování výdajů. Pro pokročilejší funkce je ale nutné mít aktivováno předplatné.
Další aplikací je Spendee, která má také české kořeny. Zaměřuje se na vizuální analýzu a předpovídání budoucích výdajů na základě historických dat. AI vám dokáže říct, kolik peněz vám pravděpodobně zbude na konci měsíce. Pro sledování rodinných rozpočtů je vhodná i díky tomu, že má funkci sdílení peněženek.
Trochu jiný přístup pak razí například Patron GO. Aplikace automaticky prověří všechny pravidelné platby. A pokusí se nabídnout lepší službu za stejnou cenu nebo stejnou službu za nižší cenu.
Pro některé uživatele může být problematické, že Patron GO funguje na principu provizí. Nicméně pro jiné uživatele může být naopak finančně příznivé, že část provize za využitou nabídku vrací zpět uživatelům. Patron GO tak není klasickým srovnávačem.
