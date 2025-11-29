Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika OBRAZEM: Němci protestují proti založení mládežnické organizace AfD

OBRAZEM: Němci protestují proti založení mládežnické organizace AfD

Němci protestují proti založení mládežnické organizace AfD
ČTK
ČTK
ČTK

Tisíce lidí dnes protestují ve středoněmeckém městě Giessen proti ustavujícímu sjezdu mládežnické organizace strany Alternativa pro Německo (AfD). Proti demonstrantům, kteří blokují přístupy k místu konání sjezdu, použila policie i vodní děla, informovala agentura DPA. Policie očekává, že se dnešních protestů zúčastní až 50 tisíc lidí. Německá tajná služba označila AfD v květnu za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.

Kvůli blokádám ani více než hodinu po oficiálním začátku sjezd v Giessenu nezačal, informovala stanice ntv. Na místo už se dostali s policejní ochrankou oba předsedové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla, designovaný předseda nové mládežnické organizace, braniborský poslanec Jean-Pascal Hohm, se ale přes blokády do haly stále nedostal. Podle DPA hodinu po původně plánovaném začátku byla hala zaplněná zhruba ze čtvrtiny.

9 fotografií v galerii

Nástupnická organizace

Mladí příznivci AfD se v minulých letech sdružovali ve spolku Mladá alternativa (JA), který fungoval značně nezávisle a vyvolával četné kontroverze. Za prokazatelně pravicově extremistický jej považoval Spolkový úřad na ochranu ústavy (BfV), který má v Německu pravomoci civilní tajné služby, i obdobné úřady v pěti spolkových zemích na východě Německa. Protože spolku hrozil zákaz, rozhodlo se vedení AfD letos v lednu od něj distancovat. Mladá alternativa se následně rozpustila. Dnes má vzniknout její nástupnická organizace, která bude mnohem úžeji navázaná na stranické vedení. Bude se jmenovat Generace Německo (GD).

Proti konání sjezdu v Giessenu od brzkého rána protestují tisíce lidí, podle odhadu hesenského ministra vnitra Romana Posecka by jich mohlo být přes den až 50 tisíc. Hesenské město Giessen má zhruba 92 tisíc obyvatel. Policie se připravila i na možnost, že se demonstrace zvrhnou v násilné protesty. Připraveny má drony, vodní děla a jízdní jednotku. Jde o jednu z největších policejních akcí v dějinách spolkové země Hesensko. V pohotovosti jsou také giessenské nemocnice.

Vodní děla dnes ráno už policie použila proti skupině zhruba 2000 lidí, která zablokovala silnici B49, jež svádí dopravu do města. Většina protestů je ale podle policie zatím poklidná, sešla se na nich směs lidí od spolků bojujících proti pravicovému extremismu, jako jsou například Omas gegen Rechts (Babičky proti pravici), přes odborové organizace až po členy politických stran. Policie ale ví také o členech krajně levicových skupin, kteří do města dorazili.

Strana AfD je po únorových předčasných parlamentních volbách nejsilnější opoziční stranou ve Spolkovém sněmu. V hlasování získala 20,8 procenta hlasů. V současných průzkumech veřejného mínění se její zisky pohybují mezi 24 a 27 procenty, podle některých průzkumů by nyní ve volbách dokonce těsně vyhrála. Německá civilní kontrarozvědka v květnu AfD označila za prokazatelně pravicově extremistickou stranu. AfD se proti tomu brání u soudu.

Protesty v Tbilisi

OBRAZEM: Gruzínci požadují obnovení cesty do EU. Protestují již rok v kuse

Politika

Davy demonstrantů se opět sešly v gruzínském hlavním městě Tbilisi, aby si připomněly 365 dní nepřetržitých protestů proti rozhodnutí vlády zastavit rozhovory o vstupu jihokavkazské země do Evropské unie. Tisíce lidí - mnozí s vlajkami Gruzie a Evropské unie, s bubny, píšťalkami a transparenty - pochodovaly po Rustaveliho třídě, hlavní tepně metropole, uvedly tiskové agentury.

ČTK

Přečíst článek

Související

Z ruiny k dokonalosti: Jak dopadla rekonstrukce bytu za 1,5 milionu korun?

Takto se proměnil byt ve Vršovicích. Potřeba bylo 1,5 milionů korun.
Užito se svolením Radka Úlehly
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rekonstrukce bytu v posledním patře činžovního domu z počátku 20. století se vyšplhala na 1,5 milionu korun, ale výsledek stojí za to. Architekti dokázali staré dispozici vtisknout nový život – nebáli se bourání ani neobvyklých řešení.

Rekonstrukce bytů ve starých činžovních domech často přináší nečekané výzvy. Vysoké stropy, špaletová okna a masivní konstrukce sice dávají těmto prostorám nezaměnitelný charakter, zároveň však neodpovídají současným nárokům. Přesně s těmito limity pracovaly architektky Petra Ciencialová a Kateřina Průchová z ateliéru Plus One Architects při přestavbě bytu v posledním patře vršovického domu z počátku 20. století.

Rekonstrukce bytů ve starých činžovních domech často přináší nečekané výzvy. Vysoké stropy, špaletová okna a masivní konstrukce sice dávají těmto prostorám nezaměnitelný charakter, zároveň však neodpovídají současným nárokům. Majitelé od začátku zdůrazňovali potřebu vzdušného obývacího prostoru, který umožní společná setkávání, ale zároveň jim poskytne možnost nenápadně se stáhnout do soukromí. Nakonec zůstaly zachovány pouze nosné stěny a ani ty neunikly úpravám. (na snímku původní stav) 18 fotografií v galerii

Majitelé od začátku zdůrazňovali potřebu vzdušného obývacího prostoru, který umožní společná setkávání, ale zároveň jim poskytne možnost nenápadně se stáhnout do soukromí. Architekti proto vytvořili desítky dispozičních variant, než našli řešení, které maximálně využívá charakteristickou geometrii bytu. „Trvalo to déle, ale díky trpělivosti jsme získaly jistotu, že každá část bytu má své opodstatnění,“ popisují architektky. 

Nakonec zůstaly zachovány pouze nosné stěny a ani ty neunikly úpravám. Byt se od základu „nadechl“ a získal novou logiku pohybu i fungování.

Obytný prostor, který plyne celým bytem

Již od vstupu se obytná část přirozeně rozlévá napříč celou dispozicí. Překvapivým prvkem je flexibilní propojení s ložnicí/pracovnou. Ta je řešena jako poloprůchozí místnost přístupná ze dvou stran, což umožňuje snadné rozšíření obývací plochy podle aktuálních potřeb rodiny. Závěsy po obvodu pokoje vytvářejí jemnou zónu soukromí, aniž by prostor opticky zmenšovaly.

Pro architekty bylo zásadní, aby byt fungoval jako celek, který může být jednou otevřený, jindy uzavřený a intimní. Výsledkem je dynamický prostor, který reaguje na rytmus dne i rodinného života. Druhá část bytu patří dětskému pokoji a koupelně. Ačkoli má pokoj omezenou podlahovou plochu, podařilo se vytvořit ucelenou dětskou zónu díky chytrému vloženému patru. Spaní je ukryto nad technickým prostorem a poskytuje dětem nejen soukromí, ale i pocit vlastního „úkrytu“.

Koupelna je minimalistická, ale promyšlená. Architekti ji doslova „probourali“, aby se na malém půdorysu podařilo umístit vše, co mladá rodina potřebuje. 

Jedním z nejvýraznějších prvků rekonstrukce je práce se světlem. Při vstupu do bytu návštěvníka překvapí absence klasických stropních svítidel. Jedinou výjimkou je lustr nad jídelním stolem. Všechna ostatní světla jsou integrována přímo do nábytku.

Tomáš Vavřík

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Projekt Jitro ve Vršovicích

Ve Vršovicích roste nový dům s wellness a střešní terasou. Garsonka vyjde na osm milionů

Reality

Wellness se saunou, střešní terasa s kuchyní a společná zahrada uprostřed města. Tak bude vypadat nový bytový dům ve Vršovicích.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

NOOX představuje nový koncept bydlení, který přehodnocuje status quo městského developmentu.

Brno ukazuje Praze směr: NOOX přepisuje pravidla realitního trhu

Reality

V době, kdy se trh s byty drolí mezi prémiové projekty pro elitu a neudržitelné „dostupné“ řešení, přichází brněnské studio KOGAA s odpovědí. NOOX ukazuje, že development může být zároveň ziskový, estetický i sociálně zodpovědný. Z nevyužitého přízemí vytvořil model budoucnosti nájemního bydlení, který může změnit způsob, jakým města rostou.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Rekonstrukce panelového domu na Žižkově.

Žádná králíkárna, ale luxusní bydlení. Umakart v panelákovém bytě nahradily architektky sklem

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

OBRAZEM: Lyžařská sezóna je tu. Které sjezdovky v Krkonoších už jsou otevřené?

Lyžařský areál Svatý Petr v Krkonoších
ČTK
ČTK
ČTK

Vlekaři ve východních Krkonoších a v Orlických horách otevřeli další areály a sjezdovky. Lyžovat se začalo v krkonošské Peci pod Sněžkou a Malé Úpě a v Říčkách v Orlických horách. Střediska Špindlerův Mlýn a Černá hora, která zahájila sezonu v pátek, otevřela další tratě. Od pátku se lyžuje i v areálu Šerlišský Mlýn v Orlických horách. Lyžaři mají v Královéhradeckém kraji k dispozici přes 16 kilometrů sjezdovek.

Nynější nabídka lyžování je výrazně větší než v minulých letech touto dobou. Dřívější zasněžení sjezdovek vlekařům umožnilo mrazivé počasí minulých dnů a také to, že řada z nich investovala do posílení zasněžovacích systémů. Například v areálu Černá hora vlekaři využili kapacitu nové nádrže na vodu pro zasněžování.

8 fotografií v galerii

„Ve SkiResortu Černá hora - Pec se dnes a zítra lyžuje téměř na deseti kilometrech sjezdovek, na kterých je 60 až 90 centimetrů sněhu,“ řekla mluvčí SkiResortu Zina Plchová. Na Černé hoře se lyžuje na Andělu, spodním úseku Černohorské a ode dneška i na Zalomené a Hofmankách, celkem na pěti kilometrech sjezdovek. Jezdí dvě lanovky a vlek. Loni se začalo na Černé hoře lyžovat 29. listopadu, ale v menším rozsahu než letos.

V Peci pod Sněžkou se dnes začalo lyžovat na více než čtyřech kilometrech sjezdovek Javor, Javořák, Lyžařská, Smrk a U potoka. „V provozu je vlek Javor a vlek Javořák. Pro začínající lyžaře je otevřený park Javor s pojízdným kobercem,“ uvedla Plchová.

Ve Skiareálu Špindlerův Mlýn je od pátku v provozu lanovka Hromovka a sjezdovka Hromovka II a část Turistické. Dnes se přidala lanovka na Pláně ve Svatém Petru, modrá sjezdovka Turistická je otevřená v celé délce. „Od pondělí 1. prosince bude v provozu nadále areál na Hromovce. Pracujeme na přípravě dalších sjezdovek,“ uvedli špindlerovští vlekaři. Loni se ve Špindlerově Mlýně začalo lyžovat 7. prosince.

Středisko Malá Úpa bude otevřené o víkendu a pak od soboty 6. prosince. Zatím mají lyžaři k dispozici sjezdovku Pomezky dětský park Pomezky.

Chcete zdravější dítě díky zásahu do jeho genů? Nabídka se chystá. Ale je na hraně

Názory

Už třetí společnost, která chce geneticky upravovat děti, vznikla letos v USA díky investicím podnikatelů z technologických firem. Možná se z toho vyklube dobrý byznys, který prospěje lidskému zdraví. Ale zatím to spíše vypadá na velké, avšak nebezpečné sny, píše v analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Říčky v Orlických horách bude otevřené dnes a v neděli. „Otevřená je červená sjezdovka, na které leží zhruba 80 centimetrů technického a přírodního sněhu. Jezdí šestisedačková lanovka, v provozu máme téměř všechny doprovodné služby vyjma lyžařské školy. Běžecké trasy jsou upraveny v rozsahu Mezivrší - Pěticestí - Homole,“ uvedli vlekaři z Říček. Do trvalého provozu by měl areál vstoupit v pátek 5. prosince.

Dnes také zahájil provoz podhorský areál v Janovičkách na Náchodsku u hranice s Polskem. Lyžuje se asi na 200 metrech sjezdovky Malý buben.

Na hřebenech Krkonoš leží asi 20 centimetrů sněhu, ráno byl na hřebenech jeden stupeň nad nulou. Na hřebeni Orlických hor leží asi 17 centimetrů sněhu.

Související

Jarní prázdniny jsou v plném proudu.

Alpy, nebo Krkonoše? Jeden den v Rokytnici vyjde na více než čtyři tisíce korun

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme