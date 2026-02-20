Michal Nosek: Mezi Washingtonem a Bruselem. Co ukazuje Macinkova cesta do USA?
Návštěva ministra zahraničí Petr Macinky ve Spojených státech není jen rutinní diplomatickou cestou. V době proměn americké politiky a pokračující války na Ukrajině jde o test směru české zahraniční politiky i její schopnosti vyvažovat vztahy mezi Washingtonem a Bruselem.
Setkání s šéfem americké diplomacie Marcem Rubiem a jeho náměstkem Christopherem Landau potvrzuje, že transatlantická vazba zůstává pro Prahu klíčová. Spojené státy jsou hlavním bezpečnostním garantem Evropy a hospodářská spolupráce je dlouhodobou prioritou obou zemí.
Symbolicky významná je účast Petra Macinky na prvním zasedání nové Rady míru, iniciativy prezidenta Donald Trump. Její konkrétní role zatím není jasná, ale už samotná přítomnost Česka jako pozorovatele vysílá signál otevřenosti vůči americké iniciativě. Vláda však členství odkládá. Premiér Andrej Babiš dává přednost koordinaci s EU a NATO, což odráží tradiční dilema české diplomacie. Tedy jak posilovat vztahy s USA, aniž by to oslabilo evropské ukotvení.
Jak zabodovat u Trumpa?
Pozornost republikánů vzbudila nedávná Macinkova výměna názorů s Hillary Clintonovou na Mnichovské bezpečnostní konferenci a následná pochvala od prezidenta Trumpa. Událost ukazuje, že zahraniční politika dnes není jen o strategii, ale i o hodnotových střetech, které mají domácí i mezinárodní dopad.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) odletí ve středu do USA a ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní ve Washingtonu prvního zasedání Rady míru, napsal server SeznamZprávy. Cesta se uskuteční po dohodě s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Premiér informaci potvrdil. První cestu do USA musel Macinka na začátku února odložit. Kvůli nepříznivému počasí a zrušenému letu se tehdy vrátil z letiště z Frankfurtu nad Mohanem.
Macinka jako malý Orbán. Zúčastní se Rady míru
Politika
Důležitou část ministrovy cesty tvoří i jednání v OSN. Vystoupení na půdě valného shromáždění a účast na jednání rady bezpečnosti připomínají, že válka na Ukrajině zůstává klíčovou otázkou evropské bezpečnosti. Postoj k ní je měřítkem spolehlivosti spojenců.
Macinkova cesta tak ilustruje širší pohyb. Proměnu transatlantických vztahů i tlak na jasnější profilování států. Česká republika bude muset nadále pečlivě vyvažovat mezi Washingtonem a Bruselem. Právě schopnost tuto rovnováhu udržet rozhodne o její váze v příštích letech.
Mnichovská exhibice Petra Macinky byla bezpochyby neúspěchem a ukázkou slabosti české vlády. Proč si tedy i přesto najdou tací, kteří šéfa české diplomacie chválí? Protože v dnešní politice na schopnostech vlastně moc nezáleží. Důležitá je prezentace, která dokáže divy. Bohužel.
Karel Pučelík: Petr Macinka lakuje neúspěch narůžovo
Názory
