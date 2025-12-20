Sázka na MAGA se AfD vyplácí. Německá krajní pravice získává vliv v USA
Snaha krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) navázat systematické vztahy s politickým hnutím MAGA bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa začíná přinášet konkrétní výsledky. Uvádí to analýza agentury Bloomberg, která popisuje postupné sbližování AfD s částí americké administrativy a republikánského establishmentu po Trumpově návratu do Bílého domu.
Přestože AfD zůstává na německé politické scéně izolovaná a mainstreamovými stranami odmítaná kvůli xenofobním a extremistickým tendencím, ve Washingtonu nachází čím dál otevřenější spolupráci. Od ledna, kdy Trump opět nastoupil do úřadu, vycestovaly desítky představitelů AfD do Spojených států, kde jednaly s republikánskými zákonodárci i členy administrativy.
Za klíčový moment je považována nová americká bezpečnostní strategie, která varuje před „civilizačním vymazáním“ Evropy v důsledku migrace. Podle odborníků jde o ideologický rámec, jenž přímo rezonuje s rétorikou AfD a dalších pravicově nacionalistických stran v Evropě. Jak upozorňuje Marina Henkeová z berlínské Hertie School, dokument lze interpretovat jako nepřímý signál podpory těmto politickým silám.
Dopady amerického posunu se začínají promítat i do Německa. Podle informací Bloombergu vyzvali američtí diplomaté německé ministerstvo zahraničí ke zdrženlivosti v debatě o možném zákazu AfD. Strana sama aktivně lobbovala u Trumpovy administrativy, zejména poté, co ji německá kontrarozvědka oficiálně označila za potvrzenou pravicově extremistickou organizaci.
Ministerstvo zahraničí USA zároveň instruovalo velvyslanectví v Berlíně, aby udržovalo pravidelný kontakt s AfD. V tomto kontextu došlo i k setkání předsedkyně strany Alice Weidelové s nejvyšším americkým diplomatickým zástupcem v Německu. Přestože schůzka podle zdrojů proběhla v napjaté atmosféře, její samotné uskutečnění představuje významný precedens.
Politické signály přišly i z nejvyšších pater americké administrativy. Ministr zahraničí Marco Rubio otevřeně uvedl, že je povinností jeho resortu porozumět celému politickému spektru partnerských zemí, včetně kontroverzních subjektů. Podle Bloombergu tak Washington dává najevo ochotu AfD nejen monitorovat, ale i přímo vyslechnout.
„Protipožární zeď“
Symbolickým momentem se stal únorový projev viceprezidenta JD Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Ačkoli AfD nebyla na akci oficiálně přizvána, Vance se s Weidelovou setkal mimo program a vyzval k prolomení takzvané „protipožární zdi“, tedy dlouhodobého konsenzu německých stran, že s AfD nebudou spolupracovat.
Od té doby se kontakty dále zintenzivňují a podle Bloombergu se rýsuje i možnost oficiální účasti AfD na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2026. Organizátoři naznačují, že by mohli pozvat všechny parlamentní strany, což by znamenalo zásadní posun v mezinárodní legitimizaci AfD.
Merz pod tlakem
Postoj německého politického mainstreamu se však nemění. Kancléř Friedrich Merz opakovaně vyloučil jakoukoli spolupráci s AfD, kterou označuje za stranu nepřátelskou vůči cizincům, demokratickým institucím i transatlantickým strukturám. Zároveň ale čelí tlaku: AfD v některých průzkumech jeho CDU předbíhá a směřuje k vítězství v několika zemských volbách ve východním Německu.
Z politicko-ekonomického hlediska tak vzniká paradoxní situace. Zatímco Berlín AfD nadále izoluje, Washington ji začíná vnímat jako relevantního aktéra. Pro část americké administrativy může představovat nástroj tlaku na Německo v otázkách migrace, obrany či vztahů s Evropskou unií. Pro AfD pak americké kontakty znamenají nejen symbolickou legitimitu, ale i potenciální pojistku proti domácím snahám o její zákaz.
Jak upozorňuje Bloomberg, právě mezinárodní rozměr může v příštích letech sehrát klíčovou roli v dalším vývoji AfD – a tím i v politické stabilitě největší evropské ekonomiky.