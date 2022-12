Paláci Dunaj na Národní třídě se vrátí jeho prvorepubliková elegance a styl

Konstruktivistický palác na pražské Národní třídě prochází rekonstrukcí. Vzniknou v něm kanceláře a ochody a přibude jedno patro.

Reklama

„Naším cílem je vrátit Paláci Dunaj jeho prvorepublikovou eleganci a styl. Zachování historického, noblesního genia loci Paláce Dunaj pro nás znamená mimo jiné například to, že v něm ponecháme původní luxferovou podlahu anebo v recepčním atriu repasujeme konstrukci střechy s novým mléčným zasklením,“ uvedl generální ředitel společnosti Zeitgeist Asset Management Peter Noack.

Palác Dunaj se nachází na rohu ulic Národní a Voršilská na území pražské památkové rezervace zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Objekt dokončený v roce 1930 sloužil jako sídlo rakouské pojišťovny. A stejně jako za první republiky poskytne po rekonstrukci především kancelářské prostory. Přízemí paláce bude vyhrazeno převážně maloobchodní funkci.

V rámci rekonstrukce bude Palác Dunaj zvýšen o jedno patro. Objekt bude disponovat nejmodernějšími technologiemi současnosti.

To je vtip, ne? Reagují na projekt nového mostu pod Vyšehradem odborníci Reality Návrh na podobu nového železničního mostu na Výtoni, který vzešel z architektonické soutěže, vzbuzuje bouřlivé diskuse nejenom na sociálních sítích. Objevují se i hlasy, že lepší by bylo zachovat ten původní. Replika, která vzešla z pera kanceláře 2T engineering, by měla spojit levý a pravý břeh Vltavy už v roce 2028. Petra Jansová Přečíst článek

Reklama

„Požadavkům na kancelářskou budovu 21. století, jimiž jsou zejména zdravé vnitřní prostředí, pohodlí jejích uživatelů i návštěvníků a současně energetická efektivita a bezpečnost, jsme se rozhodli dosáhnout decentními zásahy. Kancelářské prostory budou odpovídat původní funkci paláce. Přirozené denní světlo a vysoké stropy, které nejsou v kancelářských novostavbách nebo rekonstruovaných objektech v centru měst vždy možné, ještě zvýší jejich exkluzivitu,“ uvedl Jon Hale, ředitel architektonické kanceláře Chapman Taylor, která rekonstrukci navrhla.

FOTOGALERIE: Pražská Kunsthalle má prestižní Grand Prix Architektů. Podívejte se Reality Stávaly zde kasárna, ve 30. letech je nahradila trafostanice. Ta ale začala po 40 letech chátrat, díky modernizaci ale demolice nebyla třeba. Neoklasicistní objekt získal na krátkou dobu status kulturní památky a také novou vizi, měl se z něj stát hotel. Nakonec se ale z něj stala galerie. Nyní rekonstrukce a dostavba realizovaná podle architektů Jana Schindlera, Ludvíka Seka a Zuzana Drahotové ze studia Schindler Seko Architekti získala ocenění Obce architektů. Petra Jansová Přečíst článek

O Prahu je zájem. Do soutěže o podobu Vítězného náměstí se přihlásila velká zahraniční studia Reality Architektonická soutěž, z níž má vzejít návrh na Vítězné náměstí na Praze 6, vyvolala zájem hned několika multidisciplinárních týmů. Do užšího výběru se dostala architektonická studia jako MVRDV, Snøhetta nebo Office for Metropolitan Architecture (OMA), ale i pět oceňovaných českých kanceláří. Petra Jansová Přečíst článek