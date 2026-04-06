„Všechno vyhodím do vzduchu,“ šokoval Trump svět
Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum: otevřete Hormuzský průliv, nebo přijde „peklo“. Teherán ale zatím neustupuje a světové trhy začínají počítat s jedním z největších výpadků ropy v historii.
Americký prezident Donald Trump přitvrdil. Íránu dal čas do úterního večera, aby uvolnil Hormuzský průliv – klíčovou tepnu světového obchodu s ropou.
„Otevřete ten zasraný průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle. Jen se dívejte!“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.
Později hrozbu ještě konkretizoval. „V úterý bude v Íránu Den elektráren a Den mostů, vše v jednom. Nic se tomu nevyrovná,“ uvedl s tím, že Spojené státy mohou zaútočit na klíčovou infrastrukturu země. Současně ale připustil, že dohoda je stále možná. „Írán vyjednává. Myslím, že ji můžeme uzavřít už v pondělí,“ řekl Trump stanici Fox News.
Pokud ale dohoda nebude rychle, zvažuje, že „všechno vyhodím do vzduchu a převezmu kontrolu nad ropou“, dodal.
Írán má již jen 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění Hormuzského průlivu, jinak se na něj snese peklo. Uvedl to ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump.
Politika
Írán má již jen 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění Hormuzského průlivu, jinak se na něj snese peklo. Uvedl to ve svém příspěvku na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump.
Ropa reaguje okamžitě
Trhy na vývoj reagují citlivě. Ceny ropy se vyšplhaly nad 110 dolarů za barel, přičemž americká ropa WTI krátce překonala i hranici 114 dolarů. Důvod je jasný. Hormuzský průliv spojuje Perský záliv se světovými trhy a ještě před konfliktem jím proudilo zhruba 20 procent globálních dodávek ropy. Teď je provoz prakticky ochromený. Podle OSN se objem lodní dopravy snížil až o 95 procent.
Největší výpadek v historii
Uzavření průlivu spustilo bezprecedentní šok na straně nabídky. Podle analytiků oslovených CNBC by do konce měsíce mohlo z trhu zmizet až miliarda barelů ropy a ropných produktů.
„S tím, jak se konflikt protahuje, začíná být situace čím dál vážnější,“ uvedl pro CNBC analytik TD Securities Ryan McKay. Další odhady mluví o výpadku přes 600 milionů barelů do léta, a to i přes snahy o přesměrování dodávek a využití strategických rezerv.
Ropné státy se snaží situaci zmírnit. Osm zemí OPEC+ se dohodlo na zvýšení těžby o více než 200 tisíc barelů denně. Otázkou ale zůstává, jak se ropa dostane na trh, když hlavní námořní trasa zůstává uzavřená.
Kritika i obavy z eskalace
Trumpova slova vyvolala ostré reakce. Írán označil hrozby útoků na civilní infrastrukturu za porušení mezinárodního práva. Kritika zazněla i z USA. Demokratický senátor Chuck Schumer výroky označil za „projev vyšinutého šílence“, Bernie Sanders mluví o „nebezpečné rétorice“. Další politici varují, že eskalace konfliktu může ohrozit americké vojáky i stabilitu regionu.
Newstream CLUB březen 2026
