OBRAZEM: Němci protestují proti založení mládežnické organizace AfD
Tisíce lidí dnes protestují ve středoněmeckém městě Giessen proti ustavujícímu sjezdu mládežnické organizace strany Alternativa pro Německo (AfD). Proti demonstrantům, kteří blokují přístupy k místu konání sjezdu, použila policie i vodní děla, informovala agentura DPA. Policie očekává, že se dnešních protestů zúčastní až 50 tisíc lidí. Německá tajná služba označila AfD v květnu za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.
Kvůli blokádám ani více než hodinu po oficiálním začátku sjezd v Giessenu nezačal, informovala stanice ntv. Na místo už se dostali s policejní ochrankou oba předsedové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla, designovaný předseda nové mládežnické organizace, braniborský poslanec Jean-Pascal Hohm, se ale přes blokády do haly stále nedostal. Podle DPA hodinu po původně plánovaném začátku byla hala zaplněná zhruba ze čtvrtiny.
Nástupnická organizace
Mladí příznivci AfD se v minulých letech sdružovali ve spolku Mladá alternativa (JA), který fungoval značně nezávisle a vyvolával četné kontroverze. Za prokazatelně pravicově extremistický jej považoval Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci civilní tajné služby, i obdobné úřady v pěti spolkových zemích na východě Německa. Protože spolku hrozil zákaz, rozhodlo se vedení AfD letos v lednu od něj distancovat. Mladá alternativa se následně rozpustila. Dnes má vzniknout její nástupnická organizace, která bude mnohem úžeji navázaná na stranické vedení. Bude se jmenovat Generace Německo (GD).
Proti konání sjezdu v Giessenu od brzkého rána protestují tisíce lidí, podle odhadu hesenského ministra vnitra Romana Posecka by jich mohlo být přes den až 50 tisíc. Hesenské město Giessen má zhruba 92 tisíc obyvatel. Policie se připravila i na možnost, že se demonstrace zvrhnou v násilné protesty. Připraveny má drony, vodní děla a jízdní jednotku. Jde o jednu z největších policejních akcí v dějinách spolkové země Hesensko. V pohotovosti jsou také giessenské nemocnice.
Vodní děla dnes ráno už policie použila proti skupině zhruba 2000 lidí, která zablokovala silnici B49, jež svádí dopravu do města. Většina protestů je ale podle policie zatím poklidná, sešla se na nich směs lidí od spolků bojujících proti pravicovému extremismu, jako jsou například Omas gegen Rechts (Babičky proti pravici), přes odborové organizace až po členy politických stran. Policie ale ví také o členech krajně levicových skupin, kteří do města dorazili.
Strana AfD je po únorových předčasných parlamentních volbách nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu. V hlasování získala 20,8 procenta hlasů. V současných průzkumech veřejného mínění se její zisky pohybují mezi 24 a 27 procenty, podle některých průzkumů by nyní ve volbách dokonce těsně vyhrála. Německá civilní kontrarozvědka v květnu AfD označila za prokazatelně pravicově extremistickou stranu. AfD se proti tomu brání u soudu.
