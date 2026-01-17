Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Nový muž vedení ODS: Portlík má ambice i plán

Nový muž vedení ODS: Portlík má ambice i plán

Nový muž vedení ODS: Portlík má ambice i plán
Profimedia
ČTK
ČTK

ODS má nového prvního místopředsedu. Stranický kongres jím dnes zvolil starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka.

Tomáš Portlík v tajné volbě získal 412 ze 471 platných hlasů a byl jediným kandidátem. Ve vedení strany doplnil předsedu Martina Kupku, který dnes po 12 letech vystřídal bývalého premiéra Petr Fiala. Řadové místopředsedy budou občanští demokraté vybírat v neděli.

Bez protikandidáta, s jasným mandátem

Portlík neměl protikandidáta poté, co z volby odstoupil senátor Martin Červíček. Zaujme tak pozici, kterou posledních šest let vykonával bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura.

Martin Kupka, předseda ODS

Glosa Michala Noska: ODS je pod Kupkou, musí straně vrátit smysl

Názory

Zvolení Martina Kupky do čela ODS znamená konec jedné éry, nikoli nový začátek. Odchod Petra Fialy po dvanácti letech je přiznáním, že strana v posledních letech ztratila tah na branku i jasnější identitu. Kupka teď stojí před úkolem ODS nejen řídit, ale znovu jí dát smysl.

Michal Nosek

Přečíst článek

„Děkuji za důvěru, která je obrovská, cítím ji jako závazek,“ řekl Portlík. Dodal, že Martina Červíčka podpoří ve volbě řadových místopředsedů.

Gratulace od končícího předsedy

Ke zvolení Portlíkovi poblahopřál i dosavadní šéf strany Fiala. „Přeji mu hodně štěstí a také úspěch v jeho kandidatuře na primátora Prahy v podzimních volbách,“ napsal na síti X.

Novým předsedou ODS je Martin Kupka

Martin Kupka je novým předsedou ODS. Po dvanácti letech střídá Petra Fialu

Politika

Občanskou demokratickou stranu povede dosavadní místopředseda a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. V tajné volbě na pražském kongresu porazil místostarostu Ostravy-Jihu Radima Ivana. Kupka chce z ODS vybudovat sebevědomou opoziční sílu a vrátit ji zpět do vlády.

ČTK

Přečíst článek

Dlouhá komunální i pražská kariéra

Sedmačtyřicetiletý Portlík je od roku 2006 zastupitelem a od roku 2021 starostou městské části Praha 9. V letech 2010 až 2021 byl místostarostou. Od roku 2018 je zastupitelem hlavního města Prahy a předsedou zastupitelského klubu Spolu na magistrátu.

Tento měsíc ho regionální sněm pražské ODS zvolil kandidátem na pražského primátora pro letošní volby do zastupitelstva.

Od podnikání k vrcholu ODS

V letech 2018 až 2021 byl Portlík předsedou pražské ODS, do strany vstoupil už v roce 1997, ve svých 18 letech. Absolvoval mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a magisterské studium na Metropolitní univerzitě Praha. Před vstupem do aktivní politiky podnikal.

Zdeněk Hřib

Dalibor Martínek: Hřib už skládá příští vládu. Patrně přebral

Názory

Zatímco v pražském Clarionu se po celý den volí nové vedení ODS ve velkorysém aranžmá, ve velkém osvětleném sále se světelnými tabulemi, Piráti si už dopoledne v rychlosti v poněkud potemnělém sále prachatického kongresového centra zvolili nového předsedu. Je jím opět Zdeněk Hřib.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Petr Fiala na kongresu ODS
Aktualizováno

Fiala ukazuje nástupce. ODS si na kongresu vybírá mezi kontinuitou a radikální změnou

Politika

ČTK

Přečíst článek
Kandidát na předsedu ODS Martin Kupka

Stanislav Šulc: Vizionář, převozník, nebo hrobař. Koho si zvolí ODS do svého čela?

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Dalibor Martínek: ODS se mění ve stranu mírného pokroku v mezích zákona

Martin Kupka, předseda ODS
Profimedia.cz
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Zvolením Martina Kupky do čela nejsilnější opoziční strany jako by ODS řekla. Ano, rádi bychom vítězili ve volbách. Ale nechceme v partaji žádnou revoluci. K volebnímu vítězství se dopracujeme evolucí, postupnými změnami. Působí to jako nereálná iluze.

Zda by volba ostravského rebela Radima Ivana byla lepším nebo horším řešením se nikdy nedozvíme, bude se odvíjet zvolený scénář. Jistě by to byla pro stranu výraznější změna, než kterou přinese Kupka a kterou si delegáti zvolili.

Kupka politickým stylem i myšlením navazuje na Petra Fialu. Fiala podpořil Kupku a on zase Fialu vychválil do nebes. Učitel a učeň. Na tom jistě není nic špatně. Je příjemné mít tady také nějakou stranu, jejíž šéf je korektní, nelže, nekrade a je zásadový. Delegáti kongresu však zvolili postupnou reformu, žádný uragán po prohraných volbách. Bude to na příští vítězství stačit?

Zdeněk Hřib

Dalibor Martínek: Hřib už skládá příští vládu. Patrně přebral

Názory

Zatímco v pražském Clarionu se po celý den volí nové vedení ODS ve velkorysém aranžmá, ve velkém osvětleném sále se světelnými tabulemi, Piráti si už dopoledne v rychlosti v poněkud potemnělém sále prachatického kongresového centra zvolili nového předsedu. Je jím opět Zdeněk Hřib.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Konzervativní ODS nechce po třech dekádách radikálně měnit styl. To je hlavní poselství kongresu. Chce jen některé věci, třeba komunikaci přes sociální sítě, vylepšovat. Stává se z ní strana mírného pokroku v mezích zákona. Na rozdíl od stejnojmenné strany, kterou před více než sto lety, za císaře pána, založil Jaroslav Hašek, nejde v podání ODS o recesi. Jde o realitu.

Radim Ivan vytáhl při své prezentaci před volbou „ošklivé slůvko“, jak by řekl zakladatel, a sice strejcové. Nechcete revoluci? Jste strejcové. Kupka má z toho slova osypky. Nechce být strejc. Chce působit jako moderní, energický. Nicméně slovo strejcové se teď se stranou nějakou dobu potáhne, stejně jako se s ní dosud táhnou kmotři.

V ODS je dlouhou dobu napětí. Strana nevyhrává volby. Musí buď skládat kostrbatou mnohakoalici a neplní potom svůj program, nebo dokonce sedí v opozici. Řada členů strany by ráda měla v čele někoho tvrdšího. Než byl Fiala nebo než je konsenzuální Kupka.

Nová vláda Andreje Babiše

David Ondráčka: 108:92, teď se ukáže, kdo umí dělat politiku

Názory

Babišova vláda získala ve sněmovně důvěru, ANO má pod sebou všechny vládní mocenské páky a bude vládnout. Co má v této chvíli dělat opozice, aby zase dokázala konkurovat?

David Ondráčka

Přečíst článek

Ve skrytu duše závidí hnutí ANO, že to má neomezeného vládce, neomaleného diktátora. Někoho, kdo s ostatními tvrdě zamete. Nějakou Margaret Thatcher. Jenže někdo takový nyní v nabídce není. Ivan je pro řadu členů příliš neznámý, málo čitelný, mladý. Nejistá budoucnost. ODS zvolila jistotu. Kupka je prověřený, klid a práce.

Bohužel, tradice nevyhrává volby. Konkrétní myšlenky, co udělat a čím oslovit voliče, zatím nezazněly. A právě ty nakonec budou lámat volební chleba. Je pochopitelné, že v prvních hodinách po vzniku nového vedení strany se lídři věnují technické stránce uspořádání moci. Nicméně na témata a jejich řešení by měla přijít řeč co nejdříve. Nestačí mít jen ideologii.

Šéf Senátu Miloš Vstrčil zmínil, že kromě hodnot, na kterých chce strana dál stát, čili západní ukotvení či svoboda jednotlivce, se i oni chtějí starat o lidi, kteří se ocitnou na okraji společnosti. Konzervatismus se sociálním rozměrem. Proč ne, aspoň náznak myšlení uvnitř strany.

V sociální politice tahá pravicová strana za kratší konec. V tom případě ovšem musí nabídnout druhé části spektra, pracovitým a podnikavým, něco, co je zvedne ze židlí. Zatím nic takového nezaznělo. Jak Kupka správně glosoval po svém zvolení, být předsedou ODS není vrcholem mé kariéry, je to začátek tvrdé práce. Má na čem pracovat, aby přesvědčil veřejnost, že ODS nejsou strejcové.

Související

Martin Kupka je novým předsedou ODS. Po dvanácti letech střídá Petra Fialu

Novým předsedou ODS je Martin Kupka
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Občanskou demokratickou stranu povede dosavadní místopředseda a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. V tajné volbě na pražském kongresu porazil místostarostu Ostravy-Jihu Radima Ivana. Kupka chce z ODS vybudovat sebevědomou opoziční sílu a vrátit ji zpět do vlády.

Pražský kongres ODS dnes zvolil novým předsedou strany Martina Kupku. V tajném hlasování získal 327 hlasů z celkem 508 platných, jeho protikandidát Radim Ivan obdržel podporu 138 delegátů. Dosavadní předseda Petr Fiala po dvanácti letech funkci opustil, Kupka mu za dlouholetou práci pro stranu veřejně poděkoval.

Kupka ve svém kandidátském projevu zdůraznil, že chce, aby ODS byla „silná, sebevědomá a kompetentní“. Strana podle něj musí sehrát roli důsledné opoziční síly vůči vládě ANO, SPD a Motoristů. „Budeme vládu kontrolovat, pojmenovávat její chyby a brzdit je. Tam, kde se to nepodaří, nabídneme vlastní řešení,“ řekl delegátům.

Zdeněk Hřib

Dalibor Martínek: Hřib už skládá příští vládu. Patrně přebral

Názory

Zatímco v pražském Clarionu se po celý den volí nové vedení ODS ve velkorysém aranžmá, ve velkém osvětleném sále se světelnými tabulemi, Piráti si už dopoledne v rychlosti v poněkud potemnělém sále prachatického kongresového centra zvolili nového předsedu. Je jím opět Zdeněk Hřib.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Za hlavní protivníky ODS označil politické subjekty, které chtějí Česko vyvést z NATO či Evropské unie, případně podle něj ohrožují ekonomickou a politickou svobodu. Cílem ODS je podle Kupky návrat do vlády. „Ne proto, že je to dobré pro ODS, ale proto, že je to dobré pro Českou republiku,“ uvedl.

Nový předseda chce ODS znovu pevně spojit s reformami a vrátit jí pozici první volby pro podnikatele. Strana by se měla zaměřit mimo jiné na snížení daňové zátěže práce a omezení daňových výjimek. Zároveň plánuje vytvoření stínové vlády, která by působila nejen v Praze, ale i v regionech.

Kupka avizoval sérii lokálních programových konferencí a následné celostranické jednání. ODS chce aktualizovat své programové teze. „Pokud nepochopíme, že se svět změnil, nemůžeme vyhrávat,“ řekl.

V zahraničněpolitických otázkách se Kupka jasně přihlásil k členství Česka v EU a NATO a podpoře Ukrajiny čelící ruské agresi. Podle něj by se Česká republika měla realistickou politikou stavět na stranu práva.

Související

Doporučujeme