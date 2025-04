Banky jsou jen pro bohaté, řekl Trumpův syn

Trumpova rodina platí za nadšence do kryptoměn. Veřejně je podporuje, má v nich miliardy dolarů. Eric Trump, prostřední syn prezidenta, zaútočil na tradiční banky: na kryptoměny prý dávno nestačí.

Moderní finanční systém je rozbitý, pomalý a drahý, prohlásil syn Donalda Trumpa Eric, jinak také výkonný viceprezident Trump Organization, v rozhovoru s CNBC, který se uskutečnil v Dubaji. „Neexistuje nic, co by blockchain neuměl udělat lépe než současné finanční instituce. SWIFT je naprostá katastrofa,“ řekl.

SWIFT je globální síť na zprostředkovávání finančních transakcí, na kterou je napojena většina bank, používá se i při realizaci udělených mezinárodních sankcích, jako byly ty na Rusko. Banky jsou podle mladšího Trumpa pomalé, neefektivní a zastaralé.

Eric Trump není ve Spojených arabských emirátech poprvé, připomíná CNBC. Kromě kryptoměn - protože pouštní monarchie se stává jejich globálním centrem - ho tam táhne i realitní byznys, Trumpova rodina má s emiráťany řadu nemovitostních projektů.

Bitcoin za milion dolarů

Eric Trump, v prosinci na konferenci Bitcoin MENA 2024 v Abú Zabí předpověděl, že bitcoin dosáhne hodnoty 1 milionu dolarů. Zatím to tak nevypadá, protože trhy - včetně kryptoměn - v posledních měsících propadaly kvůli celní a obchodní politice jeho otce. Trump prostřední přinesl svérázné vysvětlení, čím jej zlákaly kryptoměny. „Náš bankovní systém nahrává extrémně bohatým. To, co mě vlastně přivedlo ke kryptoměnám, bylo uvědomění, že náš bankovní systém byl zneužit jako nástroj proti naprosté většině lidí v naší zemi – buď proti těm, kteří nemají na účtu miliony, nebo těm, kteří nosili tu červenou čepici s nápisem ‚Make America Great Again'. A to mě donutilo vstoupit do světa krypta. A něco vám řeknu: pokud si banky nedají pozor na to, co přichází, do deseti let zaniknou,“ prohlásil Trump.

Tradiční bankovnictví je pod tlakem fintechu, technologických gigantů a decentralizovaných financí (DeFi). Platformy DeFi umožňují transakce mezi jednotlivci (peer-to-peer) s minimálními nebo nulovými poplatky za zpracování plateb a vedení účtu – a právě poplatky jsou typické zdroje příjmů pro tradiční banky. „Můžete si hned teď otevřít DeFi aplikaci či jakoukoli kryptoměnovou aplikaci a okamžitě poslat peníze z peněženky do peněženky – bez nákladů, bez nejistoty,“ řekl mladší Trump.

Rodina Trumpových spoluvlastní kryptoměnovou platformu World Liberty Financial s realitním miliardářem a současným vyslancem Bílého domu pro Blízký východ Stevem Witkoffem.

Eric Trump a jeho starší bratr Donald Trump Jr. nedávno oznámili plány na spuštění takzvaných stablecoinů krytých americkými pokladničními poukázkami skrze World Liberty Financial a v březnu uvedli na trh novou těžební společnost zaměřenou na bitcoin s názvem American Bitcoin.

Ericovy výroky přicházejí před plánovanou cestou jeho otce do zemí Perského zálivu ve dnech 13. až 16. května, během níž má navštívit SAE, Saúdskou Arábii a Katar. Trump se stane prvním americkým prezidentem, který navštíví SAE od doby George W. Bushe v roce 2008.

