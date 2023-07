Na chatu do Afriky? Na Kapverdách se dá koupit apartmán za milion

Kapverdy nejsou jen synonymem pro luxusní dovolenou, ceny tamních nemovitostí přináší i zajímavé investiční příležitosti. Apartmány nebo vily tam začaly kupovat i Češi. Vyjde je to totiž levněji než v Česku.

Češi čím dál častěji kupují nemovitosti v zahraničí. Kromě tradičních destinací jako je Španělsko či Balkán vyhledávají pro své investice kvůli nižším nákladům a 12 měsíců trvající sezóně i vzdálenější lokality, jako je Thajsko nebo Bali. Mnohem blíž, a to šest hodin letu, jsou však pro Čechy Kapverdy. Tam navíc, ač jde o africkou zemi, lze pořídit nemovitost velmi jednoduše, a to podobně jako ve státech Evropské unie. Cizinec si nemusí ani zakládat bankovní účet u tamních bank, i když realitní makléři to spíše doporučují kvůli jednodušší správě nemovitosti.

Koupit se dá apartmán už od 1,5 milionu korun, vila v první řadě u pláže za devět milionu, ale třeba i hotel za 15 milionů. „Poptávka po nemovitostech na Kapverdách stále roste, stejně jako ceny nemovitostí,“ přibližuje Mónica Sofia Duarte z Česko-Kapverdské obchodní komory s tím, že odhadovaný růst cen je dokonce o více než 70 procent do dvou let.

Bez jakýchkoliv omezení, navíc s daňovou úlevou, lze na Kapverdách koupit i stavební pozemek a developovat na něm. Cestovní ruch se tam rychle rozvíjí a poptávka po ubytování roste, v roce 2020 Kapverdy vygenerovaly z cestovního ruchu kolem 169 milionů dolarů. Kromě tradičních turistů se ale ostrovy staly v posledních letech i vyhledávaným místem digitálních nomádů. Právě ti kromě Kapverďanů žijících v zahraničí jsou potenciálními pronajímateli. A nemovitost tak kromě budoucího zhodnocení poskytne majiteli i pravidelný měsíční výnos.

„Češi si nemovitosti kupují zčásti pro vlastní využití, zčásti jako investici,“ přibližuje Sofia Duarte. Nejčastěji podle ní do nemovitostí na Kapverdách investují Španělé, Portugalci a Italové. „Kapverdy jsou nové Kanáry," uzavírá.

