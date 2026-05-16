Írán tvrdí, že Evropané usilují o povolení pro plavbu Hormuzským průlivem
Některé evropské státy podle íránské státní televize zahájily jednání s Teheránem o možnosti proplouvat Hormuzským průlivem. Strategická námořní trasa, kudy běžně míří zhruba pětina světových dodávek ropy, je už několik týdnů z velké části blokována v reakci na americko-izraelské údery proti Íránu.
Íránská státní televize dnes oznámila, že některé evropské země jednají s Teheránem o povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Informaci převzala agentura AFP. Televize neuvedla, kterých evropských států se jednání týkají, ani na jaký zdroj se odvolává.
„Poté, co propluly lodě z východoasijských zemí, zejména z Číny, Japonska a Pákistánu, jsme dnes obdrželi informaci, že jednání s námořnictvem revolučních gard o volné plavbě úžinou zahájili také Evropané,“ uvedla íránská státní televize.
Hormuzský průliv patří k nejdůležitějším světovým námořním trasám. Írán jej převážně blokuje od konce února, kdy začaly americko-izraelské údery.
Írán chystá vlastní systém řízení provozu
Předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí dnes uvedl, že Teherán už připravil „profesionální mechanismus pro řízení lodní dopravy“ v Hormuzském průlivu. Podle něj by měl být systém brzy uveden do provozu.
Azízí zdůraznil, že výhod z nového uspořádání budou moci využít pouze obchodní lodě a státy, které s Íránem spolupracují. Součástí mechanismu má být také výběr poplatků za „specializované služby“.
Jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak, píše pro newstream.cz Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee.
Rekordy na amerických akciových trzích dokazují, jak krátkozraké bývají predikce analytiků, píše šéfka Fondee
Názory
Jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak, píše pro newstream.cz Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee.
„Tato trasa zůstane uzavřena pro účastníky takzvaného Projektu Svoboda,“ řekl Azízí. Odkazoval tím na dočasnou americkou vojenskou operaci, jejímž cílem je doprovázet a chránit obchodní lodě uvázlé v Perském zálivu.
Čínské lodě už povolení dostaly
Teherán ve čtvrtek oznámil, že podle svého „protokolu pro správu průlivu“ povolil plavbu více než třiceti čínským lodím. Íránské úřady k tomu podle svých tvrzení přistoupily po žádostech čínského ministra zahraničí a čínského velvyslance v Teheránu.
Zpráva přišla v době návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Pekingu. Trump se tam se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem shodl, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený pro volnou přepravu klíčových komodit. Čína je zároveň největším odběratelem íránské ropy.
Průjezd jen po povolení, tvrdí Teherán
Írán v posledních týdnech opakovaně uvádí, že lodě zemí, které se podle něj nepodílejí na agresi proti Íránu, mohou Hormuzským průlivem proplout. Podmínkou má být povolení od íránských úřadů a následná koordinace s íránskými ozbrojenými složkami.
Spojené státy mezitím pokračují v blokádě íránských přístavů, a to navzdory křehkému příměří, které vstoupilo v platnost 8. dubna.