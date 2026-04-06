Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
„Všechno vyhodím do vzduchu,“ šokoval Trump svět

Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum: otevřete Hormuzský průliv, nebo přijde „peklo“. Teherán ale zatím neustupuje a světové trhy začínají počítat s jedním z největších výpadků ropy v historii.

Americký prezident Donald Trump přitvrdil. Íránu dal čas do úterního večera, aby uvolnil Hormuzský průliv – klíčovou tepnu světového obchodu s ropou.

„Otevřete ten zasraný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle. Jen se dívejte!“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

Později hrozbu ještě konkretizoval. „V úterý bude v Íránu Den elektráren a Den mostů, vše v jednom. Nic se tomu nevyrovná,“ uvedl s tím, že Spojené státy mohou zaútočit na klíčovou infrastrukturu země. Současně ale připustil, že dohoda je stále možná. „Írán vyjednává. Myslím, že ji můžeme uzavřít už v pondělí,“ řekl Trump stanici Fox News.

Pokud ale dohoda nebude rychle, zvažuje, že „všechno vyhodím do vzduchu a převezmu kontrolu nad ropou“, dodal.

Ropa reaguje okamžitě

Trhy na vývoj reagují citlivě. Ceny ropy se vyšplhaly nad 110 dolarů za barel, přičemž americká ropa WTI krátce překonala i hranici 114 dolarů. Důvod je jasný. Hormuzský průliv spojuje Perský záliv se světovými trhy a ještě před konfliktem jím proudilo zhruba 20 procent globálních dodávek ropy. Teď je provoz prakticky ochromený. Podle OSN se objem lodní dopravy snížil až o 95 procent.

Největší výpadek v historii

Uzavření průlivu spustilo bezprecedentní šok na straně nabídky. Podle analytiků oslovených CNBC by do konce měsíce mohlo z trhu zmizet až miliarda barelů ropy a ropných produktů.

„S tím, jak se konflikt protahuje, začíná být situace čím dál vážnější,“ uvedl pro CNBC analytik TD Securities Ryan McKay. Další odhady mluví o výpadku přes 600 milionů barelů do léta, a to i přes snahy o přesměrování dodávek a využití strategických rezerv.

Ropné státy se snaží situaci zmírnit. Osm zemí OPEC+ se dohodlo na zvýšení těžby o více než 200 tisíc barelů denně. Otázkou ale zůstává, jak se ropa dostane na trh, když hlavní námořní trasa zůstává uzavřená.

Kritika i obavy z eskalace

Trumpova slova vyvolala ostré reakce. Írán označil hrozby útoků na civilní infrastrukturu za porušení mezinárodního práva. Kritika zazněla i z USA. Demokratický senátor Chuck Schumer výroky označil za „projev vyšinutého šílence“, Bernie Sanders mluví o „nebezpečné rétorice“. Další politici varují, že eskalace konfliktu může ohrozit americké vojáky i stabilitu regionu.

Střevní mikrobiom je klíčový regulační systém, který propojuje výživu, imunitu i metabolismus. Jeho rovnováha ovlivňuje energii, zánět i psychiku. Správným složením stravy a životním stylem lze podpořit prospěšné bakterie a tím cíleně zlepšit zdraví i celkovou kondici organismu.

Střevní mikrobiom představuje komplexní a dynamický ekosystém, kde se potkává výživa, imunita, metabolismus i nervový systém. Mikrobiom tedy není jen součást trávicího ústrojí, ale regulační vrstva, která překládá přijatou stravu jako podnět z vnějšího prostředí do konkrétní biologické informace, které organismus rozumí. Pak se stav mikroflóry projevuje systémově, ať už na úrovni zánětu, hladiny energie, stavu kůže nebo psychiky.

Pochopení mikrobiomu pak umožňuje lépe porozumět tomu, proč organismus reaguje určitým způsobem a jak lze tyto reakce ovlivnit pro lepší zdraví a kvalitu života. Většina mikroorganismů, které osidlují lidské střevo, plní svou roli v závislosti na kontextu, tedy na množství, vzájemných vztazích a prostředí, ve kterém se nacházejí.

Vyváženost a stabilita střevní mikroflóry je tedy vždy výsledkem rovnováhy mezi mikrobiální diverzitou, imunitní odpovědí hostitele a vnějšími vlivy, především stravou, stresem a životním rytmem. Konkrétní druhy střevních bakterií mají odlišné role, ovlivňují metabolismus, imunitu i stav střevní bariéry a jejich počet lze cíleně regulovat stravou a životním stylem.

Bakterie ve středu zájmu

Velkou pozornost v posledních letech získává bakterie Akkermansia muciniphila. Zatímco většina střevních mikroorganismů je primárně závislá na nestrávených složkách potravy, Akkermansia kolonizuje vnější vrstvu hlenu, který pokrývá střevní epitel. Její přítomnost je tedy dána hlavně stavem střevní výstelky a celkovým metabolickým prostředím organismu.

Živí se mucinem, tedy složkou hlenu, který tvoří ochrannou vrstvu střevní bariéry, čímž podporuje její obnovu a integritu. Vyšší zastoupení této bakterie je spojováno nižší mírou zánětu a lepší metabolickou flexibilitou, což pomáhá předcházet nadváze. Studie ukazují, že Akkermansia muciniphila bývá častěji přítomna v relativně vyšším množství u lidí s nižší tělesnou hmotností a zdravějším metabolickým profilem.

Její přítomnost ve střevě podpoříme konzumací potravin s dostatkem obsažených polyfenolů, jako jsou bobuloviny, zelený čaj, kakao nebo kvalitní olivový olej, a také přirozenými pauzami mezi jídly či nějakou formou občasného či pravidelného půstu. 

Další klíčovou skupinou jsou producenti butyrátu, například Faecalibacterium prausnitzii nebo bakterie rodu Roseburia. Butyrát je krátkořetězcová mastná kyselina, kterou tyto bakterie produkují při fermentaci vlákniny. Slouží jako primární zdroj energie pro střevní buňky a má silné protizánětlivé účinky, čímž podporuje zdraví střevní výstelky a celkovou rovnováhu mikrobiomu.  Tyto bakterie prosperují na fermentovatelné vláknině a rezistentním škrobu. Konkrétními zdroji jsou vařené a posléze zchlazené zdroje komplexních sacharidů jako brambory či rýže, ovesné vločky, luštěniny, kořenová zelenina nebo méně zralé banány. 

Koncentrace rodu Bifidobacterium ve střevech je úzce spojena s příjmem prebiotik, zejména inulinu a dalších druhů oligosacharidů. Ty se nacházejí v potravinách jako čekanka, topinambury, cibule, česnek, pórek nebo chřest. Bifidobakterie se podílejí na fermentaci vlákniny, tvorbě krátkořetězcových mastných kyselin a modulaci imunitní odpovědi. Jejich množství klesá při nízkém příjmu vlákniny a vysokém podílu ultrazpracovaných potravin. Rod Lactobacillus je prospěšný svou schopností produkovat kyselinu mléčnou a vytvářet prostředí, které omezuje růst patogenních mikroorganismů. Tyto bakterie lze relativně snadno doplňovat fermentovanými potravinami s obsaženými živými kulturami, jako je kysané zelí, kimchi nebo fermentované mléčné výrobky.

Na opačné straně spektra je nutné zmínit i bakterie, které mohou při narušení rovnováhy působit patogenně. Typickým příkladem je Clostridium difficile, jehož přemnožení bývá spojeno s užíváním antibiotik a poklesem mikrobiální diverzity. Podobně některé kmeny Escherichia coli mohou v dysbalanci produkovat lipopolysacharidy a podporovat zánětlivé procesy. Cílem však není tyto bakterie eliminovat, ale zabránit jejich přerůstání. To znamená aktivně obnovovat diverzitu mikrobiomu zmíněnými doporučeními a omezovat jednoduché cukry, alkohol a vysoce zpracované potraviny.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Zapomeňte na degustační pěny, mikrolístky nebo tekutý dusík. Na pražském Andělu se přímo u metra hraje jiná gastronomická liga. Ta tradiční s trojobalem, přepuštěným máslem a precizně řízenou nostalgií. Stále to funguje.

Když šéfkuchař Jan Punčochář loni oznámil, že otevře podnik postavený na řízku, mohlo to v gastronomii působit jako krok zpět. Šnycl ale ukazuje pravý opak. Návrat k základům může být v gastronomii nejen racionální, ale i velmi výnosnou strategií.

Anděl: lokalita, která prodává

Pražský Anděl není romantickou destinací. Je to dopravní uzel, kancelářská zóna a rychle rostoucí rezidenční čtvrť. Denně tudy projdou tisíce lidí, a velká část z nich řeší jednoduchou otázku. Kde se rychle a dobře najíst? A právě tady Jan Punčochář otevřel svůj „řízkový koncept“. Původně přitom uvažoval o španělském podniku. Dispozice prostoru ale rozhodla jinak. Výsledkem je nápad, který působí naprosto přirozeně a hlavní roli v něm hraje řízek.

Interiér bez folklóru

Šnycl se vyhýbá prvoplánové stylizaci. Interiér kombinuje sklo, beton a světlé dřevo, doplněné výraznou zelenou podlahou. Výsledkem je prostředí, které obstojí jak při obchodní schůzce, tak při neformálním setkání. Bez krojů, bez paroží, bez laciného kýče. Základní princip je jednoduchý. Silný, srozumitelný produkt doplněný variacemi.

Menu stojí na řízku, ale rozhodně ne na jednom typu. Rotují zde varianty jako telecí pavouček, Holstein s vejcem, kapary a ančovičkami, Kyjevský řízek plněný máslem či smažený hovězí jazyk. Nechybí ale ani vegetariánské alternativy, které dostávají stejnou péči jako maso. Stálicí je však řízek s kostí přelitý přepuštěným máslem s česnekem, citronem a pažitkou.

Chytré rozšíření nabídky

Vedle řízků funguje i širší menu. V něm se skví zajímavosti, jako je třeba tlačenka s lanýži, marinovaná vejce v černém vinném octu, fazolová polévka z uzeného žebra nebo sýrové špecle. Nejde přitom o nahodilý doplněk, ale o vědomou diverzifikaci. Šnycl tak nepůsobí jako jednostranný koncept, ale jako dobře strukturované portfolio.

Servis bez laciných efektů

Obsluha ve Šnyclu je profesionální, informovaná a nepřehrává. V kontextu pražské gastronomie jde o standard, který stále nelze považovat za samozřejmost.

Verdikt

Šnycl potvrzuje, že úspěšný gastronomický koncept nemusí stát na složitosti. Klíčem je dobře čitelný produkt, správná lokalita a konzistentní provedení. Na Andělu tak vznikl podnik s potenciálem dlouhodobé stability. Něco mezi tradiční pražskou hospodou a vídeňskou klasikou.

