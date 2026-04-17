Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Tři francouzští operátoři spojují síly. Chtějí pohltit čtvrtého

Tři francouzští operátoři spojují síly. Chtějí pohltit čtvrtého

Tři francouzští operátoři spojují síly. Chtějí pohltit čtvrtého
Profimedia
ČTK
ČTK

Tři velcí francouzští operátoři chtějí společně převzít konkurenta SFR za desítky miliard eur. Obchod by zásadně proměnil trh a otestoval postoj Bruselu k dalším fúzím, píše Bloomberg.

Konsorcium tří francouzských mobilních operátorů se snaží převzít konkurenta SFR, kterého vlastní miliardář Patrick Drahi. Hodnota transakce dosahuje 20,4 miliardy eur (téměř 500 miliard korun). Počet mobilních operátorů ve Francii by tak mohl klesnout ze čtyř na tři.

Konsorcium tvoří společnosti Bouygues Telecom, Iliad (vlastník operátora Free Mobile) a Orange. Firmy zvýšily původní nabídku o pětinu ze 17 miliard eur na současných 20,4 miliardy eur. Od 15. května mají vést exkluzivní jednání s vlastníkem SFR, společností Altice France. Podle návrhu by si aktiva rozdělily: Bouygues by získal asi 42 procent, Iliad 31 procent a Orange 27 procent.

Názory

Rozhodne Brusel

Akvizice by zároveň prověřila ochotu Evropské komise připustit větší konsolidaci trhu. Bez jejího souhlasu se transakce neobejde. Regulátoři v minulosti trvali na tom, aby v každé zemi působili čtyři velcí operátoři, což mělo udržet ceny nízko. Tento přístup se ale začíná měnit.

Operátoři tlačí na změnu pravidel

Evropští operátoři dlouhodobě argumentují, že současný trh je příliš roztříštěný a neumožňuje dostatečné investice do sítí a nových technologií. Konsolidace by podle nich přinesla větší finanční sílu a schopnost konkurovat globálním hráčům.

Pro vlastníka SFR Patricka Drahiho by prodej znamenal úlevu – jeho skupina Altice je silně zadlužená a potřebuje získat hotovost.

Trend: méně hráčů, větší investice

Podobný trend je patrný i jinde v Evropě. V Británii regulátor schválil spojení Vodafone a Three pod podmínkou investic ve výši 11 miliard liber. V Itálii se Telecom Italia vrací pod kontrolu státu a také tam zaznívají výzvy ke konsolidaci sektoru. „Konsolidace posílí evropský telekomunikační sektor, který potřebuje rozsah a silnou finanční podporu,“ uvedl šéf Telecom Italia Pietro Labriola.

Názory

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Česká pošta je miliardu v minusu. Vláda povolává krizového manažera

Česká pošta je miliardu v minusu. Vláda povolává krizového manažera
Profimedia
ČTK
ČTK

Miliardové ztráty, neúspěšný tendr a odvolaný ředitel. Českou poštu má nově řídit krizový manažer, který ji má zachránit před dalším propadem.

Česká pošta za loňský rok vykázala podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Největší problém představují balíkové služby, které skončily ve ztrátě 2,5 miliardy korun.

Přichází krizový manažer

Po neúspěšném výběrovém řízení našlo ministerstvo kandidáta na nového generálního ředitele. Stát chce do čela podniku dosadit krizového manažera Richarda Hodula, jehož jmenování ještě musí schválit Komise pro personální nominace. Do funkce by mohl nastoupit už příští týden a nahradí Miroslava Štěpána, kterého ministr odvolal na začátku roku.

„Pošta není v dobrém stavu a má před sebou komplexní transformaci,“ uvedl Hodul. Konkrétní kroky chce představit až po svém nástupu.

Česká pošta

Zprávy z firem

ČTK

Transformace bez propouštění

Pošta původně plánovala letos ztrátu přes dvě miliardy korun a hromadné propouštění. Nová dozorčí rada ale podle Metnara schválila kroky k ozdravení podniku, které mají zachovat počet zaměstnanců i síť zhruba 2900 poboček. Státní podnik zároveň připravuje nový tříletý plán pro banky a hledá další zdroje financování.

Balíkovna zůstává, prodej padl

Zastaven byl i prodej Balíkovny, která bude dál fungovat jako samostatná divize. Nové vedení zde zavedlo krizové řízení zaměřené na kvalitu doručování a ekonomiku provozu. „Byl zastaven negativní trend poklesu kvality doručení a aktuálně dochází k jejímu postupnému zlepšování,“ uvedl Metnar.

Od dubna se navíc spojilo balíkové a listovní doručování, což má přinést úspory a efektivnější řízení.

Zprávy z firem

ČTK

Méně manažerů, více úspor

Pošta letos výrazně zjednodušila strukturu řízení. Počet divizí klesl z 11 na čtyři. „Cílem změn je efektivnější organizační struktura a zrychlení rozhodování,“ uvedl Metnar. Reorganizace přinese úsporu zhruba 75 milionů korun ročně, mimo jiné díky zrušení asi stovky manažerských a administrativních pozic.

Podle ministerstva se pošta dostala do problémů také kvůli novele poštovního zákona. Ta sice zvýšila maximální úhradu za základní služby, ale její vyplácení musí schválit Evropská komise. „Proces notifikace může trvat až dva roky,“ upozornil náměstek ministra Lukáš Klučka. Bez těchto peněz by se pošta mohla dostat do platební neschopnosti.

Prodej majetku není řešení

Podle ministerstva není cestou ani rozprodej majetku. Pošta proto zastavila prodej své hlavní budovy v Jindřišské ulici a chce ji využít efektivněji. Oddělení a plánovaný prodej Balíkovny byl součástí transformace schválené předchozí vládou Petra Fialy. Ta měla podnik ozdravit do letošního roku.

Současný ministr vnitra ale obměnil většinu dozorčí rady a odvolal vedení. Na nového šéfa vypsal tendr, který však skončil bez vítěze. Zatímco nyní ministerstvo mluví o miliardové ztrátě, ještě v prosinci pošta očekávala výrazně lepší výsledek – pod 400 milionů korun. V případě prodeje menších nemovitostí měl být hospodářský výsledek dokonce téměř vyrovnaný.

Zprávy z firem

ČTK

Související

Názory

Dalibor Martínek: Babišovo podkuřování důchodcům vede zemi do záhuby

Dalibor Martínek: Babišovo podkuřování důchodcům vede zemi do záhuby
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Vláda chce podle svého předvolebního slibu opět zrychlit zvyšování důchodů. Výdaje na penze, které tvoří třetinu všech výdajů státu, přesahují sedm set miliard korun. Jsou to projedené peníze, ne investice do budoucnosti.

Babiš umanutě uplácí dva a půl milionu penzistů. Zejména oni, možná s nostalgickou vzpomínkou na minulé časy, kdy se za bolševika lépe žilo, ho drží u moci. Babiš si tento fakt dobře uvědomuje. Využívá každou příležitost, aby své seniory potěšil. Ostatně i on sám prožil šťastné mládí za minulého režimu.

Demografie jako varování

V Česku se v loňském roce narodilo méně než osmdesát tisíc nových Čechů. Je to nejnižší číslo za víc než dvě stě let sběru statistických dat. Vláda nemá žádnou prorodinnou politiku. Naopak přidává starým. Zajímá tento fakt naše penzisty?

Ministr Juchelka poslal do připomínkového řízení návrh, podle kterého se změní výpočet penzí. Důchody se mají vždy v lednu zvyšovat o inflaci a polovinu růstu reálných mezd, nyní rostou o inflaci a třetinu růstu mezd. Jinými slovy, opět zrychlení růstu penzí.

Money

Dalibor Martínek

Bonusy pro nejstarší

Juchelka chce také vyplácet bonusy lidem starším osmdesáti let. Zcela racionálně řečeno, lidem nad osmdesát let se nezvyšují potřeby. Naopak se snižují. Bydlení mají, hypotéku nesplácejí. Jedí méně, oblečení více méně nekupují. Neinvestují do vzdělání, už tolik necestují. Osmdesátníci často dávají svým vnoučatům k narozeninám nebo na Vánoce tisíce korun, které dostávají od daňových poplatníků a nemají pro ně využití.

Současná vláda hospodaří s obřím, nezákonným schodkem. Politikou rozdávání úplatků starým se schodek bude ještě zvyšovat. Méně pracujících bude platit více na důchody, a k tomu ještě na splátky dluhů státu, které vláda zasekává.

Juchelkova teze, že vyššími penzemi zajistí důchodcům jistotu důstojného života i v době inflace, je nesmyslná. Naopak, rozdáváním peněz nekrytých vytvářením hodnoty stát podporuje růst inflace.

Money

ČTK

Solidarita v praxi

Možná, kdyby o svých penzích rozhodovali penzisté, a ne populistická vláda, řada starších by v solidaritě s mladými příplatky ani nežádala. Toto je možná moc idealistická představa. Česká zkušenost bohužel říká, že solidarita se krčí v koutku. Každý, kdo může, rád bere zadarmo.

V debatě o penzích v podání vlády vůbec nezaznívá, že lidé, kteří aktuálně míří do penze, měli pětatřicet let na to, aby se sami na stáří zajistili. Mohli si odkládat, spořit. Máme tady třetí penzijní pilíř se státní dotací a daňovým zvýhodněním. Účastní se ho 3,9 milionu lidí - těch zodpovědných. Není jediný důvod, proč by náklady na život starší generace měl na sebe brát výhradně stát.

Česko nemá dokončenou dálniční síť, do budoucna zcela jistě poroste spotřeba energie. Je třeba stavět zdroje, a ty jsou drahé. To všechno jsou investice, jejichž přínos ocení nové generace. Místo investic do budoucnosti však vláda investuje do minulosti. Ještě přesněji, investuje do svého volebního výsledku. Je to zjištná a pro Česko sebezáhubná politika.

Money

tzv

Související

Názory

Doporučujeme