Rozhovor s Putinem? Uvidíme, řekl americký novinář Carlson, který si chodí po Moskvě

V Moskvě už několik dní pobývá kontroverzní bývalý moderátor americké televizní stanice Fox News Tucker Carlson. Jeho pobytu si všimla ruská státní média a později i západní tisk. Vyfotografovaný byl například v lóži moskevského Velkého divadla (Bolšoj těatr). Spekuluje se o možném rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes řekl, že „žádným způsobem nebude komentovat pohyb amerického novináře“. V dřívějším prohlášení Peskov uvedl, že do Ruska jezdí mnoho zahraničních žurnalistů, což Moskva vítá, a že „nemá nic k oznámení ve smyslu prezidentových rozhovorů se zahraničními médii“.

Carlson, který by byl prvním americkým žurnalistou, jemuž by Putin poskytl rozhovor od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022, se o možnosti setkání se šéfem Kremlu vyjádřil neurčitě. „Chtěl jsem mluvit s lidmi, podívat se po Moskvě, vidět, jak se jí daří. A daří se jí dobře,“ cituje agentura Reuters Carlsonovo vyjádření pro ruská média. Na dotaz, zda přijel udělat rozhovor s Putinem, Carlson s úsměvem odvětil: „Uvidíme.“

Konzervativně a republikánsky nakloněná Fox News s Carlsonem rozvázala pracovní poměr loni v dubnu, načež moderátor založil vlastní pořad „The Tucker Carlson Encounter“ (Setkání s Tuckerem Carlsonem), který vysílá na síti X a propaguje na svém webu.

Carlson je relativně populární osobností, poznamenávají deníky The Guardian a The New York Times (NYT). Známým se stal především ještě jako moderátor Fox News, kdy mimo jiné otevřeně zesměšňoval podezření, že se Rusko vměšovalo do amerických prezidentských voleb. Později Washington kritizoval za podporu Ukrajiny čelící ruské agresi a naznačoval, že ruská invaze do sousední země je chybou Západu.

Po odchodu z Fox News na sebe Carlson upoutal pozornost především rozhovorem s bývalým prezidentem a zároveň pravděpodobným republikánským kandidátem v letošních amerických prezidentských volbách Donaldem Trumpem, kterému kladl velmi nekonfliktní dotazy. Trump posléze loni v listopadu naznačil, že by o Carlsonovi byl ochotný uvažovat jako o svém viceprezidentovi. Uvedl také, že ho má rád a že moderátor má „skvělý selský rozum“.