Bitcoin dospívá. A přichází o část anarchie
Kryptoměny měly být světem bez bank a bez státu. Realita se ale rychle mění. Evropská unie zavádí nová pravidla, která mají přinést větší dohled nad kryptoměnovými transakcemi. Kryptosvět dospívá a postupně tak přichází o část původní anarchie.
Bitcoin vznikl z nedůvěry ve státní dohled a banky. Jeho autor, známý pod pseudonymem Satoshi Nakamoto, ho v roce 2008 popsal jako „Peer-to-Peer Electronic Cash System“ – tedy elektronickou hotovost, která umožňuje lidem posílat peníze přímo mezi sebou – bez banky, bez prostředníků, bez státní kontroly.
A právě tato myšlenka přitáhla první generaci uživatelů. Pro mnohé z nich byl bitcoin víc než technologie. Viděli v něm nástroj osobní svobody a ochrany soukromí.
Cena bitcoinu dnes mírně roste a přidává téměř jedno procento. O víkendu však trh s kryptoměnami zažil výrazné výkyvy. Při nepřetržitém obchodování se bitcoin krátce propadl pod 63 200 dolarů, ztráty ale ještě během víkendu smazal. Aktuálně se největší kryptoměna obchoduje za 66 419 dolarů, tedy na úrovních z konce října 2024, uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. V sobotu přitom začal americko-izraelský útok na Írán.
Geopolitický otřes a rychlý návrat. Bitcoin se vrátil nad 66 tisíc dolarů
Trhy
Cena bitcoinu dnes mírně roste a přidává téměř jedno procento. O víkendu však trh s kryptoměnami zažil výrazné výkyvy. Při nepřetržitém obchodování se bitcoin krátce propadl pod 63 200 dolarů, ztráty ale ještě během víkendu smazal. Aktuálně se největší kryptoměna obchoduje za 66 419 dolarů, tedy na úrovních z konce října 2024, uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. V sobotu přitom začal americko-izraelský útok na Írán.
Bitcoin si rychle získal popularitu zejména mezi lidmi s libertariánskými nebo anarchokapitalistickými názory. Ti v něm viděli základ budoucího finančního systému, ve kterém člověk nepotřebuje stát ani banky k tomu, aby mohl zaplatit druhému.
Technicky to bitcoin skutečně umožňuje, ale časy se mění a již dnes se dá říci, že takovéto nezávislé peer-to-peer platby se mainstreamem nestanou. Tak jako kolonisté a jejich misionáři přinesli domorodcům nového a jediného boha, tak se i legislativní rámce mění a „normalizují“ tak, aby měl stát kontrolu nad tím, co se děje v „kryptosvětě“.
Historie ukazuje, že scénář bývá vždy podobný: nejprve vznikne nová technologie a až později přichází stát, aby pro ni vytvořil pravidla a dostal ji pod svou kontrolu. Kryptoměny nejsou výjimkou.
Jihokorejská kryptoměnová burza Bithumb přiznala závažné selhání svých interních systémů, které ji vystavilo riziku sabotáže a vedlo k fatální chybě při propagační akci. Místo 620 tisíc wonů (8700 korun) omylem rozeslala zákazníkům přibližně 620 tisíc bitcoinů.
Chyba za 40 miliard dolarů. Jihokorejská kryptoburza omylem rozeslala statisíce bitcoinů
Money
Jihokorejská kryptoměnová burza Bithumb přiznala závažné selhání svých interních systémů, které ji vystavilo riziku sabotáže a vedlo k fatální chybě při propagační akci. Místo 620 tisíc wonů (8700 korun) omylem rozeslala zákazníkům přibližně 620 tisíc bitcoinů.
Regulace MiCA
Základním kamenem všeobjímající regulace v oblasti nákupu, prodeje a držení kryptoměn je evropská regulace MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), která klade poměrně tvrdé podmínky na provozovatele kryptoměnových směnáren, burz a získání licence potvrzující splnění všech podmínek této regulace se blíží procesu získání bankovní licence. Stanovuje též pravidla pro vydávání kryptoměn a v neposlední řadě řeší ochranu spotřebitele.
Vydavatelem licencí MiCA v ČR je ČNB, která v současnosti eviduje přes 240 žádostí. V polovině února získalo licenci prvních šest společností.
Přichází další regulace: DAC8
Vedle MiCA připravuje Evropská unie další směrnici DAC8. Jejím cílem je boj proti daňovým únikům, podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Je dalším logickým krokem v desetiletém úsilí EU o daňovou transparentnost. Navazuje na směrnice DAC1 až DAC7, týkající se výměny informací o uživatelích bankovní infrastruktury, které byly reakcí na události, jako byl případ Sergeje Magnitského nebo aféra známá jako Panama Papers.
Zjednodušeně řečeno: státy chtějí mít o kryptoměnových transakcích podobné informace, jaké dnes mají o pohybech peněz na bankovních účtech. Pro anarchokapitalistu je to čiré peklo, pro občana zvyklého na pravidla bankovního systému nic nečekaného a odlišného.
Postoj českých dolarových milionářů ke kryptoměnám se v posledních letech výrazně proměnil. Zatímco v minulosti dominovalo buď silné nadšení, nebo kategorické odmítání, aktuální data ukazují posun k podstatně střízlivějšímu a systematičtějšímu přístupu. Kryptoměny se sice v roce 2025 objevují v portfoliích větší části nejbohatších investorů než kdy dříve, jejich role však zůstává převážně doplňková a objemově omezená.
Od odmítání k opatrnému přijetí: Jak kryptoměny pronikají mezi české milionáře
Money
Postoj českých dolarových milionářů ke kryptoměnám se v posledních letech výrazně proměnil. Zatímco v minulosti dominovalo buď silné nadšení, nebo kategorické odmítání, aktuální data ukazují posun k podstatně střízlivějšímu a systematičtějšímu přístupu. Kryptoměny se sice v roce 2025 objevují v portfoliích větší části nejbohatších investorů než kdy dříve, jejich role však zůstává převážně doplňková a objemově omezená.
Kolem směrnice DAC8 se mezi uživateli kryptoměn šíří řada nepřesných či přímo mylných informací. Často se například tvrdí, že všechny kryptoměnové transakce a informace s ní spojené (kdo, komu, kolik, …) jsou sdíleny napříč všemi dohledovými orgány zabývající se finanční správou, a to víceméně v reálném čase. Realita je ovšem méně dramatická.
Pravdou je, že burzy, směnárny, banky a jím podobné subjekty skutečně reportují informace o kryptoměnových operacích, ale „jen“ souhrnně s koncem roku a „jen“ v rámci jednoho státu. Přeshraniční sdílení dat se týká „jen“ případů, kdy občan jednoho státu provádí transakce v jiné zemi, než kde je daňovým rezidentem.
Finanční správa tak získá například tyto informace o uživatelích:
- celé jméno, datum a místo narození a adresu
- daňovou rezidenci a daňové identifikační číslo (DIČ)
- souhrnné informace o nákupech či prodejích kryptokativ za fiat měny nebo směnách mezi různými kryptoaktivy za celý rok
Pokud vás z rozsahu sdílených informací trochu zamrazilo a napadají vás termíny jako „Velký bratr“, tak vězte, že pokud máte bankovní účet, tak tyto informace o vás již dnes putují mezi „vaší“ bankou a státní správou.
Konec kryptoměnového divokého západu
Regulace jako MiCA nebo DAC8 neznamenají konec kryptoměn. Nezakazují jejich používání ani držení. Znamenají ale zásadní posun směrem k větší kontrole státu, zejména v prostředí centralizovaných služeb (tedy burz, směnáren nebo investičních platforem).
Self-custody, vlastní správa a používání kryptoměn, zůstává technicky mimo dosah této regulace a je stále možná.
Výsledek je poměrně předvídatelný. Tak, jako tu je velká část populace, ochotná vzdát se kontroly nad svými osobními údaji, výměnou za pohodlí pípnutí hodinkami nebo mobilem u pokladny v supermarketu, tak tu je a bude také menšinová komunita osob, strážících si své soukromí a osobní data, beroucí na sebe zodpovědnost za nakládání se svými (v drtivé většině) bitcoiny, bez potřeby o svých transakcích informovat kohokoli.
Bitcoin dospívá, což přináší nové možnosti, ale také nové kompromisy.