Írán tvrdí, že Evropané usilují o povolení pro plavbu Hormuzským průlivem

ČTK
Některé evropské státy podle íránské státní televize zahájily jednání s Teheránem o možnosti proplouvat Hormuzským průlivem. Strategická námořní trasa, kudy běžně míří zhruba pětina světových dodávek ropy, je už několik týdnů z velké části blokována v reakci na americko-izraelské údery proti Íránu.

Íránská státní televize dnes oznámila, že některé evropské země jednají s Teheránem o povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Informaci převzala agentura AFP. Televize neuvedla, kterých evropských států se jednání týkají, ani na jaký zdroj se odvolává.

„Poté, co propluly lodě z východoasijských zemí, zejména z Číny, Japonska a Pákistánu, jsme dnes obdrželi informaci, že jednání s námořnictvem revolučních gard o volné plavbě úžinou zahájili také Evropané,“ uvedla íránská státní televize.

Hormuzský průliv patří k nejdůležitějším světovým námořním trasám. Írán jej převážně blokuje od konce února, kdy začaly americko-izraelské údery.

Írán chystá vlastní systém řízení provozu

Předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí dnes uvedl, že Teherán už připravil „profesionální mechanismus pro řízení lodní dopravy“ v Hormuzském průlivu. Podle něj by měl být systém brzy uveden do provozu.

Azízí zdůraznil, že výhod z nového uspořádání budou moci využít pouze obchodní lodě a státy, které s Íránem spolupracují. Součástí mechanismu má být také výběr poplatků za „specializované služby“.

Rekordy na amerických akciových trzích dokazují, jak krátkozraké bývají predikce analytiků, píše šéfka Fondee

Jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak, píše pro newstream.cz Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee.

„Tato trasa zůstane uzavřena pro účastníky takzvaného Projektu Svoboda,“ řekl Azízí. Odkazoval tím na dočasnou americkou vojenskou operaci, jejímž cílem je doprovázet a chránit obchodní lodě uvázlé v Perském zálivu.

Čínské lodě už povolení dostaly

Teherán ve čtvrtek oznámil, že podle svého „protokolu pro správu průlivu“ povolil plavbu více než třiceti čínským lodím. Íránské úřady k tomu podle svých tvrzení přistoupily po žádostech čínského ministra zahraničí a čínského velvyslance v Teheránu.

Zpráva přišla v době návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Trump se tam se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem shodl, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený pro volnou přepravu klíčových komodit. Čína je zároveň největším odběratelem íránské ropy.

Průjezd jen po povolení, tvrdí Teherán

Írán v posledních týdnech opakovaně uvádí, že lodě zemí, které se podle něj nepodílejí na agresi proti Íránu, mohou Hormuzským průlivem proplout. Podmínkou má být povolení od íránských úřadů a následná koordinace s íránskými ozbrojenými složkami.

Spojené státy mezitím pokračují v blokádě íránských přístavů, a to navzdory křehkému příměří, které vstoupilo v platnost 8. dubna.

Průlom na obzoru? Írán nabízí otevření Hormuzu a konec války

Donald Trump trvá na blokádě Íránu, Írán posílá nový návrh. Boj o Hormuzský průliv pokračuje

Fotogalerie: Tenhle dům vznikl kvůli problému. A právě proto je tak dobrý

Dům Truhlík
Česká cena za architekturu/Radek Šrettr Úlehla
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Měla to být malá chatka, jenže úřady, terén a skála pod pozemkem změnily plán. Dům Truhlík od A69 – architekti proměnil sérii komplikací v silný architektonický koncept a patří mezi projekty přihlášené do České ceny za architekturu.

Na začátku měla být jen malá chatka. Místo, kde si majitelé vyzkouší parcelu, její rytmus, světlo, výhledy i každodennost. Jenže dobrá architektura často nevzniká podle dokonale připraveného scénáře. Někdy ji formují omezení, náhoda a nutnost rychlých rozhodnutí.

Dům Truhlík od studia A69 – architekti je přesně takovým případem. Stavbou, která vznikla z kompromisu, ale výsledek působí překvapivě samozřejmě. Úřady si vyžádaly změnu umístění objektu, a když se 1,8 metru pod terénem objevila skála, původní představa sklepa se změnila v plnohodnotný obytný prostor.

Dům Truhlík v Kamenné Lhotě původně vznikal jako malá chatka na vyzkoušení pozemku. Nečekaná skála pod terénem ale změnila zadání i podobu celé stavby. Částečné zapuštění do terénu dává domu nenápadný charakter. Místo aby krajině dominoval, splývá se zahradou a kompozicí dřevěných pěstebních truhlíků. Hlavním motivem stavby je dřevěný truhlík. Neplní jen zahradní funkci, ale modeluje prostor, formuje interiér a místy se proměňuje v nábytek. 8 fotografií v galerii

Částečné zapuštění domu do terénu nakonec určilo jeho charakter. Stavba se nesnaží být dominantou pozemku. Naopak se ztrácí v zahradě, rozpouští se mezi dřevěnými pěstebními truhlíky a pracuje s krajinou spíš tiše než okázale.

Když omezení začnou navrhovat za vás

Právě truhlík se stal hlavním motivem celého domu. Není jen zahradním prvkem, ale stavebním a kompozičním principem. Modeluje prostor, proměňuje způsob užívání domu, vstupuje do interiéru a místy se stává nábytkem. Díky velkorysým posuvným dveřím se obytná část přirozeně otevírá do zahrady, zatímco pobytové schody rozšiřují malý půdorys o letní venkovní pokoj.

Dům má betonovou konstrukci ze ztraceného bednění o rozměrech 6,9 × 5,6 metru, keramické skládané stropy, intenzivní zelenou střechu a hliníkové výplně otvorů. Dřevěné truhlíky jsou ze smrkových fošen, vytápění zajišťuje elektrické podlahové topení.

Stavba vznikla svépomocí, s maximálním využitím lokálních zdrojů a řemesel. I proto Dům Truhlík nepůsobí jako manifest dokonalé kontroly, ale jako přesvědčivý důkaz, že architektura může být silná právě tehdy, když umí reagovat na realitu.

SpaceX míří na burzu. Musk před IPO zlevní jednu akcii na pětinu

Společnost SpaceX Elona Muska chystá štěpení akcií v poměru 5:1. Podle Bloombergu tím sníží cenu jedné akcie z více než 526 dolarů na zhruba 105 dolarů, aby byla atraktivnější pro investory před očekávaným vstupem na burzu.

Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska se připravuje na další důležitý krok směrem k burze. Podle agentury Bloomberg firma informovala své akcionáře, že provede štěpení akcií v poměru 5:1.

Tento krok nemění celkovou hodnotu firmy ani podíl jednotlivých akcionářů, výrazně ale sníží cenu jedné akcie. Současná hodnota 526,59 dolaru, tedy přibližně 11 tisíc korun, by se po rozdělení měla upravit na zhruba 105,32 dolaru, tedy asi 2200 korun. Akcie tak budou pro investory působit dostupněji před chystanou primární veřejnou nabídkou akcií, známou jako IPO.

Podle zdrojů Bloombergu má být štěpení provedeno už příští týden a dokončeno nejpozději do 22. května. Informace zatím nejsou veřejné, zdroje proto vystupují anonymně.

Bloomberg zároveň uvedl, že SpaceX by mohla své akcie uvést na burzu už v první polovině června. Firma, kterou Musk založil v roce 2002, patří k nejvýznamnějším hráčům v kosmickém průmyslu. Vyrábí rakety, motory, kosmické lodě i satelity a provozuje také satelitní internetovou síť Starlink.

Elon Musk je zároveň šéfem a největším akcionářem automobilky Tesla. Dlouhodobě patří k nejbohatším lidem světa a v posledních letech se výrazně angažuje také v americké politice. Podporoval Donalda Trumpa v prezidentské kampani a po jeho vítězství několik měsíců vedl skupinu DOGE zaměřenou na zefektivnění státní správy.

