Miliardový deal na konec roku. Japonci kupují brněnský Tescan
Brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan kupuje japonský výrobce analytických a měřicích přístrojů Shimadzu. Cena je předběžně 678 milionů dolarů.
Dosavadním většinovým vlastníkem brněnské firmy byla globální investiční společnost Carlyle původem z USA. Podle serveru Hospodářské noviny (HN) japonská firma zaplatila zhruba 850 milionů dolarů (asi 17,5 miliardy korun).
Dokončení transakce je podle webu Shimadzu naplánované na první polovinu příštího roku. Shimadzu předpokládá, že integrace s Tescanem doplní její nabídku analytických přístrojů o elektronové mikroskopy, které zatím nevyrábí, uvedla k transakci.
Přínos firma vidí také ve spolupráci v prodeji a servisních službách, akvizice podle japonské firmy zrychlí expanzi přístrojů Tescanu v Asii a výrobků Shimadzu na trhy v Evropě, Africe a na Středním východě a také v USA.
