newstream.cz Reality Šárka není běžná adresa. Jak vypadá projekt pro kupce, kteří nejsou závislí na hypotékách a cenách?

Jenerálka, Praha 6 – nová výstavba v otevřeném terénu Tiché Šárky.
Petra Nehasilová
Tichá Šárka patří k několika málo lokalitám v Praze, kde nová výstavba naráží na přímé srovnání s krajinou a okolní vilovou architekturou. Projekt Jenerálka od KKCG ukazuje, že v takovém prostředí už nerozhoduje jen standard nebo technologie, ale samotný návrh domu.

Developerská skupina KKCG Real Estate Group dokončila na konci února projekt top’rezidence Jenerálka v pražské Tiché Šárce. Soubor čtrnácti vil za zhruba 650 milionů korun byl z většiny prodaný ještě před kolaudací. Výsledek odpovídá charakteru lokality.

Tichá Šárka patří k několika málo místům v Praze, kde nová výstavba nevzniká v anonymním prostředí. Zástavba je rozvolněná, terén otevřený a v přímém kontaktu s krajinou Šáreckého údolí. Nové domy nejsou kryté okolím. Jsou viditelné z větší vzdálenosti a dají se snadno srovnávat, a to jak mezi sebou, tak i s okolní vilovou zástavbou, což zvyšuje nároky na jejich podobu.

Standard novostaveb se v Praze v posledních letech srovnal. Technologie i energetická řešení jsou napříč projekty podobné a rozdíly ve vybavení se zmenšily. V takové situaci hraje větší roli návrh.

Standard už nerozhoduje. Rozhoduje architektura

Na projektu Jenerálka se podílelo studio Abtsmolen (Juraj Smoleň, Štěpán Abt) a ateliér Chybik + Kristof. Architektura vychází z principů raumplanu Adolfa Loose, tedy z členění prostoru do výškově odlišných úrovní místo klasického dělení na patra. V praxi to znamená jinou práci s dispozicí, světlem i propojením jednotlivých částí domu. Takové řešení se v běžné developerské výstavbě objevuje spíš výjimečně.

Domy jsou zasazené do svažitého terénu a pracují s výškou i orientací vůči okolí. Součástí návrhu jsou i zahrady vyvýšené nad úrovní ulice, které oddělují soukromý prostor od veřejného.

Praha 6 zároveň patří k lokalitám, které kombinují klidnější prostředí s relativně dobrou dostupností centra. Z Jenerálky je přímé spojení na metro A Bořislavka a dál do Dejvic a centra města.

Domy využívají stropní vytápění a chlazení, řízené větrání s rekuperací a jsou navržené jako nízkoenergetické. Součástí je i příprava na fotovoltaiku a dobíjení elektromobilů.

Přesné ceny developer nezveřejnil, ale podle srovnatelných transakcí v Praze 6 se dají odhadnout ve vyšších desítkách milionů korun. V lokalitách jako Hanspaulka nebo Ořechovka se nové vily běžně prodávají za 60 až 120 milionů korun, v závislosti na velikosti a konkrétním umístění.

Takto se promění brownfield v Modřanech.

Z továrny na zdravotnickou techniku luxusní bydlení: Byty u Vltavy startují na 6 milionech

Reality

Projekt Bydlení META Modřany dosáhl nejvyššího bodu hrubé stavby první etapy a směřuje k dokončení začátkem roku 2027. Rekonverze původního administrativního objektu přinese 183 bytů, školku i nové obchodní prostory.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Šéf KKCG Karel Komárek

Komárkova KKCG získala pozemky v blízkosti budoucí linky metra D

Reality

Skupina KKCG získala přes 73 tisíc metrů čtverečních pozemků v pražské Krči, v blízkosti budoucí stanice metra D. Prostřednictvím dceřiných firem ovládla společnosti, pod které sedm parcel spadá. S odvoláním na údaje z katastru nemovitostí a obchodního rejstříku to uvedl web Hospodářský novin. Investiční skupina miliardáře Karla Komárka podle něj pozemky získala od pražského podnikatele, lobbisty Tomáše Hrdličky.

ČTK

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Vila v Košířích

Jen ty neluxusnější materiály v sobě snoubí třípatrová moderní vila v pražských Košířích

Reality

Newstream & Partner

Přečíst článek
top´rezidence Pomezí získala v Londýně na prestižní mezinárodní soutěži European Property Awards čtyři ocenění a dvě nominace do finálních kol

Češi na mapě evropského developmentu. Vily z pražských Košíř bodovaly v „urbanistickém Oskarovi“

Reality

nst

Přečíst článek
V Záběhlicích vzniká nová vilová čtvrť.

I Pražané budou mít svůj „Tugendhat“. Na kolik vyjde luxusní vila s kinem nebo wellness v suterénu?

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Změna času je drahý relikt minulosti. Její zrušení by mohlo Čechům přinést přes 16 tisíc ročně
Lukáš Kovanda
Střídání zimního a letního času se pod dlouhá desetiletí obhajovalo jako „hospodárné opatření“, které má šetřit energii. Jenže ekonomika 21. století už dávno nestojí na petrolejkách a lampách, které se díky slunci rozsvítí o hodinu později. Moderní prosperita se opírá o produktivitu a schopnost soustředění. A právě v tomto ohledu začíná změna času vycházet společnost draze.

Výzkum London School of Economics ukazuje, že po započtení dopadů na zdraví, produktivitu i kvalitu života by zrušení změny času mohlo odpovídat zlepšení blahobytu zhruba 754 eur na osobu ročně. Tento údaj nepředstavuje přímou finanční ztrátu, ale peněžní vyjádření dopadu na kvalitu života. Pokud zohledníme nižší ekonomickou úroveň Česka (zhruba 90 procent průměru EU v HDP na obyvatele v paritě kupní síly), odpovídal by to zhruba 679 eurům na osobu ročně, tedy přibližně 16 600 korun. Pro celou českou ekonomiku by to představovalo zhruba 180 miliard korun ročně.

Ve srovnání s touto sumou působí údajný energetický přínos střídání času téměř komicky. Úspora elektřiny se v tuzemsku odhaduje na zhruba 84 milionů korun ročně. Jen si to srovnejte: ztráta je více než dvoutisíckrát vyšší než domnělý zisk.

Ropa

Válka na Blízkém východě se rozšiřuje: Hútíové otevřeli druhou frontu, ropa může citelně zdražit

Money

Do konfliktu na Blízkém východě se nově zapojili jemenští povstalci Hútíové, kteří zahájili raketové útoky na Izrael. V oblasti Perského zálivu se tak fakticky otevírá druhá fronta války.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Náklady skryté pod hladinou

Přitom podstatná část těchto nákladů zůstává skrytá pod hladinou. Únava, nižší výkonnost v kancelářích i fabrikách, vyšší nemocnost nebo zbytečná chybovost se rozlévají jako jed napříč celým hospodářstvím.

Argument o úspoře energie navíc v digitálním věku zcela ztratil pevnou půdu pod nohama. Vědecký konsensus je proto neúprosný: úspory elektřiny jsou naprosto minimální a v mnoha případech může být paradoxním výsledkem i vyšší celková spotřeba.

Není proto divu, že veřejnosti už dochází trpělivost. Podle průzkumů agentury STEM/MARK vadí střídání času většině Čechů. Odpor navíc logicky roste s věkem, jak se tělo hůře vyrovnává s těmito umělými šoky. I když se lidé neshodnou, zda ukotvit natrvalo čas letní, nebo zimní, v jednom mají jasno: současný stav nevyhovuje nikomu.

Evropská unie si tento problém uvědomila už před lety. Ve veřejné konzultaci v roce 2018 se rekordní počet milionů Evropanů vyslovil pro konec tohoto rituálu a Evropský parlament následně zrušení podpořil. Jenže pak narazila racionalita na bruselskou realitu a neschopnost členských států se dohodnout, které časové pásmo si vlastně nechat. Výsledkem je paralýza: víme, že systém je rozbitý a drahý, ale raději ho zachováme, protože změna by vyžadovala příliš mnoho diplomatického úsilí.

Čím déle budeme tento přežitek udržovat při životě, tím déle budeme všichni platit vysokou daň za řešení, které už dávno patří do muzea průmyslové revoluce, nikoliv do 21. století.

Související

Ruský prezident Vladimir Putin

Mezinárodní měnový fond zlepšil výhled světové ekonomiky, Rusko zůstává slabé

Money

nst

Přečíst článek

J&T Arch dál roste. Majetek fondu přesáhl 200 miliard korun

ČTK
Kombinace výnosů a nových investic vynesla fond J&T Arch na rekordní úroveň. Klíčovou roli sehrála energetika i bankovní sektor.

Aktiva pod správou fondu kvalifikovaných investorů J&T Arch Investments v roce 2025 stoupla o 81,4 miliardy korun na 202,9 miliardy korun. Akcie fondu v korunách se loni zhodnotily o 15,82 procenta a o 14,4 procenta v eurech. J&T Arch, který je největším investičním fondem v ČR a na Slovensku, to uvedl v tiskové zprávě.

Za růstem aktiv stojí kombinace zhodnocení portfolia a silného investorského zájmu v průběhu roku. „Rok 2025 byl pro J&T Arch výjimečný nejen z pohledu výkonnosti, ale i struktury portfolia. Zájem investorů v kombinaci s velmi solidním zhodnocením portfolia vyústil v rekordní meziroční nárůst aktiv,“ uvedl člen investičního výboru J&T Arch Adam Tomis.

Ilustrační foto

U fondů pro bohaté přibude konkurence. BDO bude upisovat a spravovat FKI

Zprávy z firem

Majetek Čechů ve fondech pro bohaté se pomalu blíží hranici jednoho bilionu korun. Není divu, že konkurence mezi administrátory fondů také roste.

nst

Přečíst článek

Fond omezil příliv peněz

Fond s ohledem na nastavené podmínky a dlouhodobý závazek zakladatelských rodin J&T držet přibližně polovinu kapitálu fondu přistoupil od 8. prosince 2025 k zavedení kapacitního poplatku, který omezil příliv nových investic. Ve čtvrtém čtvrtletí tak objem primárních úpisů dosáhl pouze 83 milionů korun.

Od začátku ledna je J&T Arch Investments jediným fondem na pražské burze, se kterým se obchoduje kontinuálně.

Velké sázky na energetiku

J&T Arch v závěru roku uskutečnil dvě významné transakce. Skupina Energetický a průmyslový holding (EPH), v níž má fond nepřímou expozici, uzavřela v listopadu dohodu se společností TotalEnergies o vytvoření společného podniku zaměřeného na flexibilní energetické zdroje v několika evropských zemích.

Vojtěch Hebnar: FKI jako přímá konkurence burzy

Trhy

Fondy kvalifikovaných investorů se na českém kapitálovém trhu vyskytují již téměř dvě dekády. Postupně ale jejich legislativní úprava i reálné využití prošly vývojem. Aktuální fáze, za jejíž počátek se dá považovat založení fondu J&T ARCH INVESTMENTS na sklonku roku 2019, je spojena s nejmasovějším nárůstem obliby tohoto investičního nástroje za celou dobu jeho existence. A to jak mezi investory, tak i podnikatelskými subjekty, které tímto způsobem hledají další zdroj kapitálu.

Vojtěch Hebnar

Přečíst článek

V prosinci fond přímo investoval 500 milionů eur, zhruba 12,2 miliardy korun, do preferenčních akcií skupiny EP Equity Investment (EPEI).

Výsledky táhly banky i energetika

Na výsledcích fondu ve čtvrtém čtvrtletí se také významně podílela největší investice do fondu J&T Alliance, zejména díky přecenění nepřímé investice do 44procentního podílu ve skupině EPH. Pozitivní vliv měly také dobré výsledky Moneta Money Bank a zhodnocení investice do EMMA Alpha Holdingu.

J&T Arch Investments je hlavní investiční platformou skupiny J&T. Fond investuje do podniků, projektů a partnerství, které skupina vybudovala v posledních 30 letech. Fond spravuje nejen majetek zakladatelů skupiny J&T, ale také privátních a institucionálních investorů. Fond se obchoduje na Burze cenných papírů Praha, kde patří mezi nejlikvidnější fondové tituly. Je určen kvalifikovaným investorům.

Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky

Brodani: Trh fondů kvalifikovaných investorů poroste, ale už asi pomaleji

Trhy

Majetek ve fondech kvalifikovaných investorů (FKI) dosud rostl každým rokem stále rychleji. V roce 2022 to bylo o 87 miliard a vloni už o 100 miliard korun více než rok před tím. Na trhu se také objevuje stále větší počet samotných fondů. Co je příčinou tohoto vývoje a jak se bude trh s FKI dál vyvíjet, shrnuje v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT) Jana Brodani.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Související

PPF prodává hotel v Londýně

PPF a J&T prodávají luxusní hotel u Westminsteru v Londýně. Kupuje španělská skupina RIU

Reality

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme