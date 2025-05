Karel Pučelík: Polské prezidentské volby začaly těsným výsledkem. Pro Tuskovu vládu to není dobrá zpráva

Kabinet Donalda Tuska si od prezidentských voleb slibuje, že mu uvolní cestu k větším a liberálnějším reformám. Vládní kandidát Rafał Trzaskowski do prvního kola šel jako favorit. Karola Nawrockého, který je podporován konzervativní opozicí, však porazil jen těsně. K tomu se dařilo i krajní pravici. Výsledky znamenají jediné - Donalda Tuska čeká napětí až do konce.

O úřad polského prezidenta se utká kandidát vládní Občanské platformy Rafał Trzaskowski a Karol Nawrocki, podporovaný opozičními konzervativci z Práva a spravedlnosti. Všeobecně se předpokládalo, že se ve druhém kole utká právě tato dvojice. Hned z exit pollů prvního kola však vyplývá, že souboj bude těsnější, než se očekávalo.

Oba přední uchazeči získali kolem třiceti procent. Vítězství si připsal třiapadesátiletý primátor Varšavy, kterého průzkumy dlouhodobě favorizovaly. Trzaskowského vedení se v průběhu posledních týdnů smrskávalo, ovšem i tak mu předpovědi věštily, že hranici třiceti procent překoná s větší rezervou.

Naopak Nawrocki se před prvním kolem pohyboval někde kolem 25 procent, takže výsledek atakující třicítku je pro něj a Právo a spravedlnost nejspíš pozitivnějším překvapením než to, které včera večer zažil Trzaskowski a vládní tábor. Před druhým kolem, které se odehraje za dva týdny, nemá ani jeden z nich nic jistého.

Dalibor Martínek: Česku chybí lídr. Ne pro život Čechů, ti si poradí. Pro svět Názory Mezi podnikateli je spousta dobrých lídrů. Ne těch, kteří jen hledají dobrou investiční příležitost. Ale těch, kteří myslí na společnost. Proč nikdo z nich nejde do politiky? Dalibor Martínek Přečíst článek

Vrásky na Tuskově čele

Obavy však nyní trápí spíše Donalda Tuska a vládní koalici kolem Občanské platformy. Premiér doufá, že mu výsledek prezidentských voleb rozváže ruce. Prezident totiž má v polské politice poměrně silnou pozici, za kterou vděčí zejména silnému právu veta. Toho využívá současný končící prezident Andrzej Duda, spojený se stranou PiS. Liberálně laděná Tuskova vláda tak ani po skoro dvou letech právě kvůli Dudovi nemohla prosadit zásadnější reformy, na jeho přehlasování nemá v Sejmu dostatek hlasů.

Tuskova široce rozkročená vláda sdružující spektrum od progresivní levice až po konzervativní lidovce za sebou tedy nemá nikterak velký kus práce, kterým by se mohla v kampani prezentovat. Z dosavadních dat se zdálo, že voliči její složitou situaci chápou, leč výsledky prezidentských voleb dost možná poukazují na větší nespokojenost.

Rafał Trzaskowski nyní bude muset zapůsobit i na voliče, kteří ho v prvním kole nevolili. O to se ostatně bude snažit i Karol Nawrocki, pro kterého to ale patrně bude menší problém. Důležité totiž není jen to, kdo se umístil na prvních dvou příčkách, ale také situace ve zbytku pole.

Karel Pučelík: Přestane konečně polský prezident blokovat liberální reformy? Politika Nedělní polské prezidentské volby nebudou jen symbolickým hlasováním o symbolické hlavě státu. Výsledek může vládu osvobodit a dát jí konečně prostor k reformám, v opačném případě bude nadále prezident působit jako písek ve soukolí Tuskovy koalice. Karel Pučelík Přečíst článek

Krajní pravice překvapila

Volby se nečekaně dobře povedly antisystémovým kandidátům a krajní pravici. Třetí skončil Sławomir Mentzen z ultrakonzervativní Konfederace, který získal kolem patnácti procent hlasů. Hned za ním se umístil Grzegorz Braun z uskupení Koruna, který je znám krajně-pravicovými i antisemitskými názory. Za oběma dohromady stálo v prvním kole podle exit pollů přes dvacet procent voličů.

Kalkulovat s přelivy hlasů od poražených kandidátů je samozřejmě ožehavé, ovšem s vysokou mírou jistoty lze říci, že podporovatelé Mentzena a Brauna určitě nebudou hlasovat pro liberálního a proevropského Trzaskowského. Třeba 8. června nakonec zůstanou doma, ale konzervativní Nawrocki je pro ně přirozenější volba. Historik a nováček ve vrcholné politice už navíc neváhal a ihned na Mentzena a jeho voliče apeloval. Prý oba chtějí „suverénní, silné, bohaté a bezpečné Polsko“.

Naopak trojice kandidátů spojených s vládními stranami skončila až za těmito krajně pravicovými politiky, a to s výsledky, které v součtu dají dohromady sotva 15 procent. Bude jejich podpora a přeliv voličů Trzaskowskému stačit?

Každopádně je jasné, že nadcházející kampaň nepřinese našim sousedům klidné dny. Je to sice klišé, které se používá snad v každých volbách, ale v Polsku skutečně půjde o hodně.