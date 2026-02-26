Vyberte si z našich newsletterů

Japonci chtějí český beton z tiskárny. A může z toho být miliardový byznys

Kostel v Neratovicích navrhl architekt Zdeněk Fránek.
Se svolením Nadace neratovického komunitního centra
Petra Nehasilová
Z technologie, která ještě nedávno působila jako futuristická atrakce na veletrzích, se stává exportní produkt. O 3D tisk betonu z Ostravy se zajímají japonští developeři i veřejná správa.

Ještě před pár lety byl 3D tisk betonu především ukázkou toho, kam se může stavebnictví posunout. Dnes se z něj stává obchodní nástroj, na kterém chce ostravská investiční skupina Purposia Group postavit část své zahraniční expanze. Potvrzuje to i aktuální vývoj v Japonsku. Na dvě odborné konference v Tokiu a Ósace se přihlásilo přes padesát zástupců stavebních firem, developerů i veřejné správy. Cílem už není jen prezentace technologie, ale navázání konkrétní spolupráce.

Skupina zároveň cílí na pobaltské státy a v první fázi jednání jsou i projekty v Austrálii, které s technologií 3D tisku počítají.

Technologie, která už nestojí na papíře

3D tisk betonu skupina nerozvíjí jen experimentálně. Technologii chce nasadit také v Ostravě na projektu Meandry, kde mají vzniknout první tištěné řadové domy v Česku. Pilotní realizací je stavba kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. 

Dominantou svatostánku architekta Zdeněk Fránek bude věž vysoká téměř 23 metrů, jejíž tvar je inspirován gotickými madonami. Díky technologii společnosti Coral Construction Technologies, která tiskne přímo z klasického betonu, může konstrukce vzniknout během několika dní oproti měsícům při tradiční výstavbě.

Další realizace s využitím 3D tisku betonu z produkce Coral už stojí například v Lucembursku a ve fázi příprav jsou projekty sociálního bydlení i soukromé výstavby v Mexiku.

Právě schopnost rychlé výstavby a tvarové flexibility dává technologii výhodu tam, kde je tlak na čas i náklady. V kombinaci s automatizací může podle vedení skupiny u vybraných projektů výrazně snížit náklady i potřebu pracovní síly. „3D tisk betonu v kombinaci s automatizací dokáže u některých projektů snížit nároky na pracovní sílu i náklady až o 70 procent a výrazně zkrátit dobu realizace. To je důvod, proč o tuto technologii dnes roste zájem investorů po celém světě,“ říká Jan Hasík, předseda představenstva Purposia Group.

Technologii zastřešuje Coral Construction Technologies, která propojuje stavební know-how společnosti HSF System a automatizační řešení ICE Industrial Services ze skupiny MTX Group Petra Otavy. 

Expanze přitom nestojí jen na jedné technologii. Skupina paralelně modernizuje výrobní kapacity, rozšiřuje portfolio prefabrikovaných prvků a pokračuje v diverzifikaci podnikání, například vstupem do oblasti prémiové přepravy prostřednictvím nové společnosti Foredeck.

Od Evropy k Pacifiku

Purposia dnes prostřednictvím HSF System působí v deseti evropských zemích. Stabilní evropské zázemí jí umožňuje investovat do vývoje i do zahraniční expanze. Vedle Japonska skupina jedná o projektech v Austrálii a připravuje realizace v Mexiku, kde má vzniknout sociální bydlení i soukromá vila. Technologie byla v posledních měsících představena také na významných mezinárodních veletrzích v USA a na Blízkém východě.

„Chceme, aby se 3D tisk betonu stal do pěti let běžnou součástí našich projektů. Jedná se o technologii, která má potenciál změnit standardy ve stavebnictví a umožnit realizovat konstrukce a tvary, které byly dosud technicky nebo výrobně nedosažitelné,“ uzavírá Tomáš Kosa, jednatel Coral Construction Technologies a ředitel skupiny HSF System.

Brno hledá stavitele pro 300 startovacích bytů

Na Kamenném vrchu v Brně má vyrůst nová čtvrť se 300 startovacími byty
Profimedia
ČTK
ČTK

Brno vypisuje miliardovou zakázku na výstavbu nové čtvrti s více než 300 byty. Většina z nich má vzniknout v režimu družstevního bydlení. Cena by podle města měla zůstat pod tržní úrovní. Definitivně jasno o nákladech ale bude až po výběru zhotovitele.

Brno, družstvo a městská část Nový Lískovec společně vypisují veřejnou zakázku na zhotovitele, který na Kamenném vrchu vybuduje novou čtvrť s více než 300 byty. Zadávací podmínky veřejné zakázky ve středu schválili radní města. Výstavba má začít letos a trvat 3,5 roku. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,8 miliardy korun. Definitivně jasno bude o nákladech po výběru zhotovitele, uvedla v tiskové zprávě náměstkyně pro bydlení Karin Podivinská (Nezávislí).

Družstevní bydlení pro mladé

Projekt na Kamenném vrchu počítá s 24 bytovými domy ve třech nových ulicích. Jeden dům bude financovat městská část Nový Lískovec, která v něm bude spravovat 19 bytů a pět nebytových prostor. Většinu bytů nabízí město mladým lidem ve formě družstevního bydlení, které má být cenově dostupnější.

Brno

Brno dohání Prahu. Ceny starších bytů tam rostly rychleji

Reality

Střední cena za metr čtvereční staršího bytu v Praze se na konci loňského roku vyšplhala na 143 tisíc korun, a dostala se tak na úroveň, na které se ještě nedávno pohybovaly ceny prodávaných bytů v novostavbách. Meziročně se tato cena zvýšila o 11,5 procenta. V Brně rostla cena starších bytů o 13 procent, říká analýza realitní kanceláře Maxima Reality, která vychází z údajů v katastru nemovitostí.

nst

Přečíst článek

Na podpis rezervační smlouvy čeká necelá polovina zájemců, se zájemci postupně jedná městská realitní společnost. Přihlašování je stále otevřené, a to pro jednotlivce, páry i rodiny s dětmi.

Cenový strop a možnost odstoupení

„Zájemcům o vstup do družstva poskytne větší jistotu i to, až bude definitivně jasno o nákladech na výstavbu. Nyní v rezervačních smlouvách pracujeme s předběžnou cenou s doložkou, že pokud by výsledná cena překročila 115 tisíc korun za metr čtvereční, mohou lidé od projektu odstoupit a získají zpět rezervační poplatek. Ani tato nejvyšší cena se ale neblíží tržním hodnotám, za které se prodávají novostavby v Brně,“ sdělila Podivinská.

Průměrná prodejní cena v Brně je kolem 143 tisíc korun za metr čtvereční.

Zájem ochladl, projekt pokračuje

První zájemci se do projektu přihlásili v roce 2018, další vlna byla o čtyři roky později. Původně projevilo o družstevní byt zájem přes 800 lidí, stavba ale dosud nezačala a počet vážných zájemců i s ohledem na změnu pravidel klesl.

Rekordní návštěvy, sdílený provoz dvou klubů a reálná šance na první ligu. Brněnská ShipEx Aréna zažívá nejvytíženější období své historie.

Brno lije desítky milionů do ShipEx Arény a chystá stadion na návrat mezi elitu

Zprávy z firem

Rekordní návštěvy, sdílený provoz dvou klubů a reálná šance na první ligu. Brněnská ShipEx Aréna zažívá nejvytíženější období své historie. A město spolu s provozovatelem otevírá investiční kohoutky. Během dvou let má do modernizace stadionu zamířit více než 32 milionů korun. Nejde ale jen o fotbal. Ve hře je ekonomika, development i budoucí podoba sportovní infrastruktury Brna.

nos

Přečíst článek

Projekt zprvu cílil na páry nebo rodiny s dětmi, od konce loňského roku se mohou o menší byty hlásit i jednotlivci. V lokalitě nyní pokračuje geologický monitoring svahu a kácení dřevin.

Další projekty: Holásky a Mostecká

Kamenný vrch je u družstevního bydlení v Brně nejdál. „Pokročili jsme ale i v Holáskách, kde se už konala první schůzka s budoucími družstevníky. Letos začneme podepisovat rezervační smlouvy, chceme vyřešit úvěr u banky a vybrat zhotovitele tak, abychom se začátkem příštího roku mohli pustit do výstavby. Zároveň jsme v tomto duchu připravili ke kompletní rekonstrukci i bytový dům v Mostecké ulici. I tady mají opravené byty fungovat jako družstevní,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Nová Amerika v Brně

Brno roste do výšky: Crestyl odhalil projekt, který přepíše centrum města

Reality

Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Ve Španělsku se prodávají byty s neplatiči, s téměř poloviční slevou

Ve Španělsku se prodávají byty s neplatiči, s téměř poloviční slevou
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Španělsko chtělo ochránit nájemníky před krizí. Místo uklidnění trhu ale vznikl nový fenomén: byty se prodávají i s neplatiči uvnitř a majitelé počítají ztráty. Zákaz vystěhování, který měl být dočasný, dnes zásadně přepisuje pravidla tamního realitního trhu.

Španělská bytová krize vstupuje do další fáze. Vláda premiéra Pedro Sáncheze znovu prodlužuje takzvaný „sociální štít“, který od pandemie brání vystěhování zranitelných nájemníků. Opatření mělo být původně dočasné, nyní však trvá několik let a stále více polarizuje trh, píše server agentury Bloomberg.

Kritici tvrdí, že zákaz vystěhování bez současného navýšení bytové výstavby vytvořil nebezpečnou nerovnováhu. Část nájemníků přestává platit, soudy jsou zahlcené a malí vlastníci nemovitostí čelí rostoucím finančním ztrátám.

Apartmán na Sardinii

Co se dá koupit za pět milionů? V Praze garáž, v Chorvatsku nový apartmán s výhledem na moře

Reality

Co a kde se dá koupit za pět milionů korun? Například v Praze se za takovou sumu dá v lepší případě pořídit jen hodně malý byt, v okresních tuzemských městech se s ní dá skoro rozmáchnout. Ve Špindlu za stejnou částku nelze koupit nic, v Rakousku už malý apartmán, v Chorvatsku i byt v novém developerském projektu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nový segment trhu: byty s nelegálními obyvateli

Nejviditelnějším symbolem napětí je vznik nového realitního segmentu. Největší španělský portál Idealista začal systematicky nabízet obsazené nemovitosti. Byty, kde žijí neplatící nájemníci či squatteři. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 bylo takto nabízeno přibližně 24 tisíc nemovitostí, což představuje zhruba tři procenta všech inzerovaných bytů. Tyto byty nelze standardně financovat hypotékou ani navštívit před koupí. Sleva proto může dosahovat až 40 procent. V Madridu se však kvůli akutnímu nedostatku bydlení slevy postupně snižují.

Současná situace je důsledkem strukturálních problémů. Po finanční krizi v roce 2008 zatížilo španělský bankovní sektor až 200 miliard eur špatných úvěrů. Následoval kolaps části bank a prudké omezení výstavby. Od roku 2022 je Španělsko nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou eurozóny, zároveň však čelí silné migraci a růstu populace. Nabídka bydlení zůstává omezená, což tlačí ceny nájmů vzhůru. V některých městech přesahují měsíční náklady na nájem polovinu minimální mzdy.

Ekonomové upozorňují, že kombinace vysoké poptávky a administrativních omezení nabídky vede k dalšímu napětí.

Protesty na Kanárských ostrovech

„Zastavte destruktivní hotelové projekty!“ Obyvatelé Kanárů demonstrují proti overturismu

Enjoy

Organizátoři kritizují současný ekonomický model, který je podle nich založen na „nadměrné turistice, spekulacích, nerovnosti a neomezeném růstu na velmi omezeném území“.

ČTK

Přečíst článek

Dopad na malé vlastníky

Krize nezasahuje pouze institucionální investory, ale především drobné vlastníky. Řada z nich zdědila nemovitosti zatížené hypotékou a nyní musí splácet úvěr bez příjmu z nájmu. Zdlouhavé soudní řízení mezitím prodlužuje období nejistoty. Někteří majitelé proto volí prodej se ztrátou jako jedinou možnost, jak se z dluhové spirály dostat.

Hypoteční pohledávky z období po finanční krizi byly často přeprodávány investičním fondům. Mezi významné hráče patří například Cerberus Capital Management, který prostřednictvím svých struktur drží část problematických úvěrů. Pro dlužníky to znamená, že jejich závazky přecházejí mezi investory, přičemž ani případná dražba nemovitosti nemusí znamenat úplné smazání dluhu.

Na trhu se objevily také specializované společnosti nabízející rychlé řešení problémů s okupovanými byty. Jednou z nejznámějších je Desokupa. Tyto firmy obvykle nenabízejí klasické právní zastoupení, ale kombinují právní poradenství s fyzickou přítomností na místě.

Eliptická budova od ateliéru RAW v Brně

Z bývalého mlýna v Brně budou nové byty. Nejlevnější stojí sedm milionů

Reality

Na jihu Brna pokračuje přeměna zanedbaných území. V Komárově se začíná prodávat rezidenční projekt s 80 byty, který cílí na vlastní bydlení i investory. Projekt nabídne terasy, parkování i soukromý rezidenční park.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V praxi vyvíjejí na nelegální obyvatele psychologický tlak, například nepřetržitou přítomností před bytem, monitoringem vstupů či intenzivním vyjednáváním o dobrovolném odchodu. Často také zprostředkovávají finanční dohodu, kdy majitel zaplatí za rychlé vyklizení nemovitosti.

Kritici upozorňují, že takové postupy se pohybují na hraně zákona a mohou vyvolávat právní i etické otázky. Pro část vlastníků jsou však alternativou k dlouhému a nákladnému soudnímu řízení.

Vláda oznámila investiční fond ve výši 10,5 miliardy eur na podporu výstavby, který má přinést přibližně 15 tisíc nových nájemních bytů ročně. Podle analytiků je to však jen zlomek skutečné potřeby trhu. Zákaz vystěhování tak zůstává politicky citlivým tématem. Na jedné straně stojí ochrana sociálně slabších domácností, na druhé straně práva vlastníků a stabilita investičního prostředí.

Mikrobyt

Bydlení dál zdražuje. Nejvíce rostou ceny mikrobytů

Reality

Nemovitosti loni opět zdražily a dostaly se na nová cenová maxima. Ceny bytů v roce 2025 meziročně vzrostly o 13,6 procenta, rodinné domy zdražily o 9,5 procenta a pozemky o 7,2 procenta. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Hlavním důvodem růstu je podle analýzy silná poptávka při nedostatečné nabídce. Letos by však tempo zdražování mělo zpomalit.

nst

Přečíst článek

Architekt Radan Hubička v pražské Babě se svým týmem navrhl velkorysou vilu.

Luxus zpomaluje? Jen zdánlivě. Prémiové nemovitosti dál zdražují

Reality

Průměrné projekty narážejí na cenovou citlivost, ale prémiové nemovitosti si drží cenu nebo dál zdražují. Studie Svoboda & Williams potvrzuje jasný trend: kupující utíkají ke kvalitě.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Česko málo respektuje vlastnictví majetku, říká Kašpar z Asociace nájemního bydlení

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
