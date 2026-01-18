Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Umělá inteligence hlídá rodinné rozpočty. Jak ji využít na maximum

Umělá inteligence hlídá rodinné rozpočty. Jak ji využít na maximum

V mobilním telefonu máme dnes nejlepší analytické nástroje pro rodinné finance v historii
Spendee, užito se svolením
Stanislav Šulc, Zlaťák

Původní aplikace, ale také součást standardního internetového bankovnictví. Umělá inteligence se čím dál častěji využívá pro sledování finančního zdraví českých střadatelů. Jaké možnosti nyní na trhu existují?

Pozor, váš rozpočet je v ohrožení. Za poslední měsíc jste za zábavu utratil o 78 procent více než je pro vás obvyklé. Měsíční výdaje pak převyšují příjmy o 36 procent. Můžu pro vás připravit analýzu výdajů a navrhnout úspory.

Ještě před několika lety by podobná služba byla placenou a bez návštěvy banky nebo finančního poradce byste se neobešli. V současnosti ale máme všichni tyto podrobné analýzy na dosah jednoho kliku v internetovém bankovnictví, případně v externí aplikaci v mobilním telefonu. Umělá inteligence totiž značně rozšiřuje nabídku analytických nástrojů, které během minimálního času projdou vaše reálná finanční data a navrhnou cesty, jak dosáhnout kvalitnějšího nakládání s penězi.

Richard Beneš, ředitel OVB

Mileniálové a generace Z jsou už finančně gramotnější, také víc tolerují riziko investic

Money

Zájem o investice v posledních letech roste, oblibě se těší i dlouhodobý investiční produkt. „Díky němu se investory stávají i lidé, kteří se o investování dosud nezajímali,“ říká Richard Beneš, obchodní ředitel OVB, a dodává: „Dlouhodobé penzijní produkty je ale potřeba individuálně vysvětlovat a nastavit na míru klientovi, což je právě práce nás zprostředkovatelů.“

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Začněte ve své bance

Nejsnazší cestu k sofistikovaným AI nástrojům pro správu osobních financí nabízejí zejména velké české banky. Česká spořitelna nabízí službu Hey George, vylepšeného chatbota, který umí jednak intuitivně komunikovat s uživatelem a poradit s jakýmkoli běžným úkonem internetového bankovnictví, zároveň nabízí tipy pro lepší nakládání s rozpočtem. Česká spořitelna uvádí, že díky poradenství o finančním zdraví si vloni její klienti v průměru finančně polepšili o 8235 korun.

ČSOB využívá chatbota Kate, který je nejdéle působícím botem svého druhu na českém trhu. Kate se orientuje zejména na operativní úkony internetového bankovnictví. I pouhým hlasovým zadáním lze provádět platby nebo zjišťovat různé informace o účtu (například PIN karty či IBAN). Ale také Kate nabízí řadu rad, například připomenutí termínu splátky kreditní karty bez úroku.

Komerční banka pak nabízí službu KB+, v níž umělá inteligence umožňuje zejména analyzovat výdaje a vytvářet spořící obálky. Ty umožňují klientům přehledně rozdělit úspory na více cílů (až deset) v jednom spořicím účtu, pojmenovat je (např. na dovolenou, auto, rezerva), sledovat pokrok a snadno mezi nimi přesouvat peníze, čímž se podporuje spoření a finanční plánování.

Spoření na stáří: kdo má těžkou práci, má nově výhodu

Money

Letošní rok přináší v penzijním spoření důležitou novinku, která se dotkne zaměstnanců pracujících v rizikovém prostředí. Stát jim chce pomoci vytvořit dostatečné finanční zázemí pro dřívější odchod z práce, aniž by si museli zkracovat budoucí starobní důchod. Klíčovým nástrojem se tak stává nový povinný příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření. Jak ale upozorňují odborníci, samotná povinnost ještě nezaručuje úspěch. „Klíčovou roli bude hrát nejen výše příspěvků, ale především správně zvolená investiční strategie a kombinace penzijních a investičních produktů,“ říká finanční poradce společnosti Partners Lukáš Urbánek.

Michal Nosek

Přečíst článek

Chcete nezávislou aplikaci? Pozor na předplatné

Další možností, jak využít pokročilých nástrojů AI pro analýzu osobních financí, je instalace některé moderních aplikací od fintechových startupů. Na trhu jich působí spousta, předem je třeba upozornit, že jde o velmi citlivá data a klient by si měl před samotnou instalací dohledat potřebné informace o kvalitě daného produktu a renomé jeho provozovatele.

Z českých aplikací lze jmenovat například Wallet od BudgetBakers. Tu je možné na základě PSD2 propojit s vašimi bankovními účty a pak využít řady analytických nástrojů pro sledování výdajů. Pro pokročilejší funkce je ale nutné mít aktivováno předplatné.

Další aplikací je Spendee, která má také české kořeny. Zaměřuje se na vizuální analýzu a předpovídání budoucích výdajů na základě historických dat. AI vám dokáže říct, kolik peněz vám pravděpodobně zbude na konci měsíce. Pro sledování rodinných rozpočtů je vhodná i díky tomu, že má funkci sdílení peněženek.

Trochu jiný přístup pak razí například Patron GO. Aplikace automaticky prověří všechny pravidelné platby. A pokusí se nabídnout lepší službu za stejnou cenu nebo stejnou službu za nižší cenu.

Pro některé uživatele může být problematické, že Patron GO funguje na principu provizí. Nicméně pro jiné uživatele může být naopak finančně příznivé, že část provize za využitou nabídku vrací zpět uživatelům. Patron GO tak není klasickým srovnávačem.

Nový muž vedení ODS: Portlík má ambice i plán

Politika

ODS má nového prvního místopředsedu. Stranický kongres jím dnes zvolil starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka.

ČTK

Přečíst článek

Spendee je podle CNBC mezi TOP 200 nejlepšími fintechy na světě

Česká appka na správu financí Spendee je podle CNBC mezi TOP 200 nejlepšími fintechy na světě

Zprávy z firem

Česká společnost Spendee se ocitla na seznamu 200 nejlepších finančně technologických (fintech) společností světa. Seznam sestavila zpravodajská televize CNBC spolu s nezávislou společností zabývající se průzkumem trhu Statista. Zařadily na něj firmy, které podle nich vytvářejí inovativní produkty a služby související s technologiemi a financemi.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Šťastné a bezpečné. Banky do Vánoc představí řadu vylepšení svých aplikací

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Placení prstenem

Nákup zaplatíte už i prstenem. Zatím jen od mBank. Víme, s čím přijdou ostatní banky

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Týden tradera: Globální rizika narůstají, přesto S&P 500 dobývá 7000 bodů

Býčí trh na Wall Street
Pixabay
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

V uplynulém týdnu se na trzích hojně skloňovala geopolitika, kdy akcelerovali zejména rizika spojená s Íránem. Nicméně na druhou stranu trhy potěšila relativně dobrá data o spotřebitelských cenách v USA, která pomohla indexu S&P 500 krátce na nová maxima přes 7000 bodů.

Americké akcie se dostaly na nová absolutní maxima z pohledu indexu S&P 500. Jádrový index spotřebitelských cen vzrostl meziměsíčně o 0,2 procenta (sezónně očištěno) a meziročně o 2,6 procenta, což bylo v obou případech o 0,1 procenta méně, než trh očekával. Trhy na základě těchto dat nadále počítají s tím, že americký Fed na nejbližším zasedání ponechá úrokové sazby beze změny a k dalšímu snížení by mohl přistoupit již v březnu. Osobně bych stále spíše počítal s červnem, kdy do stanovování sazeb může trochu promluvit současný spor šéfa Fedu J. Powell, který se ostře ohradil proti chování amerického prezidenta. Centrální banka má být trvale nezávislá, o tom mezi odborníky není sporu.

Jerome Powell
Aktualizováno

Jerome Powell získal další podporu v boji s Trumpem

Leaders

Vedoucí představitelé hlavních centrálních bank světa se postavili za šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella, kterému administrativa prezidenta Donalda Trumpa hrozí trestním stíháním. Společné stanovisko zveřejnila Evropská centrální banka (ECB), kterou vede Christine Lagardeová.

ČTK

Přečíst článek

Na ropě bylo v týdnu živo. Barel ropy BRENT se vyhoupnul bezmála o 10 procent z minimálních cen na skoro 66 dolarů, aby následně prošel korekcí. Pokles následoval po komentářích prezidenta Donalda Trumpa, které naznačovaly, že mu bylo potvrzeno, že popravy protestujících v Íránu byly zastaveny, což snížilo očekávání brzké americké intervence v této zemi. Nepokoje v Íránu se na začátku roku dost vystupňovaly, země je čtrtým největším producentem ropy v rámci kartelu OPEC+. V případě, že by došlo kvůli vojenské intervenci ze zahraničí k úplnému zastavení vývozu ropy, tak by cena „černého zlata“ pravděpodobně znovu skokově začala růst.

Rezá Pahlaví

Vrátí se do Íránu následník trůnu Rezá Pahlaví? Jeho jméno zaznívá na protestech. Odkaz jeho rodiny je ale rozporuplný

Politika

Pokud by se íránský režim pod tíhou protestů zhroutil, mohl by se alespoň přechodně do čela země postavit člen někdejší královské rodiny. Syn někdejšího šáha Rezá Pahlaví se profiluje jako hlasitý opoziční lídr. Na co však navazuje? Vláda jeho otce byla spojená s modernizací a vazbami na Západ, ale i jeho režim spoléhal na represe a násilí.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Předzvěst možných větších budoucích tržních výprodejů naznačilakciový trh v Číně. Čínští regulátoři zpřísnili pravidla pro obchodování na úvěr. Nově musí investoři složit marži ve výši 100 procent hodnoty nakupovaných cenných papírů, namísto dřívějších 80 procent, což výrazně snižuje jejich pákový efekt. Krok má omezit spekulativní přehřívání trhu po rychlé „rally“ a vysílá signál, že úřady chtějí spíše stabilní a udržitelný růst než další „bublinu“. Index CSI 300 po oznámení reagoval rychle zkorigoval. Vedení země se potýká rovněž s poklesem trhu s nemovitostmi a postupným zhoršováním kvality úvěrů v bankách. Kroky k omezení rizik na trhu s cennými papíry tak dávají v tomto kontextu určitě smysl, otázka je, zda to není příliš pozdě.

Související

Wall Street

Týden tradera: Fed snižuje sazby, ale tváří se přísně. Wall Street to bere

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Členství v Radě míru bude za miliardu, peníze by spravoval sám Trump

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa žádá příspěvek ve výši nejméně jedné miliardy dolarů od každé země, která se chce stát stálým členem jeho nové Rady míru, píše agentura Bloomberg s odvoláním na návrh charty organizace. Trump by se stal jejím prvním předsedou a rozhodoval by o zemích, které do ní budou přizvány. Kritici mají obavy, že se Trump snaží vytvořit konkurenci Organizace spojených národů (OSN), kterou dlouhodobě kritizuje, píše Bloomberg.

Několik evropských zemí už bylo vyzváno, aby se k Radě míru připojily, píše Bloomberg s odvoláním na informované zdroje. Trump už vyzval řadu světových lídrů, včetně argentinského prezidenta Javiera Mileie a kanadského premiéra Marka Carneyho, aby s ním zasedli v Radě míru pro Gazu, která by spadala do širšího rámce jeho nové Rady míru, píše Bloomberg.

Rozhodnutí v Radě míru by byla přijímána většinou hlasů, přičemž každý členský stát by měl jeden hlas. Všechna odhlasovaná rozhodnutí by však podléhala schválení předsedy. Členství států by trvalo nejdéle tři roky od vstupu charty v platnost, s možností prodloužení členství předsedou. Tříletý limit by se nevztahoval na členské státy, které přispějí více než miliardu dolarů během prvního roku od vstoupení charty v platnost.

Pokladník Trump

Finance by kontroloval Trump, což by bylo nepřijatelné pro většinu zemí, které by se mohly stát členy, uvedly zdroje Bloombergu. Šéfovi Bílého domu by rovněž náležela pravomoc vyloučit z organizace jakéhokoliv z členských států, přičemž rozhodnutí by mohla vetovat jejich dvoutřetinová většina. "Předseda vždy jmenuje svého nástupce do funkce předsedy," stojí rovněž ve stanovách.

Rada míru je podle Bloombergu v návrhu charty popsána jako "mezinárodní organizace, jejímž cílem je podporování stability, obnova spolehlivé a zákonné správy a dosažení trvalého míru v oblastech postižených či ohrožených konflikty". Organizace podle dokumentu vznikne ve chvíli, kdy chartu odsouhlasí tři státy.

V zakládající komisi Rady míru zasednou americký ministr zahraničí Marco Rubio, Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff, zeť amerického prezidenta Jared Kushner či britský expremiér Tony Blair, oznámil v pátek Bílý dům.

Rada míru pro Pásmo Gazy má dohlížet na plnění mírového návrhu, který loni předložil Trump a na jehož základě bylo vyhlášeno loni na podzim v Pásmu Gazy příměří. Orgán bude také dohlížet na aktivity patnáctičlenného výboru složeného z palestinských technokratů. Izrael s ustanovením tohoto výboru nesouhlasí. Podle kanceláře izraelského premiéra Benjamina Netanjahua oznámení Bílého domu o zřízení výboru v Gaze nebylo koordinováno s Izraelem a je v rozporu s izraelskou politikou.

Související

Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump v projevu pustil do OSN. Ukončil jsem sedm neukončitelných válek, prohlásil

Politika

ČTK

Přečíst článek
Rezá Pahlaví

Vrátí se do Íránu následník trůnu Rezá Pahlaví? Jeho jméno zaznívá na protestech. Odkaz jeho rodiny je ale rozporuplný

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek
Doporučujeme