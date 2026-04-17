Ruská mafie v pozadí polských voleb? Tusk mluví o skrytém vlivu
Polský premiér Donald Tusk přišel s vážným obviněním: kryptoměnová firma s vazbami na Rusko měla financovat domácí politiky i vlivné akce před prezidentskými volbami. Spor o regulaci kryptoměn tak přerůstá v otázku bezpečnosti a zahraničního vlivu.
Polský premiér Donald Tusk v pátek prohlásil, že kryptoměnová firma založená za „ruské peníze“ sponzorovala polské politiky z bývalé vlády a také loňskou akci Konference konzervativní politické akce (CPAC) v Polsku, během které bývalá americká ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová otevřeně podpořila nacionalistu Karola Nawrockého v jeho vítězné kampani v polských prezidentských volbách. Napsala to americká agentura AP.
Spor o regulaci kryptoměn
Tusk hovořil v polském parlamentu kvůli neúspěšnému pokusu přehlasovat Nawrockého veto zákona, který by reguloval polský trh s kryptoměnami. Nawrocki v posledních šesti měsících vetoval dva různé pokusy Tuskovy liberální vlády o regulaci trhu. Tusk tvrdil, že blokování této regulace svědčí o tom, že někteří polští politici slouží zájmům společnosti Zondacrypto, která jim v minulosti poskytovala finanční podporu a která má vazby na Rusko.
„Ruské peníze i tajné služby“
„Zdrojem finančního úspěchu této společnosti nejsou jen ruské peníze spojené s tzv. Bratvou, jednou z nejdůležitějších mafiánských skupin v Rusku, ale také spojení s ruskými tajnými službami,“ prohlásil Tusk.
Zondacrypto „sponzoruje politické a společenské události v Polsku a propaguje velmi specifické politické síly“, mimo jiné financováním politiků dříve vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) a také krajně pravicové Konfederace, tvrdil Tusk.
Uvedl také, že Zondacrypto byla strategickým sponzorem setkání CPAC, které se konalo pět dní před prezidentskými volbami v Polsku. Těsný souboj s kandidátem Tuskovy koalice nakonec vyhrál Nawrocki s podporou PiS.
Noemová během zmíněné akce CPAC v Rzeszówě popsala liberálního kandidáta Rafała Trzaskowského jako „absolutního ztroskotance“ a Nawrockého jako vůdce, který povede Polsko podobným stylem jako americký prezident Donald Trump.
„Potřebujeme, abyste zvolili správného vůdce,“ řekla Noemová, prominentní Trumpova spojenkyně. „Budete vůdci, kteří vrátí Evropu zpět ke konzervativním hodnotám,“ dodala.
Obvinění míří i na prezidenta
Tusk také obvinil Nawrockého, že při svém rozhodování o vetu si byl „plně vědom“ všech kontroverzních detailů ohledně Zondacrypto.
„Prezidentova umíněnost při vetování zákona, který mohl regulovat trh s kryptoměnami, a vytrvalá podpora veta ze strany PiS a Konfederace je naprosto nestoudné a do očí bijící přiznání, že hrají pro tuto společnost. I když je zřejmé, že za ní stojí špinavé ruské peníze, že za tím stojí zločin, ale nikoho to nezajímá,“ prohlásil Tusk.
„Je šokující, že to dělají s roztaženými závěsy a rozsvícenými světly,“ řekl premiér podle serveru Onet.
Opozice obvinění odmítá
V reakci na Tuskova obvinění vedoucí prezidentské kanceláře Zbigniew Bogucki uvedl, že Nawrocki není proti regulaci trhu s kryptoměnami, ale pouze proti „chybnému regulačnímu modelu“, který navrhla Tuskova vláda.
Předseda Konfederace Sławomir Mentzen varoval, že nová legislativa by „zničila polský trh s kryptoměnami“.
Vláda tvrdí, že nové předpisy mají zajistit soulad polských zákonů s pravidly Evropské unie týkajícími se kryptoměn.
Společnost Zondacrypto neodpověděla AP na otázky ohledně Tuskových obvinění, ale polským médiím začátkem tohoto týdne sdělila, že spolupracuje s polskými úřady při vyšetřování obvinění, která proti ní vznesly úřady.
