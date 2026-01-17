Nový muž vedení ODS: Portlík má ambice i plán
ODS má nového prvního místopředsedu. Stranický kongres jím dnes zvolil starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka.
Tomáš Portlík v tajné volbě získal 412 ze 471 platných hlasů a byl jediným kandidátem. Ve vedení strany doplnil předsedu Martina Kupku, který dnes po 12 letech vystřídal bývalého premiéra Petr Fiala. Řadové místopředsedy budou občanští demokraté vybírat v neděli.
Bez protikandidáta, s jasným mandátem
Portlík neměl protikandidáta poté, co z volby odstoupil senátor Martin Červíček. Zaujme tak pozici, kterou posledních šest let vykonával bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura.
„Děkuji za důvěru, která je obrovská, cítím ji jako závazek,“ řekl Portlík. Dodal, že Martina Červíčka podpoří ve volbě řadových místopředsedů.
Gratulace od končícího předsedy
Ke zvolení Portlíkovi poblahopřál i dosavadní šéf strany Fiala. „Přeji mu hodně štěstí a také úspěch v jeho kandidatuře na primátora Prahy v podzimních volbách,“ napsal na síti X.
Dlouhá komunální i pražská kariéra
Sedmačtyřicetiletý Portlík je od roku 2006 zastupitelem a od roku 2021 starostou městské části Praha 9. V letech 2010 až 2021 byl místostarostou. Od roku 2018 je zastupitelem hlavního města Prahy a předsedou zastupitelského klubu Spolu na magistrátu.
Tento měsíc ho regionální sněm pražské ODS zvolil kandidátem na pražského primátora pro letošní volby do zastupitelstva.
Od podnikání k vrcholu ODS
V letech 2018 až 2021 byl Portlík předsedou pražské ODS, do strany vstoupil už v roce 1997, ve svých 18 letech. Absolvoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a magisterské studium na Metropolitní univerzitě Praha. Před vstupem do aktivní politiky podnikal.
