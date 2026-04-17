newstream.cz Politika Ruská mafie v pozadí polských voleb? Tusk mluví o skrytém vlivu

ČTK

Polský premiér Donald Tusk přišel s vážným obviněním: kryptoměnová firma s vazbami na Rusko měla financovat domácí politiky i vlivné akce před prezidentskými volbami. Spor o regulaci kryptoměn tak přerůstá v otázku bezpečnosti a zahraničního vlivu.

Polský premiér Donald Tusk v pátek prohlásil, že kryptoměnová firma založená za „ruské peníze“ sponzorovala polské politiky z bývalé vlády a také loňskou akci Konference konzervativní politické akce (CPAC) v Polsku, během které bývalá americká ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová otevřeně podpořila nacionalistu Karola Nawrockého v jeho vítězné kampani v polských prezidentských volbách. Napsala to americká agentura AP.

Tusk hovořil v polském parlamentu kvůli neúspěšnému pokusu přehlasovat Nawrockého veto zákona, který by reguloval polský trh s kryptoměnami. Nawrocki v posledních šesti měsících vetoval dva různé pokusy Tuskovy liberální vlády o regulaci trhu. Tusk tvrdil, že blokování této regulace svědčí o tom, že někteří polští politici slouží zájmům společnosti Zondacrypto, která jim v minulosti poskytovala finanční podporu a která má vazby na Rusko.

Velvyslanci ve službách MAGA? Trumpovi muži rozdmýchávají spory v Evropě

Napětí mezi Spojenými státy a několika evropskými zeměmi se vyostřuje. Francie i Belgie si předvolaly americké velvyslance kvůli jejich výrokům a zásahům do domácí politiky. Paříž navíc po odmítnutí schůzky přerušila kontakty s americkým velvyslancem Charlesem Kushnerem, píše Bloomberg.

„Ruské peníze i tajné služby“

„Zdrojem finančního úspěchu této společnosti nejsou jen ruské peníze spojené s tzv. Bratvou, jednou z nejdůležitějších mafiánských skupin v Rusku, ale také spojení s ruskými tajnými službami,“ prohlásil Tusk.

Zondacrypto „sponzoruje politické a společenské události v Polsku a propaguje velmi specifické politické síly“, mimo jiné financováním politiků dříve vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) a také krajně pravicové Konfederace, tvrdil Tusk.

Uvedl také, že Zondacrypto byla strategickým sponzorem setkání CPAC, které se konalo pět dní před prezidentskými volbami v Polsku. Těsný souboj s kandidátem Tuskovy koalice nakonec vyhrál Nawrocki s podporou PiS.

Noemová během zmíněné akce CPAC v Rzeszówě popsala liberálního kandidáta Rafała Trzaskowského jako „absolutního ztroskotance“ a Nawrockého jako vůdce, který povede Polsko podobným stylem jako americký prezident Donald Trump.

„Potřebujeme, abyste zvolili správného vůdce,“ řekla Noemová, prominentní Trumpova spojenkyně. „Budete vůdci, kteří vrátí Evropu zpět ke konzervativním hodnotám,“ dodala.

Úniky z Bruselu? Diplomaté se kvůli Maďarsku scházejí v utajených formátech

Zprávy o tom, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó měl informovat Rusko o jednáních Evropské unie, nepřekvapily část diplomatů. Podle serveru Politico se totiž členské státy i jejich partneři už delší dobu scházejí v užších formátech právě kvůli obavám z úniků citlivých informací.

Obvinění míří i na prezidenta

Tusk také obvinil Nawrockého, že při svém rozhodování o vetu si byl „plně vědom“ všech kontroverzních detailů ohledně Zondacrypto.

„Prezidentova umíněnost při vetování zákona, který mohl regulovat trh s kryptoměnami, a vytrvalá podpora veta ze strany PiS a Konfederace je naprosto nestoudné a do očí bijící přiznání, že hrají pro tuto společnost. I když je zřejmé, že za ní stojí špinavé ruské peníze, že za tím stojí zločin, ale nikoho to nezajímá,“ prohlásil Tusk.

„Je šokující, že to dělají s roztaženými závěsy a rozsvícenými světly,“ řekl premiér podle serveru Onet.

Írán není jenom ropa, ale i helium nebo čipy, říká prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček

Dopady konfliktu na Blízkém východě mohou být mnohem širší, než je cena paliv. Která se na druhé straně propisuje do celé ekonomiky, bez nafty nelze podnikat. Vládní regulaci ceny nafty a benzínu prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček chápe, vnímá však rizika státního zásahu. „Zastropování marží (pumpařů – pozn. red.) znamená zastropování mezd, nájemného a dalších položek." Přes dopady íránské krize vnímá Zajíček jako klíčové dobudovat českou energetickou strukturu, jádro a plyn.

Opozice obvinění odmítá

V reakci na Tuskova obvinění vedoucí prezidentské kanceláře Zbigniew Bogucki uvedl, že Nawrocki není proti regulaci trhu s kryptoměnami, ale pouze proti „chybnému regulačnímu modelu“, který navrhla Tuskova vláda.

Předseda Konfederace Sławomir Mentzen varoval, že nová legislativa by „zničila polský trh s kryptoměnami“.

Vláda tvrdí, že nové předpisy mají zajistit soulad polských zákonů s pravidly Evropské unie týkajícími se kryptoměn.

Společnost Zondacrypto neodpověděla AP na otázky ohledně Tuskových obvinění, ale polským médiím začátkem tohoto týdne sdělila, že spolupracuje s polskými úřady při vyšetřování obvinění, která proti ní vznesly úřady.

Tři velcí francouzští operátoři chtějí společně převzít konkurenta SFR za desítky miliard eur. Obchod by zásadně proměnil trh a otestoval postoj Bruselu k dalším fúzím, píše Bloomberg.

Dalibor Martínek: Babišovo podkuřování důchodcům vede zemi do záhuby
Dalibor Martínek

Vláda chce podle svého předvolebního slibu opět zrychlit zvyšování důchodů. Výdaje na penze, které tvoří třetinu všech výdajů státu, přesahují sedm set miliard korun. Jsou to projedené peníze, ne investice do budoucnosti.

Babiš umanutě uplácí dva a půl milionu penzistů. Zejména oni, možná s nostalgickou vzpomínkou na minulé časy, kdy se za bolševika lépe žilo, ho drží u moci. Babiš si tento fakt dobře uvědomuje. Využívá každou příležitost, aby své seniory potěšil. Ostatně i on sám prožil šťastné mládí za minulého režimu.

Demografie jako varování

V Česku se v loňském roce narodilo méně než osmdesát tisíc nových Čechů. Je to nejnižší číslo za víc než dvě stě let sběru statistických dat. Vláda nemá žádnou prorodinnou politiku. Naopak přidává starým. Zajímá tento fakt naše penzisty?

Ministr Juchelka poslal do připomínkového řízení návrh, podle kterého se změní výpočet penzí. Důchody se mají vždy v lednu zvyšovat o inflaci a polovinu růstu reálných mezd, nyní rostou o inflaci a třetinu růstu mezd. Jinými slovy, opět zrychlení růstu penzí.

Jak zreformovat třetí pilíř penzijního systému, aby se stal pro mladé Čechy atraktivnější? Vláda chystá reformu, v červnu ji hodlá představit. Také opozice je pro reformu. Panuje shoda, že by se měla zvýšit výnosnost penzijního spoření a prodloužit by se měla doba spoření. Výše úložek účastníků nejsou tak zásadní, tvrdí Filip Pertold z institutu IDEA při CERGE-EI, který s kolegou Lukášem Nádvorníkem zanalyzoval stávající stav penzijního připojištění.

Bonusy pro nejstarší

Juchelka chce také vyplácet bonusy lidem starším osmdesáti let. Zcela racionálně řečeno, lidem nad osmdesát let se nezvyšují potřeby. Naopak se snižují. Bydlení mají, hypotéku nesplácejí. Jedí méně, oblečení více méně nekupují. Neinvestují do vzdělání, už tolik necestují. Osmdesátníci často dávají svým vnoučatům k narozeninám nebo na Vánoce tisíce korun, které dostávají od daňových poplatníků a nemají pro ně využití.

Současná vláda hospodaří s obřím, nezákonným schodkem. Politikou rozdávání úplatků starým se schodek bude ještě zvyšovat. Méně pracujících bude platit více na důchody, a k tomu ještě na splátky dluhů státu, které vláda zasekává.

Juchelkova teze, že vyššími penzemi zajistí důchodcům jistotu důstojného života i v době inflace, je nesmyslná. Naopak, rozdáváním peněz nekrytých vytvářením hodnoty stát podporuje růst inflace.

Mladí by už neměli u spoření na důchod na výběr. Nový návrh Asociace penzijních společností počítá s povinným investováním do dynamičtějších fondů, které mohou přinést vyšší zisky – ale i větší riziko.

Solidarita v praxi

Možná, kdyby o svých penzích rozhodovali penzisté, a ne populistická vláda, řada starších by v solidaritě s mladými příplatky ani nežádala. Toto je možná moc idealistická představa. Česká zkušenost bohužel říká, že solidarita se krčí v koutku. Každý, kdo může, rád bere zadarmo.

V debatě o penzích v podání vlády vůbec nezaznívá, že lidé, kteří aktuálně míří do penze, měli pětatřicet let na to, aby se sami na stáří zajistili. Mohli si odkládat, spořit. Máme tady třetí penzijní pilíř se státní dotací a daňovým zvýhodněním. Účastní se ho 3,9 milionu lidí - těch zodpovědných. Není jediný důvod, proč by náklady na život starší generace měl na sebe brát výhradně stát.

Česko nemá dokončenou dálniční síť, do budoucna zcela jistě poroste spotřeba energie. Je třeba stavět zdroje, a ty jsou drahé. To všechno jsou investice, jejichž přínos ocení nové generace. Místo investic do budoucnosti však vláda investuje do minulosti. Ještě přesněji, investuje do svého volebního výsledku. Je to zjištná a pro Česko sebezáhubná politika.

Michal Nosek

Až se Hormuz uklidní, rakety utichnou a lodě zase poplují, Česká republika dorazí na místo s řešením a bude se dívat.

Premiér Andrej Babiš nabízí pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu pasivní radar. Tedy unikátní technologii, která nic nevysílá, a přesto vidí. V bezpečnostním světě cenná vlastnost. V české zahraniční politice až překvapivě výstižná

Je to skvělá ukázka českého přístupu. Situaci pečlivě sledujeme, analyzujeme, vyhodnocujeme, ale ideálně se do ní nemusíme zapojit. Ne proto, že by to nešlo. Spíš proto, že to není nutné. Nebo pohodlné.

S křížkem po funuse

Pomoc tak přichází ve chvíli, kdy už není co zachraňovat, ale pořád je co vysvětlovat. Česko přijede a konstatuje: „Podíváme se, co se vlastně stalo.“ A když bude potřeba, přidá i analýzu. Možná i skvělou tiskovou zprávu a premiéra v maskáčích na sociálních sítích. 

Aby bylo jasno. Pasivní radar není problém. Naopak. Je to špičková technologie, která dává smysl právě tam, kde je potřeba vidět, aniž by bylo vidět vás. Jenže technologie sama o sobě aktivní nezištnou politiku nenahradí.

Výsledek? Svět získá další oči, které všechno zachytí. Přesně a hlavně bez rizika, že by z toho plynulo nějaké nepříjemné rozhodnutí.

Pomoc, která nikoho neohrozí, nic zásadního nezmění, ale dá se o ní mluvit jako o odpovědném kroku. A to se v mezinárodní politice počítá.

