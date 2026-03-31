Modrá pyramida zvyšuje sazby. Spoření nově nabídne až 3,5 procenta
Modrá pyramida stavební spořitelna ze skupiny Komerční banky od 1. dubna zvyšuje úročení stavebního spoření. Nové smlouvy nově nabízejí garantovanou sazbu 3,5 procenta ročně na dobu šesti let, a to pro zůstatek až do jednoho milionu korun. Podle společnosti jde aktuálně o jedno z nejvyšších garantovaných úročení na trhu. Akční nabídka platí do 30. června 2026.
Změna přináší dvě hlavní novinky. Vedle vyšší úrokové sazby se výrazně zvyšuje i limit, na který se úročení vztahuje. Z dosavadních 300 tisíc korun se nově rozšiřuje až na jeden milion korun. Klienti mají zároveň jistotu, že se jim úrok po dobu šesti let nezmění.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Vedle samotného úroku mohou klienti využít také státní podporu až 1 000 korun ročně. Při běžném nastavení spoření tak může celkové průměrné zhodnocení dosahovat až zhruba 4,95 procenta ročně. Vklady jsou navíc ze zákona pojištěny až do výše 100 tisíc eur.
Zvýhodněné podmínky se netýkají jen nových klientů. Modrá pyramida umožní pokračovat ve spoření s úročením až 3,5 procenta ročně i těm, kteří již splnili nebo brzy splní šestiletou vázací dobu. Na stávající smlouvy tak mohou plynule navázat.
Petr Syrůček je úspěšný byznysmen. Za několik let se mu podařilo vybudovat úspěšný obchod Smarty.cz, prémiového prodejce Applu iWant a před pěti lety koupil od Michala Šnobra gamingový koncept JRC. Byť jsem očekával geeka ověšeného řadou technologických novinek, přišel chlapík s kafem, telefonem a klasickými hodinkami. „Vyjde rozhovor jen online, nebo i tištěný?“ ptá se mě. Odpovídám, že i tištěný. „A dostanu svoje vydání? Já totiž velmi rád čtu print. Sednu si v restauraci, vezmu si sluchátka, odpojím se a jen si čtu noviny nebo časopis.“
Leaders
Petr Syrůček je úspěšný byznysmen. Za několik let se mu podařilo vybudovat úspěšný obchod Smarty.cz, prémiového prodejce Applu iWant a před pěti lety koupil od Michala Šnobra gamingový koncept JRC. Byť jsem očekával geeka ověšeného řadou technologických novinek, přišel chlapík s kafem, telefonem a klasickými hodinkami. „Vyjde rozhovor jen online, nebo i tištěný?" ptá se mě. Odpovídám, že i tištěný. „A dostanu svoje vydání? Já totiž velmi rád čtu print. Sednu si v restauraci, vezmu si sluchátka, odpojím se a jen si čtu noviny nebo časopis."
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.