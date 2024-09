První dojmy z ostře sledované rekonstrukce výjimečné barokní památky: Savarin se povedl

První fáze obřího developerského projektu Savarin je u konce. Ladí se poslední detaily pro nové nájemce, čeká se na kolaudaci. Už tento týden výjimečná barokní stavba přivítá první návštěvníky, a to v rámci Prague Art Weeku.

Restaurování historického barokního paláce od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začalo na konci roku 2021. Nyní jsou veškeré práce, na nichž se podílely desítky řemeslníků ve spolupráci s památkovým ústavem, ukončeny.

Ještě před rokem při naší poslední návštěvě probíhaly v paláci intenzivní práce, hlavně ty restaurátorské. Každý detail prošel expertízou. „Veškeré práce jsme konzultovali s památkáři a hledali s nimi tu nejlepší variantu. Každý pátek byl kontrolním dnem,“ vysvětluje šéf stavby Marek Janeba.

Podívejte se na reportáž z výjimečného prostoru do následující galerie.

Z hlediska památkové péče byly nejcennější fasády, vnitřní výmalba či barokní sochy v interiéru. Fasáda se čistila milimetr po milimetru. Hledalo se to nejvzácnější, co na ní zůstalo. To se zachovalo. Restaurovala se okna, podlahy i dveře. Kde to nešlo kvůli vysoké míře poškození, došlo na repasy. Ne vždy ale bylo snadné najít někoho kdo svoje řemeslo ovládá. „Řemeslníky, kteří dokážou pracovat s intarzií, by člověk spočítal na prstech jedné ruky,“ dodává Janeba.

Místo kasina bude v Savarinu galerie

O náplni má investor, developerská skupina Crestyl, téměř jasno. Alespoň v případě nejhonosnějších částí prvního patra, které tento víkend budou sloužit umění. A ne jinak tomu bude v budoucnu. Kasino nahradí veřejnosti přístupné výstavní prostory.

Zároveň probíhají intenzivní jednání s potenciálními nájemci dalších prostor. „Cena pronájmu odpovídá lokalitě ulice Na příkopech a je specifická pro každé konkrétní prostory paláce,“ říká Ondřej Micka, tiskový mluvčí skupiny Crestyl.

Investor, skupina Crestyl, v dalších etapách plánuje, že na parcele, aktuálně vlastně brownfieldu v historickém centru Prahy, vznikne lokalita, která se má zaplnit kancelářemi, obchody i veřejným prostorem.

Cílem je zpřístupnit doposud uzavřený vnitroblok veřejnosti, vybudovat park i nový vstup do metra. Projekt Savarin se rozkládá přes celý městský blok a je ohraničen čtyřmi nejrušnějšími a nejvyhledávanějšími nákupními ulicemi: Na Příkopě, Jindřišská, Panská a Václavské náměstí.

Investice v první etapě vyšly na více než půl miliardy.

