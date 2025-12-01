Nový magazín právě vychází!

AfD rozdělila Asociaci rodinných podniků. Odchází řetězec Rossmann či nápojář Fritz-Kola

AfD rozdělila Asociaci rodinných podniků. Odchází řetězec Rossmann či nápojář Fritz-Kola

Německá asociace rodinných podniků změnila po ostré kritice přístup ke straně Alternativa pro Německo (AfD). Minulý týden asociace oznámila, že se otevírá spolupráci s politiky AfD. Několik členů včetně drogistického řetězce Rossmann či výrobce nápojů Fritz-Kola následně sdružení opustilo. Předsedkyně asociace Marie-Christine Ostermannová nyní uvedla, že udělala chybu.

Asociace rodinných podniků (Die Familienunternehmer) minulý týden oznámila, že zrušila zákaz kontaktů se členy AfD. V květnu stranu německá civilní kontrarozvědka označila za prokazatelně pravicově extremistickou. AfD se proti tomu brání u soudu.

Předsedkyně Ostermannová listu Handelsblatt minulý týden řekla, že na říjnovou akci v Berlíně pozvala i poslance AfD. „Naděje, že je možné čtvrtinu německých voličů přimět k obratu morálním vyloučením, se nenaplnila,“ uvedla. AfD má v současnosti v průzkumech podporu mezi 24 až 27 procenty. „Teď už pomůže jen obsahový střet s AfD, zbavený jakékoli kategorizace na dobré a špatné,“ dodala Ostermannová. Zároveň zdůraznila, že si její asociace nepřeje, aby se AfD podílela na vládě.

Za rozhodnutí otevřít se kontaktům s politiky AfD si asociace vysloužila kritiku ostatních německých politických stran i řady svých členů. Sdružení opustil například drogistický řetězec Rossmann, výrobce nápojů Fritz-Kola či společnost Vorwerk, která vyrábí domácí spotřebiče. Bankovní společnost Deutsche Bank uvedla, že nebude nadále asociaci rodinných podniků pronajímat své prostory u Braniborské brány v Berlíně. Právě v nich se v říjnu odehrál „parlamentní večer“, kterého se zúčastnili i zástupci AfD.

„Stal se pravý opak toho, co jsme chtěli,“ uvedla nyní šéfka svazu Ostermannová. „Pozvali jsme poslance AfD na parlamentní večer, aby i od nás slyšeli, že jejich program je pro hospodářství škodlivý,“ uvedla. Podle ní ovšem vznikl u veřejnosti mylný dojem, že chce asociace AfD podpořit. „My se ale od extremistů distancujeme,“ dodala Ostermannová. Rozhodnutí pozvat poslance AfD na setkání označila za chybu.

Alternativa pro Německo je od únorových předčasných parlamentních voleb nejsilnější opoziční stranou v Spolkovém sněmu. Dostala 20,8 procenta hlasů. Průzkumy veřejného mínění jí předpovídají, že výrazně uspěje i v několika zemských volbách v příštím roce. Například v Sasku-Anhaltsku či Meklenbursku-Předním Pomořansku by mohla dostat až 40 procent hlasů.

Průměrná česká domácnost plánuje v letošním roce utratit za vánoční svátky 12 600 korun, podobně jako loni. Největší část výdajů jde na dárky, nejčastěji mezi 5000 až 10 tisíci korunami. Půjčku na Vánoce plánují dvě procenta Čechů, úvěr si zřizují nejčastěji u bank. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos mezi tisícovkou respondentů.

Od roku 2023 domácnosti pozvolna začínají za Vánoce více utrácet, tehdy byl průměrný výdaj 12 tisíc korun, letos vystoupal na 12 600 korun. Polovina lidí utratí za dárky do 5000 korun, pětina mezi 5000 až 10 tisíci korunami. Další výraznou položkou je jídlo a pití, 44 procent domácností se vejde do 3000 korun, dalších 16 procent dá za jídlo a pití mezi 3000 až 5000 korunami. Výdaje na výzdobu tvoří zanedbatelnou část, u většiny do tisíce korun.

Většina Čechů by si kvůli Vánocům nepůjčila

Půjčku na Vánoce a vánoční dárky si plánují lidé vzít nejčastěji do 5000 korun. Peníze vydají zejména za hračky pro děti, spotřební elektroniku a bílé elektro. Hlavními důvody půjčky jsou to, že nechtějí čekat a šetřit či vybrané zboží bylo ve slevě. To, že půjčka na vánoční dárky je dobrý nápad, si myslí tři procenta Čechů. Někdy si na vánoční dárky půjčilo sedm procent lidí. Na druhé straně si 95 procent populace myslí, že půjčka na dárky není dobrý nápad, přičemž 77 procent lidí by si nikdy na Vánoce nepůjčilo.

„Data z posledních let ukazují, že naprostá většina lidí považuje půjčku na vánoční dárky za špatný nápad. Je velmi příznivé, že podíl populace, která se kvůli Vánocům zadlužuje, drží na velmi nízké úrovni. Tento velmi racionální přístup by bylo dobré udržet i nadále,“ uvedl hlavní právník a náměstek výkonného ředitele ČBA Filip Hanzlík.

Skoro polovina lidí, kteří si půjčili, má obavu, že nebudou schopni splácet. Z toho čtyři procenta nyní ví, že to bude velký problém, o kterém neví, jak ho budou řešit. Svoji půjčku stejně jako loni včas celou uhradilo 38 procent dlužníků. Stoupl počet Čechů, kteří problémy se splácením úvěru, plánují řešit půjčkou v rodině. Lidé si úvěr nejčastěji berou u bank, následují leasingové a jiné finanční společnosti.

adventní nákupy

Lidé nakupovali o první adventní víkend ve velkém, pomohl i Black Friday

Zprávy z firem

Tržby obchodníků o prvním adventním víkendu, kdy se již lidé často věnují vánočním nákupům, proti běžným víkendům stouply. V meziročním srovnání ale zaznamenali nárůst jen někteří prodejci. Za vyšší poptávkou jsou i výprodeje k černému pátku, tzv. Black Friday, které letos o prvním adventním víkendu ještě pokračovaly.

ČTK

Přečíst článek

Každý čtvrtý mladý kouří e-cigarety. Stát reaguje zpřísněním pravidel

Začínají přísnější pravidla pro prodej e-cigaret, obchody je mohou doprodat
ČTK
ČTK
ČTK

Od dnešního dne začínají platit přísnější pravidla pro prodej elektronických cigaret. Vyhláškou se mění se povinná označení, platí některá nová omezení pro jejich obaly nebo složení. Obchody mají sedm měsíců na jejich doprodej. E-cigarety loni podle průzkumu Státního zdravotního ústavu užívalo téměř 14 procent populace, za pět let se podíl téměř ztrojnásobil.

Kouří je každý čtvrtý mladý ve věku 15 až 24 let. Právě jejich ochranou argumentovaly parlamentní zdravotní výbory, když uložily ministerstvu zdravotnictví připravit novou regulaci. „Elektronické cigarety a náhradní náplně nesmí svým tvarem, vzhledem, jednotkovým a vnějším balením připomínat potravinu, kosmetický přípravek nebo hračku,“ píše se ve vyhlášce.

Prodávají se buď jednorázové nebo s možností náplň doplnit. Prodej výrobků s nikotinem mladším 18 let zákon zakazuje. Nově budou muset nést zdravotní varování a symbol nevhodnosti pro mladší 18 let i výrobky bez nikotinu. Obsah nikotinu v náplni bude muset být uvedený jednotně, buď v miligramech na mililitr náplně, nebo v mikrogramech v jedné dávce.

„Nikotin je vysoce návyková látka, která negativně ovlivňuje vývoj mozku mladistvých. Vystavení nikotinu v raném věku může vést k problémům s učením, pozorností a rozhodováním,“ uvedla letos v květnu ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Chcete zdravější dítě díky zásahu do jeho genů? Nabídka se chystá. Ale je na hraně

Názory

Už třetí společnost, která chce geneticky upravovat děti, vznikla letos v USA díky investicím podnikatelů z technologických firem. Možná se z toho vyklube dobrý byznys, který prospěje lidskému zdraví. Ale zatím to spíše vypadá na velké, avšak nebezpečné sny, píše v analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Vyhláška nově zakazuje náplně e-cigaret obsahující rostlinné oleje a tuky, kanabinoidy a deriváty, psychomodulační a jiné návykové látky. Nesmí také obsahovat cukry a sladidla mimo případů, kdy jsou součástí základní příchutě, například některého ovoce.

Povinné údaje budou muset být uvedené přímo na výrobku, nikoliv na samolepce, kterou bude původní etiketa pro prodej v Česku přelepená. Zároveň musí podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba být uvedeno číslo ID, pod kterým je výrobek v České republice oznámený ministerstvu. Jejich seznam MZd aktualizuje každý měsíc.

V roce 2023 byl v ČR oznámený prodej více než 36 milionů jednorázových cigaret a 65 milionů náhradních náplní. Zatímco u jednorázových výrobků legální prodej klesá, u náplní se za pět let více než ztřicetinásobil. Hygienici často na webu upozorňují zejména na jednorázové výrobky, které nejsou správně označené.

