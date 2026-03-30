Šéf Rheinmetallu schytal kritiku od Ukrajinců kvůli výrokům o dronech
Kritiku od ukrajinských politiků i podnikatelů sklidil šéf německé zbrojařské skupiny Rheinmetall Armin Papperger, který dal před několika dny dal najevo pochybnosti ohledně inovativnosti ukrajinských dronů. Píše o tom server Politico. Později Rheinmetall vyzdvihl snahy Ukrajinců o obranu jejich země před ruskou agresí.
Papperger v rozhovoru pro server The Altantic řekl, že ukrajinští výrobci dronů nepřišli s žádnými skutečnými technologickými průlomy. Vývoj bezpilotních letounů přirovnal ke hře se stavebnicí Lego. Největšími výrobci dronů na Ukrajině jsou podle něj „ukrajinské ženy v domácnosti, které mají v kuchyni 3D tiskárny a vyrábějí součásti strojů.“ Řekl také, že toto není inovace.
Politico připomíná, že západní média ukrajinský dronový program chválí a The Atlantic napsal, že kvůli němu dělostřelectvo a obrněná vozidla působí zastarale. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o víkendu ukrajinské stíhací drony nabízel zemím Perského zálivu na obranu před íránskými bezpilotními letouny.
Papperger však řekl, že ukrajinské systémy nejsou tak sofistikované jako technika produkovaná velkými západními zbrojovkami. „Není to technologie, jakou má LockheedMartin, General Dynamics nebo Rheinmetall,“ uvedl šéf německého koncernu.
Poradce Zelenského Oleksandr Kamyšin vyzdvihl roli, jakou hrají ukrajinské civilistky ve válečné výrobě. „Často vídám, že ukrajinské ženy pracují na stejné úrovni jako muži,“ uvedl s tím, že si zaslouží respekt. Podobně si vyjádřila ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková, která napsala, že ukrajinské ženy jsou opravdu klíčovou součástí ukrajinského válečného úsilí a bezpečnosti Evropy.
Ostřeji na Pappergerovy výroky reagoval Jaroslav Kalinin, šéf ukrajinské obranné firmy Infozachyst. Vzkázal mu, že vojenské inovace je třeba hodnotit podle jejich efektivity na bojišti, a ne podle technologické komplikovanosti. „Nikoliv podle standardů zaběhlých ve vaší firmě, ale podle jediného kritéria, na kterém ve válce záleží - podle efektivity,“ napsal na facebooku. „FPV dron za 500 dolarů (10 700 korun), který zničí tank za miliony - to je inovace,“ uvedl také.
Zásadní nepochopení inovací
Podle ukrajinského investora do technologií Denise Dovgopolija Pappergerovy výroky ukazují na jeho zásadní nepochopení inovací. Uvedl, že šéf Rheinmetallu strávil desítky let v branži, kde se „produkt vyvíjený deset let považuje za inovativní“. Domnívá se, že těžká technika jako tanky se ve válkách v budoucnosti budou používat jen zřídka, což se podle něho ukazuje už na bojišti na Ukrajině.
Server France24 napsal, že po Pappergerových výrocích se mezi uživateli sociálních sítí rozšířil hashtag #MadeByHousewives. Lidé si z nich dělali legraci a sdíleli příspěvky dokládající výsledky ukrajinského obranného průmyslu. Kamyšin například v příspěvku na sociální síti X napsal: „Naše drony z lega vyráběné ženami v domácnosti spálily přes 11 tisíc ruských tanků“.
Rheinmetall says our #LEGODrones are #MadeByHousewives in their kitchens. Fine. Meanwhile our #LEGODrones already burned more than 11 thousands of russian tanks. @RheinmetallAG— Alexander Kamyshin (@AKamyshin) March 28, 2026
Rheinmetall pak v neděli v prohlášení na síti X ujistil, že chová nejhlubší respekt k obrovskému úsilí Ukrajinců bránit se proti ruské invazi. Společnost vyzdvihuje, že Ukrajina bojuje efektivně i s omezenými prostředky, a uvádí, že inovativní síla a bojovnost Ukrajinců jsou pro inspirací.
