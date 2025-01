Musk zkoumá užívání blockchainu pro efektivnější práci amerických úřadů

Elon Musk zkoumá, jak by se technologie blockchainu dala použít pro zefektivnění práce amerických úřadů. Muž, který vede nový úřad pro efektivitu státní správy (DOGE), o ní vede rozhovory s představiteli kryptoměnového odvětví, uvádí agentura Bloomberg, podle níž jde o nejnovější projev snahy administrativy prezidenta Donalda Trumpa podpořit odvětví digitálních aktiv.

Musk podle zdrojů agentury uvažuje s blízkými spojenci o myšlence využití blockchainu, tedy digitální účetní knihy, jako způsobu, jak snížit vládní náklady. Diskutuje se i o využití blockchainu ke sledování federálních výdajů, zabezpečení dat, provádění plateb a dokonce i ke správě budov. Lidé napojení na DOGE se setkali se zástupci různých veřejných blockchainů, aby zhodnotili jejich technologii, uvádějí zdroje agentury.

Rozhovory mají podle Bloombergu jistou intuitivní logiku vzhledem k tomu, že název Muskova úřadu je odkazem na kryptoměnu dogecoin, která má vlastní blockchain a kterou sám dříve propagoval. Musk ještě před Trumpovou pondělní inaugurací získal asi 100 dobrovolníků, kteří psali kód pro jeho projekty, uvedl jeden ze zdrojů.

Vstřícná politika ke kryptoměnám

Prezident Trump rychle zavádí politiku vstřícnou ke kryptoměnám. Ve čtvrtek podepsal exekutivní příkaz, kterým zřídil pracovní skupinu pro digitální aktiva, jejímiž členy jsou klíčoví zástupci jeho administrativy.

Úřad DOGE Trump zřídil exekutivním příkazem 20. ledna. Má za úkol modernizovat federální technologie a software s cílem maximalizovat efektivitu a produktivitu státní správy. Trump uvedl, že bude spolupracovat s Úřadem pro řízení a rozpočet Bílého domu, aby doporučila škrty ve výdajích do 4. července 2026.

Blockchain může být jedním z několika technologických nástrojů, které by se Musk a jeho tým mohli pokusit využít ke snížení nákladů a eliminaci nehospodárných výdajů, podvodů a zneužívání. To bylo klíčové téma Trumpovy kampaně v roce 2024. V ní republikánský kandidát odsuzoval narůstající deficit země a z velké části z něj vinil programy a politiky, které inicioval jeho předchůdce.

