AfD rozdělila Asociaci rodinných podniků. Odchází řetězec Rossmann či nápojář Fritz-Kola
Německá asociace rodinných podniků změnila po ostré kritice přístup ke straně Alternativa pro Německo (AfD). Minulý týden asociace oznámila, že se otevírá spolupráci s politiky AfD. Několik členů včetně drogistického řetězce Rossmann či výrobce nápojů Fritz-Kola následně sdružení opustilo. Předsedkyně asociace Marie-Christine Ostermannová nyní uvedla, že udělala chybu.
Asociace rodinných podniků (Die Familienunternehmer) minulý týden oznámila, že zrušila zákaz kontaktů se členy AfD. V květnu stranu německá civilní kontrarozvědka označila za prokazatelně pravicově extremistickou. AfD se proti tomu brání u soudu.
Předsedkyně Ostermannová listu Handelsblatt minulý týden řekla, že na říjnovou akci v Berlíně pozvala i poslance AfD. „Naděje, že je možné čtvrtinu německých voličů přimět k obratu morálním vyloučením, se nenaplnila,“ uvedla. AfD má v současnosti v průzkumech podporu mezi 24 až 27 procenty. „Teď už pomůže jen obsahový střet s AfD, zbavený jakékoli kategorizace na dobré a špatné,“ dodala Ostermannová. Zároveň zdůraznila, že si její asociace nepřeje, aby se AfD podílela na vládě.
FOTOGALERIE: Němci protestovali proti založení mládežnické organizace AfD
Za rozhodnutí otevřít se kontaktům s politiky AfD si asociace vysloužila kritiku ostatních německých politických stran i řady svých členů. Sdružení opustil například drogistický řetězec Rossmann, výrobce nápojů Fritz-Kola či společnost Vorwerk, která vyrábí domácí spotřebiče. Bankovní společnost Deutsche Bank uvedla, že nebude nadále asociaci rodinných podniků pronajímat své prostory u Braniborské brány v Berlíně. Právě v nich se v říjnu odehrál „parlamentní večer“, kterého se zúčastnili i zástupci AfD.
„Stal se pravý opak toho, co jsme chtěli,“ uvedla nyní šéfka svazu Ostermannová. „Pozvali jsme poslance AfD na parlamentní večer, aby i od nás slyšeli, že jejich program je pro hospodářství škodlivý,“ uvedla. Podle ní ovšem vznikl u veřejnosti mylný dojem, že chce asociace AfD podpořit. „My se ale od extremistů distancujeme,“ dodala Ostermannová. Rozhodnutí pozvat poslance AfD na setkání označila za chybu.
Alternativa pro Německo je od únorových předčasných parlamentních voleb nejsilnější opoziční stranou v Spolkovém sněmu. Dostala 20,8 procenta hlasů. Průzkumy veřejného mínění jí předpovídají, že výrazně uspěje i v několika zemských volbách v příštím roce. Například v Sasku-Anhaltsku či Meklenbursku-Předním Pomořansku by mohla dostat až 40 procent hlasů.
Počet Němců, kteří kategoricky vylučují, že by mohli volit Alternativu pro Německo (AfD), klesl pod padesát procent, vyplynulo z průzkumu agentury INSA, o kterém informoval bulvární deník Bild. V Německu se mezitím znovu rozhořela debata o spolupráci se stranou, kterou v květnu tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Impulzem bylo rozhodnutí svazu rodinných podniků zákaz kontaktu s politiky AfD zrušit.
AfD je u Němců na vzestupu. Odpor vůči extremistům spadl na rekordní minimum
Politika
Počet Němců, kteří kategoricky vylučují, že by mohli volit Alternativu pro Německo (AfD), klesl pod padesát procent, vyplynulo z průzkumu agentury INSA, o kterém informoval bulvární deník Bild. V Německu se mezitím znovu rozhořela debata o spolupráci se stranou, kterou v květnu tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Impulzem bylo rozhodnutí svazu rodinných podniků zákaz kontaktu s politiky AfD zrušit.