Tři francouzští operátoři spojují síly. Chtějí pohltit čtvrtého
Tři velcí francouzští operátoři chtějí společně převzít konkurenta SFR za desítky miliard eur. Obchod by zásadně proměnil trh a otestoval postoj Bruselu k dalším fúzím, píše Bloomberg.
Konsorcium tří francouzských mobilních operátorů se snaží převzít konkurenta SFR, kterého vlastní miliardář Patrick Drahi. Hodnota transakce dosahuje 20,4 miliardy eur (téměř 500 miliard korun). Počet mobilních operátorů ve Francii by tak mohl klesnout ze čtyř na tři.
Konsorcium tvoří společnosti Bouygues Telecom, Iliad (vlastník operátora Free Mobile) a Orange. Firmy zvýšily původní nabídku o pětinu ze 17 miliard eur na současných 20,4 miliardy eur. Od 15. května mají vést exkluzivní jednání s vlastníkem SFR, společností Altice France. Podle návrhu by si aktiva rozdělily: Bouygues by získal asi 42 procent, Iliad 31 procent a Orange 27 procent.
Rozhodne Brusel
Akvizice by zároveň prověřila ochotu Evropské komise připustit větší konsolidaci trhu. Bez jejího souhlasu se transakce neobejde. Regulátoři v minulosti trvali na tom, aby v každé zemi působili čtyři velcí operátoři, což mělo udržet ceny nízko. Tento přístup se ale začíná měnit.
Operátoři tlačí na změnu pravidel
Evropští operátoři dlouhodobě argumentují, že současný trh je příliš roztříštěný a neumožňuje dostatečné investice do sítí a nových technologií. Konsolidace by podle nich přinesla větší finanční sílu a schopnost konkurovat globálním hráčům.
Pro vlastníka SFR Patricka Drahiho by prodej znamenal úlevu – jeho skupina Altice je silně zadlužená a potřebuje získat hotovost.
Trend: méně hráčů, větší investice
Podobný trend je patrný i jinde v Evropě. V Británii regulátor schválil spojení Vodafone a Three pod podmínkou investic ve výši 11 miliard liber. V Itálii se Telecom Italia vrací pod kontrolu státu a také tam zaznívají výzvy ke konsolidaci sektoru. „Konsolidace posílí evropský telekomunikační sektor, který potřebuje rozsah a silnou finanční podporu,“ uvedl šéf Telecom Italia Pietro Labriola.
