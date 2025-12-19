Viktor Orbán: Na summitu EU se sešla visegrádská trojka, je to těžká váha
Na summitu EU v Bruselu se sešla visegrádská trojka, řekl maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na to, že Maďarsko, Česko a Slovensko se odmítly připojit ke garancím spojeným s půjčkou pro Ukrajinu ve 2,19 bilionu korun.
"V3 se sešla," řekl Orbán podle agentury MTI po jednání, které skončilo dnes nad ránem. "Tyto tři země dohromady jsou těžká váha. Je to povzbudivé a budeme pokračovat ve spolupráci," uvedl také. Středoevropské země obvykle spolupracují ve formátu Visegrádské čtyřky, jejímž členem je kromě Česka, Slovenska a Maďarska také Polsko. Polsko je ovšem mezi 24 členskými zeměmi EU, které se za půjčku pro Ukrajinu zaručí.
Evropští lídři se shodují, že by bylo spravedlivé využít zmrazená ruská aktiva na financování Ukrajiny. Řekl to podle agentury Reuters novinářům polský premiér Donald Tusk na summitu EU, který se bude zabývat i způsobem financování Ukrajiny na příští dva roky. V tomto ohledu jde podle Tuska o průlom. Polský premiér potvrdil, že lídři budou hledat způsob, jak Ukrajině poskytnout takzvanou reparační půjčku zajištěnou zmrazenými aktivy ruské centrální banky. Zbývá však vyřešit četné technické problémy, zdůraznil Tusk.
Využití ruských aktiv je spravedlivé, shodli se podle Tuska lídři EU
Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit bezúročnou půjčku pro Ukrajinu, se kterou Česko souhlasí, ale odmítá se připojit k zárukám. "Řekli jsme, že nechceme přijmout společný dluh kvůli financování půjčky pro Ukrajinu, o které už víme, že ji Ukrajinci nikdy nedokáží splatit," uvedl Orbán. "Zachránili jsme naše děti a vnoučata před tím, že budou muset později splácet peníze, které se nyní ve formě válečné půjčky posílají na neúspěšnou válku," uvedl také maďarský premiér.
Orbán navzdory téměř čtyři roky trvající ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou. Dlouhodobě kritizuje unijní protiruské sankce, blokuje kroky EU na pomoc Kyjevu a obviňuje Brusel, že se snaží země EU zatáhnout do války po boku Ukrajiny.
Maďarsko vysílá podnikatelskou delegaci do Ruska. Orbán tvrdí, že se připravuje na svět po válce a po zrušení sankcí. Opozice ho mezitím obviňuje z rozkladu země.
Válka neskončila, ale Orbán už plánuje byznys s Putinem
