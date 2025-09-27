Jak se změnil politický režim v Rusku? Je agresivnější, ale i křehčí, říkají analytici

Nový magazín právě vychází!

Ruský politický režim se od února 2022, kdy začala invaze na Ukrajinu, zásadně proměnil, shodují se analytici. Podle nich je dnes agresivnější, represivnější a více militarizovaný než před invazí na Ukrajinu, zároveň se ale vyznačuje i určitou křehkostí a závislostí na výsledku války.

Podle Martina Laryše z Ústavu mezinárodních studií se režim ruského prezidenta Vladimira Putina posouvá směrem k totalitním prvkům a stále více zasahuje i do soukromého života občanů. Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky ale upozorňuje, že o totalitě zatím hovořit nelze, protože ruská společnost není zcela jednotná a režim musí v některých ohledech lavírovat.

„Režim bezpochyby tímto směrem uvažuje a chce dále jít, ale společnost, v rámci které se podpora pro Putinovu vizi budoucnosti určitě upevnila, není v přístupu k budoucnosti ani zdaleka jednotná,“ řekl Havlíček. Právě proto se například Putin bojí znovu vyhlásit masovou mobilizaci nebo žádat od společnosti další ústupky. Laryš dodal, že dříve režimu stačilo, aby většina společnosti byla apolitická a pasivní, dnes se od občanů začínají očekávat aktivní projevy loajality.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Netanjahu v OSN: Izrael může uzavřít dohodu se Sýrií i Libanonem

Leaders

Vítězství nad palestinským teroristickým hnutím Hamás povede k mírovým dohodám Izraele s muslimskými zeměmi regionu, řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu na zasedání Valného shromáždění OSN, kde slíbil zlikvidovat zbytky Hamásu v Gaze.

ČTK

Přečíst článek

Mnohem více militarizovaný režim

Podle Laryše se režim Vladimira Putina po únoru 2022, kdy začala invaze na Ukrajinu, stal agresivnějším, paranoidnějším, represivnějším a mnohem více militarizovaným. Dodal, že válka slouží Kremlu jako katalyzátor i ospravedlnění pro tvrdší potlačování opozice a budování ideologického rámce státu. Havlíček uvedl, že režim se zásadně proměnil a po počátečních turbulencích také utužuje kontrolu nad veřejným životem, společností a celkovým děním v zemi.

Oba analytici zdůrazňují, že válka na Ukrajině představuje klíčový legitimizační nástroj režimu. „Je prezentována jako obranný a civilizační boj, v němž se Rusko údajně brání nepřátelům zvenčí a chrání tradiční hodnoty před dekadentním Západem,“ řekl Laryš. Podle Havlíčka zároveň prohra ve válce představuje existenční hrozbu pro samotného Putina i přežití režimu.

Prostor pro pluralitu názorů se podle Laryše dramaticky zúžil. „Je možné kritizovat armádu za to, že není dostatečně efektivní či brutální, ale nelze zpochybňovat samotnou válku, její legitimitu nebo vystupovat proti Kremlu. S válkou na Ukrajině se vytvořil neformální seznam tabuizovaných témat, jehož nerespektování znamená okamžitou represi,“ dodal. Opozice v Rusku podle něj fakticky přestala existovat po smrti Alexeje Navalného, zbylé opoziční síly působí převážně v exilu a ztrácejí kontakt s realitou v zemi.

Rosatom láká čínské peníze. Emise panda dluhopisů je na spadnutí

Rosatom láká čínské peníze. Emise panda dluhopisů je na spadnutí
Profimedia
ČTK
ČTK

Ruská státní jaderná společnost Rosatom dosáhla významného pokroku ve svém plánu vydat dluhopisy na čínském trhu. Proces nyní zrychlil natolik, že nabídka by se mohla uskutečnit v horizontu několika týdnů či měsíců, uvedl podle čtvrteční zprávy agentury Reuters náměstek generálního ředitele Ilja Rebrov.

Rosatom získal hodnocení od čínské ratingové agentury a učinil rozhodnutí, která firmu posouvají blíž k možnosti získat financování v Číně, přestože ruský průmysl čelí značnému tlaku. Společnost letos aktivně hledala nové zdroje financí, aby podpořila své projekty a rozvoj, dodal Rebrov.

Rosatom se specializuje na jadernou energii a technologie. Jeho aktivity zahrnují výzkum, výrobu jaderného paliva a stavbu jaderných elektráren v Rusku i v zahraničí, kde působí ve více než 30 zemích. Společnost patří mezi největší hráče na světovém trhu s jadernou technologií. Na Rosatom se nevztahují americké sankce, na některé nejvyšší představitele firmy však ano. Sankce souvisejí s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu.

Reuters začátkem tohoto měsíce informoval, že přední ruské společnosti, včetně Rosatomu a Gazpromu, zkoumají možnost prodeje tzv. panda dluhopisů. To jsou dluhopisy v jüanech vydávané nečínskými subjekty a prodávané na čínském trhu. Před rokem 2022, tedy před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, vydala tyto dluhopisy pouze jedna ruská společnost, a sice producent kovů Rusal. Od té doby geopolitické napětí a uzavření západních kapitálových trhů zvýšily atraktivitu čínského trhu pro ruské firmy.

Záporožská jaderná elektrárna

Energetické lekce z války: Ukrajinci našlapují mezi ozvěnami Černobylu a vyhlídkami obnovy

Politika

Celý svět prakticky v přímém přenosu každý den sleduje oběti ruského bombardování na Ukrajině, kterým bylo možné aspoň částečně zabránit včasnými dodávkami zbraní ze Západu. Posílení systémů protivzdušné obrany bezpochyby pomůže v přímém boji proti Putinově agresi, ta ale v posledních měsících napáchala obrovské škody v ukrajinském týlu. Tamní energetika se bude vzpamatovávat hůře než loni a podle některých pozorovatelů to může být klíčový faktor celkového ruského úspěchu, zaznívá v analýze Jana Žižky, editora webu Export.cz.

Jan Žižka

Přečíst článek

Bloomberg: Propad ceny lithia se prohlubuje, letos už dosahuje 75 procent

Rusové budou těžit lithium za polárním kruhem

Money

Rusko předpokládá, že se do roku 2030 zbaví závislosti na dovozu lithia a některých dalších vzácných nerostů. Ruské zpravodajské agentuře TASS to řekl Jevgenij Petrov, šéf úřadu Rosnědra, který v Rusku vydává licence k těžbě.

ČTK

Přečíst článek

Zelenskyj: Putin chce expanzi války. O přežití rozhodují zbraně a silní spojenci

Zelenskyj: Putin chce expanzi války. O přežití rozhodují zbraně a silní spojenci
Profimedia
ČTK
ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu obvinil ruskou hlavu státu Vladimira Putina z toho, že chce válku rozšířit i na další země mimo Ukrajinu. Ve svém projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku také vyjádřil přesvědčení, že jenom zbraně a silní partneři, a nikoliv mezinárodní právo rozhodují o tom, kdo přežije.

„Říkali jsme vám dříve, Ukrajina je jen první, a teď už ruské drony létají po Evropě a ruské operace se šíří po (dalších) zemích. A Putin chce v této válce pokračovat tím, že ji rozšíří. Nikdo se teď nemůže cítit v bezpečí,“ prohlásil Zelenskyj. Svět proto podle něj musí použít všechny páky, které má, aby donutil Rusko přestat.

„Záleží to na vás, jestli pomůžete míru, nebo budete pokračovat ve výcviku s Ruskem a budete pomáhat Rusku financovat tuto válku. Závisí na vás, jestli váleční zajatci budou osvobozeni, jestli se unesené děti vrátí domů,“ apeloval Zelenskyj na mezinárodní společenství.

„Prosím, připojte se k nám v obraně životů a mezinárodního práva a řádu. Lidé čekají na činy,“ řekl také v projevu, který Valné shromáždění ocenilo potleskem.

Ve svém vystoupení dále vyjádřil přesvědčení, že lidstvo kvůli Ruskem vyvolané válce prožívá nejničivější závody ve zbrojení v dějinách, a poznamenal, že o přežití v dnešním světě rozhodují především zbraně a silní spojenci. „Mezinárodní právo nefunguje dobře, pokud nemáte silné přátele, kteří jsou ochotni se za něj postavit,“ uvedl v projevu, který přišel den po velmi kritických vyjádřeních amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu OSN.

„Ani během krveprolití tady není žádná jedna mezinárodní instituce, která to může skutečně zastavit,“ řekl Zelenskyj, podle něhož se v tom 21. století neliší od minulosti. Navíc ani to, že je nějaká země součástí silné aliance, podle něj neznamená, že je v bezpečí, o čemž svědčí i nedávné proniknutí 19 ruských dronů do polského vzdušného prostoru, z nichž se jen čtyři podařilo sestřelit.

Polský premiér Donald Tusk

Tusk: Sestřelíme všechna ruská letadla a drony, která naruší polský vzdušný prostor

Politika

Polsko sestřelí jakékoliv ruské letadlo nebo dron, pokud takový stroj naruší jeho vzdušný prostor, řekl polský premiér Donald Tusk podle serveru Politico. Tusk se takto vyjádřil v návaznosti na řadu incidentů, kdy ruské drony nebo válečná letadla vnikly do vzdušného prostoru NATO.

ČTK

Přečíst článek

Právě relativně levné drony jsou podle Zelenského jedním z projevů zásadních změn ve zbrojení a způsobu vedení války. Ukrajina je podle něj připravena sdílet se spojenci své zkušenosti s nimi i s tím, co funguje v obraně proti ruské agresi.

Zelenskyj: Bez Číny by Rusko nemohlo vést válku, Putin diplomacii jen předstírá

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na jednání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku ostře kritizoval Moskvu i její závislost na Pekingu. Podle něj by právě Čína mohla sehrát klíčovou roli v ukončení války, kterou Rusko vede proti Ukrajině už třetím rokem.

ČTK

Přečíst článek

Pavel v OSN: Na ruskou agresi nelze reagovat ústupky, ale silou

Politika

Český prezident Petr Pavel na Radě bezpečnosti OSN v New Yorku zdůraznil, že Rusko neusiluje o mír, ale systematicky porušuje mezinárodní právo. Podle něj je nutná rozhodná globální reakce, jinak Moskva bude v agresi pokračovat.

ČTK

Přečíst článek

