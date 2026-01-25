Nový magazín právě vychází!

Babiš vyřešil grónskou krizi

Babiš vyřešil grónskou krizi

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Těžkou zatěžkávací zkouškou si prošlo vedení ANO. Andrej Babiš si už při vzniku svého projektu usmyslel, že to bude demokratické uskupení, tedy že musí mít pravidelně sjezdy, které hlasováním potvrdí vedení. Demokracii tedy bylo na sjezdu Babišovců učiněno za dost. A samozřejmě, dobře to dopadlo.

Babiš je opět předsedou, tak jako od samého začátku hnutí. Nehlasovalo pro něj sto procent přítomných delegátů, to už Babiš v minulosti zakázal, aby se mu novináři nevysmívali. Vyhrát ovšem musel dominantně, 94 procent hlasů mu patrně připadá jako to správné číslo. Ostatně, byl jediným kandidátem do čela. Na Karla Havlíčka se nařízení o hlasování evidentně nevztahuje, takže si mohl připsat hezkých 99 procent.

Při řeči před plénem Babiše nejvíc trápilo, že novináři mu nechtějí přiznat titul zasloužilého budovatele státu. Co podle něj místo toho dělají? Vráží klíny, zpochybňují, nálepkují a vyvolávají spory, zesměšňují. Majitelé mediálních domů, jmenoval jednoho, by prý místo podporování Ukrajiny měli lépe číst články svých redaktorů. Patrně tak, jak on si hlídal obsah Mafry, když mu patřila.

Vše vyřešil a média lžou

Babiš na sjezdu odhalil pravdu, kterou novináři nepíšou. Takže, Babišovi na Štěpána volal sám Donald Trump. V Davosu Babiš mluvil s šéfem NATO Markem Ruttem, aby vyřešil grónskou krizi. Potkal se tam s finským prezidentem, polským prezidentem, srbským prezidentem. S německým kancléřem, poté mluvil i s polským premiérem. Navštíví bavorského premiéra, rakouského premiéra. Média to podle něj ignorují, místo toho o ANO „každý den lžou.“

Jako poslední příklad lží poukázal na letadla L 159. Ministři Černochová i Zůna prý řekli, že čtyři tato letadla česká armáda potřebuje. Fakt, že Ukrajincům letadla nabídl prezident Pavel, vnímá jako jeho předvolební kampaň. Spor už vládní koalice prakticky ukončila, letadla prostě nedá. Nicméně náčelník generálního štábu Karel Řehka následně uvedl, že armáda byla připravena letouny pro Ukrajinu vyčlenit. Nejsou podle ní pro Česko nepotřebné, jejich darování by však neohrozilo bezpečnost země.

Obroda ODS?

Martin Kupka do toho začíná šlapat. Nevyloučil, že by se mohl vrátit rebel Petr Novotný, bývalý starosta Řeporyj. Ten si za porušení podmínky dokonce nakrátko poseděl za mřížemi a po výzvě Petra Fialy ukončil členství v ODS. Myslím, že by nám hlavně mohl pomoci s těmi sítěmi, protože to fakt umí, míní Kupka.

Jestli premiér Andrej Babiš (ANO) převedením holdingu Agrofert do svěřenského fondu vyřešil střet zájmů, musí posoudit odborníci. V pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl prezident Petr Pavel. Doplnil, že sám na takové posouzení nemá prostředky. Zopakoval přitom, že z jeho pohledu Babiš splnil podmínku pro jmenování do funkce, když veřejně oznámil způsob řešení střetu zájmů.

Babiš oznámil v prosinci nevratné vložení Agrofertu do fondu RSVP Trust. Plán měl provést do 30 dnů od svého jmenování premiérem, které nastalo 9. prosince. Podle dnešních údajů ve veřejném rejstříku zatím Babiš zůstává jediným akcionářem Agrofertu. Ve Sněmovně 15. ledna řekl, že čeká na veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí s vložením akcií do fondu.

Prezident zopakoval, že po volbách od Babiše žádal zveřejnění postupu, jak vyřeší střet zájmů a uvítal, že to současný premiér učinil. „Další vývoj je na veřejnosti a na odbornících. Prezident není ani soudcem, ani arbitrem a já nemám žádný nástroj, abych ověřoval, jestli a do jaké míry Andrej Babiš tomu svému slibu dostál. Je spíše na něm, aby uspokojivě vysvětlil, že svůj střet zájmu vyřešil v souladu se zákonem a s evropskými předpisy,“ řekl Pavel. Podotkl přitom, že Hrad nemá k dispozici právníky specializované na obchodní právo.

Pavel také podotkl, že převod Agrofertu do fondu považoval už předem za nejrealističtější způsob řešení. „Úplně čistým řešením by byl buď prodej Agrofertu i všech jiných firem, nebo odchod Andreje Babiše z politiky. Ale ani jedna z těch variant se samozřejmě neuskuteční, takže musíme vycházet z toho, co je k dispozici, a pak se dopracovat k tomu, jestli zákon byl splněn, nebo ne,“ dodal.

Prezident také zmínil, že Babišovo trestní stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo nevnímal jako překážku jmenování. „Trestní stíhání může být faktorem v okamžiku, kdy dojde k pravomocnému odsouzení. Do té doby by měl být člověk nahlížen podle presumpce neviny,“ řekl.

Pavel se vrátil i ke svému rozhodnutí nejmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Zopakoval svůj postoj, že Turek svými vyjádřeními i chováním dlouhodobě ukazuje nedostatek respektu k českému právnímu řádu. Odmítl přitom srovnání s přístupem bývalého prezidenta Miloše Zemana, který také odmítal jmenovat některé kandidáty na ministry. „V mém případě to není o tom, že bych zpochybňoval odbornost, vzdělání, ale základní hodnotové nastavení. A to je trochu jiná věc,“ řekl.

