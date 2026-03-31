Rusko přitvrzuje: za VPN se má nově platit, hrozí i postihy
Ruský ministr digitalizace Maksut Šadajev o víkendu požádal operátory mobilního a internetového spojení, aby zavedli poplatky za používání služeb vzdáleného připojení (VPN), uvedl časopis Forbes ve své ruské verzi s odvoláním na nejmenované zdroje. Ti se podle listu shodují, že iniciativa vychází z tajného příkazu ruského prezidenta Vladimira Putina.
Služby VPN umožňují lidem v Rusku získat přístup k zahraničním technologickým platformám a k obsahu, který Rusko zakázalo nebo omezilo. Poptávka po VPN v této situaci prudce vzrostla a aktuálně různé aplikace pro obcházení zákazů představují osm z deseti nejvíce stahovaných aplikací v ruském App Store a šest míst v Google Play Market, podotkl server Meduza.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Šadajev nyní požádal velké hráče na trhu, aby přijali opatření proti obcházení zákazů. Podle zdroje Forbes z telekomunikační branže mají operátoři zavést poplatek za využívání více než 15 gigabajtů mezinárodního provozu měsíčně v mobilní komunikaci, a to ještě před 1. květnem. Podle zdroje z jedné velké internetové společnosti mají komunikační platformy omezovat přístup klientů využívajících VPN. Šadajev během porady podle dalších zdrojů nevyloučil, že za obcházení zákazů by úřady mohly v ruské obdobně správního řízení zavést postih.
U ruských operátorů nejtypičtější balíček služeb zahrnuje pět gigabajtů dat měsíčně, čili 15 GB představuje hodně vysoko nastavený limit. Forbes připravovaná opatření dal do souvislosti se zprávami, že v Rusku se od 1. dubna chystají úplně zablokovat sociální síť Telegram, podobně jako dříve Instagram či Facebook.
O chystaných opatřeních proti používání VPN informoval také ruský deník Kommersant. Hlavní ruské digitální platformy podle listu budou muset omezovat uživatele s VPN, anebo je úřady vyškrtnou z „bílých seznamů“ webů, které zatím fungují i při odpojení mobilního internetu. Omezení by se mohla dotknout internetových obchodů, služeb ruského vyhledávače Yandex, sociálních sítí a dalších. O úplném zákazu VPN se podle poslance Antona Gorelkina neuvažuje, protože VPN aktivně využívají podniky pro ochranu dat a zákaz by tedy postihl rozvoj digitální ekonomiky.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.