Fiala končí spekulace o návratu. Do Senátu ani na Hrad nepůjde, založil think-tank

Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) nebude kandidovat do Senátu ani v prezidentských volbách. Nadále bude vykonávat svůj poslanecký mandát, informoval na síti X. Se svými spolupracovníky založil think-tank nazvaný Politické fórum, který by podle něj měl systematicky rozvíjet, kultivovat a popularizovat myšlenky svobody a demokracie zejména mezi mladými lidmi.
Fiala skončil v polovině ledna po 12 letech v čele ODS. Bylo to zhruba měsíc poté, co jeho kabinet nahradila vláda Andreje Babiše (ANO). V bilančním projevu na kongresu ODS uvedl, že se nerozhodl skončit kvůli porážce v loňských sněmovních volbách, ale protože cítil, že už by neměl mandát a důvěru k velkým změnám, které podle něj ODS potřebuje. Vedení strany přebral Martin Kupka (ODS).
Fiala na Hrad nechce
Na kongresu Fiala vyloučil prezidentskou kandidaturu, ke spekulacím ohledně Senátu pak řekl, že Miloš Vystrčil (ODS) je skvělým předsedou komory. „Děkuji všem, kteří mě v uplynulých dnech a týdnech vyzývali ke kandidatuře do Senátu či dokonce k tomu, abych se aktivně účastnil prezidentských voleb. Nejsem ale zvyklý se vzdávat a odcházet od rozdělané práce. Nebudu kandidovat do Senátu ani usilovat o kandidaturu v prezidentských volbách,“ uvedl Fiala na síti X.
Na podzim 2025 jsem byl se silným mandátem zvolen poslancem. Velmi si vážím důvěry a podpory svých voličů, a proto budu svůj poslanecký mandát nadále vykonávat. Děkuji všem, kteří mě v uplynulých dnech a týdnech vyzývali ke kandidatuře do Senátu či dokonce k tomu, abych se… pic.twitter.com/5GqB5UxreD
Prezident Petr Pavel podle něj vykonává úřad dobře. „Má případná kandidatura by pouze tříštila hlasy prozápadních a prodemokratických voličů a napomáhala silám, které se snaží oslabit demokracii, svobodu a nezávislost naší země,“ míní Fiala. Dodal, že k aktivitě v politickém a veřejném životě nepotřebuje nutně mít v každé chvíli nějaké funkce.
Think-tank Politické fórum podle něj nemá ambici konkurovat politickým stranám. „Cílem je vytvářet otevřený prostor pro všechny, kterým záleží na demokratické, svobodné a prosperující ČR. Naší ambicí je systematicky rozvíjet, kultivovat a popularizovat myšlenky svobody a demokracie, zejména mezi mladými lidmi,“ uvedl. Vést věcnou a hodnotově ukotvenou diskusi o klíčových otázkách dnešní doby je podle něj nutné pro zachování svobody, demokracie, právního státu a kvalitní politické kultury v Česku.
Dalibor Martínek: Kuba chce být druhým Babišem. Sorry, obsazeno
Kabinet rozhodl o ukončení činnosti Národní ekonomické rady vlády (NERV), která v minulých letech připravovala doporučení k zásadním hospodářským reformám. Podle ministryně financí Aleny Schillerové už vláda její další fungování nepovažuje za potřebné.
Daně jsou pro podnikatele jedním z nejcitlivějších témat. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si na rozdíl od zaměstnanců musí většinu povinností hlídat samy – zároveň ale mají větší prostor ovlivnit, kolik skutečně odvedou státu.
Rok 2026, kdy se podává daňové přiznání za rok 2025, nabízí poměrně širokou škálu legálních možností, jak daňovou zátěž snížit. Klíčová je správná volba výdajů, využití slev a nezdanitelných částí základu daně i sledování změn, které v posledních letech nastaly.
Paušální, nebo skutečné výdaje? První zásadní volba
Na rozdíl od zaměstnanců si OSVČ samy určují základ daně – buď pomocí skutečných výdajů, nebo paušálu. Právě toto rozhodnutí má zásadní dopad na konečnou výši daně.
„Volba mezi paušálními a skutečnými výdaji je jedním z klíčových rozhodnutí každého podnikatele. Paušální výdaje představují jednoduché řešení bez nutnosti evidovat jednotlivé náklady, ale zároveň mohou omezit možnosti další daňové optimalizace. Skutečné výdaje naopak umožňují odečíst reálné náklady spojené s podnikáním a v řadě případů vedou k nižšímu základu daně,“ říká Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz.
Bez ohledu na zvolený způsob mají OSVČ nárok na stejné základní slevy a odpočty jako zaměstnanci. Rozdíl je v tom, že u podnikatelů se jejich efekt často projeví už při samotném stanovení základu daně.
Až čtyři procenta bez rizika? Spořicí účty dál drží náskok před inflací
Úroky na spořicích účtech zůstávají vysoko, i když inflace klesá. Česká národní banka se změnami sazeb nespěchá, komerční banky také ne. Získat úrok nad tři, dokonce čtyři procenta stále jde. Klienti ale musí splnit různé, někdy komplikované, podmínky. Jak se v tom vyznat? Přinášíme srovnání únorových spořicích účtů.
Každá OSVČ může uplatnit základní slevu na poplatníka, která se odečítá přímo od vypočtené daně. Pro drobné podnikatele s nižšími zisky může znamenat výrazné snížení daňové povinnosti – někdy až na nulu.
Vedle toho lze uplatnit i slevy na invaliditu, držení průkazu ZTP/P nebo na manžela či manželku, pokud jsou splněny zákonné podmínky.
„Stejně jako u zaměstnanců už nejde o automatický nárok, ale o cílenou podporu pro konkrétní životní situace,“ upozorňuje Jana Jáčová z UOL Účetnictví.
Děti mohou přinést i daňový bonus
Daňové zvýhodnění na děti mohou využít také OSVČ. Pokud je jejich vypočtená daň nižší než samotné zvýhodnění, vzniká nárok na daňový bonus. Podmínkou je však dosažení minimální hranice příjmů, která je u podnikatelů přísně kontrolována.
Pro rodiny, kde jeden z rodičů podniká, může jít o rozdíl v řádu desítek tisíc korun ročně – a často i o to, zda se podnikání z pohledu rodinného rozpočtu vyplatí.
Spoření, pojištění i dary snižují základ daně
Podnikatelé mohou odečítat příspěvky na penzijní spoření, dlouhodobé investiční produkty či životní pojištění, pokud splňují zákonné podmínky. Tyto odpočty snižují základ daně a jejich efekt roste s vyšší daňovou sazbou.
Často využívané jsou také odpočty za dary na veřejně prospěšné účely, včetně bezpříspěvkového darování krve nebo kostní dřeně. V kombinaci s dalšími položkami mohou sehrát významnou roli.
Češi si půjčují víc, úroky klesají. Refinancování má prostor růst
Češi si nadále půjčují více. Objem nezajištěných spotřebitelských úvěrů meziročně vzrostl zhruba o devět procent a spolu s tím posílil i segment refinancování. Vyplývá to z dat České národní banky, která zároveň ukazují na dlouhodobý pokles úrokových sazeb u nových spotřebitelských úvěrů. To vytváří prostor pro refinancování starších půjček a možné snížení nákladů na jejich splácení.
Specifickou skupinou jsou OSVČ v paušálním režimu. Ten výrazně zjednodušuje administrativu, ale zároveň omezuje možnosti uplatňovat slevy a odpočty samostatně.
Podnikatel v tomto režimu nemůže optimalizovat daňovou povinnost pomocí dětí, manžela ani odpočtů na spoření – vše je zahrnuto v jedné měsíční platbě. I proto se řada OSVČ v roce 2026 znovu zamýšlí, zda se jim paušální režim stále vyplatí.
Na co si dát pozor
Některé dříve běžné odpočty už zákon neumožňuje. Zrušeny byly například odpočty za členské příspěvky odborům nebo školkovné. Přísnější jsou také podmínky u některých pojistných produktů.
Chyby v této oblasti patří mezi časté důvody doměrků a kontrol ze strany Finanční správa České republiky. OSVČ by proto měly pečlivě sledovat nejen to, co odečíst lze, ale i to, co už zákon neumožňuje.
Modelové příklady: paušál vs. skutečné výdaje
Příklad 1: OSVČ bez dětí, příjem 1 200 000 Kč
Varianta A – paušální výdaje (60 %)
Výdaje: 720 000 Kč
Základ daně: 480 000 Kč
Výsledná daň po základní slevě: přibližně 41 000 Kč
Varianta B – skutečné výdaje (850 000 Kč)
Základ daně: 350 000 Kč
Výsledná daň po základní slevě: zhruba 22 000 Kč
Rozdíl: Úspora asi 19 000 Kč ročně pouze na dani z příjmů.
Příklad 2: OSVČ s jedním dítětem, příjem 800 000 Kč
Varianta A – paušální výdaje (60 %)
Výdaje: 480 000 Kč
Základ daně: 320 000 Kč
Daň před slevami: cca 48 000 Kč
Po uplatnění slev a zvýhodnění může daň klesnout na minimum, případně vznikne nárok na bonus.
Varianta B – skutečné výdaje (600 000 Kč)
Základ daně: 200 000 Kč
Daň před slevami: cca 30 000 Kč
Po uplatnění slev je daň prakticky nulová a zvýhodnění na dítě se projeví jako daňový bonus vyplacený státem.
Rozdíl: Skutečné výdaje mohou přinést nejen nižší daň, ale i reálný příjem navíc. Rozdíl může činit 15 až 25 tisíc korun ročně.
Daně jako součást strategie
Pro OSVČ nejsou daně jednorázovou povinností, ale součástí dlouhodobého plánování. Rozdíl mezi podnikatelem, který daně řeší až na jaře, a tím, kdo s nimi pracuje průběžně, může dosahovat desítek tisíc korun ročně.
Rok 2026 nenabízí zkratky. Nabízí ale jasná pravidla – a prostor pro ty, kteří je dokážou využít.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.
Související
Na přihlášení do systému paušální daně zbývá 14 dní. Komu se vyplatí?
Jihokorejská kryptoměnová burza Bithumb přiznala závažné selhání svých interních systémů, které ji vystavilo riziku sabotáže a vedlo k fatální chybě při propagační akci. Místo 620 tisíc wonů (8700 korun) omylem rozeslala zákazníkům přibližně 620 tisíc bitcoinů.
Hodnota chybně rozeslané kryptoměny přesahovala 40 miliard dolarů (814 miliard korun). Incident podle agentury Reuters okamžitě otřásl trhem a cena bitcoinu prudce klesla o 17 procent.
Zpoždění systému otevřelo cestu k omylu
Generální ředitel burzy I Če-won uvedl, že omylem rozdané množství odpovídalo zhruba patnáctinásobku bitcoinových rezerv burzy, které činí asi 42 tisíc bitcoinů.
K chybě podle něj přispělo zpoždění při zpracování transakcí. Aktualizace zůstatků virtuálních aktiv se opozdila přibližně o 24 hodin, což umožnilo, aby k omylu vůbec došlo. Systém navíc neověřil objem převáděné měny vůči skutečným rezervám a částka nebyla oddělena na samostatném účtu, který by transakci zabezpečil.
„Jsme si plně vědomi nedostatků v kontrole našich interních systémů,“ uvedl I při slyšení před parlamentním výborem.
MrBeast vstupuje do fintechu. Chce naučit mladé finanční gramotnosti
Společnost Beast Industries, kterou založil největší youtuber světa Jimmy Donaldson známý jako MrBeast, vstupuje na trh finančních služeb. Firma koupila aplikaci Step zaměřenou na teenagery a mladé dospělé, čímž poprvé rozšiřuje své aktivity do regulovaného fintechového sektoru.
Většinu bitcoinů se burze podařilo získat zpět. Celkem 1786 bitcoinů však bylo prodáno během několika minut předtím, než burza zmrazila účty zákazníků, kteří je obdrželi.
Podle regulátorů jsou klienti, kteří tyto bitcoiny prodali, ze zákona povinni je vrátit.
Parlament žádá přísnější dohled
Incident vyvolal silnou reakci jihokorejských politiků. Členové parlamentu vyjádřili zděšení nad selháním vládního i firemního dohledu nad trhem s virtuálními aktivy. Jižní Korea patří mezi nejaktivnější kryptoměnové trhy na světě podle objemu obchodů.
Guvernér finančního dozorového úřadu FSS I Čan-džin uvedl, že trh s virtuálními měnami by podle něj měl podléhat stejnému regulačnímu dohledu jako banky a jiné finanční instituce. Současná legislativa to však neumožňuje.
Související
Cena bitcoinu dál klesá. Kryptoměna sestoupila pod 67 tisíc dolarů