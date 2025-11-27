Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Martin Kuba opouští po 22 letech ODS a chce založit nové hnutí

Martin Kuba opouští po 22 letech ODS a chce založit nové hnutí

Martin Kuba
ČTK
ČTK
ČTK

Jihočeský hejtman Martin Kuba opouští ODS. Odůvodnil to tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Kuba, jenž zůstává jihočeským hejtmanem, chce nyní založit nové hnutí, řekl. Hnutí vznikne nejprve na jihu Čech, ale Kuba ale nevyloučil možnost, že později přeroste v celostátní politický subjekt. Končící předseda ODS Petr Fiala uvedl, že Kuba nevyužil prostor před lednovým kongresem strany pro vystoupení s alternativním programem.

„Současné vedení i lidé, kteří budou určovat chod strany, mají úplně jinou představu o politice než já. Vyzkoušel jsem si to poslední roky na výkonných radách. Zjišťoval jsem, že každý čteme realitu ODS úplně jinak,“ uvedl Kuba.

Stranu opouští po 22 letech. Kuba patřil mezi možné adepty na předsedu ODS, ale ke své kandidatuře do čela strany se nevyjadřoval. „Řekl jsem si, že tomu dám čas. Že si poslechnu názory lidí napříč ODS. Že zjistím, jestli je ve straně vůle ke změně. To jsem udělal a dnes si myslím, že není. Zejména u těch, kteří drží klíčové funkce ve straně. Musíme pochopit, že lidi nebaví jen sledovat politické hádky nebo politikaření, že musíme dělat konkrétní práci, která lidem vyřeší problémy, které mají, a reálně zjednoduší život,“ uvedl.

Kuba se neztotožňuje se se směřováním ODS

Dodal, že by mu proto nedávalo smysl, aby ve straně dál zůstával. Neztotožňuje se se směřováním ODS. „Už nevěřím, že by to mělo smysl a že se strana dá opravit. Už nechci trávit čas na stranických schůzích a přesvědčovat zasloužilé straníky o věcech, které oni vidí úplně jinak. Už mi není 30 a nemám už nekonečně času. A chci ho věnovat něčemu, co dává smysl a má šanci uspět,“ uvedl.

Kuba řekl, že má podporu naprosté většiny členů krajského zastupitelského klubu ODS. Strana loni v krajských volbách získala na jihu Čech 47 procent. ODS tak má v zastupitelstvu 34 z 55 mandátů a nemusela skládat koalici. Kuba je zároveň radním v Českých Budějovicích, kde ODS tvoří nejsilnější stranu vládnoucí koalice. „V personálním vedení na kraji a městě se nic měnit nebude. Naprostá většina kolegů mi potvrdila, že se k mému kroku velmi pravděpodobně připojí,“ uvedl Kuba.

Jaké má být nové hnutí?

Nové hnutí vznikne na jihu Čech. Kuba se však ale nebrání tomu, aby se postupně transformovalo v celostátní politický subjekt. „Na projektu už s několika kolegy pracuju. A těším se, až představím nejen je, ale i celý koncept nového hnutí. Budeme vycházet z toho, čemu věřím. A nabídneme možná trochu jiný styl politiky, než na který jste poslední roky zvyklí. Politiku méně konfrontační. Politiku založenou na co nejefektivnějším a racionálním řešení problémů. Politiku, která řeší problémy běžných lidí a jejich životy, a ne politikaření pro politikaření. Budeme se vždy snažit víc spojovat než rozdělovat,“ uvedl Kuba.

Šéf ANO Andrej Babiš

Pokud Babiš nevysvětlí střet zájmů, mimořádnou schůzi asi zopakujeme, hlásí budoucí opozice

Politika

Pokud předseda ANO Andrej Babiš nevysvětlí poslancům, jak by řešil svůj střet zájmů v případě jmenování premiérem, budoucí opozice by k tomu velmi pravděpodobně mohla svolat mimořádnou schůzi Sněmovny znovu. Před jednáním kabinetu v demisi se na tom shodli ministři za ODS, Starosty a KDU-ČSL. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to zdůvodnil tím, že jde mimořádnou věc a zájmy celého státu.

ČTK

Přečíst článek

Reakce Fialy

„Krok Martina Kuby je jistě výsledkem dlouhodobějšího procesu. Mně to vysvětluje například jednu věc: Martin Kuba byl jediný významný člen ODS, který se nepodílel na volební kampani před parlamentními volbami. Mne to osobně mrzelo,“ uvedl Fiala s tím, že dnešní krok je toho vysvětlením.

Připomenul, že se Kuba opakovaně vyjadřoval kriticky k některým věcem, které se týkají fungování a organizace strany. „Ve chvíli, kdy jsem řekl, že já nebudu kandidovat znovu do čela ODS, se určitě vytvořil velký prostor proto, aby všichni, kteří mají jinou představu o tom, jak má vypadat ODS, aby vystoupili se svou koncepcí, svým alternativním programem,“ řekl. Zmínil kandidaturu dosavadního místopředsedy ODS Martina Kupky a jeho snahu získat podporu spolustraníků. „Teď ten, který dlouhodobě vystupoval s nějakou kritickou pozicí, by musel s velkou pravděpodobností přijmout tu výzvu a nabídnout nějakou alternativní koncepci. Martin Kuba se rozhodl pro jinou cestu,“ uzavřel Fiala.

Podle Kupky měl Kuba přijmout podíl odpovědnosti, ale rozhodl se pro jinou cestu. Za fatální chybu označil Kubovo rozhodnutí nezapojit se do sněmovní kampaně šéf sněmovní frakce ODS Marek Benda. „Rozhodl se pro samostatnou cestu, je to jeho právo,“ řekl. Volební kongres čeká ODS 17. a 18. ledna. Vedle Kupky se zatím ke kandidatuře na nejvyšší stranický post přihlásil místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan. Vedení strany kritizuje za omezení prostoru pro diskusi na plánovaném sjezdu. Podle organizátorů kongresu naopak kandidáti dostanou víc prostoru, než tomu bylo v minulosti.

Související

Fiala: Česko vynaložilo na pomoc Ukrajině 91,3 miliardy. Příjmy ale byly vyšší

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS)
ČTK
ČTK
ČTK

Dosavadní výdaje českého státu na pomoc Ukrajině od začátku ruské vojenské invaze za všechna ministerstva i orgány státní správy činí celkově 91,3 miliardy korun, řekl po zasedání vlády premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Příjmy státu tyto výdaje převyšují o 12,7 miliardy korun, protože příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění či daní tvoří 79 miliard a kompenzace za vojenskou pomoc 25 miliard, řekl Fiala.

„Český stát na pomoci Ukrajině určitě neprodělává, je tomu přesně naopak. To samozřejmě není na celé věci to nejpodstatnější. Nesmíme pomíjet aspekt spravedlnosti a spravedlivého boje Ukrajinců, bezpečnostní hlediska a všechno další, ale čísla hovoří úplně jasně,“ řekl novinářům Fiala. Poděkoval všem, kdo se na pomoci Ukrajině od počátku ruské vojenské agrese v roce 2022 podíleli.

Šéf ANO Andrej Babiš

Pokud Babiš nevysvětlí střet zájmů, mimořádnou schůzi asi zopakujeme, hlásí budoucí opozice

Politika

Pokud předseda ANO Andrej Babiš nevysvětlí poslancům, jak by řešil svůj střet zájmů v případě jmenování premiérem, budoucí opozice by k tomu velmi pravděpodobně mohla svolat mimořádnou schůzi Sněmovny znovu. Před jednáním kabinetu v demisi se na tom shodli ministři za ODS, Starosty a KDU-ČSL. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to zdůvodnil tím, že jde mimořádnou věc a zájmy celého státu.

ČTK

Přečíst článek

Lživé teze

Fiala řekl, že čísla mohou sloužit k vyvracení lživých tezí, se kterými přichází současná sněmovní většina. „Celková pomoc za všechny resorty a orgány státní správy od roku 2022 dosáhla částky 91,3 miliardy korun,“ řekl. Kabinet započítal vojenskou pomoc, projekty ekonomické diplomacie či výdaje související s ubytováním uprchlíků a vojenskou pomoc, řekl. Příjmy tyto výdaje převyšují o 12,7 miliardy, dodal.

V plusu je podle Fialy v případě skupiny ukrajinských uprchlíků i zdravotnictví. Příjmy veřejného zdravotního pojištění činí 24,1 miliardy korun, náklady na zdravotní služby ve stejném období byly ve výši 11,8 miliard korun.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) řekl, že vláda se rozhodně nestydí za to, jak zvládla bezprecedentní dění nejen kolem uprchlíků z Ukrajiny. Na legálním pracovním trhu v Česku je podle něj nyní 170 tisíc Ukrajinců. „Tito lidé nám to mnohonásobně vrátí. Jsme nejúspěšnější v EU v tom, jak jsme uprchlíky zapojili do práce,“ uvedl.

V Česku je podle Rakušana nyní 396 tisíc držitelů dočasné ochrany. O zvláštní dlouhodobý pobyt požádalo 80 tisíc Ukrajinců, podmínky zatím splnilo 15 tisíc lidí. Ukrajinci také netvoří množinu, která by měla větší podíl na kriminalitě než jiné skupiny, doplnil.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Český premiér Petr Fiala
Aktualizováno

Fiala: Putinovi o mír nikdy nešlo. Cesta k němu vede přes vojenskou podporu Ukrajiny

Politika

ČTK

Přečíst článek

ČNB přitvrzuje. Hypotéky na investiční byty mají být přísnější

Chtějí lidé úsporné byty? Spíš je zajímá cena
iStock
ČTK
ČTK

Bankovní rada České národní banky doporučila bankám, aby zpřísnily limity pro nákupy investičních nemovitostí. Doporučení je platné k 1. dubnu 2026, bude se vztahovat pouze na nově poskytnuté úvěry. U nemovitostí určených pro vlastní bydlení ČNB nastavení limitů nezměnila. Podle analytiků je cílem kroku centrální banky zchladit trh a zpomalit růst cen. Velké dopady ale nečekají.

Investiční nákup je podle ČNB takový, kdy žadatel o hypotéku kupuje třetí a další obytnou nemovitost nebo ji pořizuje za účelem pronájmu. V takovém případě by banky měly vyžadovat maximální poměr výše hypotečního úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (LTV) 70 procent a maximální výše celkového dluhu žadatele o hypotéku vůči jeho ročnímu příjmu (DTI) by měla být nanejvýš sedminásobná.

Pro ostatní hypotéky nadále platí LTV 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. DTI i limit výše splátek dluhu k čistému měsíčnímu příjmu (DSTI) zůstávají deaktivované. Současné nastavení limitů podle ČNB zohledňuje rizika nadhodnocení cen bytů i svižného růstu hypoték a zároveň omezuje případná systémová rizika spojená s poklesem hodnoty zastavených nemovitostí.

Člen bankovní rady ČNB Jakub Seidler řekl, že zpřísnění se týká relativně malé části hypotečního trhu. Hypotéky na investiční nákup nemovitostí jsou však podle něj více rizikové. Zpřísnění opatření pro ně umožní předejít tomu, aby bylo nutné zavádět přísnější limity i pro hypotéky na nákup nemovitostí pro vlastní bydlení.

10 fotografií v galerii

„V praxi vídám, že zájem klientů o nákup investičních nemovitostí v posledních měsících výrazně roste, a mnoho z nich využívá vyšší úvěrovou páku. Nové limity proto mohou část investorů přibrzdit a zvýší nároky na vlastní kapitál,“ řekla finanční poradkyně společnosti 4fin Karolína Vorlíčková.

Odborníci ale významný dopad nového opatření nečekají. Ředitel finanční skupiny Partners Jan Brejl řekl, že banky sledují investiční nemovitosti už delší dobu. „Tedy jakmile klient řekne, že kupuje byt na investici, běžně mu sníží LTV pod 70 procent už nyní, mnohdy dokonce i níže na 60 procent. Počet klientů, kteří kupují třetí nemovitost, je velmi malý, takže dopady na trh budou minimální,“ odhadl.

Bankovní rada ČNB také rozhodla, že sazba proticyklické kapitálové rezervy pro ochranu úvěrového trhu zůstane beze změny 1,25 procenta. Rozsah rizik v bilancích bank se sice zvýšil, současná výše rezervy ale tato rizika pokrývá, uvedl Seidler. Podle ČNB sice úvěrová aktivita roste, míra selhání úvěrů pro podnikatele i spotřebitele ale je blízko historických minim a u úvěrů na bydlení zůstává pod dlouhodobým průměrem.

ČNB rovněž konstatovala, že český finanční sektor je stabilní a odolný, když obstál v zátěžovém testu centrální banky. „Výsledky testu ukázaly, že domácí banky by se díky své robustní ziskovosti vyrovnaly i s vysokými úvěrovými ztrátami. Objem a kvalita aktiv bankovního sektoru spolu s výchozí výší kapitálu vytvářejí příznivou základnu pro vstřebání šoků uvažovaných v zátěžovém testu,“ uvedl ředitel sekce finanční stability a restrukturalizace ČNB Libor Holub.

Zájem o hypotéky je rekordní. A nečekám ochlazení, říká bankéř Zetek
video

Zájem o hypotéky je rekordní. A nečekám ochlazení, říká bankéř Zetek

Reality

Míříme k druhému nejúspěšnějšímu roku z pohledu historie. Nejvyšším rokem byl rok 2021, kde však významnou roli hrálo refinancování, říká Miroslav Zetek, místopředseda představenstva ČSOB Hypoteční banky.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Zájem o hypotéky je rekordní. A nečekám ochlazení, říká bankéř Zetek
video

Zájem o hypotéky je rekordní. A nečekám ochlazení, říká bankéř Zetek

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme