„Takhle se se spojenci nejedná“. Trumpovy choutky na Grónsko vyvolaly vlnu odporu u republikánů
Výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o jeho záměru získat Grónsko vyvolaly vlnu kritiky v řadách zákonodárců z Republikánské strany. Někteří z nich projevují dosud největší odpor vůči Trumpově krokům od jeho nástupu do úřadu, píše agentura AP. Republikánský kongresman z Nebrasky Don Bacon podle serveru The Hill řekl, že by se přikláněl k ústavní žalobě na Trumpa, takzvanému impeachmentu, v případě, že se republikánský prezident rozhodne podniknout invazi do Grónska.
„Takhle se se spojenci nejedná. Takhle se jedná s Ruskem, Čínou nebo Íránem, ale se svými nejlepšími přáteli nezacházíte jako s kusem (exkrementu),“ řekl Bacon na adresu Trumpa a jeho hrozeb arktickému ostrovu. Snahu přimět Grónsko, aby se připojilo ke Spojeným státům Bacon označil za „naprostou frašku“.
Někteří republikáni v Kongresu v posledních týdnech přednášeli projevy, ve kterých zdůrazňovali důležitost NATO či se podíleli na návrzích legislativy, jejichž cílem je předejít americkému útoku na dánské území. Několik jich minulý týden spolu s demokratickými zákonodárci navštívilo Kodaň, kde se setkali se svými dánskými protějšky. Není však jasné, zda to bude stačit, jelikož Trump trvá na tom, že Grónsko potřebuje pro zajištění národní bezpečnosti, a vyvolává tím obavy o budoucnost NATO, poznamenala AP.
Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své mírové úsilí nedostal Nobelovu cenu za mír. Šéf Bílého domu opět zdůraznil svůj záměr získat Grónsko, arktický ostrov, který je autonomním územím Dánska.
„Naši spojenci v NATO jsou nuceni věnovat pozornost a zdroje Grónsku, což přímo nahrává (ruskému prezidentu Vladimiru) Putinovi, jelikož to ohrožuje stabilitu nejsilnější koalice demokratických zemí, jakou svět kdy viděl,“ napsala republikánská senátorka z Aljašky Lisa Murkowská na sociální síti X. Senátorka označila za „zásadní chybu“ prezidentův záměr uvalit na některé evropské země dodatečná desetiprocentní cla, dokud USA neuzavřou dohodu o koupi arktického ostrova.
These tariffs are unnecessary, punitive, and a profound mistake. They will push our core European allies further away while doing nothing to advance U.S. national security.— Sen. Lisa Murkowski (@lisamurkowski) January 17, 2026
We are already seeing the consequences of these measures in real time: our NATO allies are being forced to…
Murkowská byla součástí delegace amerických zákonodárců, kteří minulý týden navštívili Dánsko, aby tamní představitele ujistili o své podpoře. Cesty, kterou zorganizoval demokratický senátor z Delaware Chris Coons, se za Republikánskou stranu zúčastnil také senátor ze Severní Karolíny Thom Tillis. Tillis na síti X označil Trumpův plán uvalit dodatečná cla na evropské spojence „špatný pro Ameriku, špatný pro americké podniky a špatný pro spojence Ameriky“.
Republikánský senátor z Kentucky a bývalý šéf republikánů v Senátu Mitch McConnell v projevu v Kongresu varoval, že pokus zmocnit se Grónska „zničí důvěru spojenců“. Podle McConnella by se jednalo o katastrofální rozhodnutí v americké zahraniční politice, jež by poškodilo prezidentův odkaz.
Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedením cel vůči evropským zemím, které odmítají prodej Grónska, znamenají zásadní zlom v transatlantických vztazích. Podle analýzy serveru Politico se pro řadu evropských vlád jedná o okamžik, kdy se dlouhodobé napětí se Spojenými státy proměnilo v otevřenou krizi důvěry.
Kongresman Michael McCaul z Texasu v neděli podle stanice ABC News varoval, že jakákoliv vojenská intervence USA za účelem získání Grónska by postavila Ameriku před konflikt s jejími spojenci v NATO a mohla by znamenat konec samotné aliance.
Republikánští zákonodárci se rovněž minulý týden připojili k jednání o bezpečnostních dohodách s dánským ministrem zahraničí Larsem Lökke Rasmussenem a grónskou ministryní Vivian Motzfeldtovou. Ti se ve Washingtonu rovněž setkali se šéfem americké diplomacie Markem Rubiem a viceprezidentem J.D. Vancem. Rasmussen po schůzce novinářům řekl, že Dánsko, Grónsko a USA se v základních věcech v souvislosti s Grónskem stále neshodnou.