Japonci chtějí český beton z tiskárny. A může z toho být miliardový byznys
Z technologie, která ještě nedávno působila jako futuristická atrakce na veletrzích, se stává exportní produkt. O 3D tisk betonu z Ostravy se zajímají japonští developeři i veřejná správa.
Ještě před pár lety byl 3D tisk betonu především ukázkou toho, kam se může stavebnictví posunout. Dnes se z něj stává obchodní nástroj, na kterém chce ostravská investiční skupina Purposia Group postavit část své zahraniční expanze. Potvrzuje to i aktuální vývoj v Japonsku. Na dvě odborné konference v Tokiu a Ósace se přihlásilo přes padesát zástupců stavebních firem, developerů i veřejné správy. Cílem už není jen prezentace technologie, ale navázání konkrétní spolupráce.
Skupina zároveň cílí na pobaltské státy a v první fázi jednání jsou i projekty v Austrálii, které s technologií 3D tisku počítají.
Ve stavebním průmyslu se Jan Hasík pohybuje přes dvacet let. Z nenápadné firmy v nenápadném regionu vybudoval miliardový holding, který rozvíjí průmyslové a komerční nemovitosti a také rezidenční projekty.
Technologie, která už nestojí na papíře
3D tisk betonu skupina nerozvíjí jen experimentálně. Technologii chce nasadit také v Ostravě na projektu Meandry, kde mají vzniknout první tištěné řadové domy v Česku. Pilotní realizací je stavba kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích.
Dominantou svatostánku architekta Zdeněk Fránek bude věž vysoká téměř 23 metrů, jejíž tvar je inspirován gotickými madonami. Díky technologii společnosti Coral Construction Technologies, která tiskne přímo z klasického betonu, může konstrukce vzniknout během několika dní oproti měsícům při tradiční výstavbě.
Už za tři roky by v Neratovicích měl stát kostel. Tedy nejenom kostel, ale i klubovny či společenský sál.
Další realizace s využitím 3D tisku betonu z produkce Coral už stojí například v Lucembursku a ve fázi příprav jsou projekty sociálního bydlení i soukromé výstavby v Mexiku.
Právě schopnost rychlé výstavby a tvarové flexibility dává technologii výhodu tam, kde je tlak na čas i náklady. V kombinaci s automatizací může podle vedení skupiny u vybraných projektů výrazně snížit náklady i potřebu pracovní síly. „3D tisk betonu v kombinaci s automatizací dokáže u některých projektů snížit nároky na pracovní sílu i náklady až o 70 procent a výrazně zkrátit dobu realizace. To je důvod, proč o tuto technologii dnes roste zájem investorů po celém světě,“ říká Jan Hasík, předseda představenstva Purposia Group.
Technologii zastřešuje Coral Construction Technologies, která propojuje stavební know-how společnosti HSF System a automatizační řešení ICE Industrial Services ze skupiny MTX Group Petra Otavy.
Expanze přitom nestojí jen na jedné technologii. Skupina paralelně modernizuje výrobní kapacity, rozšiřuje portfolio prefabrikovaných prvků a pokračuje v diverzifikaci podnikání, například vstupem do oblasti prémiové přepravy prostřednictvím nové společnosti Foredeck.
V Lucembursku byl slavnostně otevřen domek vytvořený 3D tiskem z betonu, který postavila česká firma ICE Industrial Services ze Žďáru nad Sázavou. Dům, který vznikl v lucemburské obci Niederanven, má sloužit jako startovací bydlení pro mladé páry. Tisk celého objemu o velikosti 2+kk trval robotu pouze 27,5 hodiny, celková realizace se pak protáhla na přibližně deset týdnů kvůli mnoha návštěvám a administrativě.
Od Evropy k Pacifiku
Purposia dnes prostřednictvím HSF System působí v deseti evropských zemích. Stabilní evropské zázemí jí umožňuje investovat do vývoje i do zahraniční expanze. Vedle Japonska skupina jedná o projektech v Austrálii a připravuje realizace v Mexiku, kde má vzniknout sociální bydlení i soukromá vila. Technologie byla v posledních měsících představena také na významných mezinárodních veletrzích v USA a na Blízkém východě.
„Chceme, aby se 3D tisk betonu stal do pěti let běžnou součástí našich projektů. Jedná se o technologii, která má potenciál změnit standardy ve stavebnictví a umožnit realizovat konstrukce a tvary, které byly dosud technicky nebo výrobně nedosažitelné,“ uzavírá Tomáš Kosa, jednatel Coral Construction Technologies a ředitel skupiny HSF System.
Josef Průša udělal ohromnou reklamu 3D tisku, je to nyní obálkový muž. Je tady ale člověk, který stál úplně na počátku těchto technologií. Bylo to dokonce už v osmdesátých letech. Stál u zrodu 3D tisku, a přivedl ho do Česka. Kdo je tento málo veřejně známý zakladatel 3D technologií v Česku? Nositel pokroku se jmenuje Daniel Adam. Má vývojové centrum 3Dees Industries v Ostravě, a přestože není mediálně tolik viditelný, je to právě on, kdo celý obor v celosvětovém měřítku posouvá dopředu.
Petriho misky, podhoubí a odpad, ideálně třeba nerecyklovatelný papír ze sádrokartonu. To stačí k výrobě materiálu se stejnými a v mnoha případech i lepšími vlastnostmi, než má polystyren. Jeho využití se testuje, zatím třeba při výrobě nábytku, potenciál mycelia je ale mnohem větší. „Je to jeden z nejekologičtějších materiálů, co znám,“ říká Karolína Petřeková, designérka, která se podílí na vývoji mycelia a jeho využití na výrobu nábytku a ve stavitelství obecně.
