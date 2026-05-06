Mladí architekti navrhli novou halu autobusového nádraží Florenc. Dočasná stavba má sloužit až dvacet let
Architektonická soutěž na návrh dočasné odbavovací haly autobusového nádraží Florenc pořádaná společností Penta Real Estate ve spolupráci s Inspireli zná svého vítěze. Odbornou porotou nejlépe hodnocený návrh předložilo studio Upstructure, na druhém a třetím místě se umístila studia Multi a Abrama.
Praha připravuje další krok v postupné proměně území Florenc. V architektonické soutěži na návrh nové dočasné odbavovací haly autobusového nádraží Florenc uspěl projekt studia Upstructure, který sází na jednoduchou modulární konstrukci, udržitelné materiály a citlivé začlenění do prostoru u Negrelliho viaduktu.
Nová hala má cestujícím nabídnout důstojnější zázemí a zároveň pomoci oživit veřejný prostor v jedné z nejvýznamnějších dopravních lokalit Prahy. Stavba bude dočasným řešením po dobu širší transformace Florence, která může podle investorů trvat dalších 15 až 20 let.
Soutěž hledala kvalitní i praktické řešení
Cílem soutěže bylo najít architektonicky kvalitní a funkční návrh nové odbavovací haly a jejího okolí. Zadání počítalo nejen s komfortem pro cestující, ale také s tím, že se celá lokalita bude v příštích letech postupně měnit v rámci projektu Florenc 21.
Návrhy proto musely reflektovat budoucí proměnu území i dočasný charakter stavby. Ta bude předcházet plánovanému vybudování železniční zastávky včetně Nového spojení II, které má v budoucnu umožnit vlakovou dopravu na Letiště Václava Havla.
Prostor dostali studenti a mladé talenty
„Rozhodli jsme se dát v soutěži na dočasnou odbavovací halu prostor studentům a mladým talentům. Nová hala je důležitým krokem v postupné proměně území v plnohodnotnou městskou čtvrť propojující centrum Prahy s Karlínem. Vítězný návrh nás přesvědčil kombinací architektonické kvality, funkčnosti a citlivého zasazení do prostředí Negrelliho viaduktu. Ocenili jsme důraz na udržitelné materiály a možnost budoucí demontáže v případě stěhování haly na nové místo, které vzejde z chystané dopravní studie města,“ říká Rudolf Vacek, Managing Director Penta Real Estate ČR.
Finální podoba nového dopravního hubu vzejde z aktuálně připravované dokumentace Správy železnic a zohlední také závěry probíhající koncepční studie dálkové autobusové dopravy, kterou si u ROPID objednalo Hlavní město Praha.
Vítězný návrh stojí na modularitě
Základním principem návrhu studia Upstructure je jednoduchá, modulární a přestavitelná ocelová struktura. Do ní jsou vloženy samostatné moduly pro zázemí cestujících, provozní a administrativní prostory i retail. Konstrukce má umožnit variabilitu dispozice, snadnou demontáž a případné budoucí opětovné využití jednotlivých prvků.
„Základním konceptem nové odbavovací haly autobusového nádraží je jednoduchá, modulární a přestavitelná ocelová struktura, do níž jsou vloženy samostatné moduly zázemí a retailu. Geometrie a provoz místa ve výsledku určily orientaci konstrukčního rastru i tvar střechy, který formuje charakteristickou siluetu objektu. Ta stavbě dává jasnou a čitelnou identitu. Typizovaná konstrukce zároveň umožňuje variabilitu dispozice, snadnou demontáž i budoucí opětovné využití jednotlivých prvků,“ říká Pavel Paseka ze studia Upstructure.
Florenc se má proměnit v novou městskou čtvrť
Architektonická soutěž přímo navazuje na urbanistickou koncepci Florenc 21 a související změnu územního plánu. Jejich cílem je proměna rozsáhlého brownfieldu mezi Masarykovým nádražím, autobusovým nádražím Florenc a Negrelliho viaduktem v novou městskou čtvrť, která lépe propojí centrum Prahy s Karlínem.
Dočasná odbavovací hala má v této proměně sehrát roli přechodového prvku. Po dobu transformace území bude sloužit cestujícím i provozu nádraží a zároveň má zlepšit kvalitu veřejného prostoru v okolí.
Hala nemá být jen dopravní stavbou
Součástí návrhu je také úprava veřejného prostoru kolem haly. Projekt počítá mimo jiné s využitím oblouků Negrelliho viaduktu pro komunitní, kulturní nebo komerční aktivity. Díky tomu má místo získat živější městský charakter a nebýt pouze tranzitním prostorem pro cestující.
Nová odbavovací hala tak představuje jeden z prvních viditelných kroků v dlouhodobé proměně Florence. Přestože půjde o dočasnou stavbu, její návrh počítá s kvalitní architekturou, flexibilním provozem i možností dalšího využití v budoucnu.
