Viktor Orbán: Na summitu EU se sešla visegrádská trojka, je to těžká váha

Viktor Orbán: Na summitu EU se sešla visegrádská trojka, je to těžká váha

Maďarský premiér Viktor Orbán
Na summitu EU v Bruselu se sešla visegrádská trojka, řekl maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na to, že Maďarsko, Česko a Slovensko se odmítly připojit ke garancím spojeným s půjčkou pro Ukrajinu ve 2,19 bilionu korun.

"V3 se sešla," řekl Orbán podle agentury MTI po jednání, které skončilo dnes nad ránem. "Tyto tři země dohromady jsou těžká váha. Je to povzbudivé a budeme pokračovat ve spolupráci," uvedl také. Středoevropské země obvykle spolupracují ve formátu Visegrádské čtyřky, jejímž členem je kromě Česka, Slovenska a Maďarska také Polsko. Polsko je ovšem mezi 24 členskými zeměmi EU, které se za půjčku pro Ukrajinu zaručí.

Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit bezúročnou půjčku pro Ukrajinu, se kterou Česko souhlasí, ale odmítá se připojit k zárukám. "Řekli jsme, že nechceme přijmout společný dluh kvůli financování půjčky pro Ukrajinu, o které už víme, že ji Ukrajinci nikdy nedokáží splatit," uvedl Orbán. "Zachránili jsme naše děti a vnoučata před tím, že budou muset později splácet peníze, které se nyní ve formě válečné půjčky posílají na neúspěšnou válku," uvedl také maďarský premiér.

Orbán navzdory téměř čtyři roky trvající ruské invazi na Ukrajinu udržuje dobré vztahy s Moskvou. Dlouhodobě kritizuje unijní protiruské sankce, blokuje kroky EU na pomoc Kyjevu a obviňuje Brusel, že se snaží země EU zatáhnout do války po boku Ukrajiny.

Unie se dohodla na půjčce pro Ukrajinu. Česko za dluh ručit nebude, uvedl Babiš

Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur, Česká republika si ale vyjednala, že za ni neručí, uvedl po skončení summitu v Bruselu premiér Andrej Babiš. Jednání unijních prezidentů a premiérů v noci na dnešek skončilo po více než patnácti hodinách.

Podle premiéra Babiše některé státy stále trvaly na použití zmrazených ruských aktiv, tedy takzvané reparační půjčce, před kterou ovšem opakovaně varoval belgický premiér Bart De Wever. Právě v Belgii se nachází většina těchto aktiv. "Já myslím, že tyto peníze se mají vzít, až skončí válka," řekl novinářům nový český premiér. "Já se divím, že už dneska dáváme peníze na dva roky dopředu, když bylo avizováno, že mírová dohoda se blíží, nějak mi to nejde dohromady," dodal. Textu, který se týkal reparační půjčky a který byl předložen v průběhu nočního jednání, podle Babiše většina lídrů vůbec nerozuměla.

Za půjčku ve výši 90 miliard eur, o které se nakonec rozhodlo, bude EU ručit rezervou v unijním rozpočtu. Půjčka, kterou si EU vezme na finančních trzích, má být pouze dočasným řešením. Technické a právní práce na takzvané reparační půjčce garantované zmrazenými ruskými aktivy deponovanými v rámci Evropské unie by totiž měly v nadcházejících měsících pokračovat.

"My jsme už před volbami říkali, že nebudeme posílat peníze na Ukrajinu, že potřebujeme peníze v Čechách," řekl Babiš českým novinářům v Bruselu. "My jsme řekli, že nebudeme ručit za tyto věci, a já si myslím, že je to správné," dodal.

Premiér zároveň zdůraznil, že Česká republika zastává jinou pozici než Maďarsko a Slovensko, kterých se rovněž týká výjimka z garancí. "My podporujeme Ukrajinu, podpořili jsme závěry summitu s jedinou výjimkou, že nechceme ručit za ty úvěry. Maďarsko a Slovensko zcela odmítly jakoukoli podporu Ukrajiny ohledně zbraní a tak dále," řekl Babiš.

Signál pro Putina

Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun), shodl se po mnohahodinovém jednání summit v Bruselu. Na sociální síti X dohodu oznámil předseda Evropské rady António Costa. Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené, a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států. Nadále přitom budou pokračovat práce na využití takzvané reparační půjčky pro Ukrajinu zajištěné zmrazenými ruskými aktivy, stojí v závěrech z jednání, které podpořilo 25 zemí, tedy sedmadvacítka bez Maďarska a Slovenska.

Rozhodnutí summitu o bezúročné půjčce pro Kyjev následně potvrdil i německý kancléř Friedrich Merz. "Z Evropy to Putinovi vysílá jasný signál: Tato válka se nevyplatí. Ruská aktiva si necháme zmrazená, dokud Rusko nezaplatí Ukrajině reparace,“ dodal.

Přední ruský vyjednávač pro Ukrajinu Kirill Dmitrijev, jenž je výkonným ředitelem Ruského fondu přímých investic (RFPI), označil výsledek summitu za "vážnou ránu pro válečné štváče v čele s neúspěšnou Ursulou". "Hlasy rozumu v EU zabránily nelegálnímu využití ruských zmrazených aktiv k financování Ukrajiny," uvedl Dmitrijev na síti X s odkazem na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

Kombinované řešení bylo navrženo poté, co upravený kompromis ohledně reparační půjčky, který se během noci objevil na stole a jehož cílem bylo vyhovět Belgii, vyvolal více otázek, než se očekávalo. Ukázalo se, že definitivní řešení se nejspíš v dohledné době nepodaří nalézt, uvedl server Euronews. Belgie, kde je soustředěna většina ruských blokovaných aktiv, se obává, že po jejich využití v rámci reparační půjčky by mohla čelit požadavku Moskvy na vrácení těchto peněz.

Šéf unijních summitů António Costa v patové situaci tedy navrhl plán B, kterým je společná půjčka podpořená rozpočtem EU, aby se zajistilo, že Kyjev obdrží novou pomoc již v dubnu. "Proběhla dlouhá diskuse o tom, jak splnit závazek pokrýt finanční potřeby Ukrajiny na období 2026 a 2027. Diskutuje se nejen o reparační půjčce, ale také o možnosti využití rezervy v rozpočtu EU, jak zmínili někteří lídři," uvedl nejmenovaný unijní zdroj těsně před koncem summitu. "Po dlouhých diskusích je jasné, že reparační půjčka bude vyžadovat více práce, protože lídři potřebují více času na projednání detailů," dodal tento zdroj.

Obří zakázka pro Strnada. Tatra Defence vyrobí korby pro tanky Leopard

Leopard 2A8
ČTK
ČTK
ČTK

Společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny Czechoslovak Group českého podnikatele Michala Strnada získala od zbrojního holdingu KNDS kontrakt na výrobu 150 korb pro německé tanky Leopard 2A8 s opcí na dalších až 300 kusů. Kontrakt potvrdil tiskový mluvčí CSG Andrej Čírtek, podle kterého zakázka v hodnotě stovek milionů eur představuje jedno z nejvýznamnějších zapojení českého obranného průmyslu do klíčových evropských obranných programů.

"Tento krok znamená význačný milník v rozvoji českého zbrojního průmyslu a podtrhuje schopnosti českých společností," uvedl holding KNDS Deutschland. Poznamenal, že partnerství je založeno na dlouhodobé spolupráci a vzájemné důvěře a že přesun know-how do Moravskoslezského kraje s sebou přinese nové technologie, dodatečné výrobní kapacity a pracovní místa.

"Potvrzuji, že společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny CSG uzavřela strategický kontrakt se společností KNDS Deutschland na výrobu korb pro tanky Leopard 2A8," sdělil Čírtek. Také on uvedl, že zakázka přinese nové pracovní příležitosti. "V souvislosti s jejím plněním se TD (Tatra Defence) rozšíří o dvě nové haly a vznikne 300 nových pracovních míst. Celková výše investic přesáhne jednu miliardu korun a bude směřovat do dlouhodobého rozvoje výrobních schopností českého obranného průmyslu," dodal.

KNDS upřesnil, že Tatra Defence bude zodpovědná za svařování korb tanků Leopard 2A8 včetně kontroly kvality a technologických procesů. Tisková zpráva KNDS cituje generálního ředitele společnosti Tatra Defence Vehicle Tomáše Mohapla, podle kterého strategické partnerství s holdingem posílí pozici firmy v Evropě jako spolehlivého a technologicky vyspělého partnera.

"Zároveň otevírá další možnosti budoucí spolupráce na nových projektech pro rozvoj a údržbu obrněných platforem," uvedl Mohapl.

Moderní německé tanky Leopard 2A8 bude mít ve výzbroji i česká armáda. V září ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na nákup 44 velitelských a bojových tanků. První stroje česká armáda získá v roce 2028, další dodávky jsou postupně plánovány do roku 2031.

Tomáš Richtr z CSG AI

Tomáš Richtr: CSG díky umělé inteligenci chystá revoluci v oblasti kybernetické bezpečnosti

Zprávy z firem

Skupina CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada se chce víc věnovat umělé inteligenci. Letos vytvořila novou entitu CSG AI, která má veškeré aktivity s AI zastřešovat. Jejím šéfem se stal Tomáš Richtr, který v rozhovoru pro newstream.cz popisuje plány pro další roky i výhody působení ve velké skupině působící v několika strategických odvětvích.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnadův gigant CSG spustil nejmodernější linku na dělostřeleckou munici. Tatry bude vyrábět i na Slovensku

Zprávy z firem

ZVS holding, společný podnik slovenského státu a skupiny CSG, která patří miliardáři Michalovi Strnadovi, uvedl do provozu nejmodernější plnicí linku na velkorážovou dělostřeleckou munici v Evropě. Zároveň Ministerstvo obrany SR a skupina CSG oznámily expanzi výroby vojenských vozidel Tatra na Slovensko v rámci rekordního kontraktu na čtyři tisíce vozidel.

nos

Přečíst článek

