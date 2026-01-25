Babiš vyřešil grónskou krizi
Těžkou zatěžkávací zkouškou si prošlo vedení ANO. Andrej Babiš si už při vzniku svého projektu usmyslel, že to bude demokratické uskupení, tedy že musí mít pravidelně sjezdy, které hlasováním potvrdí vedení. Demokracii tedy bylo na sjezdu Babišovců učiněno za dost. A samozřejmě, dobře to dopadlo.
Babiš je opět předsedou, tak jako od samého začátku hnutí. Nehlasovalo pro něj sto procent přítomných delegátů, to už Babiš v minulosti zakázal, aby se mu novináři nevysmívali. Vyhrát ovšem musel dominantně, 94 procent hlasů mu patrně připadá jako to správné číslo. Ostatně, byl jediným kandidátem do čela. Na Karla Havlíčka se nařízení o hlasování evidentně nevztahuje, takže si mohl připsat hezkých 99 procent.
Při řeči před plénem Babiše nejvíc trápilo, že novináři mu nechtějí přiznat titul zasloužilého budovatele státu. Co podle něj místo toho dělají? Vráží klíny, zpochybňují, nálepkují a vyvolávají spory, zesměšňují. Majitelé mediálních domů, jmenoval jednoho, by prý místo podporování Ukrajiny měli lépe číst články svých redaktorů. Patrně tak, jak on si hlídal obsah Mafry, když mu patřila.
Vše vyřešil a média lžou
Babiš na sjezdu odhalil pravdu, kterou novináři nepíšou. Takže, Babišovi na Štěpána volal sám Donald Trump. V Davosu Babiš mluvil s šéfem NATO Markem Ruttem, aby vyřešil grónskou krizi. Potkal se tam s finským prezidentem, polským prezidentem, srbským prezidentem. S německým kancléřem, poté mluvil i s polským premiérem. Navštíví bavorského premiéra, rakouského premiéra. Média to podle něj ignorují, místo toho o ANO „každý den lžou.“
Jako poslední příklad lží poukázal na letadla L 159. Ministři Černochová i Zůna prý řekli, že čtyři tato letadla česká armáda potřebuje. Fakt, že Ukrajincům letadla nabídl prezident Pavel, vnímá jako jeho předvolební kampaň. Spor už vládní koalice prakticky ukončila, letadla prostě nedá. Nicméně náčelník generálního štábu Karel Řehka následně uvedl, že armáda byla připravena letouny pro Ukrajinu vyčlenit. Nejsou podle ní pro Česko nepotřebné, jejich darování by však neohrozilo bezpečnost země.
Obroda ODS?
Martin Kupka do toho začíná šlapat. Nevyloučil, že by se mohl vrátit rebel Petr Novotný, bývalý starosta Řeporyj. Ten si za porušení podmínky dokonce nakrátko poseděl za mřížemi a po výzvě Petra Fialy ukončil členství v ODS. Myslím, že by nám hlavně mohl pomoci s těmi sítěmi, protože to fakt umí, míní Kupka.