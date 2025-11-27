Martin Kuba opouští po 22 letech ODS a chce založit nové hnutí
Jihočeský hejtman Martin Kuba opouští ODS. Odůvodnil to tím, že se se současným vedením strany rozchází v pohledu na politiku. Kuba, jenž zůstává jihočeským hejtmanem, chce nyní založit nové hnutí, řekl. Hnutí vznikne nejprve na jihu Čech, ale Kuba ale nevyloučil možnost, že později přeroste v celostátní politický subjekt. Končící předseda ODS Petr Fiala uvedl, že Kuba nevyužil prostor před lednovým kongresem strany pro vystoupení s alternativním programem.
„Současné vedení i lidé, kteří budou určovat chod strany, mají úplně jinou představu o politice než já. Vyzkoušel jsem si to poslední roky na výkonných radách. Zjišťoval jsem, že každý čteme realitu ODS úplně jinak,“ uvedl Kuba.
Stranu opouští po 22 letech. Kuba patřil mezi možné adepty na předsedu ODS, ale ke své kandidatuře do čela strany se nevyjadřoval. „Řekl jsem si, že tomu dám čas. Že si poslechnu názory lidí napříč ODS. Že zjistím, jestli je ve straně vůle ke změně. To jsem udělal a dnes si myslím, že není. Zejména u těch, kteří drží klíčové funkce ve straně. Musíme pochopit, že lidi nebaví jen sledovat politické hádky nebo politikaření, že musíme dělat konkrétní práci, která lidem vyřeší problémy, které mají, a reálně zjednoduší život,“ uvedl.
Kuba se neztotožňuje se se směřováním ODS
Dodal, že by mu proto nedávalo smysl, aby ve straně dál zůstával. Neztotožňuje se se směřováním ODS. „Už nevěřím, že by to mělo smysl a že se strana dá opravit. Už nechci trávit čas na stranických schůzích a přesvědčovat zasloužilé straníky o věcech, které oni vidí úplně jinak. Už mi není 30 a nemám už nekonečně času. A chci ho věnovat něčemu, co dává smysl a má šanci uspět,“ uvedl.
Kuba řekl, že má podporu naprosté většiny členů krajského zastupitelského klubu ODS. Strana loni v krajských volbách získala na jihu Čech 47 procent. ODS tak má v zastupitelstvu 34 z 55 mandátů a nemusela skládat koalici. Kuba je zároveň radním v Českých Budějovicích, kde ODS tvoří nejsilnější stranu vládnoucí koalice. „V personálním vedení na kraji a městě se nic měnit nebude. Naprostá většina kolegů mi potvrdila, že se k mému kroku velmi pravděpodobně připojí,“ uvedl Kuba.
Jaké má být nové hnutí?
Nové hnutí vznikne na jihu Čech. Kuba se však ale nebrání tomu, aby se postupně transformovalo v celostátní politický subjekt. „Na projektu už s několika kolegy pracuju. A těším se, až představím nejen je, ale i celý koncept nového hnutí. Budeme vycházet z toho, čemu věřím. A nabídneme možná trochu jiný styl politiky, než na který jste poslední roky zvyklí. Politiku méně konfrontační. Politiku založenou na co nejefektivnějším a racionálním řešení problémů. Politiku, která řeší problémy běžných lidí a jejich životy, a ne politikaření pro politikaření. Budeme se vždy snažit víc spojovat než rozdělovat,“ uvedl Kuba.
Reakce Fialy
„Krok Martina Kuby je jistě výsledkem dlouhodobějšího procesu. Mně to vysvětluje například jednu věc: Martin Kuba byl jediný významný člen ODS, který se nepodílel na volební kampani před parlamentními volbami. Mne to osobně mrzelo,“ uvedl Fiala s tím, že dnešní krok je toho vysvětlením.
Připomenul, že se Kuba opakovaně vyjadřoval kriticky k některým věcem, které se týkají fungování a organizace strany. „Ve chvíli, kdy jsem řekl, že já nebudu kandidovat znovu do čela ODS, se určitě vytvořil velký prostor proto, aby všichni, kteří mají jinou představu o tom, jak má vypadat ODS, aby vystoupili se svou koncepcí, svým alternativním programem,“ řekl. Zmínil kandidaturu dosavadního místopředsedy ODS Martina Kupky a jeho snahu získat podporu spolustraníků. „Teď ten, který dlouhodobě vystupoval s nějakou kritickou pozicí, by musel s velkou pravděpodobností přijmout tu výzvu a nabídnout nějakou alternativní koncepci. Martin Kuba se rozhodl pro jinou cestu,“ uzavřel Fiala.
Podle Kupky měl Kuba přijmout podíl odpovědnosti, ale rozhodl se pro jinou cestu. Za fatální chybu označil Kubovo rozhodnutí nezapojit se do sněmovní kampaně šéf sněmovní frakce ODS Marek Benda. „Rozhodl se pro samostatnou cestu, je to jeho právo,“ řekl. Volební kongres čeká ODS 17. a 18. ledna. Vedle Kupky se zatím ke kandidatuře na nejvyšší stranický post přihlásil místostarosta městského obvodu Ostrava-Jih Radim Ivan. Vedení strany kritizuje za omezení prostoru pro diskusi na plánovaném sjezdu. Podle organizátorů kongresu naopak kandidáti dostanou víc prostoru, než tomu bylo v minulosti.