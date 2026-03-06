Vyberte si z našich newsletterů

Bitcoin dospívá. A přichází o část anarchie

Bitcoin dospívá. A přichází o část anarchie

Bitcoin dospívá. A přichází o část anarchie

Dušan Kmetyo
Dušan Kmetyo

Kryptoměny měly být světem bez bank a bez státu. Realita se ale rychle mění. Evropská unie zavádí nová pravidla, která mají přinést větší dohled nad kryptoměnovými transakcemi. Kryptosvět dospívá a postupně tak přichází o část původní anarchie.

Bitcoin vznikl z nedůvěry ve státní dohled a banky. Jeho autor, známý pod pseudonymem Satoshi Nakamoto, ho v roce 2008 popsal jako „Peer-to-Peer Electronic Cash System“ – tedy elektronickou hotovost, která umožňuje lidem posílat peníze přímo mezi sebou – bez banky, bez prostředníků, bez státní kontroly.

A právě tato myšlenka přitáhla první generaci uživatelů. Pro mnohé z nich byl bitcoin víc než technologie. Viděli v něm nástroj osobní svobody a ochrany soukromí.

Bitcoin si rychle získal popularitu zejména mezi lidmi s libertariánskými nebo anarchokapitalistickými názory. Ti v něm viděli základ budoucího finančního systému, ve kterém člověk nepotřebuje stát ani banky k tomu, aby mohl zaplatit druhému.

Technicky to bitcoin skutečně umožňuje, ale časy se mění a již dnes se dá říci, že takovéto nezávislé peer-to-peer platby se mainstreamem nestanou. Tak jako kolonisté a jejich misionáři přinesli domorodcům nového a jediného boha, tak se i legislativní rámce mění a „normalizují“ tak, aby měl stát kontrolu nad tím, co se děje v „kryptosvětě“.

Historie ukazuje, že scénář bývá vždy podobný: nejprve vznikne nová technologie a až později přichází stát, aby pro ni vytvořil pravidla a dostal ji pod svou kontrolu. Kryptoměny nejsou výjimkou.

Regulace MiCA

Základním kamenem všeobjímající regulace v oblasti nákupu, prodeje a držení kryptoměn je evropská regulace MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), která klade poměrně tvrdé podmínky na provozovatele kryptoměnových směnáren, burz a získání licence potvrzující splnění všech podmínek této regulace se blíží procesu získání bankovní licence. Stanovuje též pravidla pro vydávání kryptoměn a v neposlední řadě řeší ochranu spotřebitele.

Vydavatelem licencí MiCA v ČR je ČNB, která v současnosti eviduje přes 240 žádostí. V polovině února získalo licenci prvních šest společností.

Přichází další regulace: DAC8

Vedle MiCA připravuje Evropská unie další směrnici DAC8. Jejím cílem je boj proti daňovým únikům, podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Je dalším logickým krokem v desetiletém úsilí EU o daňovou transparentnost. Navazuje na směrnice DAC1 až DAC7, týkající se výměny informací o uživatelích bankovní infrastruktury, které byly reakcí na události, jako byl případ Sergeje Magnitského nebo aféra známá jako Panama Papers.

Zjednodušeně řečeno: státy chtějí mít o kryptoměnových transakcích podobné informace, jaké dnes mají o pohybech peněz na bankovních účtech. Pro anarchokapitalistu je to čiré peklo, pro občana zvyklého na pravidla bankovního systému nic nečekaného a odlišného.

Virtuální měna bitcoin

Kolem směrnice DAC8 se mezi uživateli kryptoměn šíří řada nepřesných či přímo mylných informací. Často se například tvrdí, že všechny kryptoměnové transakce a informace s ní spojené (kdo, komu, kolik, …) jsou sdíleny napříč všemi dohledovými orgány zabývající se finanční správou, a to víceméně v reálném čase. Realita je ovšem méně dramatická.

Pravdou je, že burzy, směnárny, banky a jím podobné subjekty skutečně reportují informace o kryptoměnových operacích, ale „jen“ souhrnně s koncem roku a „jen“ v rámci jednoho státu. Přeshraniční sdílení dat se týká „jen“ případů, kdy občan jednoho státu provádí transakce v jiné zemi, než kde je daňovým rezidentem.

Finanční správa tak získá například tyto informace o uživatelích:

  • celé jméno, datum a místo narození a adresu
  • daňovou rezidenci a daňové identifikační číslo (DIČ)
  • souhrnné informace o nákupech či prodejích kryptokativ za fiat měny nebo směnách mezi různými kryptoaktivy za celý rok

Pokud vás z rozsahu sdílených informací trochu zamrazilo a napadají vás termíny jako „Velký bratr“, tak vězte, že pokud máte bankovní účet, tak tyto informace o vás již dnes putují mezi „vaší“ bankou a státní správou.

Konec kryptoměnového divokého západu

Regulace jako MiCA nebo DAC8 neznamenají konec kryptoměn. Nezakazují jejich používání ani držení. Znamenají ale zásadní posun směrem k větší kontrole státu, zejména v prostředí centralizovaných služeb (tedy burz, směnáren nebo investičních platforem).

Self-custody, vlastní správa a používání kryptoměn, zůstává technicky mimo dosah této regulace a je stále možná.

Výsledek je poměrně předvídatelný. Tak, jako tu je velká část populace, ochotná vzdát se kontroly nad svými osobními údaji, výměnou za pohodlí pípnutí hodinkami nebo mobilem u pokladny v supermarketu, tak tu je a bude také menšinová komunita osob, strážících si své soukromí a osobní data, beroucí na sebe zodpovědnost za nakládání se svými (v drtivé většině) bitcoiny, bez potřeby o svých transakcích informovat kohokoli.

Bitcoin dospívá, což přináší nové možnosti, ale také nové kompromisy.

Generace Z: Mladí muži jsou rigidnější než jejich boomerští dědové

Generace Z: Mladí muži jsou rigidnější než jejich boomerští dědové

Karel Pučelík
Karel Pučelík

Čekáte, že mladá generace posune svět zase o krok blíže k rovnosti a spravedlnosti? Realita může být složitější. Mladí muži po celém světě se totiž v řadě otázek posouvají ke konzervativnějším a rigidnějším postojům. Nezanedbatelná část z nich se nechce podílet na péči o děti a ženy vnímají jako podřízené partnerky.

Mladá generace se v mnohém liší od svých rodičů. Často se mluví o tom, že dnešní mladí tráví výrazně více času v online prostředí, méně pijí alkohol a oddalují důležitá životní rozhodnutí. Nový výzkum však naznačuje ještě jeden trend: v některých společenských otázkách jsou překvapivě konzervativní. Platí to především pro mladé muže.

Jak upozorňuje deník The Guardian, muži z generace Z (narození mezi lety 1997–2012) vykazují v postojích k sociálním normám větší rigiditu než jejich rodiče z takzvané baby boom generace (1946–1964). Právě „boomers“ přitom bývají často vnímáni jako symbol konzervativních hodnot a terč nespočtu vtipů a internetových memů.

Výzkum agentury Ipsos a Global Institute for Women’s Leadership při londýnské King’s College sledoval postoje lidí ve 29 zemích světa, mimo jiné ve Velké Británii, Austrálii, Brazílii, Indonésii či Indii. Nepřekvapí, že konzervativnější názory v absolutních číslech převažují spíše v zemích mimo západní svět, například v Indonésii nebo Malajsii.

Zajímavé však je, že ani tam se mladí muži neposouvají k liberálnějšímu pohledu na svět. Spíše naopak – čím mladší generace, tím častěji se objevují konzervativní postoje. Tento trend lze do určité míry pozorovat také u generace X a mileniálů, nejvýraznější kontrast však vzniká při srovnání nejmladší a nejstarší generace.

Muži, kteří se nestarají o děti

Co si pod pojmem „maskulinní konzervatismus“ vlastně představit? Například skutečnost, že přibližně pětina dotázaných mladých mužů věří, že ti, kteří se aktivně podílejí na péči o děti, jsou méně mužní než muži, kteří se o děti nestarají. V této generaci se také méně často setkáváme s otevřeně feministickými postoji.

Zhruba třetina mladých mužů je navíc přesvědčena, že žena by měla být v manželství podřízena svému partnerovi, který by měl mít v důležitých otázkách rozhodující slovo. U jejich otců a dědů z generace „boomerů“ je tento podíl přibližně poloviční.

Žen, které s těmito názory souhlasí, je sice výrazně méně, přesto jich v mladé generaci najdeme více než mezi ženami starších věkových skupin. Největší podporu mají tyto postoje v Indonésii a Malajsii, kde s nimi souhlasí více než 60 procent respondentů. Ve Spojených státech jde přibližně o 21 procent mladých mužů, ve Velké Británii zhruba o 13 procent.

Téměř čtvrtina mladých mužů si také myslí, že ženy by neměly být příliš nezávislé a soběstačné. Data zároveň ukazují, že ve většině zemí přetrvává silné očekávání, že hlavní odpovědnost za péči o děti ponese žena. Celkově tak výzkum naznačuje, že tlak na prosazování genderové rovnosti v některých ohledech slábne.

Líheň mladých fašistů?

Výsledky studie zároveň podporují teorie, o nichž se v posledních letech stále častěji diskutuje – například o radikalizaci části mladých mužů. Tento problém se dostal do širšího povědomí i díky populárnímu seriálu Adolescent, který se tématu věnoval.

V některých online komunitách se mezi mladými šíří ideologická neúcta k ženám a odpor k liberálním hodnotám. Podle profesorky Heejung Chungové, která vede zmíněný institut při King’s College London, může být jedním z vysvětlení pocit ztráty společenského postavení.

„Vzniká vakuum, které je následně vyplňováno rétorikou a hlasy snažícími se postavit mladé muže proti genderové rovnosti, proti mladým ženám i proti migrantům,“ uvedla Chungová pro The Guardian.

Nabízí se proto otázka, zda tento trend nepřispívá také k růstu populismu a krajní pravice. Právě zde se totiž může formovat podpora pro hnutí typu MAGA spojené s Donaldem Trumpem nebo pro další varianty populistických ideologií po celém světě.

Zjištění zároveň narušují rozšířenou představu, že se společnost postupně a téměř lineárně posouvá směrem k větší liberalizaci a rovnosti.

Na Veleslavíně vyroste nová čtvrť za 2,2 miliardy

Nová výstavba na Veleslavíně

nst
nst

Na pražském Veleslavíně má v příštích letech vzniknout nová obytná čtvrť. Developerská společnost Penta Real Estate zde společně s firmou Engine Prague Development (EPD) plánuje postavit 114 bytů a 27 rodinných domů. Výstavba projektu s názvem Nový Veleslavín má začít ještě letos a dokončení je plánováno na rok 2028. Celková investice dosáhne přibližně 2,2 miliardy korun.

Nové bydlení vznikne v sousedství zámku Veleslavín na místě části bývalého areálu teplárny Veleslavín. Podle developerů má jít o proměnu dosud zanedbaného brownfieldu v obytnou čtvrť navazující na vilovou zástavbu v okolí.

Projekt vznikne v jedné etapě a nabídne kombinaci bytových domů a řadových rodinných domů. Obě developerské společnosti už v této části Prahy dříve spolupracovaly na projektu Maisons Ořechovka.



Pozemky mezi Ořechovkou a Veleslavínem vlastní skupina Penta od roku 2018. Získala je od městské společnosti SNEO, kterou vlastní Praha 6. Pozemky tehdy koupila firma DRA development ze skupiny Penta. Součástí prodeje byl i projekt bytové výstavby, který původně plánovala realizovat městská část.

Kritika opozice

Původně sjednaná cena 436 milionů korun byla později kvůli restitučním nárokům snížena na 402 milionů korun. Prodej pozemků tehdy kritizovali opoziční Zelení a Piráti. Podle nich mohla městská část na pozemcích stavět byty sama a sleva byla podle Pirátů protiprávní.

Kvůli prodeji pozemků se slevou bylo podáno několik trestních oznámení. V roce 2019 je podali Piráti z Prahy 6, policie ale vyšetřování na začátku roku 2020 odložila. Další trestní oznámení podala v roce 2021 sama společnost SNEO. Policie však podezření z trestného činu opět odložila a stížnost SNEO byla v únoru 2022 zamítnuta.

