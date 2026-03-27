J&T Arch dál roste. Majetek fondu přesáhl 200 miliard korun
Kombinace výnosů a nových investic vynesla fond J&T Arch na rekordní úroveň. Klíčovou roli sehrála energetika i bankovní sektor.
Aktiva pod správou fondu kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments v roce 2025 stoupla o 81,4 miliardy korun na 202,9 miliardy korun. Akcie fondu v korunách se loni zhodnotily o 15,82 procenta a o 14,4 procenta v eurech. J&T Arch, který je největším investičním fondem v ČR a na Slovensku, to uvedl v tiskové zprávě.
Za růstem aktiv stojí kombinace zhodnocení portfolia a silného investorského zájmu v průběhu roku. „Rok 2025 byl pro J&T Arch výjimečný nejen z pohledu výkonnosti, ale i struktury portfolia. Zájem investorů v kombinaci s velmi solidním zhodnocením portfolia vyústil v rekordní meziroční nárůst aktiv,“ uvedl člen investičního výboru J&T Arch Adam Tomis.
Fond s ohledem na nastavené podmínky a dlouhodobý závazek zakladatelských rodin J&T držet přibližně polovinu kapitálu fondu přistoupil od 8. prosince 2025 k zavedení kapacitního poplatku, který omezil příliv nových investic. Ve čtvrtém čtvrtletí tak objem primárních úpisů dosáhl pouze 83 milionů korun.
Od začátku ledna je J&T Arch Investments jediným fondem na pražské burze, se kterým se obchoduje kontinuálně.
Velké sázky na energetiku
J&T Arch v závěru roku uskutečnil dvě významné transakce. Skupina Energetický a průmyslový holding (EPH), v níž má fond nepřímou expozici, uzavřela v listopadu dohodu se společností TotalEnergies o vytvoření společného podniku zaměřeného na flexibilní energetické zdroje v několika evropských zemích.
V prosinci fond přímo investoval 500 milionů eur, zhruba 12,2 miliardy korun, do preferenčních akcií skupiny EP Equity Investment (EPEI).
Výsledky táhly banky i energetika
Na výsledcích fondu ve čtvrtém čtvrtletí se také významně podílela největší investice do fondu J&T Alliance, zejména díky přecenění nepřímé investice do 44procentního podílu ve skupině EPH. Pozitivní vliv měly také dobré výsledky Moneta Money Bank a zhodnocení investice do EMMA Alpha Holdingu.
J&T Arch Investments je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina vybudovala v posledních 30 letech. Fond spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. Fond se obchoduje na Burze cenných papírů Praha, kde patří mezi nejlikvidnější fondové tituly. Je určen kvalifikovaným investorům.
